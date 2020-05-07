Команда президента Владимира Зеленского получила еще одну оппозицию - на этот раз в лице мэров крупных городов. Противостояние развивается на почве разного отношения к затяжному карантину из-за эпидемии коронавируса. Власть настаивает на соблюдении и продлении ограничительных мер.

Среди мэров распространены мнения, что карантин изначально вводился принудительно, непоследовательно и избирательно и уже пришло время для послаблений, а то и его отмены - в первую очередь для бизнеса. Синхронность мэрского сопротивления заставила подозревать, что за ней стоит больше, чем кажется и что общая позиция может получить политическое оформление.

Слухи о такой "партии мэров" активно распространялись еще с конца апреля, подпитываясь, в том числе и заявлениями представителей "слуг народа" о планируемых изменениях законодательства о местных выборах. В частности, о введении общенационального 5% барьера. И все партии, которые его не возьмут, пролетают мимо местных советов, даже если там и взяли более 5%.

В тоже время буквально вчера Зеленский "дал заднюю" этим планам.

Что все это означает и какая теперь будет конфигурация на выборах, разбиралась “Страна”.

Мэр - всему голова

Городские головы многих крупных городов сложно согласились на введение у себя карантина по требованию центральной власти и не прекращали все время его критиковать, а то и саботировать (но не открыто сопротивляться). В этом плане показателен пример мэра Харькова Геннадия Кернеса, который не хотел закрывать школы по требованию правительства и останавливать метро, а потом сквозь пальцы смотрел на работающие, несмотря на запрет, городские рынки. В Харькове, однако, не стали торопить события, как в Черкассах, где местные власти фактически досрочно отменили карантин, разрешив работу непродовольственных магазинов и сферы услуг.

За это черкасский мэр Анатолий Бондаренко вошел в клинч с руководством страны, став чуть ли не главным украинским бунтарем.

При том что послабления - хотя и не настолько радикальные - уже позволили в разных городах.

В то же время Кернес заявил “Стране”, что 12 мая харьковские власти хотят запустить местный метрополитен (даром что по планам Банковой это должно произойти не ранее конца июня - начала июля).

Отдельная тема - критика со стороны мэров центральнх властей в избирательности карантина - для одних ресторанов и магазинов он действует, а для других (для тех, что связаны со "слугами народа") - нет.

Недовольство на местах темой карантина, в принципе, можно назвать повсеместным.

Что и породило слухи о том, что мэры собираются объединять усилия и создавать некую "партию мэров".

Тем более, что к этому их могло подтолкнуть и идеи партии власти по коренному изменению правил игры на местных выборах.

Речь идет о заявлении главы партии "Слуга народа" Корниенко о 5%-м избирательном барьере, который партии нужно взять в масштабах всей страны, чтобы пройти в любой местный совет, а также об обязательном участии партии в выборах в ⅔ областей, и выдвижении кандидатов в мэры только от партии, в случае провала которой они проигрывают выборы, даже набрав большинство голосов.

Впрочем, по поводу создания объединенной партии мэров сразу были большие сомнения.

"Это все выдумки журналистов, - сказали "Стране" в окружении мэра одного из крупных городов. - Вот писали, например, что будут объединяться вокруг "Удара" Кличко. Но это глупости. Во-первых, отношение к нему у разных мэров очень разное. Во-вторых, очень идеологически разный избиратель у Кличко, у Труханова-Кернеса, у Филатова и, к примеру, у Садового. Что правда - это то, что многие мэры, безусловно, недовольны центральной властью. Также все они видят "слугу народа" и кандидатов от партии президента в мэры как своих конкурентов. В том плане определенная координация может иметь место, но не единая партия. Если были бы введена норма об общенациональном 5% барьере, то это бы привело к тому, что мэыра договорились бы с парламентскими партиями и пошли бы от них, а не рисковали бы, создавая какой-то новый проект".

В комментарии "Стране" мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о намерении идти на выборы вместе с мэром Харкова.

“Если не поменяют все на свете (законодательство - Ред.), я пойду с партией “Доверяй делам”. Мы когда-то с Кернесом объединились, как будем двигаться дальше - примем решение ближе к дате выборов. Я пока свое решение не поменял”, - сказал Труханов "Стране".

Зеленский "зарубил" идею Корниенко

Впрочем, изменений законодательства, судя по всему не будет. Именно такой вывод можно сделать после вчерашнего выступления президента Владимира Зеленского.

"Понимая свои мизерные шансы на местных выборах, некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий. Таким образом, старые политики хотят, несмотря на политическую волю жителей области, "пролезть" в местные органы власти. Фактически – лишить небольшие партии и беспартийных граждан возможности изменять свой регион к лучшему... Никаких "двух третей", или "пяти процентов", или других "схем" не будет. Это позиция и моя, и партии "Слуга народа", - заявил президент.

Самое забавное, что единственная партия, которая поднимала этот вопрос была партия самого Зеленского - "Слуга народа".

Вот что говорил совсем недавно ее глава Александр Корниенко в интервью "Зеркало недели": "все, что касается обсуждаемых предложений о 2/3 охвата страны для партии и пятипроцентном барьере на национальном уровне, это попытка навести порядок и структурировать местный политический ландшафт. Более того, в статье 3 закона о партиях четко написано, что в Украине создаются только общенациональные партии, а региональные — запрещены. Но у нас как грибы после дождя растут партии мэров. В рамках одного города или региона. Когда мы говорим о такой тенденции в центральных областях страны, это еще полбеды. Но когда речь идет о приграничных районах — все мы понимаем, какие области имеются в виду, — то это уже может быть совсем другая история... То есть я сейчас говорю о прививке от местного сепаратизма".

Зачем Зеленскому нужно было в столь жесткой форме критиковать идеи своих партийных менеджеров - вопрос отдельный.

Но очевидно, что теперь у мэров точно нет никакой мотивации создавать свою объединенную партию. Зато открывается дорога к тому, чтоб каждый мэр пошел на выборы во главе своей партии. То есть будет не "партия мэров", а партии мэров.

“Для большинства мэров не будет никакой мотивации идти в какой-то “партийный колхоз”. Краще бути заможним самостійником, господарем власної політичної долі, а не працювати в інтересах якогось партійного "дяді". Це по-українські!” - написал политолог Владимир Фесенко на своей странице в Фейсбуке.

Исключение составляет связка Труханова и Кернеса по партии "Доверяй делам" в виду схожести избирателей и уже существующей истории отношений.

Отказ от "большого передела"?

Почему Зеленский вдруг решил отказаться от идеи, которые продвигал Корниенко анализирует телеграм-канал "Политика страны".

"В чем был смысл идеи Корниенко?

Первое. При помощи ограничений (5% барьер в общенациональном масштабе, условие по участию в 2/3 регионов и т.д.) убить так называемые "партии мэров".

Это когда мэр создает свою партию (или покупает уже существующую) и идет с ней в горсовет. Таких примеров в 2015 году была масса.

Предложения Корниенко заставили бы их идти в партии, которые могут преодолеть 5% барьер в целом по Украине. То есть – в те партии, что сейчас сидят в Раде.

Второе. "Слуга народа" вряд ли бы выдвигала от себя Кернеса, Труханова и других известных градоначальников. А значит они пошли бы от какой-то оппозиционной силы. Одной из тех, кто сейчас находится в Раде.

Третье. При нынешней динамике рейтинга "Слуги народа" есть большая вероятность, что в крупнейших городах партия президента проиграет битву за горсовет. Причем, после «поправок Корниенко», проиграла бы она не просто отдельно взятому Труханову или Кернесу, а конкретной политической силе, под брендом которой они бы шли на выборы. А это уже могло трактоваться и на общенациональном уровне как "Акела промахнулся".

Поэтому у Зеленского, видимо, и решили дать свет партийным проектам мэров, которым на Банковой доселе угрожали уголовными делами и намекали о проблемах.

То есть, это сигнал, что у "Слуги народа" отказались от идеи полностью поменять власть на местах. И взяли на вооружение другую идею – намного менее амбициозную, но куда более практичную – войти в долю с местной властью.

Действительно, "слуги" вряд ли смогут выставить кандидата, который бы победил Кличко, Кернеса или Труханова. Но провести большую фракцию в горсовет и затем создать с партией мэра большинство – это задача вполне реалистичная. А главное – прекрасно монетизируемая. Причем снять можно сразу два урожая. Первый – продавай места в списке на выборы. Вторая – решая вопросы уже в горсовете.

И с этой точки зрения для Банковой намного выгоднее, чтоб на выборы шло целое многооборазие "партий мэров" и мелких региональных политсил, чтоб горсовет был максимально распорошен между ними. И на их фоне "слуги народа" могли бы иметь большую и влиятельную фракцию.

Куда хуже для Банковой была бы ситуация, если б мэры шли под знаменами общенациональных оппозиционных партий, наращивая их политический вес и давая возможность создать "монобольшинство" в горсоветах, отправляя "слуг" в оппозицию.

И именно к этому и толкали мэров "поправки Корниенко", которые Зеленский жестко раскритиковал.

С точки зрения Банковой - вполне логичный поворот. Хотя и символизирующий конец больших Зе-планов по смене власти на местах. Но это, конечно же, не означает, что между "слугами" и мэрами наступило перемирие. Как раз наоборот - Банковая будет пытаться максимально дискредитировать градоначальников, чтоб их политсилы взяли в каждом конкретном городе меньше, а партия президента больше - это важно с точки зрения последующих торгов за должности и потоки. Уголовные дела, как инструмент дискредитации и контроля также никто закрывать не будет. Мэры, естественно, будут отвечать взаимностью. Местные выборы обещают быть поэтому весьма жесткими", - пишет телеграм-канал.