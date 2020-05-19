Верховная Рада готовится отправить на доработку программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля. К ее содержанию много претензий. Но нельзя исключать, что парламентариям и их группам влияния выгодно оставить Кабмин без годового иммунитета, а значит - в подвешенном состоянии.

Подробности - в материале “Страны”.

Комитеты ставят неуд

С программой деятельности правительства Шмыгаля, принятие которой даст ему иммунитет от отставки на год, получилась занятная история.

Документ в 9 страницах зарегистрировали в Раде еще 13 апреля и передали на обсуждение в парламентские комитеты, главным из которых был определен экономический.

Судьба программы, однако, складывается неудачно. На сегодняшний день документ рассмотрели уже в 12 комитетах из 23-х и ни в одном не поддержали.

Показательно, что критические отзывы звучат из разных фракций, включая пропрезидентскую “Слугу народа” (СН), составляющую в Раде монобольшинство.

Так, член фракции СН Александр Качура в комментарии “Стране” назвал документ “набором тезисов, лишенных конкретики”.

“Там нет конкретных KPI (ключевых показателей эффективности - Ред.), целей, сроков, инструментов и так далее. У нас как парламента не будет возможности контролировать выполнение такой программы. Это не стратегической документ, по которому должна жить страна”, - заявил народный избранник изданию.

По оценке народного депутата Александра Пузанова (“Оппозиционная платформа - За жизнь”), программа в нынешней редакции - “сырой, непрофессиональный документ, у которого нет шансов пройти в Раде”.

Как написал на своей странице в Фейсбуке народный депутат Ярослав Железняк (“Голос”), правительственный документ больше похож на “реферат не особенно старательного школьника, чем на годовую стратегию развития страны во время кризиса".

Мнение народных избранников разделяет экономист Алексей Кущ.

“Эта программа написана только потому, что она, в том числе, необходима для легитимизации правительства и получения иммунитета от отставки. Она представляет собой квинтэссенцию формализма. Дело не только в ее стратегической слабости. В ней отсутствует серьезный модуль посткарантинной экономики. Как будто ничего не случилось со страной и миром за прошедшие несколько месяцев”, - комментирует эксперт “Стране”.

Игры с регламентом

При таком сопротивлении и критике программу, скорее всего, вообще не будут вносить в сессионный зал. Во всяком случае, в предварительной повестке дня работы парламента на ближайшую пленарную неделю она не упомянута.

Правда, народный депутат Железняк считает, что таким образом будет нарушена статья 227 парламентского регламента. В ней говорится, что вопрос программы Кабинета министров рассматривается на пленарном заседании в течение 15 дней после ее поступления в Раду. “Если человеческим языком, то завтра в обязательном порядке парламент должен провести сначала обсуждение, а потом и проголосовать за их “реферат”, - пишет депутат Железняк на своей странице в Фейсбуке.

По закону премьер-министр лично представляет программу. Рада может либо одобрить, либо позволить правительству ее доработать “с учетом замечаний и предложений, высказанных при обсуждении”. Но если Рада не примет никакого решения, документ считается отклоненным и в течение года этим Кабинетом министров не подается в парламент. В таком случае депутаті смогут в любой момент поднять вопрос о отставке правительства.

Отметим: в предварительной повестке первой в июне пленарной недели запланировано голосование за постановление о возвращении Кабмину программы для доработки. Проект подготовил экономический комитет, который отклонил документ.

В то же время премьер-министр Шмыгаль на заседании правительства 13 мая объявил, что программа уже переписана при участии профильных комитетов и будет переподаваться, не упомянув о сроках. Заседание соглассовета глав фракций и комитетов Рады 18 мая также не добавило определенности в этом вопросе. Скорее наоборот: спикер Дмитрий Разумков и представитель правительства в Раде народный депутат Василий Мокан (СН) уклонились от ответов о представлении программы.

Но Рада же все равно должна вернуть существующую редакцию правительству, иначе не избежать обвинений в нарушении регламента.

Сильный премьер не нужен

Ситуация с предоставлением годового иммунитета правительству Шмыгаля затягивается неспроста, считают эксперты “Страны”. В этом заинтересованы самые разные политические игроки. Так, экономист Кущ видит интерес Офиса президента Владимира Зеленского.

“В окружении президента не уверены, что от правительства Шмыгаля удастся по-джентельменски избавиться, как получилось с его предшественником Гончаруком (экс-премьер-министр Алексей Гончарук, имея иммунитет, согласился подать в отставку по собственному желанию - Ред.). Поэтому в ОП не хотят, чтобы у Шмыгаля была страховка от отставки, при том что программа правительства Гончарука тоже носила формальный характер, но Рада ее спокойно одобрила. Но тот после разговора с президентом написал заявление об отставке, а что так поступит Шмыгаль, я не уверен. В отличие от Гончарука, за ним стоят крупные финансово-промышленные группы, которые скажут, мол, вы никуда не уйдете, пока не выполните поставленные перед вами задачи. Например, не завершите колоссальный передел в энергетике, который только начинается. ОП хочет, чтобы у него были развязаны руки со Шмыгалем”, - считает эксперт.

В свою очередь политолог Руслан Бортник допускает саботаж со стороны депутатов и их групп влияния.

“Правительство Шмыгаля не формировалось в Раде, оно было навязано президентом. За него проголосовали, но брать ответственность за его работу депутаты не хотят. К тому же это правительство еще ничего не предложило парламенту. Даже при секвестре бюджета незначительная часть депутатских интересов не была учтена. Плюс отсутствует эффективная коммуникация Кабмина с парламентом. По моим наблюдениям, среди депутатов распространено мнение об еще одном временном правительстве. 4 марта был назначен новый премьер, но до сих пор не все портфели министров розданы. А двоих министров вообще сходу и со скандалом поменяли. Шмыгаль - достаточно опытный управленец, но правительство очевидно лихорадит. В политических кругах пока существует консенсус, что правительство даже в полуразобранном состоянии должно работать, и потому на него нет атак. Но автоматически продлевать ему жизнь на год никто не хочет”, - резюмирует эксперт Бортник.

Источники в "Слуге народа" не исключают, что ближе к местным выборам, когда появится необходимость повысить рейтинг партии президента и самого Зеленского, Кабмин отправят в отставку и сформирует новое "правительство надежды".

"Такие разговоры ходят. Правительство Шмыгаля приняло на себя негатив за карантинные меры, за выполнение требований МВФ. Плюс постоянные коррупционные скандалы. Поэтому я не исключаю, что ближе к выборам будет принято решение отправить этот Кабмин со всем его грузом негатива в отставку, сформировать новое правительство с яркими лицами и амбициозной программой, чтоб люди снова поверили в партию президента. Сработает ли это - вопрос открытый, но обсуждение подобных вариантов идет", - сказал нам нардеп.