Уже два месяца прошло с тех пор как на государственном предприятии "Центрэнерго" официально сменился менеджмент. Но в реальности компанию продолжают контролировать люди олигарха Игоря Коломойского.

В начале марта этого года глава совета кредиторов "Центрэнерго" Дмитрий Крючков рассказывал "Стране", что полномочия нового руководителя госкомпании — Александра Корчинского — под вопросом, так как в суде заблокировано внесение изменений в госреестры. При этом все схемы Коломойского на "Центрэнерго" остались рабочими и позволяют "вынимать" из предприятия по 30 млн долларов в месяц.

На дворе — середина мая, но принципиально ничего не поменялось.

Как рассказал нам глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, "на "Центрэнерго" остаются люди Коломойского — экс-руководитель компании Виталий Потапенко и коммерческий директор Александр Уваров. Они действуют весьма агрессивно. Недавно включили пятый газомазутный блок, который запускается вообще на случай форс-мажоров. При этом уголь у отечественных поставщиков берут мало и не всегда за него платят".

При этом есть целый список посредников, которые поставляют на "Центрэнерго" уголь на сотни миллионов.

"Страна" разбиралась, что сейчас происходит на "Центрэнерго".

Угольное обогащение

"Страна" уже подробно описывала схемные поставки угля на "Центрэнерго". Часть из них остаются рабочими и сейчас, некоторые поставщики отсеялись, другие, наоборот, добавились. Скажем, ранее в схемах фигурировала фирма "Нафта Форс".

Она зарегистрирована в Борисполе Киевской области с уставным фондом всего в 1 тысячу гривен. Основатель – житель столичной Оболони Павел Алексеенко. На Алексеенко также зарегистрирована компания "Марио групп" с уставным капиталом в 100 гривен, которая занимается торговлей топливом. Ей принадлежит, в частности, сеть АЗС по Киеву и Киевской области. Некоторые из них числятся только под номерами. Другие – под брендом ANP, который на топливном рынке причисляют к группе АЗС Коломойского и Боголюбова.

Примечательно, что в последнее время "Нафта Форс" из схемных поставок исчезла.

Зато там остались другие фирмы, которые фигурировали в нашем предыдущем расследовании.

К примеру, "Ван Прай". Она основана только в сентябре прошлого года в Кропивницком с уставным фондом 75 тысяч гривен. Учредитель, директор и главный бухгалтер — 22 -летняя жительница Запорожья Галина Сергеевна Грушко. Сфера деятельности компании — "оптовая торговля другими товарами хозяйственного назначения". Тем не менее, в январе этого года компания стала посредником в угольной цепочке на "Центрэнерго".

Она получила почти 22,8 тысяч тонн смеси каменного угля на 47,8 млн гривен от некой фирмы "Повер Глаб" и около 10 тысяч тонн на 20,9 млн от компании "Копиен Прайм", а затем поставила 26,8 тысяч тонн житомирской компании "Ливей". Та в свою очередь отгрузила 37,4 тысяч тонн одесской ООО "Рекорд Систем", а уже оно осуществило поставки 31,3 тысяч тонн на 74, 2 млн гривен на "Центрэнерго".

Интересно, что "Повер Глаб" и "Копиен Прайм", которые стоят в начале этой цепочки, специализируются на чем угодно, то только не на угле. Скажем, "Повер Глаб" (зарегистрирована в Кропивницком в сентябре 2019 года) — на оптовой торговле продуктами питания, в том числе, рыбой, открытая тогда же "Копиен Прайм" — машинах и оборудовании. Из своих источников "Стране" стало известно, что эти фирмы официально не приобретали смеси углей.

"Нужная" специализация (то есть, оптовая торговля топливом) есть только у фирмы "Ливей", которая подхватила уголь у "Ван Прай". Она зарегистрирована в апреле 2019 года в Житомире Андреем Шведом с уставным фондом 1,28 млн гривен.

"Повер Глаб" стоит и у истоков цепочки, по которой уголь перебрасывали через фирмы "Ван Прай", "Сколлинг Асист" и "Азонекс". В январе этого года Из "Повер Глаб" на "Ван Прай" ушло угля около 6,8 тысяч тон почти на 14,8 млн. Это уголь по цепочке прошел через все фирмы и попал на "Центрэнерго". Причем, из "Повер Глаб" уголь вышел с налоговым кредитом в 17,1%, далее на каждом этапе процент менялся. Но на "Центрэнерго" уголь зашел уже со 100% налоговыми обязательствами.

Что это значит? Налоговый кредит оформляется на импортный товар, то есть, скажем, у "Повер Глаб" его по документам было 17,1%. Но по дороге к "Центрэнерго" импортный уголь "растворяется" и на предприятие уже заходит уголь со 100%: налоговыми обязательствами, то есть, отечественный. Хотя, как рассказал нам глава Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец, отечественного угля "Центрэнерго" закупает крайне мало.

"Берет в небольших количествах уголь "Мирноградугля", "Южнодонбасской-1", "Торецкугля", "Львовугля", причем не всегда рассчитывается за него", — говорит нам Волынец,

Компания "Повер глаб" действительно является импортером и формально имеет право на налоговый кредит. В январе 2020 года она поставила импортных товаров на сумму порядка 38,7 млн гривен. Из них НДС — больше 7,7 млн гривен, и на 59,4% этой сумы получен налоговый кредит.

Но вот как раз угля, который ушел из компании с налоговым кредитом, не завозили. Зато "Повер Глаб" получил импортные сигареты больше чем на 25,5 млн гривен с оформленным налоговым кредитом на 39,2% на НДС порядка 5,1 млн от некой фирмы "Реджо логистика". Компания с уставным капиталом в 25 тысяч гривен оформлена на жителя Ивано-Франковска Игоря Химича и до недавнего времени базировалась в Мариуполе. Но в мае этого года переехала в Харьков. По странному стечению обстоятельств, прописка фирмы изменилась как раз в том день, которым датировано решение Печерского районного суда по "Реждо логистике" по делу о махинациях с НДС. К этой фирме мы еще вернемся позже.

Интересна сама схема, по которой перебрасывается уголь на "Центрэнерго".

Налоговые кредиты в последние годы стали схемой на миллиарды, причем, не только в случае с углем. Этой лазейкой пользуются поставщики самых различных товаров и многочисленные посредники.

"Как существует реальный бизнес - зачастую часть продукции продают за наличку или же торгуют "нехорошим" товаром, скажем, контрабандой. Как перекрыть НДС и официально оформить этот товар? Есть целая сеть посредников, которые торгуют документами на налоговые кредиты. Это небольшие фирмы с копеечным уставным капиталом и двумя сотрудниками. Но на них может быть зарегистрировано по несколько десятков направлений специализации. Они на за определенный процент от суммы регистрируют налоговые накладные, хотя, по идее, налоговая не должна их пропускать, так как они, как минимум, подозрительные", — пояснил нам руководитель налоговой практики и партнер юридической компании ADA Group Андрей Тамошюнас.

То есть, на самом деле по цепочки мог перебрасываться даже не сам уголь, а только документы на него.

Что в итоге позволяет подвести легальную базу под "левый" уголь, скажем, завезенный из Беларуси или неподконтрольных территорий Донбасса без документов. При этом, как рассказывал нам Крючков, есть еще и возможность зарабатывать на НДС, по которому на украинский уголь действует льгота до 2021 года.

"Поставки угля были только по документам"

Вернемся к уже упомянутой фирме "Реждо логистика", той самой, которая поставила сигареты одному из продавцов угля на "Центрэнерго".

7 мая этого года Печерский суд снял арест с активов компании на сумму лимитов НДС в системе электронного администрирования в Налоговой службе Украины.

Арест был наложен в феврале этого года в рамках уголовного дела № 42020000000000265.

Причем, под арест попали активы не только "Реджо логистики", но еще ряда фирм ("Версус-Плюс", "Профсистембуд", "Овертрейд Компани", "Н-Продакшн", "Западинвестком", "Центр Корпорейт", "Трейдбуд ЛТД" и т.д.

Как установило следствие, все они по цепочке поставляли смесь каменного угля на "Центрэнерго", но — только по документам. Фактических отгрузок не было.

Эти фирмы мало чем известны. Большинство из них зарегистрированы только в прошлом году, с небольшими уставными фондами и широкой специализацией, то есть, по всем параметрам — классические прокладки.

К примеру, "Версус-Плюс" создана в марте прошлого года с уставным капиталом 10 тысяч гривен. Специализируется на торговле скотом, текстильной продукцией, топливом, металлами, стройматериалами и пр. Дело по искам всех этих компаний о снятии ареста с активов вел один и тот же адвокат - В. Колитаев.

Ему удалось доказать, что арест наложен необоснованно, "поскольку суммы НДС в системе электронного администрирования не отвечают критериям вещественных доказательств, цель ареста не доказана. Наложение ареста лишает субъекта возможности фактически осуществлять хозяйственную деятельность". На само уголовное разбирательство еще идет. И, создается впечатление, что "Реджо логистика" попросту заметает следы.

Это лишь одно из дел по "Центрэнерго". На самом деле их — целая пачка.

К примеру, уголовное производство № 32019000000000030 от 29 мая прошлого года. Оно возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов,, что привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в значительных размерах).

В рамках расследования установлено, что организованная группа в 2019-2020 годах создала ряд фирм с признаками фиктивности (в частности,"Южбудгруп", "Адмимилк", "Цито Оптима", "Вега-СГ", "ФГ "Астра Грейт", "Лиме Трейд", "Кернел-Трейд", "Брейн Сорс Интернешнл", "ОКС Пром" и пр.) "с целью прикрытия противоправной деятельности, направленной на формирование безосновательного налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики".

Как следует из материалов дела, которые оказались в распоряжении "Страны", используя реквизиты этих фирм и открывая на них банковские счета, "группа лиц" получает наличные средства, которые затем передаются представителям реального сектора экономики.

Для прикрытия формируются и регистрируются расходные и налоговые накладные, в которых отражаются фиктивные сделки.

Тем самым создаются документы "прикрытия", что в дальнейшем приводит к искусственному завышению налогового кредита и валовых расходов субъектов предпринимательской деятельности с целью умышленного уклонения от уплаты налогов, - выяснилось в ходе расследования.

Как оказалось, фирмы -прокладки не имеют производственных мощностей и складских помещений, автотранспорта для перевозки грузов, а количество сотрудников там не превышает двух человек. То есть, объемы, которые, якобы, проходили через них по документам, попросту нереальны.

Плюс — классическая "пересортица" — когда в бухгалтерских документах указано поступление одного товара, а следующее предприятие получаете другой товар. Причем, все фирмы имеют одинаковые IP-адреса и расчетные счета, оно и то же руководство и т.д.

Интересно, что по этому делу проходит директор, учредитель и главный бухгалтер уже знакомого нам ООО "Азонекс", поставщика угля на "Центрэнерго". За январь 2020 года компания импортировала его на сумму почти в 25 млн гривен.

В начале мая этого года у компании запросили документы, касающиеся отображения в налоговой отчетности в период 2020 года финансово-хозяйственные операции по покупке товарно-материальных ценностей у ООО "ОКС ПРОМ" (фигурант дела).

Все эти многочисленные фирмы-прокладки создавались с целью формирование безосновательного налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики, в том числе ООО "Азонекс".

Фигурантами ряда дел являются непосредственно "Центрэнерго", "Никопольский ферросплавный завод" и фирма "Нафта Форс", с которой, собственно, начинались угольные схемы "эпохи Коломойского".

Госпредприятие заключило с "Нафта Форс" ряд договоров, в том числе, на поставки 30 тысяч тонн угля на Змеевскую и Трипольскую ТЭС по цене 2 712 гривен за тонну с НДС. При этом сама "Нафта Форс" ранее заключила договор с польской фирмой -прокладкой Lotos Sp. Z.O.O. У нее "Нафта Форс" закупила 50 тысяч тонн угля по цене 83 доллара за тонну. А продала его на "Центрэнерго" с наценкой в 25 долларов на тонне, что в итоге позволило заработать 750 тысяч долларов. Кроме того, по некоторым контрактам производителем угольных смесей и угля являлась Росийская Федерация (ООО "Инвестиционная транспортная компания", "Желдоршахторанс", "Спортивно-погрузочный комплекс", "ДСК", "ГОФ Прокопьевская", "Новобит Инвест", "Буг Терминал", "Сибэнергоуголь", "Краснобровский Южный").

При этом, как рассказал нам наш источник, знакомый с ходом расследования, субъекты хозяйствования РФ указывались номинально, а фактически на Змеевскую и Трипольскую ТЭС шел уголь из неподконтрольных территорий Донбасса.

Но "Нафта Форс" - лишь один из примеров.

"С июня по декабрь 2019 года должностные лица ПАО "Центрэнерго", используя свое служебное положение, заключили с подконтрольными им и другими предприятиями ряд договоров о поставке угля и смесей угля каменного марок Д (ДОМСШ), ДГ (0-100), (ДГ\Г(Г2)\ГЖ СШ (0-13) и нефтепродуктов, с поставками на Змеевскую ТЭС, Трипольскую ТЭС и Углегорскую ТЭС.

За шесть месяцев 2019 года (с 04.07. – по 31.12.2019) заключено более сотни контрактов с несколькими десятками поставщиков на сумму более 10 млрд гривен. Среди этих поставщиков, в частности, ГП "Львовуголь", "Селидивуголь", "Мирноград-уголь", "Шахта им. Сургая", "Д.Трейдинг", "Первомайскуголь", "Шахтоуправление Южно-Донбасское №1", "Лисичанск Уголь", "Укруле Проходка", "Шахта Надежда", ООО "Таврийский Альянс", "Энерго Инвест Холдинг", "Озон-3000", "Укругледегазация","Сантрейд Компани", "Рекорд Систем", "Синтез Ойл", "Венис Юни Трейд", "Волыньуголь", "Горизонт Торг", "Западная торговая организация", "Бит-Оил" "Всесвит-Импекс".

"Установлено, что по некоторым контрактам фактическая поставка угля не проводилась, при этом деньги выводились должностными лицами "Центрэнерго" на подконтрольные группе предприятия", - рассказал нам источник.

Но будут ли эти дела доведены до логического конца и понесут ли наказания лица, загоняющие государственное предприятие в убытки — пока неизвестно.