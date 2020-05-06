В Офисе Генерального прокурора в среду, 5 мая, под руководством главы ведомства Ирины Венедиктовой состоялось расширенное заседание, на котором обсуждался отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады по взрывам на военных складах в Балаклее (Харьковская область) 23 марта 2017 года.

Ранее "Страна" уже анализировала отчет ВСК. В документе, который подготовили народные депутаты, полностью опровергалась прежняя версия властей о том, что склад, якобы, подорвали с российских беспилотников. Наоборот, комиссия Рады пришла к выводу, что основной версией расследования должен стать подрыв складов изнутри. А это означает, что к подрыву причастно либо руководство склада, либо отдельные сотрудники.

При этом, выступая с трибуны Рады, глава комиссии Давид Архамия заявил, что подрыв складов произошел за неделю до вступления в силу вывода аудиторской комиссии Министерства обороны, где была недостача боеприпасов на 560 млн гривен. То есть, мотивом подрыва может быть сокрытие хищений.

Что стало известно по итогам заседания по взрывам в Балаклее, состоявшемся в Офисе генерального прокурора, анализирует "Страна".

Что произошло в Балаклее

Кратко напомним фабулу этого дела. 23 марта 2017 года в Балаклее Харьковской области начался пожар на военном складе, который привел к детонации боеприпасов. Огонь распространился примерно на треть территории базы, площадь которой составляла 368 га.

Один человек погиб, четверо пострадали. Было уничтожено почти 70% боеприпасов, которые хранились на этом крупнейшем в Украине военном складе, на сумму в 12,1 млрд грн.

Главной версией взрыва на складах, которую озвучили власти сразу после ЧП, была диверсия. Тогдашний главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на брифинге после взрывов сообщил, что перед взрывами очевидцы слышали гул, похожий на звук летящего беспилотника.

Но в отчете Временной следственной комиссии Рады приоритетной была названа совершенно другая версия - о том, что причиной взрывов в Балаклее был подрыв места открытого хранения боеприпасов путем взрыва заглубленных в грунт взрывчатых веществ.

Также в выводе комиссии говорится, что есть основания полагать, что подрыв самого большого арсенала нашего государства "мог произойти из-за умышленных спланированных действий виновных лиц, действовавших в течение определенного времени в условиях очевидности для военнослужащих и работников 65-го арсенала ГРАУ ВСУ".

На заседании, длившемся более 3 часов, в Офисе генпрокурора в среду была заслушана позиция членов ВСК, которые расследовали эти взрывы, а также отчет о расследовании был представлен непосредственно следственной группой, которая заявила о том, что среди основных версий они рассматривают:

- причастность к совершению преступления военных должностных лиц, с целью сокрытия фактов недостачи;

- халатное отношение военных должностных лиц к выполнению служебных обязанностей;

- наступления пожара (взрывов) боеприпасов из-за самовозгорания или другие природные факторы;

- совершение диверсии с возможным использованием беспилотного летательного аппарата.

Также предоставили результаты экспертиз представители харьковского института имени Бокариуса и Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ).

Во время обсуждения выссказывались разные мнения и было решено провести так называемую комиссионную экспертизу.

"Это когда несколько экспертов разных институтов, которые были задействованы в расследовании, будут работать вместе. Поскольку вы видите, что у них довольно сильно отличающиеся версии", - пояснил "Стране" Арахамия.

И вот о каких разногласиях идет речь.

Подрыв изнутри или НЛО

Эксперты Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Н.С.Бокариуса исследовали три версии появления воронок на месте взрывов: от детонации боеприпасов, из-за наличия в этом районе подземного хранилища, а также версию о том, что сработал заряд взрывного вещества.

"Мы пришли к выводу, что эта воронка (речь идет об одной из воронок в районе первых взрывов, которые исследовали эксперты) образовалась от взрывного вещества", - пояснил присутствующим Игорь Богданюк, завлаборатории Харьковского НИИСЭ.

А именно эксперты установили, что воронки образовались "в результате фугасного действия направленного взрыва погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которой входили тринитротолуол (тротил), гексоген, пентаэритриттетранитрат (ТЭН), что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия".

Причем эти взрывчатые вещества были найдены именно на дне воронки, а не на поверхности. Кроме того, сами воронки были правильной прямоугольной формы с ровными краями.

Впрочем, наперекор этой версии выступил директор Киевского НИИСЭ Александр Рубин, отмечая, что КФЗ-1 вообще не состоят на вооружении украинской армии. В отличие от российской.

По словам самого Рубина, экспертизы показали, что сработала зенитная ракета 3М9 комплекса "Куб", которая в свою очередь попала в ракеты "Точка". А вот от чего она сработала - вопрос. В приоритете все же остается версия о неком беспилотном объекте.

Интересно, что в этот момент на заседании разгорелась дискуссия. Давид Арахамия не без иронии спросил у эксперта, настаивает ли тот на версии, что прилетело НЛО и подорвало "Кубы".

Дело в том, что версия о российском беспилотнике, по словам Арахамии, изначально казалась парламентской комиссии абсурдной.

"Никто не знал, что это за беспилотник. Следственный эксперимент проводится, хотя ни модели, ни размеров беспилотника никто не знает. На вопрос, почему берут какой-то свой беспилотник, - ответ, потому что у нас есть только такой. Это должен был быть ударный беспилотник, но нам показывают беспилотники, которых в 2017 году еще не существовало. Да, был израильский беспилотник IAI Heron, но он летает на высоте свыше километра, а тут что-то летало на высоте 300 метров. Такого не бывает. Поэтому сразу вопрос по беспилотникам вызвал самые большие сомнения, - пояснил Арахамия. - Мы спрашивали, почему на СНБО уже через месяц после взрывов кто-то заявил, что это точно был беспилотник, прилетевший из России, и таким образом, все остальные версии отошли на второй-третий план. При этом все эксперты сходятся в одном, что работа по сохранению боеприпасов была проведена отвратительно".

Интересно, что, по информации "Страны", версию о беспилотнике подтвердили только некие свидетели, которые незадолго до взрывов (а взрывы произошли около 3 часов ночи) ходили в туалет и видели те самые "неопознанные летающие объекты" с размахом крыльев в 5 метров.

Также был отчет Украэроруха о том, что со стороны РФ видели какой-то неопознанный летающий объект. Правда, во время проведения следственного эксперимента оказалось, что радарное оборудование Украэроруха способно обнаружить объекты по размеру не менее вертолета Ми-8 (длина чуть более 25 метров). А кроме того, Минобороны отчиталось, что в районе арсенала в указанное время вообще отсутствовали какие-либо летальные аппараты.

При этом ВСК анализировала и другие версии взрывов. Например, Арахамия заявил, что за день до взрывов на 65 арсенал ЦРАУ ВСУ для проведения антидиверсионных учений прибыло подразделение специального назначения военной службы правопорядка "Сармат". Согласно легенде учений, одна группа военнослужащих на автотранспорте определенное время находилась в районе технической территории арсенала.

Но вечером 22 марта 2017 года командир подразделения "Сармат" по телефону получил приказ покинуть арсенал и прибыть в военную часть в с. Малиновка Чугуевского района Харьковской области. И только после того, как произошли первые взрывы, спецподразделение "Сармат" вернулось в арсенал.

Кстати, о том, что подрыв складов сделали военнослужащие "Сармата", ранее говорила и Надежда Савченко.

"На самом деле подрыв был изнутри, сделано это было военнослужащими ВСУ "Сармат". Об этом знает Матиос, об этом знает Луценко, потому что это было сделано по личному приказу Порошенко", – заявила Савченко в телеэфире.

Таким образом, перемещение подразделения в Малиновку было совершено для того, чтобы обеспечить военным алиби.

Такую версию, по информации "Страны", рассматривала и следственная группа, но, как уже говорилось выше, приоритетной затем оказалась версия о российском беспилотнике.

Также за скобками расследования, по сути, осталось и то, что мотивом подрыва 65-го арсенала могло быть сокрытие от аудиторской проверки факта хищения боеприпасов на общую сумму около 560 млн грн - аудит на арсенале должен был состояться через несколько дней после подрыва.

"Просто нам "свыше" сказали, что рассматривать нужно только версию о беспилотнике. Складывалось впечатление, что очень высокие люди не хотели, чтоб были расследованы и иные версии", - сказал "Стране" источник близкий к следствию.

Интересно, что заседания в Офисе генпрокурора также поднимался вопрос о том, чтобы перенести следствие в Киев либо же усилить харьковскую группу прокуроров киевскими специалистами. Впрочем, ВСК еще будет обсуждать эту идею, а у нее есть как свои плюсы, так и минусы. С одной стороны, материалы дела уже превышают 200 томов и "новичкам" будет непросто их обработать. С другой стороны, как считает Арахамия, новые люди могут заново выстроить всю логику следственного процесса и вообще отойти от версии об НЛО.

Кроме того, ВСК, чью работу еще на полгода продлил парламент, будет рассматривать взрывы и на других складах - в Калиновке и Ичне, чтобы решить, нету ли связи между ними, или же, наоборот, возможно, это была серия взрывов.

Пока же, как заявила Ирина Венедиктова, Офис Генерального прокурора приобщит выводы ВСК Верховной Рады к материалам уголовного производства.