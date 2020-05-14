Украинским пенсионерам обещают новые доплаты.

Как сообщила "Стране" глава пресс-службы Пенсионного фонда Анна Швец, пенсии в этом году повысят еще дважды — с 1 июля и с 1 декабря. Это стандартный ежегодный пересчет, связанный с увеличением прожиточного минимума для лиц пенсионного возраста, к которому привязана минимальная пенсия.

С июля он вырастет с нынешних 1638 гривен до 1712 гривен, а к концу года — до 1769 гривен.

Соответсвенно, минимальная пенсия увеличится на 131 гривну в два этапа — на 74 гривны с июля и еще на 57 гривен с декабря.

Но на эти доплаты могут рассчитывать не все пенсионеры, а только те, кто получает минималку (таких в Украине порядка 3 млн человек из 11,3 млн пенсионеров).

Индексация пенсий, которая стартовала в мае и проводится по специальной формуле (средний коэффициент увеличения - 1,11) обошла пенсионеров на минимальных пенсиях стороной. То есть, они могут рассчитывать только на копеечную прибавку в 131 гривну, да и то двумя "порциями".

Впрочем, даже эти доплаты могут еще больше увеличить дыру в бюджете Пенсионного фонда.

"Дела у ПФ идут все хуже. Несмотря на то, что ему только недавно добавили 30 млрд., Фонд все активнее "одалживает" у Госказначейства. Только за апрель — плюс 3,6 млрд долга, а с начала года — порядка 7,5 млрд", — говорит экономист Виктор Скаршевский.

Причем, ситуация может ухудшиться, так как из-за карантина, который вырубил экономику, снижаются поступления от ЕСВ.

"Страна" разбиралась как будут повышать пенсии и хватит ли на это денег.

74 гривен к пенсии и 74 копейки за стаж

Напомним: только недавно — с 1 мая — в Украине начали выплачивать проиндексированные пенсии. Индексация проводится согласно закона о пенсионной реформе по специальной формуле — половина увеличения средней зарплаты и показателя инфляции за прошлый год. На основании этих данных Кабин высчитывает коэффициент, на который умножают пенсии. В этом году такой коэффициент - 1,11.

На самом деле прибавки к пенсии у всех разные и зависят от базовой пенсии, стажа и пр. Пенсионеры получат дополнительно от 100 до 1000 гривен. Как отчитался ПФ, около 38% пенсионеров могут рассчитывать на доплат от 100 до 400 гривен, чуть больше 6% получит до 500 гривен сверху. На дополнительную тысячу гривен может рассчитывать только 2,3% пенсионеров.

Всего в мае проиндексируют выплаты до 8,4 млн пенсионеров. Как сообщила нам Анна Швей, финансирование увеличенных пенсий идут по графику, люди уже получают пересчитанные суммы. А пенсионерам старше 80 лет дополнительно платят еще по 500 гривен (без учета индексации).

Но в Украине 11,3 млн пенсионеров, то есть, почти 3 млн человек никакой прибавки в мае не получили. Это в основном получатели минимальных пенсий (сейчас - 1638 гривен).

Для них предусмотрены "свои" повышения пенсий — с 1 июля и с 1 декабря. Правда, доплаты будут совсем копеечными. С июля — 74 гривны, а с декабря — еще 57 гривен к пенсии.

"Эти повышения идут по другой схеме и отличаются от индексации. Они прописаны в законе о бюджете и привязаны к прожиточному минимуму для лиц пенсионного возраста. Он повышается по следующей формуле — ожидаемая инфляция плюс 2%. То есть, в 2020 году минимальный прожиточный минимум, а, следовательно, и минимальная пенсия должны вырасти на 8%. Но не одномоментно, а в два этапа — на 4,5% и 3,5%", — пояснил нам Виктор Скаршевский.

Получается, что пенсионеры получат полную компенсацию за инфляцию и рост цен только под конец года. Напомним: "лазейки" в пенсионном законодательстве позволяют экономить и на индексации пенсий. В этом году ее провели не с марта, как это было в 2019 году, а только с мая.

Стоит отметить, что перерасчет минимальных пенсий мог бы быть более существенным. Ведь в законе о бюджете -2020 год изначально был заложена норма о привлечении прожиточного минимума к реальным показателям (а это порядка 4,5 тысячи гривен в месяц для ли трудоспособного возраста и примерно 4 тысячи для пенсионеров). Но затем этот пункт из закона убрали.

Кроме пенсионеров с минимальными пенсиями, на доплаты могут рассчитывать также пенсионеры с "лишним" страховым стажем. Для мужчин это больше 35 лет, для женщин — больше 30 лет. За каждый "лишний" год положена доплата в 1% от минимальной пенсии. То есть, сейчас это 16,38 гривен, с июля будет 17,12 гривен, а с декабря — 17,69 гривен. К июлю за каждый год лишнего стажа будут платить больше всего на 74 копейки.

Скажем, мужчина-пенсионер, у которого есть 40 лет страхового стажа, может рассчитывать на "тарификацию" по новым расценкам пяти "лишних" лет. Сейчас он получает за сверх стаж 81,9 гривен, с июля — 85,6 гривен, с декабря — 88,45 гривен в месяц. То есть, с 1 июля доплата за "лишние" пять лет стажа составит 3,7 гривен, а с декабря добавят еще 2,85 гривен. За 10 "лишних" лет стажа можно получить прибавку 7,4 гривен с июля и еще 5,7 гривен с декабря. Но это помимо пенсии, которая у пенсионеров с большим стажем, далеко не всегда минимальная. То есть, получается, что на них распространяется и майская индексация пенсий и прибавка с 1 июля и 1 декабря.

Хватит ли денег на пенсии

По словам Анны Швец, выплаты пенсий в мае финансируются по стандартному графику, и люди получают деньги вовремя.

Тем не менее, финансовые проблемы в Пенсионном фонде нарастают.

"Несмотря на то, что ПФ только недавно добавили 30 млрд (дополнительное финансирование предусмотрено в секвестированном бюджете и фактически эти деньги забрали с Фонда на COVID-19 — Ред.), растут его долги перед Госказначейством. Только в апреле — плюс 3,6 млрд гривен, а с начала года — порядка 7,5 млрд. То есть, даже после пересмотра дефицита ПФ и его увеличения со 172 млрд до 202 млрд денег не хватает и нужно "перехватывать" на казначейских счетах", — пояснил Скаршевский.

Главная проблема не столько в том, что растут выплаты, сколько в сокращении поступлений.

"Поступления от ЕСВ в Пенсионный фонд в последние годы росли, что связано с увеличением зарплат. К примеру, в марте этого года поступило на 23% или 4,5 млрд гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но уже в апреле ситуация кардинально изменилась — получено на 900 млн гривен меньше, чем в апреле 2019 года. То есть, вместо ожирелого плюса до 5 млрд, минус — почти миллиард. Общая сумма недополученных средств — около 6 млрд. Это только за один месяц", — говорит Скаршевский.

Причин такого финансового провала несколько. Главная — это, конечно же, карантин, который фактически вырубил отечественную экономику. Многие украинцы сидят в отпусках за свой счет, еще части людей урезали зарплаты. Госстат пока не показывает снижение средних зарплат, но эти данные в данном случае не совсем показательны, так как статистическое ведомство мониторит только официальные зарплаты на крупных и средних предприятиях. В поле зрение официальной статистики попадает приблизительно 7 млн работающих украинцев, а это вдвое меньше их реального количества.

На небольших же предприятиях люди сейчас либо вообще не получают зарплат, либо получают уменьшенные на 20-40% оклады.

Кроме того, освободили от ЕСВ физлиц-предпринимателей (на днях Рада продлила эту льготу до 31 мая).

То есть, как минимум, в мае также будет недобор средств в ПФ, а дальше все зависит от того как будет работать экономика после карантина.

Главный вопрос — будут ли платить пенсии вовремя. С одной стороны, пенсии относятся к защищенным статьям. С другой — если ПФ будет и дальше "перехватывать" в Госказначействе, не исключены кассовые разрывы, и, следовательно, задержки пенсий.

Впрочем, по словам Скаршевского, скорее всего, дефицит ПФ дополнительно профинансируют из бюджета.

"Не исключено, что возьмут деньги в фонда на коронавирус, их можно распределять фактически в ручном режиме", — говорит Скарщеский. Но это поможет только в том случае, если в самом бюджете будут деньги. А с учетом ситуации в украинской экономике, это не гарантировано.