На днях "Страна" сообщала о шокирующем случае в Одесской области - фермер совершил самоубийство из-за того, что потерял весь урожай во время засухи и не смог бы рассчитаться даже за аренду паев.

Сейчас аграрии действительно столкнулись с огромными проблемами из-за засухи.

Но еще хуже то, что такая проблема грозит стать постоянной, так как глобальное потепление кардинально меняет климат Украины.

В этом году страна пережила аномально теплую зиму без снега, весеннюю засуху с песчаными бурями и обмелением рек, и еще неизвестно, что нас ждет летом.

"Страшилки о климатических катаклизмах, которыми нас пугали на форумах и в научных статьях, становятся реальностью. Причем, похоже, климатологи промахнулись со сроками — те последствия, которые нам обещали через 10- 15 лет, наступают уже сейчас или ждут нас в ближайшие 3-5 лет", — говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Из-за аномальной зимы и весенней засухи потери урожая в Украине в нынешнем сезоне могут составить до 15 млн тонн. Недавние заморозки ударили по озимым культурам. Скажем, урожай рапса и ячменя может снизиться на 15-25%. По фруктам и ягодам прогнозы тоже неутешительные — минус 5-25% в зависимости от региона.

Среди фермеров сейчас царят панические настроения.

"Я такой земли никогда не видел — пустыня. Даже не знаю, что на ней может вырасти, и что вообще делать дальше. То ли капельное орошение придется массово ставить, то африканские культуры выращивать", — говорит фермер из Киевской области Алексей.

Причем, из года в год ситуация будет только усугубляться. Что, с одной стороны, требует серьезного пересмотра агротехнологий (по крайней мере, если Украина и дальше планирует зарабатывать на сельхозэкспорте), а с другой — открывает новые возможности.

К примеру, можно будет выращивать культуры, ранее недоступные для наших широт. Правда, для этого нужны серьезные инвестиции и государственные программы, которых пока нет.

"Страна" разбиралась, как меняется климат в Украине, и будем ли мы жить в тропиках и выращивать бананы.

То холодно, то жарко

Климатические изменения, о которых ученые говорят уже давно, в этом году видны невооруженным взглядом. Теплая бесснежная зима, весенние песчаные бури и отсутствие дождей уже сильно подкосили будущий урожай. Дополнительным ударом стали заморозки, которые накрыли многие регионы уже весной и сильно повредили фруктовые сады и посевы озимых.

То есть, проблемами стали и чрезмерное тепло, и "лишний" холод.

От засухи и низкой влажности особенно пострадали южные области — Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская. Некоторым фермерам в этом сезоне уже вообще не на что рассчитывать — они потеряли будущий урожай под корень.

А так как особой помощи со стороны государства не ожидается, это уже оборачивается не только бизнес-потерями, но и личными трагедиями, как например, описанный выше случай в Одесской области.

По словам главы Килийской ОТГ Павла Бойченко, фермерских хозяйств, которые остались без урожая, в регионе сотни.

"По Одесской области ситуация неоднородная — в одних районах лучше, в других хуже. Но климат точно меняется. Скажем, в соседнем Белгород-Днестровском районе уже в прошлом году было такое, как у нас сейчас — засуха, крайне низкие показатели влажности почвы. Мы решили действовать на опережение, и посеяли больше озимого рапса, для которого осенняя влага в почве важнее весенней. Но все не так гладко. Если один пик весенних заморозков посевы еще более-менее нормально прошли, то вторые их серьезно повредили", — рассказал "Стране" руководитель сельхозпредприятия "Ива" (Одесская область) Артем Табалов.

По словам руководителя проекта "АПК-информ: овощи и фрукты" Александра Хорева, основной удар в этом году пришелся по хозяйствам, специализирующимся на выращивании масличных и зерновых, особенно, в южных регионах. Те, кто специализируется на овощах и фруктах пострадали намного меньше. Основной риск — весенние заморозки, из-за которых потери будущего урожая фруктов и ягод могут составить от 5% до 25%. Но это пока только предварительные цифры.

"Каждый год те же яблоневые сады нужно чистить, чего многие наши садоводы не делают. Так что заморозки им в этом плане "помогли". В итоге можно будет выйти даже не запланировано урожай, вообще без потерь. А по овощам никаких потерь пока не предвидится, но основной период вегетации еще впереди. И впереди лето, а значит, и возможные засухи", — говорит он.

Главная проблема в том, что никто точно не знает, чего ждать завтра.

"Аграрное производство у нас становится непредсказуемым. Может быть месяц засухи, потом все залить, урожай в один день может выбить град или снести смерч. При этом средние показатели по температурам и уровню влажности могут даже оставаться в пределах нормы", — пояснила аналитик Украинской климатической сети Инна Плюта.

Киевская степь и одесская пустыня

О причинах и рисках глобального потепления ученые всего мира говорят уже давно. Но в Украине они имеют свои локальные особенности.

"Во-первых, у нас за последние годы серьезно сократился лесной фонд, а, как известно, деревья не только способствуют удержанию влаги в почве, но и защищают от песчаных бурь. Во-вторых, годами велось осушение болот, что тоже снизило уровень влажности в грунте и возможность ее удержания. Пастбища также пустили в сельхозоборот. В-третьих, серьезным ударом по экологии стало активное развитие птицеводства. Это — дополнительное потребление воды и вредные выбросы. С учетом того, что все идет бесконтрольно, последствия не заставили себя долго ждать", — рассказала нам эксперт общественной организации "Экодия" Анна Даниляк.

С учетом аномально теплой и бесснежной зимы все это привело к настоящей засухе. По данным Укргидрометцентра, уровень воды в Днепре возле Киева составляет всего 23% от нормы, что уже может считаться гидрологической засухой. Серьезно упал также уровень воды в Десне. То есть, две главные водные артерии страны — под угрозой, не говоря уже о мелких реках, часть которых вообще пересохли.

Это еще больше ускорит процесс климатических изменений, которые в Украине уже идут полным ходом.

"За последние несколько лет границы климатических зон в нашей стране сдвинулись в среднем на 300 километров. Скажем, как таковой зоны смешанных лесов у нас сейчас вообще практически нет — она ушла в Беларусь. Наше Полесье — это уже лесостепь, а Киев — степь. На юге и вовсе устанавливается субтропический климат, но это отнюдь не средиземноморские тропики, а что-то ближе к пустыне", — отмечает Инна Плюта.

Процесс смещения климатических зон идет давно. С 70-х годов прошлого века их границы перемещались приметно на 0,3 градуса каждые 10 лет. Но этот процесс ускоряется.

И чем больше будет увеличиваться средняя годовая температура на планете, тем быстрее и масштабнее станет "переезд" стран в новые климатические зоны. Скажем, если станет теплее на 2 градуса, то поменяется климат на 5% территории, а если больше - на 20%.

В прошлом году швейцарские исследователи опубликовали масштабный труд на эту тему.

Ученые высшей технической школы Цюриха считают, что большая часть Европы, в том числе, и Украины, постепенно смещаются в субтропики. И через 30 лет мы попадем в такие же климатические условия, как если бы нас переселили на тысячу километров ближе к югу.

В Украинском гидрометеорологическом институте есть свой прогноз для нашей страны до конца 21 века. По нему, западные области пострадают меньше всего, северо-востоку придется готовиться к жаркому лету, причем, не к концу века, а уже в ближайшее десятилетие. Зимы тут будут становиться все более теплыми. Но самым жарким станет юг, тут будет настоящая пустыня.

При этом климатические изменения будут сопровождаться различными природными катаклизмами. Скажем, на фоне теплой зимы, будут резкие заморозки, или на фоне летней засухи — тропические ливни. То есть, средняя температура по году или сезону нормально измениться не критически, но погода станет непредсказуемой. А это главный риск для агросектора.

Плюс теплые зимы будут способствовать распространению вредителей и болезней, что также является дополнительным риском для урожай и увеличит его себестоимость. Ведь тратиться на химикаты селянам придется все больше.

Как спасти урожай

Отечественные аграрии уже готовятся к климатическим изменениям.

Скажем, с засухой многие хозяйства справляются за счет искусственного орошения.

"У нас промышленное производство овощей уже несколько лет как на капельном орошении, даже картофель. Практически во всех регионах перешли на "каплю", в том числе, традиционно дождливых, к примеру, во Львовской области. Это требует немалых вложений — придется потратить примерно в полтора раза больше, чем без орошения. Но результат того стоит — не нужно выглядывать дожди и беспокоиться об урожае", — говорит Хорев.

Впрочем, орошение есть в основном на полях под овощами и ягодами, а это сравнительно небольшая часть угодий. В Украине в дополнительном орошении по-прежнему нуждается до 60-65% всех пахотных земель, а это — порядка 2 млрд долларов инвестиций.

"Это дорого и хлопотно. нужно получать массу разрешений, к тому же у нас заоблачные тарифы на воду. По орошению без государственной программы не обойтись", — говорит Табалов. По его словам, многие хозяйства, которым оросительные системы достались еще с советских времен, попросту порезали их на металлолом.

"Хотя был недавно в Молдове — там все на орошении", — добавил фермер.

Но Хорев признает — даже капельное орошение спасает уже далеко не всегда. Скажем, в летние засухи, когда солнце буквально выжигает все живое, страдают и хозяйства, которые вложились в продвинутые агротехнологии.

"Орошение, без сомнений, нужно делать. Но это не панацея. Урожай может смыть ливень или уничтожить смерч. То есть, придется вкладывать немалые деньги в полив, но никаких гарантий это все равно не даст", — говорит Инна Плюта. Кроме того, неизвестно, какая ситуация будет в Украине с водой.

Ресурс, на который наши аграрии привыкли рассчитывать как на само собой полагающийся, может оказаться в дефиците уже в ближайшем будущем. Кроме того, инвестиции заметно увеличат себестоимость урожая, что делает неопределенными наши перспективы на мировом рынке.

Еще один вариант — пересмотр списка агрокультур.

"Мы уже в этом году начали экспериментировать с сорго. Ему нужно меньше влаги и процесс созревания идет быстрее. Думаю, подсолнечник вскоре останется в центральных регионах, а вот на юге его посевы сильно уменьшатся", — считает Табалов. С учетом того, что Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла, такие перспективы могут стать нам миллиардов долларов.

В Украине уже есть экспериментальные поля, где сеют чечевицу. Даже рис и хлопок в принципе п температурным параметрам будут пригодны для промышленного выращивания в Украине, если только решится вопрос с водой.

"Также могут быть пересмотрены агротехнологии — отказ от глубокого возделывания почвы, мульчирование, переход на новые, более стойкие к засухе сорта", — горит Анна Даниляк.

"Резервы эффективности - в более индивидуальный подходе к сортам и гибридам. Скажем, в прошлом году те, кто работал по шаблонным схемам, недополучили по пшенице 5-8 центнеров с гектара", — говорит директор п производству "Эпицентр Агро" Богдан Черемха.

По его словам, возможно также расширение ассортимента и гибридного состава культур в зоне северного земледелия, в частности, в Полесье.

Но это — лишь точечные меры.

"Нужна масштабная государственная программа, предусматривающая целый комплекс мер, в том числе, орошение, мелиорацию, насаждение лесополос и прочее. Это нужно делать прямо сейчас, потом будет поздно", — говорит Забловский. По его словам, при правильно подходе Украина может даже извлечь пользу из климатических изменений.

"Мы можем еще больше усилить свои позиции на мировом рынке продовольствия. Скажем, мы будет собирать по несколько урожаев в год, выращивать новые культуры. Но прежде нужно вложить миллиарды, в том числе, и бюджетные", — подытожил Забловский.