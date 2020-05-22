Заявлением о возможности баллотирования на второй президентский срок, которые прозвучали в среду, Владимир Зеленский во многом предопределил свои действия на ближайшее будущее.

Но до конца непонятно, насколько искренен был Зе: действительно ли он хочет переизбраться в 2024 году или громкое допущение - только часть его политической игры.

В ситуации разбиралась “Страна”.

Гордость президента

Что второй срок допускают в президентском офисе (ОП), стало понятно из интервью первого заместителя главы ОП Сергея Трофимова Дмитрию Гордону. Это было преподнесено как личное мнение, но шума было много. Ведь на выборах 2019 года Зеленский пообещал не переизбираться. Подробнее об этой истории можно прочитать здесь.

Конечно, журналисты не преминули уточнить у самого Зеленского на пресс-конференции, что он думает по случаю первой годовщины его президентства. Зе дал понять, что не исключает второго срока. По его словам, одной каденции ему, чтобы исполнить свои планы, не хватит. Но решения еще нет, а принято оно будет, якобы, с оглядкой на рейтинг.

“Этот условие прозвучало неслучайно: Зеленский явно гордится своей высокой популярностью, которая позволила бы ему спокойно выиграть президентскую гонку сегодня, и он напомнил о ней в такой своеобразной форме”, - комментирует политолог Руслан Бортник “Стране”.

По майским замерам социологической группы “Рейтинг”, через год после президентских выборов Зе остается самым популярным политиком в стране. За него готовы проголосовать 33,8% опрошенных (или 33,9% среди респондентов, определившихся с выбором и готовых прийти на избирательные участки).

Это серьезное падение, если сравнивать с прошлогодними опросами или даже замерами начала года. Но все равно это самый высокий из всех политиков рейтинг в стране.

На сегодняшний день высокий рейтинг остается важнейшим (если не ключевым) условием участия Зе в следующей кампании по выборам президента. Во всяком случае так он, по данным "Страны", говорит своим политическим соратникам в пропрезидентской партии “Слуга народа” (СН).

В самой фракции опрошенные нами депутаты идею второго срока своего лидера поддерживают.

“Во фракции заявление президента обсуждают и поддерживают. Да, он во время кампании декларировал, что приходит на один срок. Но такая ситуация в стране, что все быстро поменять не получается”, - комментирует народный депутат Александр Качура изданию.

“Я считаю, что выбор должен делать народ Украины... Если вы хотите знать мое личное мнение: я бы проголосовала еще раз (за Зеленского - Ред.)!” - ответила на вопрос “Страны” в Фейсбуке еще один член фракции СН Дарья Володина.

Большие виды на политику

По мнению экспертов, во-многом эти заявления имеют чисто политтехнологический мотив.

Во-первых, если президент не идет на второй срок, то уже совсем скоро его политическая сила столкнется с огромной проблемой - нужно будет выбирать себе нового лидера или расходиться по другим политпроектам. С учетом и без того сиьного раздрая внутри фракции это может привести к тотальному расколу.

Во-вторых, президент, о котором все знают, что вскоре он покинет свой пост через 2-3 года, очень скоро превращается в "хромую утку" - вся элита и политическая система начнет переориентироваться на тех, кто может занять место после Зеленского.

В-третьих, по стране ширятся слухи о том, что президент готов уйти чуть ли не досрочно. И на их пресечение также работают заявление о втором сроке.

“Зеленский по сути объявил, что пришел надолго. Соратники, местные кланы, олигархи, политические конкуренты, внешние партнеры должны иметь это в виду. Своим заявлением он пытается стабилизировать политическую систему”, - констатирует политолог Руслан Бортник.

Но насколько команда Зеленского готова не на словах, а на деле побороться за второй срок и ведется ли уже работа в этом направлении?

Собеседник издания во фракции СН, вхожий на Банковую, подтверждает, что президента активно обхаживают с темой второго срока люди из его ближайшего окружения. Публично проявил себя пока только Трофимов. “Зеленскому говорят, мол, посмотри: год прожили, а какой результат. С такой поддержкой нам нельзя все бросать. Давай думать о переизбрании. Это чуть ли не с первого дня президентства началось”, - говорит собеседник.

Как уже предполагала “Страна”, у интересантов может быть личный мотив остаться во власти, но это сложно без популярного (пока во всяком случае) Зеленского. Поэтому они его и наставляют на второй срок. Но Зе может еще не раз передумать. “Мы уже увидели, как легко Зеленский отказывается от своих обещаний”, - соглашается политолог Бортник.

Политтехнолог, народный депутат восьмого созыва Игорь Попов указывает на признаки по которым можно будет судить о серьезности намерений команды президента относительно второго срока.

“Внутри партии власти остановится любая дискуссия о возможном преемнике. В случае “перезагрузки” правительства на нового премьера и даже вице-премьеров выдвинут непубличных менеджеров, которые в перспективе 4 лет не смогут претендовать на участие в выборах. Кроме того, команда Зе в случае похода того на второй срок станет перед необходимостью создать или купить собственный медиа-холдинг", - спрогнозировал на своей странице в Фейсбуке Игорь Попов.

Отметим, что в данных рассуждениях есть логика. Если Зеленский не захочет идти на второй срок, значит ему и его партии нужно будет уже в ближайший год-два определяться с преемником, назначив его на важную должность, например, премьером.

И также верно, что к походу на второй срок нужно готовиться заранее, а не за несколько месяцев до выборов президента, как об этом говорил Зеленский.

Другими словами, решение должно быть принято задолго до выборов. Скорее всего - уже в течение следующего года. К тому времени как раз уже пройдут и местные выборы. А также будет примерно понятно как изменила мир и страну эпидемия коронавируса.