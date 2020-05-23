Вчера глава СБУ Иван Баканов заявил, что иностранные спецслужбы дестабилизируют Одесскую область. При этом начальник украинской спецслужбы не пояснил, спецслужбы каких государств "раскачивают" Бессарабию. А также каким именно способом.

Но, судя по всему, глава СБУ имеет в виду ситуацию, которая давно сложилась в юго-западных районах Одесской области – Бессарабии. О феодально-политическом раскладе в этом регионе, а также очень слабых позициях органов официальной власти, "Страна" уже подробно писала в начале мая.

А недавно, 20 мая, парламент Болгарии – Народное Собрание - принял декларацию, осуждающую разделение Болградского района Одесской области. В свою очередь, МИД Украины выразил протест, назвав декларацию Народного Собрания вмешательством во внутренние дела. Речь идет о планах разделить на пять объединенных громад Болградский район Одесской области, в котором компактно проживает община бессарабских болгар.

Почему болгары выступили против децентрализации и что послужило реальной причиной для резких заявлений СБУ и украинских властей выясняла "Страна".

Протесты болгар

Собственно, сам проект децентрализации возник еще при прежнем президенте Петре Порошенко. Согласно плану, Болградский район предполагалось разделить на пять громад с центрами в Болграде, Кубее, Городнем, Васильевке и Криничном. Также с 2014 года обсуждаются планы объединить Болградский район с соседними: Ренийским и Измаильским. Однако до реализации этой задумки пока дело не дошло.

В начале мая проект разделения района был представлен областными властями в Министерстве регионального развития Украины, что и послужило причиной недовольства местных жителей – бессарабских болгар из Болградского района. Они даже провели митинг возле ОГА, обвиняя власти в игнорировании их воли.

В свою очередь, в кулуарах обладминистрации пошли слухи о том, что к митингам и даже к декларации болгарского парламента имеет отношение нардеп Антон Киссе, который позиционирует себя как лидер украинской болгарской диаспоры. Определенную почву эти слухи под собой имеют: Киссе действительно выступает против разделения Болградского района и не раз говорил об этом.

Однако нужно принимать во внимание и настроения самих жителей Болградского района.

"Нашу общину пытаются искусственно раздробить. Это извечный страх центральных властей перед большими этническими общинами. Например, также украинские власти до Майдана и отделения Крыма боялись крымских татар. Об этом сейчас стараются не вспоминать, но во всех этнических меньшинствах, которые сохраняют свою самобытность и автономию, Киев видит неких потенциальных сепаратистов. В 2014 году в Бессарабии уже пытались манипулировать настроениями местных жителей, район пытались раскачать, рассказывая всем о "пророссийских" настроениях местных. На самом деле это была спекуляция, за счет которой некоторые политики набирали себе вес и играли мускулами, чтобы с ними считались в украинском правительстве", - рассказал житель Болградского района Семен Колев.

"Обещали болгарам сохранить район"

Между прочим, у жителей района есть свои предложения по административно-территориальной реформе. Например, разделить район на две громады и/или соединить громады нескольких больших сел на территории района. Также местные считают, что Болград незаслуженно обойден вниманием областных властей и столицы. По их мнению, сначала нужно отремонтировать почти полностью разбитые дороги между селами, поднять с колен умирающую местную инфраструктуру, а уже потом думать об административно-территориальных реформах.

Интересно, что сразу после появления декларации парламента Болгарии премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании Кабмина, что планы формирования территориальных громад в Одесской области еще не утверждены.

В свою очередь, эксперт по истории и культуре Бессарабии, профессор Одесского университета Александр Пригарин считает, что недовольство жителей Болградского района грядущей административно-территориальной реформой справедливо.

"С точки зрения абстрактной логики Киева, проект административно-территориальной реформы Болградского района выглядит разумно. Но с точки зрения нормальной жизнедеятельности Бессарабии – нет. И об этом говорится вслух с 2015 года. То, что предлагается сделать, рано или поздно выстрелит, причем очень негативно и печально. Последний раз такое делали в Бессарабии при Румынии, не учитывая интересы местных жителей. Это вылилось в Татарбунарское восстание 1924 года, одной из причин которого было абсолютно неразумное, потребительское отношение к человеческому ресурсу. То, что сейчас пытаются сделать Киев и Одесса, – глупость. Подобные решения не должны исходить из кабинетов власти, они должны идти снизу, от самого населения. Болград считается центром, прежде всего культурным, всех бессарабских болгар. И местные жители просят с 2014 года не присоединять его к другим районам. Более того, как прежний, так и нынешний президент лично обещали своим болгарским коллегам сохранить Болградский район. То, что сейчас происходит, идет вопреки прежним международным договоренностям. Политики Болгарии совершенно правы, выступая в защиту болгар в другом государстве. На самом деле де-факто административная реформа уже состоялась, все инфраструктурные и управленческие функции выведены из Болграда в другие райцентры. Но местные жители просто хотят жить своей жизнью, своим укладом, которого держались многие сотни лет. Они воспринимают планы разделения района как изменения, которые могут разрушить их уклад, их жизнедеятельность. И они имеют все основания отстаивать свои права. Они не требуют национально-культурную автономию. Лишь просят не делить их район. К слову, эта ситуация многими во власти воспринимается как попытка политического лоббирования Антона Киссе. Но это спекуляция, это не личный интерес Киссе. В данном случае также думает большинство местных жителей", - считает Пригарин.

След Румына

В тоже время, ситуация в регионе действительно сложная. Но не из-за протестов болгар, а из-за крайней слабости официальной власти и силе местных "авторитетов", а также влиянии на процессы Румынии, о чем подробно писала "Страна" в своем недавнем расследовании.

Так, в регионе пользуется большим влиянием Олег Попеску (он же Олег Ренийский или Румын), который сейчас живет в Румынии, приняв гражданство и сменив фамилию на Ризеу.

"Олег Попеску был завербован румынской разведкой и она дала ему карт-бланш на любые действия на территории Украины, благо что у Попеску такие возможности до сих пор есть – в Измаильском, Ренийском, Килийском, а также Болградском районах у него есть большое количество "торпед" - боевых бригад, которые получают от него зарплату и выполняют его задания", - утверждает источник "Страны" в Одесском управлении СБУ.

Интересно, что заявление Ивана Баканова совпало с масштабной полицейской операцией, которую три дня назад начало МВД – зачисткой от бандитов юго-западных районов Одесской области. Идут облавы и задержания в Рени и других городах и районах. Правда, пока непонятно, будет ли от этого какой-то эффект. Сами задержанные заявляют, что им полиция подрасывает оружие и все дела шиты белыми нитками.