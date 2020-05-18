Недавно под Киевом обнаружили морковную свалку. Разорившийся фермер выбросил тонны испорченных овощей, так и не сумев их продать. Жители близлежащих сел разобрали часть овощей на корм скоту, но огромные горы моркови остались гнить в поле.

Это далеко не первый подобный случай с начала карантина. "Страна" уже писала, как фермеры выбрасывали тонны капусты прямо возле крупного оптового рынка "Копани" в Херсонской области. Но тогда рынки были закрыты, и продавать попросту было негде.

Сейчас же продуктовые рынки официально работают. Тем не менее, как видно, проблему сбыта это не решило. Фермеры и дальше вынуждены выбрасывать товар на десятки, а то и сотни тысяч гривен. Между тем, на полках наших магазинов становится все больше импортных овощей, уже по совсем другим ценам.

"Страна" разбиралась, почему украинские овощи идут в утиль, а магазины заполонил импорт.

"Лишние" овощи

Заместитель главы Всеукраинской аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук рассказал "Стране", что овощные свалки сейчас — явление массовое, особенно в регионах, которые специализируются на раних овощах — Одесской, Николаевской, Херсонской, Закарпатской областях.

Тепличные овощи имеют небольшой срок хранения, кроме того, на них очень быстро меняются цены. Как только в продажу поступают новые партии урожая, предыдущие резко дешевеют. Поэтому "окно" для продажи ранних овощей небольшое. И, если продать не удалось, выход только один - выбрасывать.

По фермерам, специализирующимся на ранних овощах, закрытие рынков ударило сильнее всего. В утиль пошли тысячи тонн овощей.

Другая овощная "группа риска" — прошлогодний урожай. Собственно, морковная свалка под Киевом — это как раз складские запасы минувшего сезона.

Потери прошлогоднего урожая у нас были всегда, так как в стране недостаточно современных хранилищ. "Весной традиционно идет на свалку до 30% старого урожая, другое дело, что раньше к этому не было такого пристального внимания", — говорит глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Но этом году в утиль пошло намного больше овощей — до 50% складских запасов. Причина та же — заблокированы почти на месяц рынки. Конец сезона — март- апрель — последний шанс продать прошлогодние овощи. Дальше они быстро теряют кондицию и в какой -то момент их уже дешевле выбросить, чем продолжать хранить и сортировать, — пояснил Дорошенко. Но как раз в этом году такого последнего шанса для многих продавцов овощей не было.

"В мае уже идёт зачистка хранилищ и выбрасывают уже некондицию", — говорит руководитель проекта "АПК:овощи и фрукты" Александр Хорев.

А сейчас, хоть рынки и открыли, проблему уже не решить, так как непроданные вовремя овощи окончательно испортились. К тому же, как рассказал нам руководитель фермерского хозяйства "Таврия -Скиф" Олег Калмин (Запорожская область) пока рынки так и не запустились на полную мощность.

"Работать-то разрешили, а покупатели где? Транспорт не ходит, людей на рынках очень мало, да и покупают намного меньше обычного. Люди берут овощи, когда есть "лишние" деньги. Если в кармане три копейки, берут хлеб и дешевую колбасу, чтобы поесть посытнее. Сейчас именно такая ситуация — покупательская способность снизилась в разы", — говорит Калмин. По его словам, особенно много порчи по овощам борщового набора — капусте, моркови, свекле.

Торгуют в убыток

В теории у фермеров остаются и другие каналы продаж, в частности, торговые сети, которые даже в карантин исправно работали. Но, как говорит Дорошенко, в супермаркеты смогли пасть лишь немногие фермеры. "У большинства нет сертификатов, документов на товар. Конечно, ни могут все это сделать, н тогда и цена на продукт уже будет другая. Кроме того, какие объемы у среднестатистического фермера - 30-50 тонн. Это средней по размеру торговой сети на несколько дней работы. То есть, чтобы обеспечить сеть за счет фермерских поставок, нужны десятки поставщиков, а для больших сетей — сотни. Это - лишнее администрирование, поэтому сети предпочитают работать с крупными поставщиками", — пояснил нам Дорошенко.

Денис Марчук говорит, что проблему сотрудничества фермеров с сетями нужно решать на законодательном уровне.

"Если бы агропроизводители объединялись в кооперативы, это позволило бы им формировать большие партии товара для реализации в сетях. Но для этого нужно менять законодательство. Ведь по действующему закону, кооператив не имеет права закупать продукцию у своих членов - юрлиц. Реализовать продукцию можно только по договорам - поручениям от каждого члена кооператива. Это нереально, торговая сеть никогда не будет работать по такой схеме, это не только сложно, но и весьма рискованно", — говорит Марчук.

Стоит отметить, что проект нового закона на эту тему уже есть в парламенте и прошел первое чтение. Но когда его примут в целом и примут ли вообще — вопрос открытый.

Олег Калмин рассказал, что сети сейчас диктуют фермерам ценовые условия.

"Мы отгружаем свеклу по 2,45 гривен за килограмм. Если честно, это ниже себестоимости. Нужно было бы набросить еще хотя бы гривну сверху. Но сети дороже не берут. На морковь, капусту, свеклу сейчас вообще нет цены", — говорит фермер.

При этом на оптовом рынке "Шувар" ту же свеклу продают дороже — по 4-5 гривен за килограмм. Цены на нее за последние дни даже выросли на 12,5%. То же самое с капустой - 4-5 гривен за килограмм, что на треть дороже, чем еще несколько дней назад. Морковь реализуют по 5-6 гривен за килограмм.

Похожие цены и на рынке "Столичный" — капуста - 4-5 гривен, морковь - 5,5-6 гривен, свекла - 4,5-5,5 гривен. Но за недели простоя рынков запасы непродажных овощей такие большие, что продать их быстро попросту нереально — ни через сети, ни через рынки. Поэтому те, кто сумел закрепиться в торговых сетях, отдают им овощи буквально по любым ценам. Иначе — придется попросту выбросить.

По ранним овощам нашим фермерам приходится конкурировать с импортерами.

"В этом году выросли поставки практически по всем группам овощей. Нередко цены ниже, чем у наших фермеров, которые привыкли заказывать в ценник все потери. То есть, сейчас пытаются заложить стоимость товара, который уже выбросили. Но в условиях конкуренции это не срабатывает", — говорит Дорошенко.

Скажем, на рынке "Шувар" импортная броколли продается по 80 гривен за килограмм, а отечественная — по 85 гривен, импортный картофель - по 10 гривен, а украинский - по 11 гривен за килограмм. Импортные тепличные помидоры можно купить по 35 гривен, отечественные — по 36-60 гривен за килограмм и так далее.

Правда, есть и позиции, где цены на украинскую продукцию ниже: наш ранний чеснок стоит 65 гривен, а импортный — 70 гривен, украинские кабачки — по 20 гривен, а импортные — по 65 гривен и т.д.

Но все же далеко не все фермеры готовы сбрасывать цены и торговать себе в убыток.

"Утилизация у нас ничего не стоит, так как выбрасывают, как правило, на стихийный свалки. А хранение и сортировка продолжает тянуть деньги. Поэтому как только фермеры понимают, что заработка не будет, пытаются избавиться от товара", — говорит Дорошенко.

Почему фермеры не делятся

Возникает резонный вопрос — зачем фермеры выбрасывают овощи, если их можно, как минимум, бесплатно раздать людям. По этому поводу в социальных сетях до сих пор не утихают споры. Фермеров обвиняют в "жлобстве" и что они, дескать, предпочитают сгноить урожай, вместо того, чтобы поделиться с нуждающимися.

На самом деле тут все не так просто.

"Просто отдать у нас слишком дорого. Если фермерское хозяйство декларирует себестоимость той же морковки, скажем, в 9 гривен за килограмм, а продает по 10 гривен, то налог оно платит с полученной гривны прибыли - 18%, то есть, в нашем случае, 18 копеек. Но если ту же морковь хозяйство кому-нибудь просто подарит, то заплатит налог уже с 10 гривен, а это 1,8 гривен минуса с каждого килограмма", — говорит Дорошенко.

Олег Калмин говорит, что они даже овощи, которые отдавали бесплатно волонтерам, оформляли как продажу по минимальной цене.

Фермеры-одиночки, которые не ведут жесткого учета товара, в принципе, могут его кому-то отдать. Но опять-таки вопрос: как получатель (к примеру, интернат или дом престарелых) оформит полученные товар по документам.

По словам Дорошенко, эту проблему обещают решить в Минэкономики.

"Уже в ближайшее время будет обсуждаться вариант с продуктами с истекшим сроки годности. Могут разрешить отдавать из бесплатно на корм животным (скажем, в зоопарки) и проводить это по документам. Но может быть сопротивление крупных сетей, потому что, если следующий шаг — это раздача продуктов со сроками реализации, которые подходят к концу. А если узаконят и это, то покупателей в супермаркетах может стать меньше", — пояснил Дорошенко.