Перед стартом новой избирательной кампании в местные органы власти во фракции экс-президента Петра Порошенко “Европейская солидарность” (ЕС) проявились автономистские тенденции.

Ряд видных членов фракции стали вести себя политически более свободно, меньше оглядываясь на руководство партии. Яркий пример в этом плане - народный депутат Алексей Гончаренко (ЕС), который неожиданно для многих пошел в атаку на городского голову Киева Виталия Кличко, в чем заподозрили подготовку к собственному участию в мэрских выборах в столице.

При том что Гончаренко родом из Одессы и избран в Раду по мажоритарному округу в Одесской области. В ситуации разбиралась “Страна”.

Одесса - Киев - транзит

Один из наиболее заметных членов фракции ЕС Алексей Гончаренко много и едко критикует деятельность команды президента Владимира Зеленского. Однако недавно еще одним объектом для критики - и довольно неожиданно - стал городской голова Киева Виталий Кличко. Гончаренко на своей странице в Фейсбуке выложил ролик-обращение к Кличко (на русском языке, кстати) с описанием застарелых киевских проблем - “пробки”, засилье многоэтажек, отсутствие новых станций метро, которые-де не спешит решать мэр-боксер. Завершает он ролик фразой, сильно напоминающей предвыборный лозунг: “Виталий, Киев - это не твое, Киев - это больше, чем город”.

Видео у многих вызвало подозрение в желании Гончаренко побороться за мэрское кресло. Интерес к этой ситуации также подогрела кампания в соцсетях и медиа в его поддержку.

Но вот что любопытно: по заверениям двух источников издания в аппарате партии ЕС, Гончаренко взялся за киевскую тему на свой страх и риск. “С руководством (Петром Порошенко - Ред.) это не согласовано. Более того, серьезно эта идея (баллотирование Гончаренко на мэра Киева - Ред.) не воспринимается. Отношение к активности Леши в плане Киева, скорее, как к эксперименту” - говорит один из собеседников в партаппарате, попросивший об анонимности.

При этом он настаивает, что не стоит воспринимать это поведение Гончаренко как идущее вразрез воле партии (читай Порошенко). Такую трактовку действий депутата предложил, в частности, бывший коллега Гончаренко во фракции “Блока Петра Порошенко” Сергей Лещенко, который в бурной политической деятельности того увидел желание перехватить руководство ЕС у Порошенко, из-за чего экс-президент даже якобы испытал ревность.

“Леша - конечно, парень себе на уме и надеется большое политическое будущее. Но он командный игрок. Во фракции договорились не ходит на каналы ZIK, Newsone и 112. И Гончаренко придерживается уговора. А вот, например, “патриот” Синютка (глава Львовской области при президенте Порошенко, член фракции ЕС Олег Синютка - Ред.) все равно появляется у них в эфире. Леша решил заявить о себе еще громче, отработав по Кличко. Но решения насчет формата участия в выборах киевского мэра еще нет”, - утверждает собеседник издания в аппарате ЕС.

Другой источник предположил, что сообщение в Телеграм-канале Лещенко имеет целью бросить тень на Гончаренко и повлиять на решение Порошенко относительно кандидата от ЕС для Киева, выбор которого еще партии предстоит.

Потенциальные кандидатуры продолжают обсуждаться и отсеиваться. Так, по словам собеседника в аппарате ЕС, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, несмотря на поддержку близкого к Порошенко Сергея Березенко, выпал из числа возможных кандидатов. Напротив, шансы экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна растут, что впрочем, также не дает никаких гарантий.

Важная деталь: ролик о Киеве Гончаренко, как уверяют источники в партии, записывал в офисе ЕС на Лаврской, то есть под носом у Порошенко.

Кроме того, Гончаренко - даже при его ораторских способностях и большой политической активности - сложно назвать наиболее подходящей для выборов в столице фигурой.

“Гончаренко не стал бы серьезным соперником для Кличко. Он больше ассоциируется не с Киевом, а с Одессой, откуда он родом и где политически вырос. И до недавнего времени он всячески подчеркивал связь с малой родиной. Он - по риторике, поведению классический одессит, и так, стоит ожидать, будет восприниматься киевлянами, если все-таки решит бороться за мэрское кресло. А на местных выборах фактор принадлежности к общине играет большую роль”, - комментирует политолог Руслан Бортник.

Однако такой выбор довольно популярной в Киеве партии (в апреле рейтинг ЕС в Киеве - 18,6% среди респондентов, определившихся с выбором и готовых проголосовать) стал бы "пасом" Кличко. Поэтому существует подозрение, что интерес Гончаренко к Киеву обусловлен договоренностями между командами Кличко и Порошенко. Однако собеседник издания в аппарате ЕС это опровергает, хотя, по его информации, у мэра-боксера действительно бы такому варианту обрадовались. Как надеялись на кандидата от пропрезидентской “Слуги народа” народного депутат Николая Тищенко, которой негласно лоббировал глава Офиса президента Андрей Ермак, но парламентарий влип в скандалы и стремительно теряет шансы на выдвижение.

При этом политолог Вадим Карасев считает, что с помощью Гончаренко ЕС хочет перебить попытку группы влияния Кличко создать новую правоцентристская партию, с которой бы он мог претендовать на ту часть электората, что и политсила Порошенко. “Игра на Киев - это не самодеятельность Гончаренко, а борьба за то, кто будет лидером в правоцентристском сегменте. Ресурсы для кандидата Гончаренко нашлись бы. Достаточно вспомнить “телепул” Порошенко и собственного многочисленного избирателя в столице”, - настаивает Карасев.

В комментарии “Стране” сам Гончаренко говорит о дискуссии в партии насчет местных выборов, а кампанию в Киеве он назвал “ключевой, которая “вообще еще не началась”. При этом он сделал акцент, что живет в столице “последние шесть лет”.

При этом он не исключает варианта, что может пойти в мэры Киева.

“Теоретически возможны все варианты, но должно быть решение партии. Идти против ее воли я не буду”, - настаивает он.

Мэрство манит многих

Но не только Гончаренко без официального “благословения” партии пытается искать себя на местных выборах.

Как подозревает собеседник в ЕС, экс-глава Львовской области Синютка также намерен побороться за кресло мэра, но уже Львова. “Синютка очень хочет и, скорее всего, пойдет на львовского мэра”, - настаивает источник. По его словам, нардеп уже фактически начал кампанию без оглядки на партийное руководство.

“Синютка считает, что Порошенко получил свой результат на президентских выборах, благодаря его работе во Львовской области. Но он не думает, что в парламент он попал, будучи в проходной части списка партии Порошенко. А теперь он пытается играть в свои галицкие игры, и не удивлюсь, если вместе со своим бывшим шефом Садовым (мэр Львова Андрей Садовой - Ред.)”, - говорит источник в аппарате партии, близкий к Порошенко.

Синютка действительно долгие годы работал первым заместителем городского головы Львова и считался его верным соратником, хотя после назначения главой Львовской ОГА в 2014 году их пути разошлись. По неофициальной информации, Синютка - кум “правой руки” Садового, бывшего руководителя фракции “Самопомощи” в Раде Олега Березюка.

Комментируя в СМИ тему участия в выборах мэра Львова, Синютка намекал, что рассматривает для себя такую возможность.

Политолог Бортник говорит, что желающих обменять депутатский мандат на мэрские регалии и в “Евросолидарности”, и других парламентских партиях, вообще может оказаться неожиданно много.

“Настоящая власть в стране сейчас в руках олигархов и местных элит к которым принадлежат мэры. В крупных городах они делят серьезные бюджеты и имеют относительную независимость. Плюс избрание обеспечит пребывание на должности минимум до 2025 года. Тогда как не факт, что нынешний парламент досидит весь свой срок. В местных выборах видят шанс, которым попробуют воспользоваться, возможно, даже вопреки воле своих партий”, - резюмирует эксперт.