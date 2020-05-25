На выходных стали известны условия получения Украиной очередного кредита от МВФ. В числе прочих речь идет о необходимости перезагрузки и изменения процедуры формирования Высшего совета правосудия (ВСП).

Еще в апреле детали предстоящей, как того требует МВФ, реформы ВСП, рассказывал министр юстиции Денис Малюська. По его словам, будут внедрены механизмы проверки добропорядочности членов Совета.

Интересно, что попытки создать такой механизм уже предпринимались властью. Например, такие нормы были заложены в законе о судоустройстве и статусе судей, который в Раду подал президент Владимир Зеленский, и который был принят в октябре 2019 года.

Однако 11 марта нынешнего года Конституционный Суд признал существование и этой, и ряда других норм закона, противоречащим Конституции.



Таким образом, чтобы выполнить требования МВФ, власти придется принять еще раз положения закона, которые уже были признаны в Украине несоответствующими Конституции.

Зачем это МВФ, анализирует "Страна".

Почему важен ВСП

Высший совет правосудия - ключевой орган по контролю над судебной системой Украины

Его полномочия прописаны в Конституции.

К важнейшим из них относятся:

- внесение представления о назначении судьи на должность;

- принятие решения о нарушении судьей требований относительно несовместимости;

- рассмотрение жалоб на решения соответствующего органа о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи;

- принятие решений об освобождении судьи от должности;

- дача согласия на задержание судьи или содержание под стражей;

- принятие решений о временном отстранении судьи от правосудия;

- принятие решения о переводе судьи из одного суда в другой.

То есть, фактически и назначение, и увольнение, и уголовное преследование судей находится в руках ВСП.

Поэтому тот, кто будет руководить отбором членов Ввысшего совета правосудия, тот получит контроль над всей судебной системой.

Что и почему хочет МВФ?

В "судейском" законе, который КCУ в марте признал неконституционным было прописано, что в отборе членов ВСП участвует международные эксперты. То есть лица, которые будут делегированы странами-донорами Украины (в основном - США и ЕС).

Однако после решения КСУ эта норма прекратила действие.

Но МВФ для выдачи следующих траншей, требует ее вернуть. То есть, принять новый закон (или внести изменения в существующий), где она будет прописана.

"МВФ требует изменить процедуру отбора в ВСП, - поясняет "Стране" президент общественной организации "Всеукраинская Ассоциация судей в отставке", советник бывшего главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука Денис Невядомский. - Эта процедура уже была в известном законе, который КСУ признал неконституционным. То есть, идет речь о том, чтобы подчинить Высший совет правосудия международным экспертам, которые ассоциируются с определенными внешними силами, для того, чтобы у них был полный контроль над судебной системой. Ведь ВСП - орган, который может карать судей, увольнять судей, который сейчас отвечает за назначения судей. В руках этого органа полностью находится вся судебная система. Кто будет причастен к формированию ВСП, тот получает рычаги, чтобы управлять всей судебной системой - от Верховного суда вплоть до судей районных судов каких-то областей".

Пустят по "аморалке"

По словам Невядомского, есть и второе требование по ВСП - ввести обязательную проверку "доброчестность" членов ВСП.

"Ранее сама процедура их отбора являлась одновременно и проверкой их на добропорядочность. Но они хотят отдельную проверку. Помните, был фильм "Светлая личность", где Караченцев играл человека-невидимку. И когда ничего на него найти не могли, то придумали способ, который назывался "аморалка". Против этого еще ни одни человек не устоял. Вот эта аморалка - это и есть та самая проверка на доброчестность. Нету у нас в законодательстве таких понятий, как доброчестность. Это понятие каждый может трактовать как угодно и это создает огромное поле для манипуляций. Любого человека можно признать недоброчестным. А учитывая идеологическую составляющую тех, кто будет осуществлять эту проверку, то естественно, в первую очередь, будет стоять не профессиональный, не морально-нравственный критерий, а политический и идеологический. Был на Майдане, вовремя отвечал, чей Крым - значит, подпадаешь под все критерии. А если под эти критерии не попадаешь, то у тебя найдут незадекларированный бабушкин запорожец и все, не проходишь", - говорит Денис Невядомский.

В адвокатском корпусе "Стране" поясняют, что поскольку термин доброчестность никак законом не урегулирован, им могут воспользоваться, чтобы провести ручную очистку Высшего совета правосудия.

Как пример можно вспомнить то, что к нынешним членам ВСП у разных "активистов" было немало вопросов. Например, члена ВСП Олега Продивуса обвинял в том, что он встречал Новый год в Москве.

"Вот я сам неоднократно в Большой палате ВСП задавал вопрос, а что такое доброчестность. Мы пришли к совместному заключению, что это означает, что судья должен быть добрым и честным. Как это проверить на пальцах? Ну вот, кому-то нравятся голубые глаза, кому-то серые. Вот у кого-то утром хорошее настроение, у кого-то плохое. Поэтому я вижу попытку ввести этот параметр, чтобы использовать его только с одной целью - ручного отбора - будь то в ВСП или на должность любого судьи", - поясняет "Стране" адвокат Ростислав Кравец.

"ВСП - это ключевой орган в судебной власти. Совет отвечает за назначение и увольнение любого украинского судьи. Недопустимым является обмен государственного суверенитета на денежные средства, тем более от иностранных организаций", - сказал "Стране" адвокат Олег Бабич.

"Что важнее - Конституция или МВФ?"

"Требования МВФ - это попытка взять под полный контроль судебную систему. После того, как ВСП перейдет под контроль международников, у них будет полная система управления. Начиная от активистов, продолжая оперативными сотрудниками НАБУ, заканчивая ВСП, которая будет полностью контролировать все вопросы правосудия в Украине. То что Конституционный суд уже назвал эти положения неконституционными, это важно. Но что мы имеем - у нас есть Конституция, а есть требования МВФ. И что из них имеет высшую силу, мы можем только риторически рассуждать", - говорит Денис Невядомский.

В "Слуге народа" пока не могут сказать будет ли Рада выполнять данное требование МВФ.

"У нас будет встреча с представителями Кабмина, которые ведут переговоры с МВФ. Мы хотели бы узнать, насколько появившаяся в СМИ информация о новых требованиях МВФ соответствует действительности, и тогда уже будем на нее реагировать. Пока сложно что-то прогнозировать", - сказал "Стране" нардеп Александр Качура.

Между тем, политолог Руслан Бортник в разговоре со "Страной" отмечает, что требования международных организаций к Украине все время растут. И если власть не начнет от них отбиваться, рано или поздно это может привести к уголовному преследованию нынешних первых лиц.

"Вспомните, как начинался разговор с МВФ - примите земельную реформу и получите деньги. Дальше уже примите земельную реформу и банковский закон. А сегодня уже и "Нефтегаз", и реформу Высшего совета правосудия. То есть МВФ и прочие зарубежные партнеры не просто хотят установить контроль над Украиной, а и благодаря реформам в судебной отрасли, оставить за собой возможности еще много лет влиять на всех, кто будет им перечить. Все это маркеры внешнего управления. Но давайте честно - нет такой другой страны в мире, где бы так прямо влияли на все процессы, которые происходят во всех сферах. Мое мнение - что власти нельзя идти на поводу у этих требований. В отношении норм по тому же Высшему совету правосудия Конституционный суд уже разбил в пух и прах. И если сейчас Зе-команда их будет снова проталкивать, то это будет угрожать уголовным преследованием уже самой нынешней власти. Чем это отличается от государственной измены, которая вменяется Порошенко после публикации разговоров с Байденом?", - говорит руслан Бортник.