Ситуация неопределенности в партии “Слуга народа” (СН) с кандидатом на пост мэра Киева располагает к попыткам побороться за право стать таковым.

По информации “Страны”, возможность баллотироваться рассматривает известный в прошлом журналист, народный депутат Александр Дубинский.

Правда, ему еще нужно добиться поддержки партии (считай, Офиса президента).

Сам Дубинский высказывается за проведение в "Слуге народа" праймериз кандидатов на пост мэра, в которых он бы участвовал.

Подробности - в материала “Страны”.

В ожидании праймериз

Среди нардепов от "Слуги народа" в последние дни пошел слух о планах баллотироваться на пост городского головы Киева народного депутата Дубинского - известного возмутителя спокойствия в своей фракции.

В комментарии “Стране” нардеп сообщил, что внутри “Слуги народа” при участии Банковой идет оживленная дискуссия о кандидате в столичные мэры, результатом которой может быть проведение внутрипартийных праймериз.

“Киев - это стратегически важная точка. Ответственный выбор кандидата для столицы покажет всей стране и штабам "Слуги народа" серьезность намерений партии и отсутствие курса на “договорняки” с региональными элитами. Обсуждается проведение праймериз, на которых будет определен кандидат с наибольшими шансами на победу на этих выборах. Сама инициатива уже исходит из Офиса президента. Когда они будут объявлены, я приму в них участие. Однако последнее слово будет за президентом Зеленским, и я считаю это абсолютно логичным и правильным. Хотеть могут многие, но он определит самого достойного”, - сообщил Дубинский.

Другой важный момент: по его мнению, кандидат от СН в мэры Киева должен также возглавить всю кампанию партии в столице. “Это логично, ведь мэр не будет серьезным игроком без большинства в Киевсовете, серьезной фракции”, - сказал Дубинский в комментарии “Стране”.

Председатель кампании

Как писала “Страна”, после фиаско зампредседателя фракции "Слуги народа" Николая Тищенко, который, будучи руководителем штаба СН в Киеве, рассматривался в президентском офисе как наиболее вероятный соперник от партии для Кличко, новые возможные кандидатуры обсуждаются в ней только на уровне слухов.

По одной из версий это происходит потому, что в ОП не определились, продолжать ли прежнюю линию на соглашение с Кличко, когда ему дают переизбраться, выставив против него от СН заведомо слабую кандидатуру (какой считался Тищенко), а самим взять под контроль Киевсовет через наибольшую фракцию.

По апрельским замерам социологической группы “Рейтинг”, за "Слугу народа" сейчас готовы проголосовать 22,3% киевлян, что определились с выбором и готовы прийти на избирательные участки. Кандидатуру мэра-боксера поддержали бы 38,7% таких респондентов.

Другая версия: на Банковой хотели бы посоревноваться с Кличко за пост мэр, но просто не знают, кого выдвинуть, чтобы не стать потом объектом насмешек, если кандидат даже не пройдет во второй тур.

Тищенко был креатурой главы ОП Андрея Ермака. Раз так, другие группы влияния в СН теперь считают возможным предлагать своих кандидатов на выбор Зеленскому.

Таким образом можно расценивать и инициативу Дубинского.

Народного депутата, пришедшего в парламент с телеканала “1+1” совладельца группы “Приват” Игоря Коломойского, относят к квоте бизнесмена в СН.

При этом Дубинский отрицает влияние олигарха на свою депутатскую деятельность.

Однако политолог Руслан Бортник все равно считает, что кандидат в мэры Киева, связываемый с Коломойским, не может рассчитывать на полную поддержку Офиса президента, а значит, и подконтрольной партии.

“У президента явно не хотят отдавать предпочтение группе “Приват” в этом вопросе. Поэтому Ткаченко (бывший гендиректор “1+1” Александр Ткаченко - Ред.) и не получил поддержку, хотя осенью многие говорили, что именно он пойдет на Киев”, - комментирует Бортник “Стране”.

В свою очередь Дубинский предположил, что Ткаченко тоже будет участвовать в праймериз и “у него неплохие шансы”.

При этом “Рейтинг” говорит, что в апреле уровень поддержки Ткаченко составлял только 8,8% респондентов, определившихся с выбором. Если он и Кличко выйдут во второй тур, нынешнего градоначальника готовы поддержать 47% таких опрошенных, за кандидата от партии “Слуга народа” проголосуют только 18%.

Народный депутат от СН, у которого хорошие отношения с Дубинским, полагает, что в Офисе президента все равно согласятся с его кандидатурой, дескать, деваться им будет некуда.

“Других вариантов у них все равно нет. Они сами придут к этой мысли”, - полагает он.

По его словам, Дубинский уже начал подготовку к своей избирательной кампании.

Параллельно идет и кампания по его дискредитации. Например, сегодня появилась информация, что в 2017 году Дубинский пытался получить румынский паспорт (сам нардеп это в комментарии "Стране" отрицал).

Народный депутат Сергей Швец (СН), избранный по мажоритарному округу в Киеве, уверен, что от его партии стоит ждать сильную кандидатуру. Фамилии он называть не стал, но, по его прогнозу это будет кандидат, который “заслуживает доверия киевлян и сможет оправдать их надежды. “Это будет человек с опытом, в том числе менеджерским”, - полагает Швец.

Еще один нардеп от "Слуги народа" полагает, что у Дубинского могут быть неплохие шансы стать кандидатом от СН, но только при одном условии.

"Выпустить Дубинского на ринг с Кличко можно только с одной целью - максимально дискредитировать мэра Киева и сделать так, чтоб победа ему досталась большой кровью. Это будет война. Если на Банковой захотят ее объявить Кличко в расчете завести крупную фракцию в горсовет и сформировать вокруг нее большинство, тогда могут поставить на Дубинского. Если же возобладает точка зрения, что с Кличко нужно договариваться, то Сашу, конечно, к Киеву подпускать не будут и близко. Дубинский в таком случае будет говорить о договорняках, но он о них все время говорит и потому все будут делать вид, что не понимают о чем он. Но Дубинский может и сам пойти на выборы мэра, даже без поддержки партии, но с поддержкой канала 1+1", - сказал нам нардеп.

В тоже время сам Дубинский сказал "Стране", что без решения партии он баллотироваться на мэры не будет.

Кто на новенького

За этим “конкурсом красоты” в пропрезидентской фракции внимательно следят в других партиях, у которых есть шансы на прохождение в Киевсовет.

“Это важнейший момент кампании. От кандидатуры “слуг” зависит избирательная стратегия “Батькивщины”. Будем ли мы сотрудничать с Кличко или Ермаком, хотя с обоими разговор идет. В случае слабого кандидата от СН типа Тищенко, думаю, не только мы, но и другие партии пойдут договариваться к Кличко. Ему это тоже нужно. Со своей слабой фракцией в Киевсовете его могут “взять в клещи” - с одной стороны фракцией СН, с другой - КГГА, во главе которой поставят своего человека. Ему нужны союзники”, - говорит собеседник издания в парламентской фракции “Батькивщины”.

По его словам, своего сильного кандидата партия не нашла - вообще пока неизвестно, кто от нее пойдет на мэра. “Юля сама выберет”, - спрогнозировал источник. Согласно апрельскому исследованию “Рейтинга”, за партию “Батькивщина” готовы проголосовать 9,4% респондентов, определившихся с выбором и готовых проголосовать.

Рейтинг партии Кличко УДАР - 13,5%.

18,6% опрошенных проголосовали бы за партию экс-президента Петра Порошенко “Европейская солидарность” (ЕС). Там тоже не определились с кандидатом в мэры. По словам источника в штабе ЕС, там дали свободу агитировать себя всем желающим, но официальная поддержка будет, исходя из успехов.

По наблюдениям “Страны”, киевские темы активно начал комментировать, атакуя лично Кличко член фракции ЕС Алексей Гончаренко, несмотря на то, что в Раду он прошел по мажоритарному округу в Одесской области.

Кандидатом с поддержкой Сергея Березенко, близкого к Порошенко, считается секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

В штабе еще звучит имя экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Замеряли, по информации “Страны”, и рейтинг сопредседателя фракции ЕС Ирины Геращенко. Но оба пока не проявляют особой активности в плане Киева.