Вокруг украинского оборонного предприятия "Мотор Сич" снова закручивается интрига. "Страна" уже подробно писала о перипетиях сделки по продажи акций этой компании китайцам.

Недавно в этой истории появился новый поворот.

С 15 мая на Шанхайской бирже остановят листинг акций китайского собственника "Мотор Сичи" — компании Beijing Xinwei Technology Group Co. Соответствующее решение принято 8 мая. Главная причина — проблемы с финансовой отчетностью. Плюс — убытки, которые растут из года в год.

Остановка листинга — это еще не банкротство. Но вполне может быть шагом к нему. В любом случае — это "тревожный звоночек". Тем более, что о проблемах в бизнесе Beijing Xinwei Technology Group говорят уже давно, а в конце прошлого года эксперты заявили о реальной угрозе скорого банкротства компании.

В такой ситуации судьба украинского стратегического предприятия становится еще более неопределенной. В случае банротства компании ее активы (в том числе и акции "Моторс Сичи") могут быть проданы за долги.

Кроме того, не исключено, что под предлогом финансовых проблем китайской компании украинские власти могут попытаться отыграть сделку. Тем более, что по этому поводу на Киев сильно давят США, которые хотят "отбить" у китайцев предприятие.

"Страна" разбиралась, что значат финансовые проблемы главного держателя акций "Мотор Сичи", и как это скажется на судьбе стратегического оборонного предприятия.

Проблемы в Шанхае

Стоит отметить, что о возможном банкротстве Beijing Xinwei Technology Group в СМИ начали писать еще в прошлом году. Но тогда ссылались, в основном, на цифры из финансовой отчетности и "предчувствия" экспертов.

Убытки компания начала генерировать с 2017 года и они все время только растут. По итогам прошлого года компания получила убыток более 1864 млрд юаней (2,6 млрд долларов). Это в 4,5 раза больше, чем рыночная стоимость компании.

Но до недавнего времени она все же оставалась активным участником биржевых торгов. Пока 8 мая Шанхайская биржа не объявила об остановке листинга акций Beijing Xinwei Technology Group. Главная причина — сомнения в достоверности финансовой отчетности. Оа уже три года не подтверждена аудиторами, что моет расцениваться как признак мошенничества.

До 15 мая акции компании торгуются на бирже (цена 1,39 юаней). Но уже сейчас в биржевом техническом анализе есть рекомендация держателям: "активно продавать".

Делистинг, то есть, исключение акций компании из общего котировального списка биржи, - очень плохой сигнал для держателей акций и потенциальных инвесторов.

Он сигнализирует, что компании вручили своего рода "черную метку", то есть, они потеряла доверие биржи. Следствием может быть обвал котировок. То есть, формально это не банкротство, но, как минимум, шаг на пути к нему.

"Компания перестает быть публичной. При этом она, хотя и в убытках, но пока не банкрот", — пояснил нам глава департамента аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

"Тут стоит учесть, что даже если будет начата процедура банкротства, то по мировым стандартам, которых придерживаются и в Китае, главная цель — не побыстрее ликвидировать предприятие (что на первом месте у нас), а, наоборот, дать ему еще один шанс и попытаться вырулить из сложной ситуации. Но, конечно, в любом случае это "тревожный звоночек" для Beijing Xinwei Technology Group", — говорит глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Между китайцами и американцами

Напомним: история с продажей китайцам акций "Мотор Сичи" тянется уже несколько лет.

"Китайцам были проданы офшорные предприятия, которые владели миноритарными пакетами акций "Мотор Сичи". Они могли пойти путем замены представителей в Набсовете "Мотор Сичи" от этих офшорных компаний. Но выбрали более длинный путь - концентрацию пакета акций на одном китайском предприятии. Причин несколько. Во-первых, на покупку "Мотор Сичи" брали кредит в госбанке Китая. Было желание сформировать мажоританый пакет на одном предприятии, выйти на Шанхайскую фондовую биржу, и под этот пакет привлечь средства в компанию, за счет чего рассчитаться с кредитом. Поэтому китайцы обратились в АМКУ за разрешением на концентрацию. С этого момента о сделке узнало государство Украина. СБУ возбудила уголовное производство, в рамках которого был наложен арест на все акции "Мотор Сичи" и реестр акционеров, что сделало невозможным дальнейшее продвижение сделки и вхождение китайцев в органы управления компании. В рамках переговоров была достигнута договоренность о передаче Украине в лице концерна "Укроборонпром" 25% акций "Мотор Сичи", подписании жесткого акционерного соглашения с правом вето со стороны концерна, а также о получении "Укроборонпромом" целевых 100 миллионов долларов на развитие авиастроения", - описал "Стране" хронологическую цепь событий экс-глава "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук.

В конце прошлого года собственник "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев признал, что сделка уже фактически состоялась. И деньги от китайцев были получены еще в 2019 году.

"Нам 100 млн долларов дали. Вот это все (сборка вертолетов - Ред.) делается за китайский счет", — рассказал Богуслаев журналистам во время пресс-тура в декабре прошлого года.

Но, по его словам, в этом году должен быть еще один транш — 150 млн долларов.

"Еще 150 млн долларов придут в следующем году. Если бы мы их не нашли, то вы бы здесь не стояли, и я бы с вами не разговаривал", - сказал тогда Богуслаев.

Окончательную сделку подтвердил и глава концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус. Но уточнил, что соглашение проверяет Антимонопольный комитет. Официальной информации от АМКУ о статусе этой сделки пока нет. На вопросы "Страны" в Антимонопольном комитете не ответили.

Одной из причин столь длительных раздумий антимонопольщиков может быть реакция на сделку со стороны США. "Страна" уже писала, что в прошлом году советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Украину раскритиковал продажу "Мотор Сичи" китайцам.

После чего появилась информация, что "есть другой покупатель", в частности, говорили об интересе к украинскому предприятию со стороны американского бизнесмена Эрика Принса, основателя частной военной компании Blackwater (Academi). Он, якобы, даже побывал на "Мотор Сичи" со смотринами.

Но тогда история с американскими покупателями так и не получила продолжения. А в начале этого года американские СМИ писали, что, якобы, украинские власти готовы разорвать сделку с китайцами по требованию США.

Наши власти и вправду оказалась в непростой ситуации, ведь любое решение вызовет недовольство либо Китая, либо США.

"Мы оказались между молотом и наковальней и попали в разборки между двумя сверхдержавами. Поэтому и нет до сих пор никакого решения",— говорит экс-глава "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук.

Варианты для Мотор Сичи

Но теперь появились новые варианты.

Во-первых, открываются возможности "переиграть сделку". К примеру, АМКУ может в финале так ее и не согласовать, ссылаясь на ухудшение деловой репутации Beijing Xinwei Technology Group (а исключение из листинга однозначно является таковым).

К слову, споры о целесообразности продажи "Мотор Сичи" после новостей с шанхайской биржи снова активизировались.

"Кому мы хотели продать "Мотор Сич"? Потеряем ли мы уникальные технологии? Это сегодня настоящий ребус для команды Зе", — написал в Facebook директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения/ CACDS Валентин Бадрак.

Также, по его утверждению, "если теперь АМКУ примет решение в пользу этого инвестора, уникальный украинский завод пойдет в счет долгов инвестора".

Впрочем, тут самой остановки листинга может оказаться недостаточно.

Но есть еще одна зацепка — обещанные инвестиции.

Ведь китайцы обещали вложить в "Мотор Сич" в этом году еще 150 млн долларов. Пока неясно — будут ли деньги.

"Если в договоре прописаны определенные инвестиционные обязательства, их невыполнение может служить основанием для аннулирования сделки", — говорит Ростислав Кравец. Впрочем, подробности контракта — тайна за семью печатями. Неизвестно, есть ли там санкции за нарушение инвестиционных обязательств.

"Это повод аннулировать сделку, но неизвестно, что в рамках текущего состояния сделки уже получила китайская сторона", — говорит Шевчишин.

Во-вторых, в скором времени может появиться и еще одна возможность отказать китайцам в сделке.

Недавно на сайте МЭРТ появился законопроект, который прописывает новые правила для иностранных инвесторов в украинские объекты, имеющие стратегическое значение для национальных интересов, в частности, оборонных предприятий. В нем предлагается проводить специальный отбор инвесторов. Среди критериев отбора потенциальных инвесторов в нашу оборонку, в случае принятия законопроекта, могут появиться в том числе, "безупречная деловая репутация", "добропорядочность" и другие.

То есть, если этот проект примут (сейчас он выставлен на общественное обсуждение), у АМКУ появится официальный повод не согласовывать окончательно сделку по "Мотор Сичи". Ведь нынешние проблемы китайского инвестора на бирже вполне тянут на удар по деловой репутации.

В-третьих, на повестке дня может появиться вопрос о «другом покупателе». То есть, контроль над "Мотор Сиччю" попытается установить США.

Правда, Сергей Бондарчук считает, что о полноценной продаже речь не идет.

"США сейчас не до нас, у них на носу президентские выборы. Но и уступать китайцам они, скорее всего, не готовы. Но мы же не знаем, какая идея стоит за всей этой историей вокруг "Мотор Сичи". Не исключено, что попросту развалить все до конца, "убить" компанию", — говорит Бондарчук.

В этой ситуации, по его словам, государству стоит определиться — будет ли оно спасать "Мотор Сич", в том числе, и госзаказами.

"Возможно, сейчас стоило бы поднять вопрос о выкупе акций "Мотор Сичи" и национализации предприятия", - отмечает эксперт. Ранее компенсации китайцам за разрыв сделки эксперты оценивали от 500-600 млн до 2 млрд долларов. Но сейчас впору говорить о существенном дисконте.

Во-первых, заметно ухудшились показатели самой "Мотор Сичи". По итогам первого квартала этого года чистый убыток предприятия составил порядка 221 млн гривен, что на 54% больше, чем на аналогичный период прошлого года.

"По поводу пандемии вируса Covid-19 в Украине, как и во многих странах мира, введены карантинные меры и максимально ограничено функционирование государственных и частных учреждений. Возникают форс-мажорные обстоятельства, которые оказывают большое влияние на финансовую устойчивость и производственную деятельность предприятия, а также на финансовые показатели его промежуточной финансовой отчетности", — говорится в отечете компании,

Впрочем, даже после карантина ситуация вряд ли улучшиться. Ведь российский рынок для "Мотор Сичи" по-прежнему закрыт, а государственных заказов нет.

"Украина предпочитает покупать французские вертолеты вместо того, чтобы спасать свое стратегическое предприятие", — говорит Сергей Бондарчук.

Да и ситуация на потенциально интересных для компании рынков сбыта с учетом масштабного мирового кризиса будет оставаться сложной.

Во-вторых, с учетом проблем в бизнесе, не исключено, что Beijing Xinwei Technology Group согласится уступить проблемный украинский актив с большим дисконтом. Тем более, что фактически ее так и не допустили к операционному управлению компанией.

Кроме того, недавно китайские СМИ начали писать, что в приобретении "Мотор Сичи" уже нет особого смысла, так как, "китайские производители создали подходящий по всем параметрам для истребителей 4-го поколения двигатель WS-15". Были ли использованы при разработке этого двигателя технологии "Мотор Сичи" — непонятно.

Главный вопрос — что ждет "Мотор Сич", если китайцев все же "уйдут".

Перспективы поиска нового инвестора сейчас под большим вопросом, как и шансы получить государственную поддержку. Поэтому прогнозы экспертов о попытке "отжать" или "убить" госпредприятие выглядят вполне реальными.

"То, чего добивались американцы - "мягкой эвтаназии" предприятия, когда технологии умрут вместе с самой "Мотор Сиччю" - сейчас вполне реально даже безо всяких дополнительных усилий со стороны США. Все решат случай и кризис", - говорит экономист Алексей Кущ.

Конечно, может быть и другой сценарий. Если на уровне "Укроборонпрома" будет внятная стратегия развития украинского ВПК и план для каждого стратегического предприятия, и главное — люди, которые всем этим будут заниматься, "Мотор Сич" вполне реально вывести из кризиса, — говорит Бондарчук.

"На базе "Мотор Сичи можно было бы создать авиационный хаб, как это в свое время сделали в Польше. Причем, поляки начали фактически с нуля и уже продвинулись до производства военных вертолетов", - добавил экономист Алексей Кущ.

Но будет ли все это сделано — вопрос пока открытый.