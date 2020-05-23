В ночь на 22 мая умер Анатолий Матвиенко, депутат шести созывов, который в разные годы был членом команд Юлии Тимошенко, и бывших президентов Виктора Ющенко и Петра Порошенко.

Анатолий Сергеевич умер в возрасте 67 лет после борьбы с онкологией.

Прощание с политиком пройдет в субботу, 23 мая, в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве с 12 до 14 часов. Похоронят в воскресенье, 24 мая, на его родине, в городе Бершадь Винницкой области.

Чем запомнился Анатолий Матвиенко, вспоминает "Страна".

1. Последний секретарь украинского комсомола

Матвиенко был в политике практически всю свою жизнь.

Он родился в городе Бершадь Винницкой области, окончил факультет механизации сельского хозяйства Львовского сельскохозяйственного института.

После окончания института вернулся в родной город, где и начал свою карьеру. В советские годы прошел путь от первого секретаря Бершадского райкома комсомола до члена ЦК Коммунистической партии Украины.

Именно Матвиенко был первым секретарем украинского комсомола (ЛКСМУ) накануне роспуска организации в 1991 году.

2. О губернатора до нардепа БПП

С июня 1996-го по май 1998-го по решению тогдашнего президента Леонида Кучмы возглавлял Винницкую облгосадминистрацию. Но впоследствие ушел в оппозицию к Кучме.

В 1998 году в Раду прошел как мажоритарщик.

В 2002 году - по списку Блока Юлии Тимошенко (третий номер в списке).

В 2004 году Матвиенко возглавлял Харьковский региональный избирательный штаб Виктора Ющенко, а после его победы на выборах был назначен председателем Совета министром Крыма. Однако, буквально через несколько месяцев вернулся в Киев на новую должность - зам главы секретариата президента Украины Ющенко. На выборах 2006 года попал в Раду 5 созыва от блока "Наша Украина", а затем от "Нашей Украины" и в парламент 6 созыва.

На парламентских выборах-2012 самовыдвигался по мажоритарному округу в Винницкой области, но снял свою кандидатуру.

А уже в 2014 году снова вернулся в парламент как замглавы фракции Блока Петра Порошенко.

3. Привел в БПП Прокопива и Березенко

С 1999 года Анатолий Матвиенко возглавлял партию "Собор". Именно по квоте этой партии он привел в политсилу Петра Порошенко, с которым дружил более 10 лет, нынешнего секретаря Киевсовета Владимира Прокопива и своего племянника Сергея Березенко, который в предыдущем созыве парламента был одним из серых кардиналов фракции бывшего президента.

Именно Матвиенко лично познакомил своего племянника с Порошенко. Интересно, что сам Матвиенко неоднократно рассказывал журналистам, что лично он был против, чтобы Березенко баллотировался в Верховную Раду.

4. Винил Кучму в преследовании старшего сына

В 2013 году скоропостижно скончался старший сын Анатолия Матвиенко Виктор. Причиной смерти стала закупорка тромбом артерии.

Еще до этой трагедии Анатолий Матвиенко рассказывал, что в 1999 году Виктор оказался "заложником" политики.

"Когда я стал "врагом Кучмы", дали команду, что Матвиенко можно закрыть рот только одним способом - преследованием родных и друзей. Многих тогда посадили в каталажку, а сыну припомнили ДТП трехлетней давности. Его решили отправить в СИЗО. Мне вечером позвонили из МВД и предупредили, что утром за ним придут… Мне ничего другого не оставалось, как спрятать сына - отправил его в леспромхоз в самую северную точку бывшего СССР под чужой фамилией. Больше года он там работал обычным лесоповальщиком вместе с зэками. А тут всех терроризировали. От родителей погибшей девочки требовали изменить показания, но они отказались свидетельствовать против моего сына… Сын на севере серьезно заболел, и я понимал, что могу его потерять. Тогда я добился встречи с Кучмой, сказал, что сын за меня не в ответе, и если он умрет, никому не прощу. Мое условие – до суда его не сажать… Только после этого привез в Украину", - рассказывал Матвиенко в одном из интервью.

5. Задекларировал храм

В 2016-м году много шума наделала история - в декларации о доходах Анатолий Матвиенко указал храм Успения Пресвятой Богородицы в родном городе Бершадь Винницкой области. Этот храм он построил в начале 2010-годов в память о своем покойном отце.

В итоге вокруг этой церкви разгорелся скандал - его никак не могли поделить две религиозные общины - УПЦ, священники которой правили службы в храме более 6 лет, и Киевский патриархат. Тогда Матвиенко официально подарил храм религиозной общине Киевского патриархата, но в своем завещании написал, что в будущем право собственности на храм должно принадлежать единой поместной церкви после получения ею автокефалии.

К слову, именно потому храм и появился в декларации политика - чтобы оформить такое завещание, право собственности на церковь нужно было отразить во всех официальных документах.