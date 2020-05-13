В Верховной Раде провалилось голосование за обращение к парламентам других стран, международным организациям и их парламентским ассамблеям по случаю 75-й годовщины завершения Второй мировой войны в Европе.

Предопределил провал отказ голосовать почти половины фракции “Слуги народа” (СН), составляющей монобольшинство в Раде. При том что проект вышел из “недр” пропрезидентской фракции. Добавить до необходимого количества голосов другим парламентским объединениям не удалось.

Но события и дальше развивались не менее интересно. Ряд депутатов от СН публично попросили прощения за то, что обращение не удалось принять. В то время как другие радовались тому, что постановление принять не удалось.

О чем говорит такое полярное несовпадение мнений, разбиралась “Страна”.

По собственной инициативе

В проекте обращении содержатся призывы почтить память всех погибших в годы войны борцов с нацизмом и его жертв, а также сегодня противодействовать любым попыткам реанимации тоталитарных идеологий и дискриминации “по расовым, этническим и гендерному признакам”, усиливать межгосударственное взаимодействие для утверждения “верховенства права, безопасности, мира и процветания на европейском континенте безопасности”.

Однако сыр-бор загорелся из-за преамбулы, в которой СССР фактически приравнивается к нацистской Германии (хотя эти государства прямо не названы).

По сути повторена идеологическая формула, насаждаемая Украинским институтом национальной памяти со времен президента Петра Порошенко, о тоталитарных режимах, “из-за сговора которых разгорелась Вторая мировая война” и за “имперские амбиции” которых человечество заплатило “чрезвычайно высокую цену".

А сейчас эту общую победу хочет присвоить Россия “с целью циничного оправдания своей нынешней агрессивной политики маскировки игнорирования… норм международного права и нарушения прав человека внутри страны и на временно оккупированных территориях суверенных государств в Европе, в том числе Украины”.

В карточке проекта его инициатором указан глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (СН). При этом секретарь комитета Соломия Бобровская (“Голос”) написала на своей странице в Фейсбуке, что обращение - продукт только "Слуг народа", которые не стали привлекать к работе над текстом "Голос" и “Евросолидарность” Петра Порошенко (ЕС).

Поэтому текст представителям этих фракций показался слишком мягким в отношении России.

“Этот текст писали исключительно “слуги народа” в нашем комитете. Ни правки “Голоса”, н правки “Европейской солидарности” о роли Сталина в развязывании Второй мировой войны, об оккупации стран Балтии, Польши, Финляндии, Западной Украины они упомянуть не сумели. Не сумели упомянуть даже Будапештский меморандум и постоянное членство РФ в Совбезе ООН”, - настаивает депутат Бобровская (“Голос”).

Правда, несмотря на недовольство, обе фракции проект решили поддержать.

В тоже время, жесткая критика в адрес законопроекта звучала и со стороны части депутатов от "Слуги народа" и от "Оппоплатформы".

Нардеп Максим Бужанский накануне голосования прямо призвал своих коллег по фракции не нажимать кнопку "за".

"Коллеги, прошу вас не голосовать за постанову к 75 годовщине Победы. Это плевок в лицо всем ветеранам и всем, кто воевал с нацизмом", - написал он в телеграм-канале.

В итоге, проект набрал лишь 200 голосов, из которых СН дала только 128-м (из 248). За счет других фракций (а голосовали "Евросолидарность" и "Голос") покрыть такую недостачу не удалось.

Бужанский прямо во время голосования в зале вместе с коллегой во фракции Евгением Шевченко призывал “слуг народа” не поддерживать проект. Агитировал он и во внутрифракционной переписке.

“Я написал, что после заявления министра иностранных дел Германии нельзя с таким заявлением выступать, и незачем привязывать сегодняшние действия России к событиям 75-летней давности”, - привел он аргументы.

По его словам, большинство членов фракции были на их стороне. Спорила разве что коллега Марина Бардина.

“Если бы это был не "наш" проект, вообще собрал бы 30 голосов. Кому-то неудобно было против голосовать по этой причине”, - объясняет он мотив части тех, кто поддержал обращение.

Член фракции СН Никита Потураев остался недоволен результатами голосования. Во всяком случае на своей странице в Фейсбуке он написал: “По поводу провала голосования за постановление относительно окончания Войны в Европе 1939-1945 годов. Стыдно. Извините”.

Его сожаление в комментариях разделили единомышленники во фракции, в том числе и спорившая с Бужанским депутат Бардина.

Подспудные процессы

То, что во фракции СН присутствуют идеологически разные люди - не секрет, как и то, что сама партия не имеет внятной идеологии и четких ответов на разделяющие общество вопросы вроде прошлого страны и языков.

Голосование за обращение стало дополнительным подтверждением общеизвестного факта.

“Во фракции “Слуги народа” идет борьба за идеологическое первенство между условными Бужанскими и Потураевыми. Сегодня ситуативно одержала верх первая группа. Однако показательно, что проголосовать “против” решились всего несколько человек. А так - либо воздержались, либо вообще не голосовали. Людей, готовых отстаивать свою позицию, мало. Фракция находится в инерции предыдущего цикла Петра Порошенко”, - говорит политолог Руслан Бортник.

При этом он сомневается, что идеологический разлом перейдет в фактический раскол, мол, это не главное противоречие для фракции, разделенной на группы влияния олигархов и Запада.

Не считает голосование следствием центробежных тенденций и инициатор проекта Мережко.

“Просто в рамках одной фракции существуют различные точки зрения на вопросы политики и истории. Это нормально. Можно сказать, что это отражает существование разных взглядов и мнений в обществе. По-моему, текст постановления был достаточно сбалансирован и в каком-то смысле даже компромиссным. Такого рода постановления должны отражать общественный консенсус и не вести к излишней политической поляризации в обществе”, - ответил он “Стране”.

Как намекает собеседник издания во фракции СН, сыграло свою роль и отсутствие четкой установки от Офиса президента, поэтому ориентированное на него "болото" фракции предпочло вообще уклониться от голосования.

Но нельзя отбросить тот факт, что монобольшинство СН все реже проявляется в сессионном зале. И провал противоречивого обращения по случаю 75-летия Победы еще можно списать на идеологические расхождения (также как и относительно малое число депутатов от фракции президента, которые проголосовали сегодня за запрет российских соцсетей - 189).

А вот то, что СН в последнее время не вытягивает самостоятельно более важные голосования, например, за “антиколомойский” закон, и обращается за помощью к другим фракциям, говорит, что проблема разобщенности гораздо серьезнее и однажды она может стать неразрешимой для Офиса президента.