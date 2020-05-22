Переговоры о новом кредите МВФ выходят на финишную прямую. Предварительное соглашение на этот счет уже достигнуто.

Ранее Кабмин согласовал ряд документов по МВФ, в частности, письмо с намерениях от правительства и Нацбанка и проект меморандума с конкретными обязательствами, которые готова взять на себя наша страна в обмен на получение денег.

Но если текст письма в свободном доступе уже есть, то меморандум пока - тайна за семью печатями. "Полного текста не было представлено", — сообщил "Стране" нардеп Алексей Гончаренко, присутствовавших на заседании правительства.

Меморандум как раз - самое интересное. В нем прописываются конкретные условия, которые берет на себя Украина в обмен на деньги.

"В такой таинственности нет ничего удивительного. Как правило, полный текст меморандума нам становится известным только после того, как его уже подпишут, и документ опубликует МВФ, то есть, постфактум. Посе этого меморандум или выдержки из него появляются на сайтах Минфина и НБУ. Думаю, так будет и в этот раз", — отмечает экономист Виктор Скаршевский.

Впрочем, ряд условий, под которые МВФ дает нам кредит, были известны заранее. Это, в частности, рынок земли и антиколомойский закон, который спешили принять именно под эти цели. Но будут и другие маяки, в частности, по дефициту бюджета и по эмиссии гривны.

"Страна" разбиралась, на каких условиях Украина получит 5 млрд долларов от МВФ и куда их потратит.

Меньше условий, но с землей и антиколомойским законом

Как уже писала "Страна", на сайте МВФ появилась информация о том, что Фонд и украинские власти достигли предварительного соглашения о транше в 5 миллиардов долларов. Деньги пойдут на то, чтобы поддержать экономику после шока, который вызвал коронавирус и карантин.

"Новый SBA запрошенным объемом SDR 3,6 млрд (что эквивалентно $5 млрд) направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия шока COVID-19, одновременно консолидируя сделанные до сегодняшнего дня достижения и продвигая вперед важные структурные реформ с целью уменьшения основных уязвимостей", - прокомментировала достигнутое соглашение Иванна Владкова Холлар, возглавлявшая команду сотрудников МВФ в переговорах с Украиной.

Об обязательствах, которые взяла на себя Украина, в МВФ пока не сообщают.

Меморандум, скорее всего, будет не таким обширным, как планировалось ранее, когда украинские власти рассчитывали получить деньги по программе расширенного финансирования.

Напомним: она была рассчитана на три года и по ней нам могли дать порядка 8 млрд долларов.

Но, как уже писала "Страна", недавно программу расширенного финансирования EFF заменили на другую, более короткую. Программа stand-by рассчитана на 18 месяцев и 5 млрд долларов. Она менее денежная и более короткая, а также усиливает долговую нагрузку (вернуть деньги нужно не за десять лет, как в случае с EFF, а за 4 года). Но зато и менее требовательная. Если по программе расширенного финансирования деньги даются под реформы, то по стэнд-бай - под определенные структурные маяки (к примеру, дефицит бюджета).

Тем не менее, два жестких требования, которые озвучивались еще под программу расширенного финансирования, перекочевали в в стэнд-бай - рынок земли и антиколомойский закон, который спешно принимали именно под МВФ. И только после того, как Зеленский его подписал, появилась конкретика по кредиту МВФ.

По мнению Виктора Скаршевского, рынок земли и антиколомойский закон, скорее всего, упомянут в предварительных условиях к меморандуму — своего рода вступительной части, где констатируется сам факт законодательных изменений как главный аргумент - почему Украина имеет право на кредит.

При это не исключено, что по земле будут ремарки. Скажем, о продолжении работы над земельной реформой и консультациях с Мировым банком. Ранее именно такой совет давал нам МВФ.

"Он подразумевает постепенное изменение условий по земле, в частности, по нормам продажи в одни руки и допуску юрлиц", — говорит аналитик института Growford Алексей Кущ.

"Другие законы, которые мы, якобы, приняли под МВФ, - чистая фикция. По антиколомойскому закону Фонд вольно или невольно стал участником партии, разыгранной нашими властями. Изначально МВФ только хотел, чтобы в деле Приватбанка и его бывших собственником поставили точку - закончили суды, решили вопрос с кредитами, которые брал Коломойский на другие свои активы и прочее. Но как раз этого не произошло. Принятый закон не мешает бывшим собственникам признать незаконной национализацию Приватбанка через суд и добиваться компенсации (а именно это и было конечной целью Коломойского). Но после того, как раздули тему, что Коломойский хочет вернуть себе банк, разыграли историю с борьбой за принятие закона и тысячах правок, Фонду оказалось достаточно и тех половинчатых мер, которые в итоге попали в антиколомойский закон. Закон №1210 или как его еще называют, о налоговом терроре, вообще не является требованием МВФ. Более того, на волне кризиса, когда все страны будут бежать от классического налогового контроля, наше движение в противоположную сторону грозит нам немалыми проблемами", — добавил Кущ.

"Очевидно, условиями очередного транша от МВФ, будут как и ранее, обязательства Украины касательно продолжения структурных реформ, в частности судебной, правоохранительных органов, а также практической имплементации земельного рынка. Но в условиях пандемии коронавируса основной фокус делается все же на поддержку бюджетной и макрофинансовой стабильности", — считает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Поэтому часть обсуждаемых ранее "домашних заданий" (скажем, по приватизации), пока могут снять.

Но взамен появятся другие пункты.

Сюрпризы меморандума

В меморандуме точно будут структурные маяки по дефициту бюджета и монетарной политике, - говорит Скаршевский.

По первому пункту особых сенсаций в меморандуме мы не увидим. Дефицит в бюджете -2020 в размере 7,5% ВВП предварительно уже согласован с Фондом.

"Возможно, будет указано ограничение - не больше 8% ВВП", - добавил Алексей Кущ.

Главная интрига - по монетарной политике.

"Интересно будет увидеть, что конкретно там пропишут. Из этого станет понятно какую политику будет проводить Нацбанк. Скажем, в 2015 году в меморандуме с МВФ была заложена непомерно большая сумма на докапитализацию банков - порядка 130 млрд. Тогда она показалась очень странной. Но все стало на свои места после национализации Приватбанка в 2016 году. То есть, национализация уже тогда планировалась и под нее были заложены деньги", - говорит Скаршевский.

Из того, что напишут в нынешнем меморандуме по поводу монетарной политики, станет понятен ответ на два ключевых для нашей экономики вопроса — будет ли кредитование и ждать ли эмиссии.

Чтобы выйти из кризиса, в который уже полным ходом погружается отечественная экономика, нужны дешевые кредиты для предприятий (а еще лучше - отдельные госпрограммы по поддержке целых отраслей).

Также экономисты говорят о пользе умеренной денежной эмиссии. Включив печатный станок, можно попытаться "потушить" кризис дополнительными вливаниями денег. Как это сделали к примеру, США, направив в экономику триллион долларов. Но у нас по этим вопросам пока нет конкретики.

"В случае с третьими странами, к которым относится и Украина, МВФ любит применят так называемую модель Полака, подразумевающую ограничение денежной базы. Последняя формируется из суммы чистых внутренних активов (зависят от кредитной активности) и золотовалютных резервов. Так вот по внутренним активам Фонд ограничивает общий размер, выставляя максимум (то есть, что они не должны превышать определенный показатель), а по ЗВР, наоборот, в качестве ограничителя выставляет минимум (золотовалютные резервы не должны упасть ниже установленного значения, но расти они могут до любых цифр). В итоге ЗВР наращивают за счет уменьшение внутренних активов, что является настоящим "удушением экономики". В этом случае рассчитывать на рост кредитования отечественному бизнесу не стоит, как и на целевую эмиссию, которая бы могла "взбодрить" экономику и усилить конкурентные преимущества наших экспортеров на внешних рынках", — пояснил Кущ.

"Посмотрим, что конкретно напишут по эмиссии. Станут понятны не только объемы, но и цели. Если "лишние" деньги пойдут на валютный рынок — будет ждать резкой девальвации, если на потребительский - инфляции. И только если целью станет финансирование инфраструктурных проектов и производства можно расчитывать на умеренную девальвацию и плюсы для экономики. Если же эмиссии вообще не будет, а рынок ОВГЗ активизируется, то гривна может укрепиться, что чревато еще большими недопоступлениями в бюджет и снижением конкурентоспособности наших товаров на экспортных рынках", — говорит Скаршевский.

Другие "сюрпризы" в меморандуме мы вряд ли увидим.

"Ни зрады, ни перемоги. По той же приватизации с МВФ наверняка уже все предварительно согласовано, раз они не против резкого уменьшения цифр по доходам от распродажи госимущества. Если изначально в бюджете было прописано 12 млрд, то после секвестра - только 500 млн", - говорит Скаршевский.

Возможно, в меморандуме будет пункт по тарифам, но, не исключено, что без особой конкретики, а в целом - мол, будем стремиться к экономически обоснованным тарифам для населения. Газ сейчас дешевый, так что особой нужды для МВФ настаивать на этом пункте нет. Кроме того, стратегически решения о переходе на рыночные тарифы и по газу, и по электроэнергии уже приняты.

Под вопросом разве что медреформа, которая ранее была в приоритетах МВФ. Сейчас ее вроде хотят отложить, но пока только на словах.

Чего конкретно ждут власти - местных выборов, после которых уже можно будет увольнять врачей и закрывать больницы без оглядки на угрозу социального взрыва, или отмашки МВФ - пока неясно.

Теоретически, МВФ может заставить прописать в меморандуме обязательство Украины продолжать медреформу.

Деньги на проедание

Нынешний кредит от МВФ будет особенным.

Во-первых, он позиционируется как коронавирусный. МВФ открыто говорит, что дает деньги, чтобы помочь украинским властям устранить последствия шока COVID-19.

"В одном транше скрестили кредит на преодоление последствий коронавируса, который Украина могла получить отдельно - еще в марте-апреле, и классический кредит от МВФ. Дело в том, что наша страна, как член-участник Фонда имеет право на получения средств на борьбу с эпидемией в размере 50% своего лимита. Наш лимит - 2,5 млрд SDR или 3,4 млрд долларов. То есть, мы могли бы расчитывать на 1,7 млрд долларов. Выполнение каких-либо условий для получения такого кредита не требуется. Он рассчитан на длительный срок и практически под нулевой процент. Тем не менее, Украина такой кредит не затребовала. И это не просто так. Если бы мы получили 1,7 млрд долларов еще в марте, острота другого, "обычного" кредита от МВФ была бы снята, и ненужно было бы форсировать принятие рынка земли и антиколомойского закона", — говорит Алексей Кущ.

Получается, что сейчас мы получим в качестве первого транша тот же "коронавирусный" кредит, но уже под определенные условия. А уже оставшиеся средства будут разбиты на несколько траншей, сроки выдачи которых, скорее всего, привяжут под внешние долговые выплаты.

Во-вторых, кредит от МВФ пойдет в бюджет. Обычно деньги, полученные от Фонда, идут на пополнение золотовалютных резервов страны. Но в этот раз их направят в "общий котел" - на погашение дефицита бюджета и на выплату ранее выданных кредитов.

"Ключевыми направлениями будет покрытие дефицита бюджета, рефинансирование внешнего долга по ранее выданным кредитам, покрытие дефицита внешнеторгового баланса в условиях расширения корона-кризиса. То есть, речь идет о стабилизационном кредите", — говорит глава аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин.

"Деньги пойдут по разным расходным статьям, в том числе, на выплаты внешних долгов, социалку. И, как все бюджетные средства, не защищены от коррупционного освоения. МВФ никак не сможет проконтролировать целевое использование этих денег. И под это мы разменяли свой главный актив — землю. По-сути, пустили ее на проедание", — резюмировал Скаршевский.

Плюсом в этой ситуации можно считать разве что разблокирование кредитных программ от других кредиторов, скажем, Евросоюза. Но по итогу Украина все больше и больше подсаживается на кредитную иглу, а долговая нагрузка только растет.

Кроме того, Украине до конца года нужно будет выплатить еще более $10 млрд внешних долгов. Что почти сумму кредита МВФ (даже если представить, что мы все 5 млрд получим до конца года, чего, скорее всего, не случится) вместе с кредитами и помощью других организаций, привязанных к траншам Фонда.

А значит вопрос - почему мы берем новые кредиты, а не занимаемся реструктуризацией старых, по-прежнему актуальный.