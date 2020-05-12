Эпопея с принятием законопроекта о банках, прозванного “антиколомойским”, может завершиться уже в эту среду. Окончательное голосование Верховной Рады за этот документ, который требует МВФ, по идее состоится на внеочередном заседании в среду, 13 мая.

Что может пойти не так, выясняла “Страна”.

Финишная ленточка

По требованию 158 народных депутатов парламент проведет в ближайшую среду очередное внеочередное заседание.

Повестку дня составят 26 пунктов, но центральным будет - в силу бурной истории появления и рассмотрения - законопроект № 2571-д “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности”.

Правда, чаще его называют “антиколомойским”: как считается, принятие проекта ставит крест на попытках вернуть национализированный “Приватбанк” бывшему собственнику Игорю Коломойскому и оспорить признание его неплатежеспособности. Поэтому в кулуарах Рады завтрашний день уже называют "День П" (день Приватбанка").

Без этого документа Международный валютный фонд отказывается обсуждать выделение Киеву нового транша.

Как писала “Страна”, принятый еще 30 марта в первом чтении документ ускоренно готовили ко второму по специальной процедуре, ради него прописанной в регламент. Благодаря ей удалось избавиться от подавляющего большинства поправок, поданных в небывалом для Рады количестве более 16 тысяч.

В сокращенной таблице, подготовленной в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - только 241 поправка.

“Дорога... к голосованию Рады в целом (за банковский законопроект - Ред.) 13 мая открыта”, - сказал "Стране" первый заместитель главы комитета Ярослав Железняк (“Голос”).

По прогнозу главы пропрезидентской фракции “Слуга народа” (СН) Давида Арахамии, на рассмотрение оставшихся поправок уйдет “минимум 4 часа”. Но важнее вопрос, будут ли сюрпризы при финальном голосовании, которое состоится следом. Все предыдущие без них не обошлись.

Львиную долю голосов за проект всегда давала СН. Однако за основу согласились проголосовать только 198 членов пропрезидентской фракции из 248-ми. Недостающие голоса добрали по большей части во фракциях “Голоса” и “Европейской солидарности” (ЕС), депутатской группе “Доверие” и среди внефракционных парламентариев.

Но спецпроцедуру в регламент вписали без “Голоса” и ЕС, хотя за ее применение к антиколомойскому проекту фракция Святослава Вакарчука уже проголосовала, а фракция Порошенко, что характерно, в это время блокировала парламентскую трибуну в порыве спора со спикером Дмитрием Разумковым.

Собеседники в обеих фракциях спрогнозировали, что голосовать в целом они будут.

“Мы точно проголосуем. Возможно, есть к чему придраться в заключительной редакции законопроекта, но это уже не важно. Нам нужен заслон против попыток бывших владельцев вернуть себе “Приватбанк”, - говорит “Стране” народный депутат Алексей Гончаренко (Евросолидарность).

“Фракция поддержит банковский закон. Наши десять правок учтены в ходе подготовки ко второму чтению”, - сказал "Стране" народный депутат Железняк.

Должна дать голоса и верный союзник Офиса президента в сессионном зале депутатская группа “Довира”. По всей видимости голосов за проект будет с избытком.

“По моей информации уже насчитали 245 голосов депутатов за закон. Из них от нашей фракции должно быть более 200", - спрогнозировал “Стране” народный депутат Александр Качура.

При этом политолог Анатолий Октисюк сомневается, что будут попытки сорвать голосование со стороны группы влияния Коломойского в Раде.

“Критиковать проект они, конечно, не прекратят, но, думаю, с неизбежным принятием уже смирились. Сюрпризов не будет. Но дальше тоже должно быть интересно. Если между ОП и Коломойским заключены некие договоренности о своего рода компенсации за ситуацию с “Приватбанком”, то они рано или поздно проявятся в важных для олигарха “точках” вроде “Центрэнерго” или допуске к приватизации”, - комментирует эксперт “Стране”.

Напомним, что на "Центрэнерго" правительство еще в конце февраля сменило лояльный Коломойскому менеджмент, но его до сих пор не могут поменять, так как решение заблокировано через суды.

И если власти прекратят попытки отстранить Коломойского от управления компанией и олигарх сохранит над ней контроль, то это может свидетельствовать об определенной сделке между ним и Зеленским по поводу "антиколомойского" закона.

"Коломойского у Зеленского никто не хочет уничтожать. Его не планируют как-то серьезно трогать и отбирать то, что он имеет сейчас. Антиколомойский закон ему также много вреда не нанесет. Для олигарха самое главное, чтоб не были конфискованы его активы в счет долгов перед "Приватбанком" и НБУ. Но этот процесс власти не запускают. Тем более, что вскоре могут отправить в отставку руководство Нацбанка, с которым враждует Коломойский (об этом подробнее ниже - Ред.). К тому же, никто не будет мешать затем отменить закон через Конституционный. Просто Коломойскому объясняют, что он должен быть одним из олигархов, а не главным, как ему хотелось бы. Отсюда и его обида. Но, думаю, пройдет", - сказал "Стране" источник в депутатском корпусе.

По его словам, единственная возможность сорвать завтрашнее голосование за закон - это демарш "Евросолидарности" и "Голоса", которые в знак протеста против чего-либо откажутся вообще участвовать в работе Рады.

"Но пока такого повода не просматривается", - говорит источник.

Шмыгаль и Смолий на ковре

С учетом того, как в Раде “прокатили” на уровне комитетов программу действий правительства, которую даже не захотели рассматривать, интересно, как пройдет час вопросов к Кабмину.

До этого правительство держало ответ перед парламентом аж 6 марта.

Народный депутат фракции “Слуга народа” Роксолана Пидласа в телеэфире заявила, что к главе Кабмина Денису Шмыгалю есть “очень много вопросов по вакантным должностям в некоторых министерствах”.

“Почему премьер не подает новые кандидатуры на министра энергетики, министра культуры, министра образования?" - спрашивает депутат.

Завершит внеочередную сессию докладом глава Национального банка Яков Смолий. Его предварительно прослушали в финансовом комитете и вынесли решение принять к сведению. Акцент в докладе сделан на работе НБУ в карантинных условиях.

“На работу Нацбанка много нареканий, и у Смолия будет возможность ответить на них с парламентской трибуны”, - говорит “Стране” народный депутат Ирина Верещук (СН). Ее коллега во фракции Качура даже допустил, что это выступление Смолия будет первым шагом к его увольнению с нынешней должности.

“Это первая ступенька к нашему прощанию с нынешним руководством Нацбанка”, - говорит Качура, считая работу команды Смолия неудовлетворительной.

Однако Верещук ожидает “серьезный разговор” о пользе деятельности НБУ для отечественного бизнеса и банковского сектора, а не только “держателей ОВГЗ” (облигаций внутреннего государственного займа).

“Но заслуживает пока господин Смолий только доклада”, - полагает народный депутат. И первый замглавы финансового комитета Железняк (“Голос”) считает, что приход Смолия в Раду обойдется без последствий. “Мои ощущения, что это будет просто доклад. А вопросы о перестановках в НБУ лучше переадресовать Офису президента”, - говорит парламентарий.