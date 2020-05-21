Офис президента (ОП) все же согласился на идею праймериз потенциальных кандидатов от “Слуги народа” (СН) для местных выборов. Ее предложила внутренняя группа СН, на которую, как считается, имеет влияние бизнесмен Игорь Коломойский, и по данным “Страны”, в ОП были не в восторге от этой задумки, считая ее вредной для своих планов.

Правда, формальное согласие, озвученное, кстати, самим президентом Владимиром Зеленским на вчерашней пресс-конференции, сопровождалось встречными условиями.

К праймериз допустят не только партийных выдвиженцев, но и независимых участников, которых, судя по всему, ОП и собирается продвигать. Запустят процедуру, возможно, только для одного Киева.

Готовы ли стороны дальше повышать ставки в этой подковерной борьбе и состоятся ли праймериз "слуг народа" в масштабах всей страны, выясняла “Страна”.

Президентское добро

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, посвященной его первой годовщине на должности, заявил о согласии с идеей отбора кандидатов от СН на местные выборы путем праймериз.

При этом глава государства сделал две важные оговорки.

Во-первых, в праймериз пропрезидентской партии смогут участвовать не только ее представители (надо полагать, партийцы и нардепы, не состоящие в самой политсиле), но и независимые претенденты.

Во-вторых, президент говорил только о столице. Правда, и журналист спрашивал только о Киеве.

“Я в Киеве буду поддерживать, честно буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии “Слуга народа”. Будут ли праймериз? Будут. Будут ли входить в праймериз кандидаты в мэры Киева не только от “Слуги народа”? Обязательно. Будут и кандидаты от СН, я имею в виду те, кто являются депутатами, и будут независимые люди, которые готовы бороться на открытых праймериз на заседании нашей фракции партии. Но кто будет лучше, того я поддержу”, - отметил Зеленский.

Стало понятно, что идее праймериз уготовано какое-то будущее в СН, когда в ее фракции написали открытое письмо президенту накануне его пресс-конференции. Это была просьба инициировать публичное проведение праймериз “ради предотвращения любых обвинений относительно партии “Слуга народа”, в том числе, в фальсификациях, манипуляциях и договоренностях с коррумпированными элитами”.

С помощью внутрипартийных выборов предлагается отбирать кандидатов на мэров, прежде всего, Киева и “других городов областного значения”.

“Мы убеждены, что проведением публичных праймериз партия… получит возможность выдвинуть наиболее достойных и профессиональных кандидатов на должности городских голов, а также определить тех людей, которые будут иметь реальные шансы победить коррумпированных городских руководителей, годами грабящих свои общины”, - сказано в письме, подписанном доброй половиной фракции СН.

Часть подписантов - депутаты, четко придерживающиеся в своей деятельности линии Офиса президента. Но их явно не смутил тот факт, что идея праймериз была предложена конкурентами главы ОП Андрея Ермака из группы влияния Коломойского за право курировать столичные выборы. Кроме того, нардепы, которую связывают с этой группой - Дубинский и Бужанский уже заявили о своем желании участвовать в праймериз - в Киеве и в Днепре соответственно.

Видимо уже тогда в президентском офисе придумали как обыграть эту идею. Что и стало понятно после пресс-конференции Зеленского.

По политтусовке пошел слух , что в ОП думают выдвинуть от СН известных врачей. Например, по Киеву это главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, по Днепру - главврач областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, который, кстати, является депутатом Днепропетровского облсовета от партии “Блок Петра Порошенко”.

Об этом же написал экс-народный депутат от СН, бывший гендиректор принадлежащего Коломойскому телеканала “1+1” Александр Ткаченко в своем Телеграм-канале.

“В ОПУ решили использовать врачей не только для битвы с коронавирусом, но еще и в борьбе на местных выборах. И двинуть Ляшко (не того, что с вилами, а того, что главный санврач) и Рыженко (главврач больницы Мечникова в Днепре) в борьбе за мэрские кресла. Интересно, они сами об этом знают?” - пишет депутат Ткаченко (СН), который считается одним из кандидатов на мэра Киева.

Отметим: Рыженко в интервью днепровским СМИ сказал, что такое предложение ему поступило, но, мол, пока об этом рано говорить.

У Ляшко же не подтверждают информацию о возможном выдвижении.

Собеседник издания во внутрифракционной группе СН, которую связывают с Коломойским, приписывает идею с врачами заместителю главы ОП Кириллу Тимошенко, который курирует работу со СМИ. При этом депутат спрогнозировал, что до участия их в праймериз дело не дойдет: дескать, это было не более чем прощупывание почвы.

“Замеры показали, что они в своих городах вообще ноль в электоральном плане”, - уверяет он не под запись. В свою очередь народный депутат Максим Бужанский (СН) утверждает в своем Телеграм-канале, что задумка не находит поддержки “даже минимум у половины фракции СН, поэтому так и умрет не состоявшись”.

В тоже время, еще один нардеп от "Слуги народа", близкий к ОП, говорит, что идея выдвинуть известного и авторитетного человека, но не депутата, активно обсуждается на Банковой.

"Нардепы, что из группы Коломойского, что из других групп, уже все изрядно зашкваренные. Доверие в целом к Раде и депутатскому корпусу низкое. Поэтому обсуждается вариант непартийного человека. Ляшко - лишь одна из идей", - говорит нардеп.

Кирилл Тимошенко к моменту выхода публикации не ответил на вопросы, отправленные через мессенджер.

Праймериз на украинской почве

Формат праймериз тоже может стать камнем преткновения. Тем более, что в Украине вообще нет устоявшейся традиции праймериз. Кто должен выступаь в качестве "выборщиков"? Сторонники "Слуги народа", члены партии, партийный актив? На эти вопросы пока нет ответа.

“Мы сейчас отрабатываем версии (праймериз - Ред.), причем у нас своя, а у ОП своя. Мы не координируемся в этом вопросе. Хотя нас устраивает в принципе любая форма: мы все равно выиграем”, - уверяет источник в группе под влиянием Коломойского.

Другой собеседник во фракции СН подтверждает, что общей модели внутрипартийных выборов еще нет. Над ней якобы сейчас работает председатель партии, первый заместитель главы ее фракции Александр Корниенко в кооперации с первым замглавы ОП Сергеем Трофимовым, ответственным за проведение местных выборов.

"Но вообще у него прямая связь с президентом. С ним обсуждаются ключевые вопросы", - комментирует он.

При этом собеседник признается, что пока смутно представляет, как будет проводиться отбор в праймериз для крупных городов, не говоря уже о форме их проведения.

"Партийного актива на местах толком нет. Как будет это (отбор - Ред.) происходить технически, я не представляю. Возможно, депутаты из ключевых областных центров будут рекомендовать кандидатуры. Или будет самовыдвижение, а потом партия отберет подходящих претендентов”, - рассуждает он.

Комментарий Корниенко к выходу этого материалы получить не удалось. Ранее в интервью он рассказывал о поиске кандидатов для СН на местные выборы с помощью цифровых технологий, а для отбора в Киеве назвал скрытые соцопросы формой праймериз.

Политолог Руслан Бортник не верит в проведение праймериз в масштабах всей страны.

“Это еще никому не удавалось в Украине и вряд ли выйдет у СН. Скорее, к праймериз прибегнут в тех городах, где будет большая конкуренция между группами влияния или вероятный кандидат не устраивает ОП”, - полагает эксперт.

В свою очередь политолог Анатолий Октисюк сомневается в демократичности отбора.

“Офис президента не выпустит из рук контроль за отбором кандидатов путем хоть праймериз, хоть выдвижения от инициативных групп на местах. Могут еще для отвода глаз объявить о некоей процедуре вроде нового “Лифта”. А в итоге отберут тех, кто нужен, кого утвердит “Политбюро” в ОП", - резюмирует эксперт.