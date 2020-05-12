Через три дня - 15 мая 2020 года истекает действие указа бывшего президента Украины Петра Порошенко о блокировке российских сайтов в Украине.

Указом вводилось в действие решение СНБО, по которому сайты блокировались сроком на три года с 15 мая 2017 года.

Тогда под запрет попали "Одноклассники", "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru, "Яндекс" и многие другие российские ресурсы. На то время это решение стало одним из самых скандальных. Многие сравнили Украину с Северной Кореей, Китаем и самой Россией, где тоже запрещают различные интернет-ресурсы, и эту блокировку назвали только стартом завинчивания гаек для СМИ. Впрочем, благодаря всевозможным VPN-анонимайзерам, многие украинцы и дальше смотрят российские сайты и соцсети.

Теперь уже перед нынешней властью стоит вопрос, продлить ли санкции для "Вконтакте", Яндекса и "Одноклассников" или позволить интернету жить своей жизнью.

Как на него ответят у Зеленского, анализирует "Страна".

Блокировку продлевать не торопятся

Учитывая то, что срок запрета российских сайтов на исходе, перед нынешней украинской властью стоит вопрос - продлевать ли санкции, введенные их предшественниками.

Еще в апреле в Службе безопасности Украины заявили, что настаивают на продлении санкций против российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на три года. Такое предложение внес в СНБО глава СБУ Иван Баканов.

"Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно - сохраним безопасность государства в целом", - цитировала главу СБУ пресс-служба ведомства.

Затем депутат Роман Лозинский ("Голос") совместно с другими депутатами от "Голоса", "ЕС" и "Слуги народа" зарегистрировали в Раде проект постановления о продлении санкций. А 7 мая профильный комитет Верховной Рады - по вопросам национальной безопасности и обороны - принял решение рекомендовать парламенту включить проект этого постановления в повестку дня и принять его в целом.

Отметим, что голосование за этот проект, даже если оно состоится, - это исключительно показательный жест Верховной Рады, и юридических последствий оно не несет. Само решение о дальнейшем запрете российских сайтов лежит в компетенции Совета нацбезопасности и обороны. То есть, нужно, чтобы за продление проголосовало СНБО, а затем президент подписал соответствующий указ.

Между тем, дата следующего заседания СНБО неизвестна.

"Мы рассмотрели на комитете (нацбезопасности и обороны - Ред.). Баканов прислал предложения, может, на 14-е мая созовут", - говорит "Стране" член комитета вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Верещук ("Слуга народа").

Кроме того, в повестке дня внеочередного заседания Рады на 13 мая этого вопроса также нет.

"Подход у них такой. Если до заседания не будет указа, то 13-го мая будет в повестке дня", - сообщил "Стране" автор постановления Роман Лозинский.

Но депутат Александр Качура ("Слуга народа") отмечает в разговоре со "Страной", что внести с "голоса" этот документ на повестку дня нельзя. Так как согласно Регламенту Рады, на внеочередном заседании должны рассматриваться только те вопросы, которые предусмотрены повесткой. А сейчас этого проекта там нет.

"Да и вообще это такой спорный вопрос. Все равно есть разные VPNы и прочее. Зачем запрещать то, что можно легко обойти? Это нарушение права человека на информацию. Я лично не буду за это голосовать", - говорит он "Стране".

Хотя глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в разговоре со "Страной" сообщил, что голоса за этот проект в Раде наберутся, хоть пока и не понятно, когда он будет выноситься на повестку. Интересно, что депутат отметил, что сам дома ведет дискуссии о запрете "ВКонтакте" со своим 14-летним сыном.

"Вообще я к этому вопросу дискуссионно отношусь. У меня сын 14 лет и он пользовался некоторыми запрещенными сайтами. Но в Facebook правильнее находиться", - рассказал депутат "Стране".

Зато у Петра Порошенко никаких дискуссий и сомнений этот вопрос не вызывает.

Экс-президент уже потребовал от Зеленского немедленно созвать заседание СНБО и продлить санкции.

Запрещенные сайты - в топе

Не смотря на трехлетний запрет российских ресурсов, они по-прежнему остаются востребованными украинцами. Хотя, отметим, массовое использование анонимайзеров для захода на эти ресурсы затрудняет подсчет аудитории запрещенных российских сайтов.

В заявлении СБУ говорится, что киберспециалисты спецслужбы проанализировали, что за период действия санкций количество украинских пользователей в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" уменьшилось в три раза, что "значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб".

В Интернет-ассоциации Украины посчитали, что после блокировки аудитория российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" суммарно упала примерно на 40%.

Впрочем, по статистике SimilarWeb за апрель 2020 года, "ВКонтакте" и "Одноклассники" по-прежнему входят в топ-10 самых популярных украинских сайтов: ВК – на четвертом месте, ОК – на девятом.

Данные SimilarWeb, скриншот Страна

Для того же сайта "ВКонтакте" украинская аудитория остается второй по массовости после самих россиян. И как видно из статистики SimilarWeb, за время карантина (апрель) она только растет.

Данные SimilarWeb, скриншот Страна

Таким образом, несмотря на запрет Порошенко, российские соцсети хотя и потеряли охват аудитории из-за блокировки, однако по-прежнему интересны украинцам и сохраняют высокие показатели посещаемости.

Неугодных закроют по схеме

В предыдущие годы в Украине не раз высказывалось мнение, что на запрете "ВКонтакте" и "Одноклассников" была отработана схема блокирования неугодных сайтов. При чем, не обязательно российских.

Конвейер блокировки был такой: Мининформполитики составляло списки сайтов, которые они считают опасными для национальной безопасности Украины или нарушающими украинское законодательство, и предлагают их заблокировать. А затем СБУ негласно рассылало письма счастья интернет-провайдерам с "рекомендациями" блокировки.

Нынешняя власть пыталась узаконить блокирование сайтов (любых) через принятие законопроекта о медиа. Предполагалось наделить соответствующими функциями Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Однако, пока что этот проект был жестко раскритикован ведущими мировыми организациями, защищающими свободу слова, в результате чего его отправили на доработку.

И вызывать опасения было чему - в проекте предполагалось, что если Нацсовет заметит какие-либо нарушения в работе сайтов (а список этих нарушений был весьма внушительный - от любого положительного высказывания о государстве-агрессоре до несоблюдения "мовного" законодательства), регулятор мог бы обратиться в суд.

И, по сокращенной процедуре (даже не вызывая представителей сайта на заседание), всего в течение 2 дней получить решение о запрете распространения медиа на территории Украины — запрете Интернет-провайдерам предоставлять доступ пользователям сети Интернет к этому сайту. Кроме того, законодатели хотели доверить выносить решения по блокировке сайтов одному единственному суду в стране — Киевскому окружному административному суду.

Пока же от этих идей отказались.

Как говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев, учитывая то, что запрет российских сайтов уже показал свою неэффективность, идею с блокировкой любых ресурсов, которую продвигала эта власть, могла постигнуть та же участь.

"Давайте честно скажем - китайский интернет у нас априори не возможен. И за три года украинский файервол постигла печальная участь. Все эти запреты носили ритуальный характер. Те, кому очень надо было зайти в соцсеть "Вконтакте", скачивали анонимайзеры, устанавливали разные программы и на телефоны и на компьютеры и спокойно пользовались этими сайтами. Причем, это усвоили даже школьники", - говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев.

"Что же касается продления санкций, сегодня перед властью стоит сложный выбор. Если санкции не продлить, псевдопатриоты устроят очередной хай, из каждого утюга будут вещать, что Зеленский делает уступки "одвічному ворогу", а если продлит эти запреты, неээфективность которых доказана за три года, это вызовет негатив у значительной части его избирателей, которые голосовали не за запреты и ужесточение гуманитарной политики, а за мир и разумные решения. В этой ситуации власти было бы выгоднее всего вообще ничего не делать, - поясняет политолог. - Продлят санкции или не продлят - это ничего не изменит. Пора перестать топтаться в реалиях доинтернетной эпохи. Сегодня устроить зачистку информационного поля практически невозможно. Поэтому если Зеленский даст команду все-таки продлить блокировку российских сайтов, это ничего принципиально не изменит. Зато приведет к еще большому разочарованию тех многих его избирателей, которые в его лице голосовали за смену курса, а не за реинкарнацию Порошенко".