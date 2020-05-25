Смерть крупного аграрного бизнесмена и народного депутата Валерия Давиденко, входившего в депутатскую группу “Доверие”, вызвала разноречивые толки в Раде. С негласно главной версией о самоубийстве согласны не все. Тем более, что трагическая смерть нардепы может заметно изменить политический раклад в парламенте.

Подробности - в материале “Страны”.

Нет веры в суицид

Напомним, что 23 мая Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе на улице Большой Васильковской в Киеве. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову навылет предположительно из наградного пистолета марки “Glock”. Тело Давиденко находилось в офисном кресле, стоявшем в узком туалете. Рядом лежал пистолет.

По данным “Страны”, главной рабочей версией смерти сразу стало самоубийство, хотя рассматривалось и убийство, замаскированное под суицид, явных подтверждений какому якобы не обнаружилось.

Однако в то, что Давиденко свел счеты с жизнью с помощью собственного пистолета, верят в Раде не все. Депутаты, с которыми пообщалась “Страна”, уверяют, что склад характера Давиденко, жизненный опыт, ситуация в его делах не допускают мысли о самоубийстве.

Так, народный депутат Евгений Шевченко (“Слуга народа”, СН), который как и Давиденко состоит в парламентском комитете по вопросам экономического развития, характеризует умершего коллегу как “спокойного, уверенного в себе, абсолютно неконфликтного человека”.

“Все (депутаты - Ред.) убеждены, что это не самоубийство. Даже на той фотографии с места трагедии видно, что руки Валеры сложены между ног. Хотя по идее правая рука после выстрела должна была упасть и свисать вдоль тела. Пишут, что якобы он перед смертью выпил почти бутылку коньяку. Мне доводилось с ним выпивать: алкоголиком он точно не был”, - комментирует Шевченко “Стране”.

Не верит в суицид и другой народный депутат, который как и Давиденко - выходец из сельского хозяйства.

“Для меня смерть Валеры - это шок. Хорошо зная его, я не верю, что он наложил на себя руки. Ну не было предпосылок. Человек такого масштаба идет на самоубийство по трем причинам: серьезные проблемы с бизнесом, нелады в семье или резко пошатнулось здоровье. Ничего подобного я не вижу. Валера был волевой, уверенный в своих силах, самодостаточный. И я, и наши общие друзья общались с ним незадолго до трагедии и даже накануне. Он рассказывал о планах на ближайшее будущее”, - говорит собеседник, попросивший об анонимности.

Народный депутат Николай Скорик (“Оппозиционная платформа - За жизнь”), также состоящий в комитете по экономразвитию, вспоминает, что на последнем заседании комитета в среду, 20 мая, Давиденко активно участвовал обсуждении вопросов повестки дня.

“В комитете мы сидели рядом, да и в сессионном зале неподалеку. Он всегда был такой жизнерадостный. После “комитетской” среды я его не видел, но я согласен с уже озвученным мнением, что это был абсолютно несуицидальный человек”, - отметил депутат Скорик (ОПЗЖ) в комментарии изданию.

“Валерий действительно был человеком со стержнем. Такой не мог сам себя убить. А вот кто мог пойти на его убийство. Не думаю, что у него были какие-то враги, кроме политических. Его политическое влияние в Черниговской области и парламенте могли привести к такому исходу”, - комментирует член группы “Доверие” Сергей Шахов “Стране”.

"Страна" уже писала, что незадолго до смерти Давиденко продавал часть агробизнеса (компанию "Агродом"). По некоторым данным, покупателями выступили структуры крупного агроолигарха Веревского (группа компаний "Кернел"). Интересно, что как раз с Веревским и связывают группу "Доверие", в которой состоял депутат.

Правда, как сообщали "Стране" знакомые Давиденко, они сомневаются, что данная сделка могла привести к столь смертельным последствиям.

"Сделка сложная, но шла планово. Я не слышал, чтоб там была какая-то критическая ситуация, хотя, возможно, мы не владеем всей информацией. В любом случае, эту историю с продажей нужно исследовать тщательно", - говорит знакомый нардепа.

Отголоском на такие настроения прозвучало заявление председателя парламента Дмитрия Разумкова. Выражая соболезнования родным и близким умершего депутата, спикер призвал правоохранительные органы “оперативно и максимально объективно” расследовать его гибель.

Казус Еремеева

Политически смерть депутата Давиденко вызывает ряд последствий, в том числе и способное повлиять на работу парламента.

Дело в том, что без Давиденко в его депутатской группе “Доверие”, состоящей из победителей в мажоритарных округах, остается только 16 членов. А численность фракции ли, депгруппы в парламенте этого созыва не может быть меньше 17 человек - как в наименьшей фракции, сформированной на протяжении первой сессии. Это была фракция “Голоса”, о странностях с созданием которой “Страна” в свое время писала.

Парламентскому объединению с недостаточным количеством депутатов дается 15 дней на поиск пополнения, или спикер объявит его роспуске.

Однако “Доверие” играет важную роль в нынешних раскладах Рады, несмотря на свою малочисленность. Как писалось выше, считается, что депгруппа находится под влиянием Андрея Веревского, за что ее в кулуарах даже прозвали “хор Веревки”. Офису президента бизнесмен сейчас верный союзник. “Доверие” вместе с внефракционными парламентариями часто страхует в голосованиях пропрезидентскую фракцию “Слуги народа”, которая сама уже редко их вытягивает, несмотря на более чем достаточную численность 248 депутатов.

Во фракции президента часть депутатов, которые ориентируются на разные группы влияния (в первую очередь, на группу влияния Коломойского) часто не голосуют в русле "линии партии", а ведут свою линию, пытаясь заставить Банковую с собой считаться. Вот для таких случаев Офис президента и использует "Доверие" как палочку-выручалочку, которая уже не раз спасала голосование даже когда "коломойские" депутаты шли в отказ.

Поэтому исчезновение этой группы может вызвать определенные проблемы у Зе-команды. Если “Доверие” долго не сможет найти себе новых депутатов, вес "группы Коломойского" может вновь возрасти.

Впрочем, говоривший не под запись внефракционный депутат, которому известна ситуация внутри “Доверия”, считает, дело до роспуска не дойдет, потому что есть “политическая воля ее сохранить”. По его прогнозу, события будут развиваться по аналогии со случаем руководителем депутатской группы “Воля народа” в Раде восьмого созыва Игоря Еремеева.

“С момента, как Игорь погиб, до его исключения из числа депутатов прошло несколько месяцев. Здесь вопрос думаю, тоже будет тянуться минимум до вхождения в группу новых членов”, - настаивает собеседник.

Напомним, в истории с Еремеевым Администрация президента Петра Порошенко была заинтересована в сохранении парламентского сателлита “Воли народа”, и погибший числился депутатом, пока вопросы с составом группы и ее новым руководителем не утрясли. К тому же АП не хотела сразу проводить выборы на мажоритарном округе Еремеева. Однако Порошенко подыгрывали лояльный спикер и Центризбирком. Теперь посмотрим, как поведут себя Разумков и нынешний глава ЦИК Олег Диденко.

При этом в комментарии “Стране” член “Доверия” Сергей Шахов уверял, что некие депутаты готовы пополнить состав группы, и ее существованию, стало быть, ничего не угрожает. Однако имена он не назвал.

На округе Давиденко пойдет Ляшко?

Округу №208 в Черниговской области, по которому прошел в Раду Давиденко, по идее тоже предстоят перевыборы. По этому округу ранее уже избирался лидер Радикальной партии Олег Ляшко (РП), и, по данным "Страны", он уже практически принял решение вновь там баллотироваться.

Правда, официально в Радикальной партии это не комментируют.

Кроме того, по данным “Страны”, погибший депутат серьезно влиял (хотя и не публично) и на процессы вокруг структур "Слуги народа" в Черниговской области. В немалой степени именно Давиденко должен был влиять на определение списков кандидатов от партии президента на местные выборы в регионе. Теперь же его место, вероятно, займут другие.