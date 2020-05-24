Месяц назад таможенник-хипстер Максим Нефедов остался без должности. В отставку отправили также его заместителей. Премьер-министр Денис Шмыгать заявил тогда, что правительство будет искать "новых эффективных руководителей".

И действительно - был дан старт большой таможенной зачистке. В мае приняты решения об увольнении руководителей Одесской, Северной, Полесской, Слобожанской, Подольской, Закарпатской, Буковинской, Азовской и Энергетической таможен. Не обошлось и без громких разоблачений — теперь уже экс-начальника Одесской таможни Михаила Грибанова, о котором уже подробно писала "Страна", поймали на взятке.

После чего СБУ провела массовые обыски у одесской "таможенной мафии".

Впрочем, бизнес констатирует: спустя месяц никакого "наведения порядка" на таможне пока не произошло, а схемы по-прежнему работают.

Более того, наметилась новая тенденция. Если после прихода к власти Зеленского, "передавать наверх" перестали, а схемы стали более локальными, то сейчас все меняется.

"Снова идет попытка построить сетку - собирать кэш на Киев, раздать самые денежные схемы кураторам из числа топ-чиновников. То есть, на таможню возвращаются схемы Порошенко", — говорит глава Ассоциации поставщиков торговых сетей, депутат Киевсовета Алексей Дорошенко.

Журналист-расследователь Евгений Плинский утверждает, что руководящие должности на таможнях начали продавать, а собранный кэш, якобы, будут "направлять на обеспечение местных выборов".

Да и первые результаты "зачистки таможни" не вселяют особого оптимизма. В частности, новые руководители Одесской и Харьковской таможен, по данным наших источников, успешно возглавили потоки.

К примеру, на Харьковской таможне активизировались уже подзабытые схемы по поставкам через украинско-российскую границу алкоголя, сигарет, валюты.

Кроме того, как писала "Страна", одним из вероятных кандидатов на должность главы Гостаможенной службы является первый заместитель председателя Госпогранслужбы Владимир Никифоренко.

Владимир Никифоренко близок к влиятельному человеку в Харькове, бывшему пограничнику Вадиму Слюсареву. Слюсарев, в свою очередь, связан с нардепом от "Слуги народа" Павлом Сушко, а также с первым заместителем главы Офиса президента Сергеем Трофимовым.



Кроме того, со Слюсаревым, Сушко и Трофимовым связан и нынешний глава Госпогранслужбы Дейнеко. То есть если Никифоренко будет назначен руководителем таможни, то данная группа полностью замкнет на себя контроль над украинской границей.

"Страна" разбиралась, что сейчас происходит на таможне.

По схеме Порошенко

После отставки Максима Нефедова руководить таможней поставили и.о Игоря Муратова. Также был объявлен конкурс на нового главу таможни.

За Муратовым тянется шлейф коррупционных скандалов еще со времен премьерства Яценюка. Он был помощником экс-нардепа от Народного фронта Олега Крышина, которому приписывают кураторство схем по контрабанде сигарет. И Муратов, якобы, тоже был "в деле".

С приходом Муратова, по словам Дорошенко, начала активизировался "старая гвардия" — те, кто сидел на потоках и имел в таможне своих людей предприняли попытку вернуть утраченные за последние годы позиции.

"Пока это проходит незаметно для широкой общественности — на уровне переговоров и даже "договорняков". Люди, которые раньше сидели на таможенных потоках, пытаются вернуться. И результаты мы увидим уже в ближайшее время", — говорит Дорошенко.

Первые результаты, собственно, уже есть. Так, недавно главой Харьковской таможни стала Наталия Гончар, которую считают протеже люстрированного экс-начальника этой же таможни и бывшего главу таможенного поста "Гоптовка" Сергея Иванова (этот же погранпереход когда-то возглавлял упомянутый выше Слюсарев). Считается, что именно он пролоббировал назначение Гончар. И после ее прихода на Харьковской таможне активизировались контрабандные схемы — пошли потоки товаров из России и в обратном направлении — сигареты, алкоголь и прочее", — рассказал нам наш источник, хорошо знакомый с ситуацией на таможне.

Журналист-расследователь Евгений Плинский утверждает, что негласная установка власти - "реформу остановить, таможни и главные кресла продать. Собраный кэш направлять на обеспечение местных выборов".

Также, по данным Плинского, первые кресла уже "проданы".

"24 марта Волынскую таможню купил владелец Львовской табачной фабрики Григорий Козловский. Он поставил туда начальником Игоря Висьтака который будет обеспечивать бесперебойную контрабанду сигаре в ЕС под продукцию Козловского. Второй кейс оказался сложнее и тяжелее. С молотка ушла должность заместителя главы таможни которую занимал Денис Шендрик. Это кресло досталось королю импорта морепродуктов и по совместительству главе бюджетного комитета нардепу от "Слуги Народа" Юрию Аристову. В одно из ТОП кресел руководства таможни он посадил Руслана Черкасского. Черкасский - один из самых опытных таможеннинков-схемщиков переживший на таможне и взлеты, и падения сохраняя одно качество - умение строить схемы. Под бизнес империю Аристова он их и будет строить. Кресло второго зама главы в которм сидел Роберт Зелди отходит Александру Щуцкому которого из Черноморской таможни переводят в Киев. И это только начало", — резюмирует в своем расследований Плинский.

Как уже писала "Страна" Щуцкого называют человеком друга президента Ильи Павлюка - "авторитетного" на таможне человека.

"По-сути, возвращается классика времен Гройсмана и Порошенко. Примечательно, что Порошенко понадобилось чуть больше года, чтобы возглавить схемы на таможне. В мае он победил на выборах, а в июле следующего года в Киев уже свозили кэш с таможен. Примерно в такие же сроки наступает "дата "Ч" для Зеленского — ему придется решить приблизительно такую же дилемму", — говорит Дорошенко.

Показателен пример Одесской таможни. Напомним: его теперь уже экс-главу Михаила Грибанова недавно поймали на взятке. "Страна" уже подробно писала о Грибанове и о схемах, которые работали при нем на Одесской таможне.

"31 января 2020 года я написал о том, сколько взяток требуют на Одесской таможне с бизнесменов, которые завозят товары в Украину. Мы тогда прикинули, что на Одесской таможне собирают около $200 тысяч взяток в сутки - примерно $6 млн в месяц. СБУ задержала начальника Одесской таможни Грибанова. Он собирал около $8 млн в месяц. Видать, повысил ставки. Интересно будет узнать, кому раздавал. Я напомню, Грибанов выиграл какой-то там псевдоконкурс, чтобы получить должность. Вот вам и оценка качества всех этих конкурсов.

Надеюсь, теперь Грибанов сдаст своих подельников – Шендрика и Нефедова. И вот тогда начнется по-настоящему интересная история про "великих реформаторов", — написал на своей странице в Facebook народный депутат, заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов ("Слуга народа").

Сам Грибанов все отрицает, говорит — деньги ему подбросили, чтобы убрать с должности.

Одесская таможня: минус 16 миллионов за пять дней

Пока идут разбирательства, на Одесской таможне — новый начальник. 15 мая исполняющим обязанности назначен Олег Погореловский.

Он, как и Муратов, — выходец из "Народного фронта" и считался человеком Максима Бурбака (друг Яценюка, возглавлявший в прошлой Раде фракцию НФ). На Одесскую таможню, по данным нашего источника, он попал благодаря личной протекции Муратова, а также через Александра Мухина, бывшего заместителя экс-главы таможни Анатолия Макаренко.

При этом, по данным нашего источника, все схемы на Одесской таможне остаются рабочими.

Это, к примеру, схема по ввозу товаров под "прикрытием". Имеется в виду смешивание разных импортных товаров — дорогих (с которых отчисляется больше налогов) и более дешевых. На таможенное оформление подаются документы, в которых доля дорогих товаров занижена, а дешевых, наоборот, завышена. В итоге идет существенная экономия на налогах.

Еще одна схема — неполная декларация товара. "К примеру, по таможенной декларации UA10000/2020/848798 от 19.05.2020, без досмотра и взвешивания был оформлен морской контейнер GVCU9014867 с товаром "Игрушки", получатель – ООО "Люкс-Інвестмент". Фактический вес контейнера с товаром составляет 23533 килограмм, но заявлено в декларации 12000 килограмм. Таким образом, не заявлено больше 11,5 тысяч килограмм товара. Ущерб государству составил 300 тысяч гривен", — рассказал наш источник.

ООО "Люкс-Інвестмент" завезло в мае 9 партий товара. Скажем, по описанной выше схеме были поставлены пляжные зонты и палатки. Экономия на налогах составила 320 тысяч гривен. Были также поставки батареек, ложек и вилок без сведений о товаре, что позволило недоплатить 100 тысяч гривен налогов.

Всего за пять дней Погореловского на новой должности — с 15 по 20 мая — зафиксирована схемная поставка около 60 партий товаров. Помимо 9 партий ООО "Люкс-Інвестмент", выгодный импорт осуществили ООО "Грей мост", "Дніпровська башта", "Эконом-трейд", "ЛСЛ-Одесса".

Государство недополучило налогов почти на 16 млн гривен, то есть, минус больше 3 миллионов в день.

И, как рассказывает наш источник, по таким схемам работают многие одесские предприятия. Пытаясь запутать следы, импортеры меняют компании каждые 2-3 месяца, открывая все новые фирмы-однодневки.

По данным нашего источника, по схемам товары через Одесскую таможню завозят несколько десятков фирм. Среди них есть и достаточно интересные. К примеру, компания "Повер глаб", которая зарегистрирована жителем Днепропетровской области Владиславом Предом только в сентябре прошлого года с уставным капиталом 88 тысяч гривен.

Как основная специализация заявлена оптовая торговля продуктами питания, в том числе, рыбой и морепродуктами. Между тем, "Повер глаб" стала одним из поставщиков угля на "Центрэнерго", перебросив его по многочисленной цепочке через другие фирмы-прокладки, о чем недавно подробно писала "Страна".

Также через Одесскую таможню возят товар компании, которые контролируют известные "короли контрабанды". Скажем, афилированными с Вадимом Альпериным считаются ООО "Гранд Ларго" и "Интеркос". Сам он, напомним, находится под следствием. Но на днях с него сняли электронный браслет.

К примеру, ООО "Гранд Ларго" зарегистрирована в октябре прошлого года на жительницу Херсонской области Юлию Демченко и специализируется на оптовой торговле одеждой и обувью.

Фирмами одного из "главных контрабандистов" и конкурента Альперина по контролю за Одесской таможней Ореста Фирманюка считаются уже упомянутые выше "Люкс-Інвестмент", "Грей мост" и "Дніпровська башта", которые активно завозили товар по схемам в мае этого года.

Показательно, что люди, которые прикрывали схемы на таможне при Грибанове, остаются при должностях и после смены руководства.

"К примеру, одним из главных звеньев в схемной поставке через Одесскую таможню при Грибанова считается отдел таможенного оформления №6 таможенного поста "Одесса-центральный". Через него оформлялся товар с заниженной стоимостью, пересмотр с недостоверным декларированием. Его глава по-прежнему при должности. Как и другая "старая гвардия", - говорит источник.

По его словам, за перевод из Госфискальной службы в новую Гостаможенную службу с таможенников берут мзду в размере от 2 тысяч до 20 тысяч долларов в зависимости от должности.

Львовская таможня: "пиджаков" сменили "почтальоны"

На другой стратегической таможне - Львовской— руководство пока не менялось. Ее с ноября прошлого года возглавляет Владимир Цабак. Как считается, его продвинул на эту должность Василий Костюк, однокурсник бывшего главного налоговика страны Сергея Верланова.

При Цабаке львовская таможня снискала славу одной из самых коррумпированных. Через нее идут наркотики, янтарь, сигареты.

Вот только недавние примеры. 5 апреля этого года в через таможенный пункт "Краковец" во время пересменки выпустили в направлении выезда из Украины грузовик VOLVO, в котором сотрудниками таможенных органов Республики Польша было обнаружено 5,6 тысяч блоков сигарет NZ с белорусскими акцизными марками. Ориентировочная стоимость груза - около 3 млн гривен.

Интересно, что именно эту фуру с сигаретами таможенники оформляли в этом году уже четырежды.

25 апреля 2020 польские таможенники задержали другой грузовик, в котором кроме 11 тонн лапши быстрого приготовления, обнаружили 56 тысяч пачек сигарет общей стоимостью около 1,7 млн долларов. Контрабандисты рассчитывали заработать 100 тысяч долларов.

Через западную границу также активно идет контрабандный поток дорогих товаров для украинских бутиков. Ранее импорт завозился по схеме "пиджаков", то есть, дробился на небольшие партии и попадал в страну под видом "частных покупок", без уплаты налогов.

После закрытия пунктов пропуска на период карантина "пиджаков" сменили "почтальоны" . Товар теперь идет через почтовую пересылка под видом частных посылок.

Перекрыть эту и подобные ей схемы можно. Но для этого Кабмин должен инициировать создание совместных пунктов пропуска с соседними странами. Это помешает схемщикам менять документы на "нейтральной полосе" и дробить партии товаров. Также стоило бы на законодательном уровне рассмотреть вопрос об усилении контроля за международными почтовыми отправлениями. Но пока у правительства не доходят руки до "посылок".

Но вернемся к Цабаку.

Он расставил своих людей на все ключевые посты Львовской таможни. Его племянник Назарий Заводяк работает начальником таможенного пункта "Смильниця". Олег Медведь руководит таможенным пунктом "Грушев", через который также идут потоки контрабанды.

Таможенники Цабака уже не раз попадали в поле зрения правоохранителей. На некоторых заведены дела.

Так, инспектор отдела №1 таможенного поста "Рава-Русская" Лилия Вовчанская недавно вернулась из Киева после получения меры пресечения в виде залога в размере 42 тысяч гривен.

Фигурантом еще одного расследования является инспектора отдела №4 таможенного поста "Смильниця" Ковалик. Ее подозревают в несанкционированном изменении информации в автоматизированной системе таможни и в злоупотреблении служебным положением. Только по одному из эпизодов госбюджет недополучил почти 160 тысяч гривен таможенных платежей.

В конце апреля этого года следователи львовского территориального управления ГБР сообщили о подозрении еще одному подчиненному Цабака — Степан Билашу. Его считают "кассиром", через которого, в частности, проходили автомобили для криминального авторитета Алика Бучинского и фирмы "Любэ-авто", принадлежащий родственнику экс-главы таможни Нефедова.

Следствием установило, что таможенник, находясь на дежурстве в зоне т/п "Грушев", без проведения надлежащего таможенного оформления пропустил на территорию Украины грузовой автомобиль с незадекларированными промтоварами и запчастями к автомобилям. Госбюджет недополучил 170 тысяч гривен таможенных платежей.

Сейчас Цабак лоббирует новые назначения своих людей. В частности, продвигает на должность начальника таможенного поста "Краковец" Дмитрия Грабового. На данный момент он начальник отдела №4 на "Краковце", а до этого работал начальником отдела Мостиского пограничного отряда.

Завышенный ценник и минус по сборам

Пока на таможнях идут кадровые зачистки и передел сфер влияния, бизнес констатирует: завозить товар проще не стало.

"Схем, возможно, стало меньше. Но только из-за того, что с начала карантина упал поток импорта. Никакого "обеления" потоков не происходит. Те, кто раньше возил по схемам, и сейчас возит", — рассказал Дорошенко.

По его словам, сейчас на таможне, помимо уже перечисленных выше схем (занижение таможенной стоимости, пересмотр, смешанный импорт и другие) активизировались узкие каналы. "Как, к примеру, дипломатический, через который в свое время вывозил картины Порошенко. Также возят товар под прикрытием топ-чиновников. Но это, правда, не массовые, а, скорее, эксклюзивные схемы. Доступны далеко не каждому", — говорит Дорошенко.

Между тем честный бизнес жалуется, что на таможне с него сдирают три шкуры.

"Завышают стоимость товара, поэтому растет база налогообложения. Иногда платим в 1,5-2 раза больше, чем рассчитывали. Такое и раньше было, но сейчас стало вообще невыносимо. Если до карантина хотя бы через раз пропускали по нормальной цене, то теперь накручивают буквально на каждой партии. В частных разговорах таможенники говорят — поставили увеличенные планы по сборам, так что, мол, приходится выкручиваться. И советуют - если что-то не устраивает, подавайте в суд. В суде, конечно, можно выиграть, и у нас уже было несколько прецедентов, когда излишне услащенные таможенные сборы поток возвращали. Но для этого нужно поставить товар на режим временного ввоза, и до суда не использовать. Не можем же мы заблокировать все свое сырье. А работать как?", — рассказал нам киевский бизнесмен, попросивший не называть его имени.

Руководитель концерна "Ярослав" Александр Барсук рассказал нам, что, к примеру, на Сумской таможне "пытаются зарабатывать на транзитных грузах и на наших импортерах". Правда, компании активно отстаивают свои права.

"Нас обвиняли в занижении стоимости товара. Но наш товар получен, и суд они (таможенники - Ред.) не выиграют. Очередной бестолковый наезд, просто хотели сбить денег", - говорит Барсук.

Украинская зерновая ассоциация на днях обратилась в Кабмин с просьбой решить проблему постоянного завышения таможенниками стоимости импортных комплектующих для украинских производителей сельскохозяйственной техники. Как подсчитали в УЗА, импортеры переплатили десятки миллионов гривен.

"Таможня по своему усмотрению самовольно завышает таможенную стоимость импортируемых комплектующих и запчастей несмотря на предоставление ей достаточных документальных подтверждений стоимости товаров. При этом, таможенные органы не предоставляют конкретных доказательств или аргументов, и никаких доводов заявленной таможенной стоимости", - отметили в ассоциации.

Впрочем, пока это мало помогает в деле сбора налогов. Таможня уже несколько месяцев кряду, еще в с прошлого года, показывает минус по сборам. Формально именно из-за этого лишился должности Нефедов. Но и этот месяц, скорее всего, не станет исключением. По данным Государственн казначейской службы, на 21 мая таможня выполнила план всего на 56,3%, а это минус почти 9,5 миллиардов по сборам. Понятно, что до конца месяца еще остается время. Но недобор, скорее всего, все равно сохранится.