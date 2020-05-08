В последнее время в СМИ много шума вокруг законопроекта "О внутреннем водном транспорте Украины", который сейчас активно продвигает в Раде депутат-ресторатор Николай Тищенко.

В основном шум этот связан с противостоянием Тищенко и руководителя крупной аграрной компании "Нибулон" Алексея Вадатурского вокруг норм работы водного транспорта (у "Нибулона" свой крупный речной флот). Вадатурский критикует законопроект, а Тищенко в ответ обвиняет его в попытке подкупа депутатов.

В тоже время, в законопроекте есть и ряд других интересных норм, которые могут полностью поменять схему работы одного из крупнейших теневых рынков Украины - по незаконной добычи песка.

Если закон будет принят, то песок, который извлекается при дноуглублении, можно продавать фактически без контроля. То есть, в случае принятия проекта, будет дан старт официальному разграблению недр. Ведь сегодня законной считается только добыча песка по специальным лицензиям.

"Страна" разбиралась как под видом упорядочения водных перевозок пытаются протянуть песочную схему на миллиарды.

Мутят воду

Идея принятия специального закона по водному транспорту не нова, она обсуждается еще с 2012 года. С тех пор было немало законопроектов на эту тему. Но ни один не прошел через сессионный зал.

Законопроект №1182-1-д был зарегистрирован в парламенте в январе этого года. Его авторы (депутатская группа, в том числе, Николай Тищенко, Юрий Кисель, Андрей Клочко и другие) аргументировали необходимость принятия документа "общегосударственным курсом на интеграцию в европейское сообщество".

Как указано в пояснительной записке, в проекте предусмотрена имплементация базовых положений директив и регламентов ЕС в отрасли водного транспорта.

Однако помимо норм касательно работы водного транспорта, там пытаются протянуть и еще момент, который касается разрешения свободно распоряжаться песком, полученным в процессе дноуглубления. Его можно будет свободно продавать без какого-либо контроля.

"Тут явная схема. Если проект примут, компания, которая получит государственный подряд на дноуглубление и, соотвественно, оплату за выполненные работы, сможет еще и дополнительно продавать весь песок, полученный в процессе дноуглубления. Получается, что ей заплатят дважды", — говорит Александр Кава.

Сейчас песок, который извлекают в ходе работ по дноуглублению, просто отбрасывают в сторону от фарватера, то есть, он остается в реке и его разносит течением по дну.

То есть, с принятием закона на дноуглублении можно делать еще и "побочный" песочный бизнес, который может оказаться едва ли не прибыльнее основного.

При этом, по словам Александра Кавы, так как песок активно используется в строительстве, в том числе, дорожном, можно было бы законодательно обязать дноуглубителей бесплатно передавать все объемы песка на дорожное строительство.

"Песок используется для обсыпки дорожного полотна. Дополнительные бесплатные объемы позволили бы снизит себестоимость дорожных работ на 5-10%", — считает Александр Кава.

Но, похоже, у лоббистов проекта на песок - свои планы.

Бизнес на миллиарды

Тут стоит вспомнить, что бизнес на добыче песка давно является схемным. Его добыча без лицензии в Украине запрещена и считается уголовным преступлением.

Часть 4 статьи 240 УК Украины (нарушение правил охраны или использования недр) предусмотрено от 5 до 8 лет лишения свободы.

Впрочем, это мало останавливает черных старателей. Всего в Украине около 600 месторождений песка и только половина из них разрабатывается официально.

"Песок — это один из самых теневой сегментов недродобычи. Этому способствует сравнительно простой способ добычи и массовый спрос на песок. Это не янтарь, который нужно продавать за границу. Песок можно огромными объемами сбывать в Украине. При себестоимости тонны до 30 гривен, песок реально продавать по 100-150 гривен. Объемы этого рынка — миллионы тонн и миллиарды гривен в год. Этот бизнес давно крышуют силовики", — рассказал "Стране" один из экспертов, знакомый с ситуацией на рынке песка.

При этом часть нелегалов "сидит" именно на реках и озерах. Теперь они могут получить законный статус.

Только в Киевской области рынок песка оценивается в 7-8 млн тонн в год.

Источник "Страны" также добавил, что с принятием нового закона подряды на дноуглубление станут особенно привлекательными, поэтому борьба за них ожесточится. Следовательно, вырастут и откаты принимающим решения чиновникам.

Причем, эта схема — без преувеличение золотое дно как для самих добытчиков, так и для чиновников.

По словам директора компании "Югсудоремонт" Сергея Бурковца, вопрос дноуглубления в Украине сейчас стоит очень остро, так как катастрофически обмелели и реки, и каналы. То есть, объем работ для дноуглубителей (и возможности по добыче песка) — просто колоссальные.

Но тут возникает еще один нюанс — экологический.

"Можно такого нарыть, что и русло изменится, есть риски обвала берегов, то есть, могут усугубится экологические проблемы, которые уже и так есть. Поэтому добыча песка, если она и будет вестись, должна контролироваться государством. Это недра, которые принадлежат народу", — отмечает Сергей Бурковец.