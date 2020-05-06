Команда Владимира Зеленского пока не может решить проблему собственного кандидата на выборы мэра Киева.

Глава столичного штаба, зампредседателя фракции пропрезидентской партии “Слуга народа” Николай Тищенко, публично оскандалившись, теряет шансы на выдвижение, хотя он и не был утвержденным кандидатом, считаясь только главным среди потенциальных.

Окончательный выбор Офиса президента может быть обусловлен стратегией на будущую кампанию - бороться и за мэрское кресло, и за большинство в Киевсовете, или только за второе, договорившись с нынешним градоначальником Виталием Кличко, у которого сегодня высокий рейтинг.

Подробности - в материале "Страны".

Погорел на "Велюре"

Нардеп Николай Тищенко после серии скандалов, самым громким из которых можно считать историю с его рестораном “Велюр”, принимавшим гостей, несмотря на карантин, растерял фавор Офиса президента, а с ним - поддержку в подковерной борьбе за право стать кандидатом от партии власти на пост мэра Киева.

Как утверждает источник "Страны" в президентском офисе, кандидатура Тищенко больше там не рассматривается в этом качестве.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко официально подтвердил в телеэфире факт жесткого разговора Зеленского с депутатом-ресторатором.

При этом Тищенко остается главой киевского штаба "Слуги народа" - место, куда он попал по протекции своего кума руководителя ОП Андрея Ермака, оттеснив председателя партии власти, первого замглавы фракции Александра Корниенко. Борьба за общее руководство кампанией в Киеве, впрочем, продолжается.

Собственно, элементом этой борьбы и являются постоянные "сливы" компромата на нардепа-ресторатора. Главными кулуарными противниками Тищенко в борьбе за Киев называют народных депутатов от "Слуги народа" Александра Ткаченко и Андрея Холодова

Причем, судя по всему, атака на Тищенко продолжится.

Ведь если на кандидата в мэры он уже не рассматривается, то главой штаба остается. А это даже более интересная должность, так как позволяет влиять на отбор кандидатов от партии в Киевсовет. При этом неофициально ходит информация, о том, что они могут продаваться заинтересованным лицам и стоить сотни тысяч долларов.

Политолог Руслан Бортник считает, что Тищенко рано списывать со счетов.

"Он летчик еще не сбитый, а только подбитый. На полноценную поддержку власти в качестве претендента на пост мэра Тищенко уже не может рассчитывать. Ему не стать единым кандидатом от СН, на которого поставили бы все провластные группы влияния и который посоревновался бы с Кличко за кресло. Но возглавить фракцию партии в Киевсовете он вполне может", - комментирует политолог "Стране".

Основная проблема для власти кроется не в подмоченной репутации Тищенко, а в том, что у нее нет четкой концепции участия в предстоящей кампании. До сих пор непонятно, собирается ли команда Зеленского выставить достойного соперника для Кличко, который имеет достаточно высокий рейтинг, чтобы побороться за переизбрание (понятно, что Тищенко таковым не мог быть даже до скандала с "Велюром", а после него так и подавно).

По замерам социологической группы “Рейтинг” мэра-боксера поддержали бы 38,7% респондентов, определившихся с выбором и готовых участвовать в голосовании. Из рядов СН в опросе фигурировал экс-руководитель телеканала “1+1” Александр Ткаченко, его уровень поддержки - только 8,8% таких опрошенных. Если он и Кличко выйдут во второй тур, нынешнего градоначальника готовы поддержать 47% опрошенных, за кандидата от партии “Слуга народа” проголосуют только 18%.

Собеседник издания во фракции "Слуга народа", знакомый со внутренними социследованиями, утверждает, что рейтинг Тищенко после всех скандалов - “не ахти”. Реальным конкурентом для Кличко он его не считает. Насчет кандидата Ткаченко во фракции также велики сомнения.

Пойдет Качура?

Политолог Бортник говорит со ссылкой на свои источники в СН, что еще для киевских выборов обсуждались несколько кандидатур, в том числе народных депутатов Александра Качуры и Елены Шуляк (оба СН). Он также напоминает, что у бизнесмена, телеведущего и возможного кандидата на пост мэра Киева Андрея Пальчевского имеется “своя линии коммуникации с Зеленским”, но пока его шансы баллотироваться от СН он оценивает как “незначительные”.

Собеседник издания во фракции СН подтверждает, что Качура рассматривается как возможный кандидат в мэры.

А вот Шуляк, по его словам, сама вышла с инициативой о своем выдвижении (Шуляк работала вместе с экс-премьером Гончаруком в BRDO и имеет связи с застройщиками).

В комментарии “Стране” депутат Качура заявил, что предложение от партии относительно возможного баллотирования он не получал.

“Наша политсила будет решать кого выдвинуть на конференции, вероятно, летом. Я предложу провести внутрипартийный праймериз, чтобы победили кандидаты с наибольшей поддержкой для всех ключевых городов Украины”, - ответил Качура.

Шуляк на вопросы “Страны”, отправленные через мессенджер, ответила, что информации о ее желании баллотироваться - “неправда”.

“И намека на это не было - не то что разговора”, - написала она.

Обмен на фракцию

Конечно, найти кандидатуру, в плане узнаваемости сравнимую с действующим мэром столицы, задача непростая.

Но, судя по настроениям во фракции СН, слабый кандидат вызовет толки о договоренностях с Кличко. Более того, подозрения о них и причастности главы ОП Ермака уже ходят - вкупе с опасениями, что это отзовется на рейтинге партии власти.

По мнению политолога Бортника, все идет к тому, что серьезного соперника от СН мэр-боксер по той или иной причине так и не дождется.

“Инерционный сценарий сейчас выглядит наиболее вероятным. СН выставит некоего более-менее приемлемого кандидата, чтобы избежать обвинений, что столицу просто “сливают” Кличко, но на деле борьбу поведет за контроль над Киевсоветом через самую большую фракцию”, - спрогнозировал политолог Бортник.

Такое развитие событий считает наиболее реальным и собеседник издания во фракции СН, знакомый с киевской ситуацией. Внутренняя конкуренция рискует опять обостриться. “Я вам скажу, что желающих сдать мандат ради кресла секретаря Киевсовета будет немало”, - утверждает источник.

По данным “Рейтинга”, за СН сейчас готовы проголосовать 22,3% киевлян, что определились с выбором и готовы прийти на избирательные участки. 18,6% таких опрошенных проголосовали бы за партию Порошенко “Европейская солидарность”, 13,5% - за партию Кличко УДАР, 9,4% - партию “Батькивщина”, 7,2% - партию “Оппозиционная платформа - За жизнь”, 5,9% - партию “Голос”.

При таких рейтингах партия президента может расчитывать на крупнейшую фракцию. А "Удар" Кличко сам не сможет сформировать большинство и даже стать его основой.

Именно поэтому борьба за пост "главного по киевским выборам" внутри фракции "Слуги народа" усилится. А значит мы еще наверняка услышим немало интересного о Тищенко и его конкурентах.