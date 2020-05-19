Конфронтацию между США и Китаем многие уже окрестили второй холодной войной.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю полным разрывом отношений, а на рассмотрение Конгресса был внесен законопроект о санкциях против КНР под названием "Об ответственности за COVID-19".

Каким образом этот нарастающий геополитический кризис скажется на Украине, которая во внешней и внутренней политике ориентируется на США, при том, что Китай является крупнейшим торговым партнером для нашей страны?

Плюс к тому есть еще и фактор России. Сейчас Москва выступает союзником Китая, а потому, теоретически, американцы могут попытаться нанести по ней удар, используя свое влияние на Украину, а значит может произойти эскалация напряженности по многим направлениям, включая конфликт на востоке страны. Но может быть и обратная ситуация - если США попытаются перетянуть Кремль на свою сторону и оторвать от Китая, то возможны и некоторые движения по нормализации отношений Москвы и Киева, а также подвижки по Донбассу.

"Страна" опросила украинских и американских политических экспертов о том, как отразится на Украине конфликт США и Китая.

Вадим Карасев, Директор Института глобальных стратегий

Я думаю, что американцы будут делать все, чтобы не было полноценного союза России и Китая, стратегического союза. Поэтому им нужен будет все-таки определенный нейтралитет России и значит надо будет идти на уступки.

Почему Макрон год назад начал это делать? Потому что он тоже увидел, что роль Китая увеличивается в Европе. И увидел, что нарастает противостояние Китая и Трампа. Торговые войны они же начались до коронавируса. Поэтому он понимал, чтобы уравновесить Европу и сделать ее более мощной, нужна новая континентальная европейская политика, которая невозможна без России.

Так что эти движения Макрона в сторону России связаны как раз с противостоянием Китая и США, которое было тогда только в начальной фазе и касалось только торгово-экономических отношений, а не геополитики, которую мы сейчас видим.

Так что тут да, геополитический контекст будет сложнее для Украины.

Что касается того, насколько далеко в плане уступок по Украине могут зайти. Тут и Россия может пойти на уступки, только небольшие. Ей нужно закончить конфликт на Донбассе. Я бы не говорил коллективный протекторат, но какая-то новая коллективная игра вокруг Украины сегодня как раз формируется.

И, конечно, можно сказать, что Германия и Меркель никогда не пойдут на сдачу интересов Украины. Но с другой стороны и Украине тоже, если не потребуют, то могут порекомендовать быть более уступчивой.

Разрядка отношений с Россией тоже будет постоянно натыкаться на украинский камень. Украинский вопрос. И его придется решать. И решать не столько нам, сколько ключевым геополитическим игрокам. Которые сейчас будут бороться за новый мировой порядок посткоронавирусный и посткарантинный. Решение украинского вопроса станет одним из факторов, хоть никто и не говорит, что самым главным фактором, при создании этого мирового порядка. И после карантина этот вопрос может активизироваться. Поэтому я бы даже, не смотря на карантинные меры, не исключал выборы в октябре на Донбассе.

Кроме того, с деньгами у нас плохо. Очень плохо. Поэтому нам нужна будет помощь. Нужно будет нас деньгами поддержать. И рано или поздно все конфликты решаются переговорами, потому я не исключаю, что от нас могут потребовать уступок взамен на ощутимую помощь.

Руслан Бортник, Директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Что бы нам не рассказывали о важности торговли с Европейским союзом, если брать по торговому обороту, то Китай - это партнер Украины номер один. И противостояние США с Китаем для нас несет как возможности, так и риски. Например, сейчас многие компании уходят из Китая, и Украина - страна с одной из наиболее низких стоимостью труда, но при этом с высококвалифицированной рабочей силой, могла бы побороться за эти ниши, которые освобождаются.

С другой стороны, существуют риски, что США могут попытаться использовать Украину как инструмент для борьбы с Китаем. То ли бороться с китайскими интересами в Украине. Или, как минимум, склонять Украину подписывать какие-то антикитайские решения или резолюции. По разным оценкам более 50 стран могут поддержать такие антикитайские инициативы. И это может привести к тому, что Китай с легкостью поменяет Украину на каких-то своих поставщиков, или китайских, или российских. И об этом мы должны всегда помнить.

В отношениях Украины и Китая есть важный показатель: после Януковича ни один украинский президент не был в Китае. До сих пор не состоялись никакие высокие визиты представителей КНР в Киев. Если Китай - наш главный торговый партнер, почему китайских лидеров до сих пор не было в Украине?

Это показывает, что наша внешняя политика в этом плане находится под влиянием антикитайских сил. И по экономической и по политической логике первый визит украинского президента должен был быть в Китай.

Что же касается политических рисков, США может искать союза с Россией против Китая или хотя бы ослабить союз России и Китая, предложив России какие-то варианты обмена. Но пока что до практического применения этого инструмента довольно далеко. То есть, речь об уступках по Донбассу пока не идет. Такие сценарии вряд ли возможны раньше президентских выборов в США. Думаю, что до объявления результатов выборов в США политическая ситуация на Донбассе и в целом в Украине будет без изменений.

Константин Бондаренко, руководитель Фонда "Украинская политика"

Вряд ли в данной ситуации следует ожидать, что Украина будет играть какую-то важную роль в американо-китайском противостоянии. Дело в том, что китайских интересов в Украине минимум.

Что касается России, она тоже не является однозначным союзником Китая. Россия сейчас все больше и больше играет в золотую акцию в отношениях между США и Китаем - кто больше даст. И попросту использует свои отношения с Китаем в пику Соединенным Штатам. Как только США делает какие-то предложения России, та начинает колебаться.

Если же начнется серьезная торговая война между Китаем и Соединенными Штатами, то это аукнется всему миру, всей мировой экономике. Ну и Украине, как слабой экономике.

Уступки политического плана возможны между Вашингтоном и Москвой. Если Москва 100% станет на позиции США в противостоянии с Китаем, если она займет позиции Вашингтона, то действительно могут быть уступки. Но я думаю, что это из разряда утопии.

Андрей Золотарев, Руководитель аналитического центра "Третий сектор"

Конфликт между США и Китаем уводит нас на периферию мировой политики. Украина за последние годы превратилась в очень мелкую фигурку на шахматной доске. На фоне этого глобального противостояния это ощущается еще острее.

Конфликт между США и Китаем сопряжен с политической кампанией в США по подготовке к президентским выборам. У Трампа из-за коронавируса сложилась аварийная ситуация с выборами. Если два месяца назад у него были однозначные шансы на победу, то сейчас есть тенденция, что в колеблющихся штатах, таких, как Флорида, Пенсильвания, Мичиган у него не лучшие показатели в отличие от выборов 2016-го года. И Трампу нужны какие-то победы. Если в целом американские избиратели воспринимают экономическую политику Трампа как позитивную, то внешняя политика считается его слабым местом. Вот это он наверняка попытается компенсировать. Через противостояние с Китаем - это раз.

И второе - Украина может сыграть свою роль в избирательной кампании Трампа. Возможно, он захочет показать то, что ставки демократов на Украину были ошибочными. Чего только стоит то, что Трамп рекламировал у себя в твиттере фильм "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства" о коррупционных связях в Украине семьи Байдена. Все указывает на то, что Украина может стать одним из элементов его избирательной кампании. Показать, что демократы планомерно занимались коррупцией под прикрытием разговоров о поддержке Украины. Соответственно, мы вновь можем здесь оказаться в роли ударного инструмента или разменной монеты, кому как больше нравится.

К чему это может привести в прикладном плане? Многие сейчас строят теории, что это может закончиться уступками по Донбассу, например, выборами. Но в нынешних условиях это невозможно.

У демократов, к сожалению, в Украине еще слишком много своей клиентеллы. Тот же Саакашвили, Сытник, снова рвется во власть Яценюк. И на чьей стороне в донбасском кейсе окажутся все эти люди? А большая чистка всей этой сетки может затянуться на годы и к проекту суверенной Украины мы придем не скоро.

Владимир Фесенко, Глава Центра прикладных политических исследований "Пента"

Безусловно, для Украины это противостояние чревато проблемами. США для нас - главный стратегический партнер. И в политическом смысле и в военном. Китай же для нас - важный торговый партнер. И естественно мы должны искать баланс интересов. Мы не можем стать ни на одну сторону. Если стать на сторону США, то у нас возникнут проблемы и сложности, прежде всего, экономические в отношениях с Китаем. Это будет сдерживать приток китайских инвестиций к нам.

С другой стороны, мы не можем американцам отказать. Поэтому я думаю, что администрация Зеленского в этом конфликте будет пытаться маневрировать так же, как маневрирует в вопросе президентских выборов в США.

Что касается попыток перетянуть на свою сторону Россию, чтобы отвлечь ее от сотрудничества с Китаем, это уже пробует Макрон. Но не получится. Ну не будет Россия переходить на сторону Запада в конфликте с Китаем. Она будет играть на противоречиях. Потому что у них с Китаем очень тесные экономические связи плюс политическое партнерство. А с Западом - противоречивые и менее стабильные связи. Поэтому иллюзии могут быть, как у Макрона, удочки какие-то могут закидывать, но никакой конкретики здесь не будет. Путин тоже может намекать, прикидывать, какие уступки ему нужны, но от стратегического партнерства с Китаем он не откажется, что бы там ему не обещали.

Тем более, что минимальное, что он может потребовать, это снятие санкций. А санкции глубоко связаны с вопросом по Донбассу. И никакие уступки США по Донбассу - это не сопоставимо даже с теми последствиями, которые может получить Россия, если только начнет участвовать в переговорах по санкциям в отношении Китая. Нас уже "меняли" на Сирию, но ничего не поменяли. Другие какие-то мифы об обмене были. Но это все далеко от реальности. Украина - это слишком самодостаточная тема, чтобы ее использовать в этом противостоянии.

Андрей Артеменко, экс-нардеп, который ныне живет в США и сотрудничает с представителями команды Дональда Трампа

Мы живем в эпоху гибридных войн. Холодная война между Штатами и Китаем началась не сегодня и не вчера, а началась с победой Трампа, который пришел с лозунгом "Сделаем Америку снова великой". А это значит – пересмотр торговых соглашений между Китаем и США и катастрофического торгового баланса. В Америке невозможно было найти вообще ничего c лейбом Made in USA, большинство продукции сделано в Китае. Поэтому делается все, чтобы вернуть производство в США.

Подписанное в конце прошлого года торговое соглашение, которое пересмотрело квоты по ввозу китайских товаров на территорию США, было как нокдаун для китайской экономики. И есть версия, что COVID-19 – это искусственный вирус, новый элемент гибридной войны и "китайский ответ Чемберлену".

Далее началась эскалация и взаимные обвинения Китая и США по использованию вируса против экономики друг друга.

В Америке есть мнение, что из Китая нужно сделать мирового изгоя. В Штатах уже наблюдается тренд "не покупаем китайское".

Для меня "контрольным выстрелом" была информация, что 90% ингредиентов для производства антибиотиков делалось в Китае и Индии. Я уже не говорю про все без исключения, начиная от игрушек и заканчивая электроникой и теми же iPhone, также производилось в Китае. Поэтому Трамп ведет протекционистскую политику по реанимированию закрытых 20-40 лет назад заводов, а производство переведено из Китая обратно в Америку.

Будут ли США использовать Украину в борьбе против Китая и против его союзницы России? Мы живем, к сожалению, в волатильное время, где никто не понимает до конца, кто кому союзник.

Нет уверенности, что после нынешнего мирового кризиса Россия выйдет союзником Китая. Как и нет уверенности, что Украина является разменной картой американцев по отношению к россиянам и вообще нет уверенности, где мир будет завтра в геополитическом смысле. Все те союзы, которые существовали до недавнего времени, начиная от ООН и заканчивая НАТО - это все прошлое. Формируется новая сущность геополитики. И именно сейчас Украина получила очередной шанс заявить о себе как о региональном лидере, о своей национальной протекционистской стратегии – независимого внеблокового государства.

Это позволит создавать процветающую экономику не за счет унижения перед МВФ, не за счет выполнения всех прихотей американских, европейских и любых других внешних игроков, а исключительно созданием своей экономики и своей головой.

Мэтью Креинг, профессор Джорджтаунского университета в области управления, обозреватель Foreign Policy

Часть стратегов национальной безопасности США утверждают, что Соединенные Штаты должны стремиться отделить Россию и Китай друг от друга, работая с Москвой, чтобы противостоять еще большей угрозе Пекина.

Они считают, что точно так же, как президент Ричард Никсон открыл Китай для работы против Москвы во время холодной войны, сегодня Вашингтон может сделать обратное. Китай представляет большую угрозу сейчас, поэтому Соединенные Штаты, по их мнению, могли бы сотрудничать с Россией против растущей мощи в Восточной Азии.

Такие автократии, как Китай и Россия, не будут формировать глубокое стратегическое партнерство, и издержки вхождения в союз с Россией намного перевешивают выгоды.

К замирению с Россией призвал, например, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в своих беседах с президентом Дональдом Трампом, а Роберт Блэквилл из Совета по международным отношениям - бывший посол США в Индии - рекомендовал Вашингтону "пойти на уступки, чтобы улучшить отношения с Москвой" как часть стратегии противодействия Китаю. А это значит и уступки по Украине. В обмен на то, чтобы отвернуться от Китая, Путин почти наверняка потребует отдать России сферу влияния в Восточной Европе и ограничить противоракетную оборону США.

Есть и другое мнение. Оно состоит в том, что нельзя доверять Путину соблюдение соглашений о контроле над вооружениями или прекращение огня на востоке Украины. Ведь Россия вряд ли будет готова помочь Вашингтону противостоять Пекину. Хотя Москва и не хочет подчиняться Пекину, она также не хочет быть открыто антагонистической по отношению к нему.

Кроме того, как считает часть экспертов, Путин не захочет поддержать Соединенные Штаты, страну, которую он считает своим главным врагом. Даже если бы Путин обещал работать с Соединенными Штатами, было бы ошибкой верить ему.

Анжела Стент, директор Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований в Вашингтоне, член научного совета исследовательского института Брукингса

Стратегия национальной безопасности США объявила Россию и Китай двумя главными угрозами национальной безопасности США. В лучшие времена российско-американские отношения представляли собой смесь сотрудничества и конкуренции, но сегодня они во многом противоречивы.

Тем не менее, как две ядерные сверхдержавы мира, Россия и США несут уникальную ответственность за поддержание мира и противодействие распространению ядерного, биологического и химического оружия по всему миру. Более того, существуют глобальные проблемы, такие как терроризм, изменение климата, управление Арктикой и борьба с пандемией COVID-19, которые требуют совместной работы. Задача состоит в том, чтобы найти приемлемый баланс между сотрудничеством и конкуренцией и разделить отношения более эффективно, чем в настоящее время.

У Вашингтона и Москвы есть совершенно разные представления о том, как будут выглядеть продуктивные отношения.

Россия стремится создать "постзападный" мир, в котором Соединенные Штаты являются одним из нескольких игроков великой державы и больше не могут доминировать на международной арене. Москва претендует на сферу влияния в постсоветских государствах, в том числе в Украине, а это означает, что она не должна стремиться к вступлению в НАТО или Европейский союз.

Сегодня Россия определяет периметр своей безопасности не по границам Российской Федерации, а по границам бывшего Советского Союза. Она требует, чтобы Соединенные Штаты и Европа признали это. Пока что Вашингтон отказывается принять это и настаивает на праве соседей России выбирать свою внешнеполитическую ориентацию. И до сих пор ни одна администрация США с момента распада Советского Союза не была готова отдать в сферу влияния России бывшие страны СССР.

В то же время, урегулировать конфликт в Украине очень сложно. Хотя Соединенные Штаты не включены в "нормандский формат" (Германия, Франция, Россия и Украина), который стремится положить конец войне, они по-прежнему играют важную роль в переговорах о мире и поддержке Украины. Есть мнение, что необходимо возобновить в этом плане более активную роль.

Тем временем все более тесные отношения России с Китаем представляют собой постоянную проблему для Соединенных Штатов. Хотя Вашингтон мало что может сделать, чтобы отвлечь Москву от Пекина, он не должен способствовать сближению двух стран, проводя торговую войну с Китаем или принимая санкции против России.

Санкции против России отрицательно повлияли на экономику России, но они не заставили Россию ни смягчить свои действия в Украине, ни уменьшить ее кибервмешательство внутри Соединенных Штатов. Более того, санкции, подобные санкциям в отношении газопровода Nord Stream 2 из России в Германию, негативно повлияли на союзников США, но оказали лишь ограниченное влияние на саму Россию. Трубопровод задерживается, но он почти наверняка будет завершен.

Введенные Конгрессом санкции - это тупой карательный инструмент, имеющий мало стимулов, побуждающих Россию пересмотреть свою политику. Они должны быть пересмотрены с точки зрения их эффективности как инструмента воздействия на поведение России.