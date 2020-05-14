Украина постепенно выходит из карантина. С 11 мая введены послабления для ресторанов и сферы услуг. Открылись многие непродовольственные магазины. В Киеве, Львове и Черновцах торговые центры пока не работают (предположительно они могут открыться только с 22 мая), но во многих регионах со вчерашнего дня они уже доступны для посетителей.

Также начали открываться отдельные небольшие магазинчики, а в регионах и торговые центры.

Но, как оказалось, право работать, которого так добивались предприниматели, — это лишь половина дела.

"У людей нет денег, поэтому рассчитывать на прежние обороты смогут далеко не все. А платить аренду и зарплаты персоналу уже нужно, ведь формально работать начали. Некоторые промтоварные рынки в регионах вчера открылись, а сегодня уже закрылись, в частности, такие случаи есть по Киевской области. Плюс — остается вопрос с транспортом", — говорит глава Ассоциации поставщиков торговых сетей, депутат Киевского областного совета Алексей Дорошенко.

Впрочем, ситуация везде разная. Если в непродовольственные магазины люди действительно пошли, чтобы просто прогуляться после затяжного карантина, без особых планов на шопинг, то, к примеру, в парикмахерских и салонах красоты — настоящий ажиотаж. Во многих запись на неделю-две вперед, а некоторые пока обслуживают только по "листам ожидания", которые сформировались за время карантина. И, как итог, — уже выросли ценники.

Рестораторы пока не очень довольны.

"Клиентов у нас оказалось в десять раз меньше, чем обычно", — говорит совладелица ведьма-бар "Лысая гора" Олеся Остафиева.

"Многие рестораны так и не открылись, а до 10% заведений уже вообще не откроются", — добавила руководитель агентства "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.

"Страна" разбиралась, как торговля и сфера услуг выходят из карантина.

"Шопинг сейчас — это посмотреть и померять"

С 11 мая формально открылись непродовольственные магазины. Но на практике они пока работают далеко не везде. Скажем, Киев и Львов приняли решения пока не спешить с открытием торговых центров. В столице ритейл рассчитывает запуститься с 22 мая.

Но даже там, где магазины уже открылись, первые итоги, мягко говоря, не впечатляют.

Ведь деньги на шопинг сейчас есть далеко не у всех. Поэтому, клиенты вроде и есть, а вот с реальными продажами — пока туго.

"Со вчерашнего дня наши ТРЦ (City Mall и "Солнечная Галерея" - Ред.) работают в Кривом Роге и Запорожье. Клиенты есть, но по продажам пока сказать сложно — итоги будут чуть позже", — рассказала нам PR Manager компании Arricano Елена Обухивская.

По данным Украинского совета торговых центров, трафик снизился на 25-30%. Но торговцы верят, что уже в скром времени все наладится.

"Ожидаем, что люди соскучились за покупками и, конечно, придут, если будут деньги. Со своей стороны будем обзванивать и приглашать постоянных клиентов, делать скидки, привозить интересные вещи от украинских дизайнеров! Важно, что пока закрыто авиасообщение, многие магазины не смогут обновить летние коллекции. Потому должны вырости продажи у украинских производителей", — считает руководитель агентства MPR Communications Group и пространства украинских дизайнеров Designer's Room в ТРЦ Art Mall Лидия Маркова.

Многие магазины собираются уже в ближайшее время завлекать покупателей скидками и акциями. При этом они собираются и дальше раскручивать направление онлайн-продаж, которое позволило им хоть как-то продержаться в карантин.

Ритейлеры предварительно прозондировали почву и выяснили, что за время карантина шопинг-настроения украинцев заметно изменились.

"Ранее покупатели предпочитали приобретать лук полностью - платье, костюм и т.д. а теперь заявили, что будут приобретать лишь одну вещь — в дополнение к существующему гардеробу. Что еще интересно: 76% респондентов отслеживают модные тренды. То есть, о них можно много писать и рассказывать, получая высокие показатели охвата аудитории. Но вот в принятии решении о покупке ставка делается на практичность одежды", — рассказала "Стране" Елена Обухивская.

Также, по ее словам, потребители стали более чувствительными к уровню сервиса.

"Будут меньше прощать ошибки по сервису и не станут возвращаться в те магазины, где не понравилось обслуживание", — отмечает Обухивкая.

То есть, реальные продажи станут меньше, а конкуренция за покупателей вырастет. Что сильно ударит по бизнесу продавцов, которые за время карантина и так уже потеряли порядка 50 млрд гривен товарооборота.

"К концу года, боюсь, предпринимателей и магазинов станет меньше. Не все смогут вытянуть аренду с такими продажами. Выживут или огромные сети (но и им придется закрывать магазины), или те, кто сумеет приспособится к новой реальности", — говорит Маркова.

На промтоварных рынках, торгующих более дешевой, чем магазины, продукцией, все еще хуже.

"Некоторые рынки открылись и тут же закрылись. Этот вопрос как раз сегодня обсуждался у губернатора Киевской области. Там несколько проблем. С одной стороны, до конца непонятны требования именно к промтоварным рынкам. Если они буду такими же жесткими, как для продуктовых, то соответствовать им смогут далеко не все. С другой стороны, очень мало людей. Особенно на рынках, которые действуют как отдельные площадки, без продуктового ассортимента. Денег у украинцев сейчас очень мало, все уходит на еду и текущие потребности — лекарства, коммуналку. На "излишества" — одежду, обувь — уже почти не остается средств. Поэтому сезон для промтоварной группы будет очень сложным", — говорит Алексей Дорошенко.

Наценка на красоту

Кто не жалуется на отсутствие клиентов — так это парикмахерские и салоны красоты. Их открытия украинцы ждали едва ли не больше всего. К дате "Ч" многие салоны сформировали длинные "листы ожидания", а очереди к некоторым мастерам расписаны аж две недели вперед.

"Мы и раньше не жаловались на отсутствие клиентов, но сейчас их стало ощутимо больше. Женщины давно ждут, когда можно будет корни подкрасить. На время карантина мы им домой краску доставляли, но это, понятно, не то", — рассказала нам владелица салона Sisters Style Studio Оксана Элмс.

В некоторых салонах — и в Киеве, и в регионах — уже подскочили цены на услуги. "Я на время карантина оказался в Кременчуге. Стрижка под машинку, которая ранее стоила 70 гривен, сейчас обошлась мне в 100 гривен. При этом еле попала к мастеру, выкроили для меня время под закрытие", — рассказал нам киевлянин Олег.

"Мой салон не подорожал, но сняли мою скидку. Сказали это временно - на такси мастерам, ведь транспорт не работает", — говорит руководитель агентства "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.

По словам Оксаны Элмс, они цены пока не повышали, но думают над этим.

"Планируем добавить примерно по 30 гривен к стоимости каждой услуги. Дело в том, что транспорт не работает, мастерам приходится на такси добираться. Вчера поездка с Поздняков на Подол и обратно стоила 600 гривен. Плюс — появились дополнительные затраты на дезинфекцию. Мы сможем принимать меньше клиентов, так как придется проветривать каждые два часа, чаще убирать и придерживаться социальной дистанции. В залах на 6-8 кресел сейчас одновременно могут работать только 2 мастера. Поэтому у салонов красоты тоже не все так хорошо, как кажется на первый взгляд. Рентабельность точно снизится. Думаю, будут и закрытия, и переезды в более дешевые помещения", — пояснила нам Оксана Элмс.

Эксперт бьюти- и фитнес-индустрии Влад Вавилов говорит, что на самом деле большая предварительная запись (а у некоторых салонов все расписано до 22-26 мая) еще не значит, что в отрасли все хорошо.

"Не факт, что все клиенты придут. 20-30% может отсеяться. К тому же у салонов, которые работали в карантин "с заклеенными окнами" ажиотажа нет. Что касается цен, то некоторые мастера подняли их обоснованно, так как за время карантина сумели повысить категорию. А собственники, пользуясь случаем, попытались повысить ценник и по другим услугам", — говорит он.

Также непонятно, как работать дальше. Хотя формально проверки бизнеса в карантин запрещены, буквально в первый же день проверяющие нагрянули в салон красоты в Ирпень, рассказывает Вавилов.

"Сложности в том, что конкретно условия работы не прописаны. Нет простых и, главное, понятных пояснений. Ощущение, что все писали "ученым" языком, который можно трактовать двояко. Непонятно, нужно ли использовать, к примеру, урны для масок, и нужно ли убирать "пылесборники" - мягкую мебель, подушки. Представителей индустрии к разработке новый правил не привлекли, дополнительных разъяснений бизнесу не дали. Это открывает возможности для злоупотреблений", — говорит он.

Посетителей стало меньше вдесятеро

Рестораторы пока не очень довольны работой после карантина.

"Клиентов у нас оказалось в десять раз меньше, чем обычно", — говорит совладелица ведьма-бар "Лысая гора" Олеся Остафиева.

"Страна" в первый день работы ресторанов опросила столичных рестораторов. Они ожидают как минимум двухкратного падения продаж.

Правда, стоит сделать скидку на погоду, которая как раз под открытие ресторанов резко испортилась. Но все равно людей очень мало.

"Многие рестораны вообще пока не открылись. В частности, расположенные в центре города и ориентирующиеся на работников офисных центров. Люди на удаленке, транспорт не работает, то есть, целевой аудитории пока нет. Кто хорошо сработал, так это небольшие ресторанчики на районах. Люди туда действительно пошли, Также есть клиенты у элитных заведений с большими парковками. А вот масс-маркету в центре и приближенных к центру районах пока рассчитывав не на что", — говорит Насонова.

Между тем, у рестораторов уже выросли текущие расходы.

"Если ранее поставщики отпускали нам товар с отсрочкой платежа, то сейчас некоторые даже требуют предоплату. Цены на продукты выросли, Плюс - пришлось закупить одноразовую посуду, антисептики и прочее. В целом затраты увеличились примерно на 20%", — говорит Отеля Остафиева.

Но о повышении цен рестораторы пока не думают.

"Наоборот, посетители, получая еду в одноразовой посуде, ждут скидок. Мы для себя уже решили, что цены повышать не будем, и работа в этом сезоне — это вообще не про прибыль, тут вопрос выживания", — говорит Остафиева,

По словам Насоновой, рестораторы не смогут повышать ценники — слишком высока конкуренция.

"Будут упрощать меню, отказываться от импортных продуктов", — говорит она.

Впрочем, элитных заведений это не касается.

Некоторые рестораторы планируют и дальше развивать доставку, которая помогла им выжить во время карантина. Правда, как говорит Олеся Остафиева, доставка поможет заведениям, ориентированным, в основном, на еду.

"Те, кто делает ставку на атмосферу и эмоции, обречены развиваться только офлайн", — говорит она.

Не факт, что все смогут восстановить докарантинные обороты.

"5-10% заведений уже не откроются", — говорит Насонова. Остафиева считает, что таких будет намного больше — едва ли не треть.

И все — от магазинов до ресторанов — ждут сейчас хоть какой-то поддержки от государства.

"У бизнеса реально закончились оборотные средства. Нечем платить зарплаты и не за что дальше развиваться. Как минимум, нужны дешевые или беспроцентные доступные кредиты, которые помогут прожить, пока рынок не восстановится. Но с марта предпринимателям только обещают поддержку, реальных денег пока нет. Если ситуация не изменится, уже в мае предприниматели начнут закрываться", — подытожил Дорошенко.