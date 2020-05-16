Незадолго до первой годовщины вступления Владимира Зеленского в должность президента из его Офиса (ОП) прозвучало любопытное заявление.

Зеленский может пойти на второй президентский срок, потому что пяти лет, отведенных законодательством - слишком мало для политики, осуществления неких изменений. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов.

Почему прозвучало сейчас это заявление и попытается ли нынешний глава государства переизбраться, разбиралась “Страна”.

Прозрачный намек

О втором сроке Сергей Трофимов намекнул в интервью журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном 12 мая.

"Я не думаю, что это будет пятилетний срок (президента Владимира Зеленского - Ред.) Я все-таки считаю, что какое-то будет продолжение каденции. Потому что действительно мало пять лет для политики, для того, чтобы что-то изменить”, – заявил первый замглавы ОП.

При этом он оговорился, что выражает личное мнение. "Не говорил с ним об этом... Я же не могу решать за президента, идти ему, или нет”, – подчеркнул Трофимов.

Заявление важно по нескольким причинам. Начнем с того, что оно прозвучало, когда подводятся итоги первого года работы Зеленского. Центризбирком официально объявил об избрании Зе президентом 30 апреля 2019 года. Инаугурация состоялась 20 мая. При этом разговор сегодня, благодаря первому замглавы ОП Зеленского, идет не только об успехах и провалах молодого президента.

“Трофимов своим предположением добавил в “разбор полетов” перспективы. Мол, давайте оценивать то, что сделано или не сделано за это время, с оглядкой на будущее четырехлетие и даже пять лет плюс. Года-де мало, чтобы осуществить все планы команды Зеленского, а, может, и всего его первого срока. Но мы-то пришли всерьез и надолго”, - комментирует политолог Алексей Якубин “Стране”.

По замерам Киевского международного института социологии (КМИС), проведенным путем телефонного опроса, если бы президентские выборы состоялись в конце апреля, 27,7% респондентов проголосовали бы сейчас за Зеленского (42,6% среди тех, кто определилися и готов голосовать). Рейтинг ближайшего преследователя Петра Порошенко - 9,7% (14,9%). Во втором туре Зеленский побеждает с гарантией.

Однако, уровень доверия к президенту постепенно снижается, хотя и держится на отметке более 40% (а по некоторым опросам и более 50%).

Также в целом в обществе растет разочарование в действиях власти.

По данным центра Разумкова, продемонстрированным в эфире ток-шоу "Право на власть" 14 мая, 48,7% участников опроса считают, что события в стране движутся в неправильном направлении, 28,9% – в правильном.

Пока, как видим, это разочарование не персонифицируется конкретно в личности Зеленского, а перетекает на правительство и Раду (уровень доверия к ним значительно ниже, чем к президенту).

Но насколько долго Зе сможет удерживать выокую поддержку общества - сказать трудно.

Тем более, что нарастают как экономические проблемы (из-за карантина), так и политические - из-за разброда и шатания внутри самой властной команды, которые переодически "выстреливают" скандалами и разборками внутри фракции.

На этом фоне все чаще вбрасываются слухи о том, что якобы Зеленский может досрочно оставить свой пост, если ситуация в стране будет ухудшаться.

Именно поэтому, как считают эксперты, в Зе-команде и решили запустить контр-тезис о том, что президент не только не собирается досрочно покидать свой пост, но и думает остаться на второй срок.

“Он как бы посылает сигнал элитам: у президента все нормально и мы можем позволить себе порассуждать о его втором сроке. А слухи о том, что он вообще уйдет до конца своего срока, вообще не стоит обсуждать”, - говорит Алексей Якубин.

Политолог Анатолий Октисюк также допускает, что Трофимовым движет желание пресечь разговоры о досрочном уходе. Хотя могут быть и другие мотивы.

“Зеленский пообещал работать президентом только один срок и, возможно, он намерен сдержать это предвыборное обещание. Но его окружение уже вошло во вкус власти, денег и не хочет все это терять через четыре года, а - кто знает - может, и раньше. Не факт, что кандидат в президенты от их команды вместо Зеленского сохранит их возле себя и выиграть же еще нужно. Поэтому Трофимов и забрасывает удочку о втором сроке", - комментирует эксперт “Стране”.

Напомним: в предвыборной программе Зеленский пообещал за один президентский срок “изменить систему ради будущего”, а потом передать страну “в руки нового поколения политиков”.

Первый замглавы ОП Сергей Трофимов, фото: president.gov.ua

Колебания наверху

И все же какова вероятность того, что Зеленский все же пойдет на перевыборы через четыре года?

Тут мнение экспертов “Страны” разделились. Политолог Кость Бондаренко дает положительный ответ.

"Обещание, конечно, было об одном сроке. Но Зеленский за прошедший год уже стал другим. Он превратился во "Владимира Александровича". И нынешнее кресло ему нравится. По рейтингам с ним никто пока не может сравниться. А Трофимов же просто успел первым с идеей второго срока. А в коридорах власти кто первым скажет, что нужно обязательно идти и в нужном ключе аргументирует, тот попадает в фавор", - комментирует эксперт "Стране".

Переизбраться, впрочем, для Зеленского будет непростой задачей.

“Он хочет сохранить за собой электорат центра и юго-востока, но это непросто. Он не готов идти ему на уступки, боясь, что его начнут осаждать “прогрессивная общественность” и “мирные активисты”. К тому же он подвержен влиянию рейтингов. Поэтому его политика останется прежней разве что с косметическими изменениями”, - считает Кость Бондаренко.

Противоположной точки зрения придерживается эксперт Октисюк.

“Для Зеленского пост президента - это тяжкое бремя. И тащить его еще четыре года, а потом еще пять - если переизбраться - это слишком. Легче вряд ли будет. Окружение будет его подталкивать в стиле Трофимова к новому сроку, но сомневаюсь, что его удастся уговорить”, - полагает политолог.