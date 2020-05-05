В Украине начинается крутой разворот по медицинской реформе.

"Страна" уже писала, что президент Зеленский раскритиковал то, что происходит в отечественных больницах с 1 апреля после запуска второго этапа медреформы. Как мы уже сообщали, многие клиники недополучили финансирование, из-за чего сократились зарплаты и начались акции протеста медиков.

Зеленский поручил Минздраву представить план корректировки реформы.

И этот план уже озвучили на брифинге 5 мая министр здравоохранения Максим Степанов и руководитель профильного парламентского комитета комитета Михаил Радуцкий.

Если коротко, он сводится к тому, что больницам вернут финансирование на уровне прошлого года и дополнительно будут оплачивать несколько пакетов (первичка, экстренная помощь, инфаркты, инсульты, коронавирус).

По остальным тарифам планируют разбираться — что и как считать.

Новые расценки (а сейчас они занижены) появятся не раньше следующего года. То есть, получается, что второй этап медреформы переносят на 1 января, но пока от нее официально не отказываются.

Медики, протестовавшие против последствий второго этапа реформы, впрочем, и такую отсрочку воспринимают позитивно.

"Это — победа. В нынешней ситуации вполне адекватные предложения. Но посмотрим, как будет на практике. На самом деле все упирается в деньги. Только на то, чтобы выплатить прежние, мягко говоря, не очень высокие зарплаты (а с началом реформы зарплаты у медиков снизились еще на 30% — Ред.), по Днепропетровской области нужно дополнительно 1,3 млрд гривен. 11 млрд, обещанных на всю страну, может оказаться недостаточно", — рассказала нам руководитель Днепропетровской областной реабилитационной больницы Инесса Шевченко (она объявила голодовку из-за снижения финансирования и невозможности обеспечить зарплаты персоналу).

А вот "матери" медреформы Ульяне Супрун происходящее категорически не нравится.

"Медикам - уравниловку и рабство, пациентам - страх, страдания и смерть, Зеленскому и ко - зарубежные клиники и высокие рейтинги. Украинцам время взрослеть, выключать телевизор и понимать последствия собственных решений", - так описывает она последствия отсрочки медреформы.

"Страна" разбиралась, что значит пересмотр медицинской реформы на самом деле, и как это скажется на зарплатах врачей и лечении пациентов.

Как "исправят" реформу

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что продолжение реформы чревато увольнениями 50 тысяч медиков и закрытием 332 больниц. Около тысячи медучреждений из 1,7 тысяч, подличавших договоры с Нацслужбой здоровья, столкнутся с дефицитом финансирования.

Это ударит по всей системе медицинского обслуживания украинцев — многие попросту окажутся отрезанными от медпомощи.

То есть, в реформе явно что-то пошло не так и нужно "исправлять ошибки". При этом сама реформа не отменяется, — сказал Степанов на брифинге.

О том, что реформа будет, но после определенных "усовершенствований", — заявил и глава профильного парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

План по "исправлению ошибок" следующий

до 1 июня будут внесены изменения в отдельные нормативе и законодательные акты (в частности, в закон о медгарантиях), в которых пропишут, что все медучреждения в этом году получат финансирование не ниже уровня 2019 года

с 1 июня будут дополнительно финансироваться несколько пакетов: первичная медпомощь, экстренная помощь, инфаркты, инсульты, 4 пакета по коронавирусу

деньги по-прежнему будут распределяться через НСЗУ

планируется повышение зарплат для медиков. По словам максима Степанова, Минздрав будет просить дополнительное финансирование в 11 млрд гривен для повышения зарплат для 435 тысяч специалистов. У некоторых медиков зарплаты вырастут до 50%, — пообещал министр.

будет начата работа над новыми стандартами оказания медпомощи и сформирую национальные протоколы лечения

после этого будут пересмотрены тарифы на медуслуги. Новые "справедливые" расценки сформируют, опираясь на рыночные показатели себестоимости услуг

Михаил Радуцкий добавил, что главное в этом вопросе — финансирование. Такие страны как Германия, Франция тратят на здравоохранение до 10-11% ВВП, Польша — 5% и планирует повышать этот показатель. Украина выделяет на медицину порядка 3% ВВП, и этого явно недостаточно. По словам Радуцкого, увеличение затрат на здравоохранение в 2021 году может вырасти вдвое — до 6% ВВП.

Но в этом году остановятся на своего рода программе-минимуме: восстановить финансирование больниц на уровне 2019 года и сберечь кадровый состав, то есть, предотвратить массовые увольнения медиков.

Понятно, что власти пошли на попятную не от хорошей жизни. Медики все чаще выступают с акциями протеста, а, если бы не карантин, уже и вовсе был бы медицинской майдан, — заявляют в профсоюзах.

Плюс — падение рейтингов и приближающиеся местные выборы.

"Главное — как все эти обещания будут выполняться. Судя по реализации обещаний по доплатам в 300% за коронавирус, все может пойти не так гладко, как на словах. Мы слышим много правильных заявлений, но не видим воплощения в жизнь. И, если так будет и в этот раз, медику готовы к активным протестным действиям", — говорит глава Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский.

"Нужно не 11 миллиардов, а больше 40. И это только на зарплаты"

Сами медики анонсированное "исправление ошибок" реформы восприняли положительно, но с большой долей недоверия.

"Это можно считать победой. Возврат хотя бы к финансированию на уровне прошлого года означает, что у медучреждений будет возможность обеспечить персонал зарплатой, не нужно будет выставлять людей на улицу и закрывать больницы. Тубдиспансеры и психиатрические клиники, которым в реформой грозило просто повальное закрытие, продолжат работать. То есть, первая волна напряжения в отрасли будет снята. Но это должно быть только началом. На таких условиях можно продержаться какое-то время, но о нормальной работе речь не идет. Нужно срочно пересматривать тарифы и финансирование", — говорит Инесса Шевченко.

Краеугольным камнем в медицине — что с реформой, что без нее — остаются деньги. А их, по-прежнему, не хватает — ни на зарплаты, ни на лечение.

"Давайте посчитаем. Только на зарплаты медикам на уровне прошлого года нужно 84 млрд гривен. НСЗУ на программу медгарантий всего выделили 72 млрд, влючая и зарплаты и все остальное. Если в этот общий котел добавят еще 11 млрд, как обещал министр, ничего кардинально не поменяется. Ни о каком росте зарплат на 50% речь тут не идет. Ключевое слово в обещаниях Минздрава по зарплатам, очевидно, "до". Ведь "до 50%" это может быть и 3% и 10%. Если повышать зарплаты на 50%, нужно дополнительно 42 млрд гривен", — подсчитал Сергей Кубанский.

Если руководствоваться данными министра: 11 млрд на 435 тысяч медиков, получается, что каждый получит сверху нынешних зарплат около 25,3 тысячи гривен до конца года. То есть, если начнут платить с июня, то получится по 3,6 тысяч гривен в месяц "грязными" или около 3 тысяч гривен на руки. Но для многих медиков такая сумма только вернут зарплаты на уровень до реформы. Ведь в апреле многим урезали зарплату на треть. Те, кому платили по 9 тысяч, получили на руки всего по 6 тысяч, - жаловались "Стране" в столичной больнице №8, медики которой недавно устроили акцию протеста, требуя доплат.

Тоже самое с финансированием лечебной части.

"В 2019 году финансирование тоже было не идеальным. Плюс в прошлом году была инфляция, с тех пор выросли минимальные зарплаты. То есть, финансирование на уровне прошлого года — это автоматически уменьшение реального содержания больниц до 8-10%", — добавил заместитель председателя правления Украинского медицинского общества Константин Надутый.

С ним согласен и Сергей Кубанский. "Не все в прошлом году было профинансировано на 100%. С учетом инфляции, в этом году тот же уровень — это по факту меньше денег. Только на выживание", — добавил Сергей Кубанский.

На какие деньги будут спасать медицину

Пока непонятно, как именно будет идти финансирование. Конкретная схема станет известна только после того, как внесут изменения в закон о медгарантиях.

Напомним: согласно второму этапу медрефомы, который стартовал с 1 апреля, в этом году клиники должны получать 60% субвенции от суммы 2018 года (опирались именно на позапрошлогодние, а не прошлогодние бюджеты) и дополнительно — за каждую услугу по тарифам.

Теперь субвенции хотят восстановить на уровне прошлого года и дополнительно оплачивать всего несколько пакетов (первичка, инфаркты, инсульты, коронапирус, экстренная помощь). Но пока неясно по каким тарифам, ведь к расценкам за те же инфаркты, инсульты, да и к стоимости певички тоже есть вопросы. Скажем, за инфаркт миокарда НСЗУ готово платить 19 тысяч гривен при реальной стоимости лечения до 50 тысяч и больше в зависимости от сложности.

По словам Инессы Шевченко, реальные тарифы, которые прописывает в договорах Нацслужба, даже ниже официально утвержденных Кабмином.

"По постановлению Кабмина, реабилитация должна стоить 6550 гривен, а по финансированию от Нацслужбы — только 1973 гривны. Еще один нюанс — НСЗУ считает не количество операций, а количество прооперированных. Скажем, если при одном оперативном вмешательстве врачи решают сразу несколько задач, Нацслужба платить за это не готова. Понятно, что нужно срочно пересматривая тарифы и сам принцип их формирования", — говорит Инесса Шевченко.

"По поликлиническим услугам есть тариф 49 гривен. За такие деньги уже и картофель не купишь", — признает Радуцкий.

По словам Константина Надутого, тарифы нужно повышать, в среднем, в пять раз. "Если речь идет о рыночных тарифах, в которые будут заложены рыночные зарплаты врачей, именно такое повышение. А если в тариф на операции на сердце заложим зарплату кардиохирурга в 6 тысяч гривен, то завтра останемся без кардиохирурга", — отмечает он.

Но на все это нету денег. Ведь реформа и задумывалась с тем расчетом, чтобы по максимуму сэкономить на медицине.

При этом ряд клиник от отсрочки реформы как раз пострадает, так как им, наоборот, по реформе полагалось увеличенное финансирование - в 2-3 раза больше, чем до этого. Это, прежде всего, "показательные" медучреждения национального уровня, некоторые роддома, которые уже пообещали пациенткам "полностью бесплатные роды".

"Сначала должны увеличить финансирование. В законе о медгарантиях прописано 5% ВВП на медицину. Вот и дайте эти 5%. То есть, нужно снова пересматривать бюджет. Мы видели, с каким скрипом это проходило в прошлый раз, так что настрой среди медиков не самый оптимистичный", — говорит Сергей Кубанский.

Если отталкиваться от 5% ВВП, то дополнительно на систему здравоохранения понадобится больше 100 млрд. Понятно, что выделение такой суммы в нынешних условиях выглядит утопией.

Заплатят пациенты

Константин Надутый говорит, что "задний ход" по реформе остановит скатывание отечественной медицины в пропасть. Но кардинально ничего не решит.

"Показательно, что ни Степанов, ни Радуцкий ничего не сказали о многоканальном финансировании. А это очень важно. До реформы медучреждениям разрешалось принимать финансирование из "других источников" — это могли быть благотворительные взносы, деньги местных общин, средства пациентов. Но теперь — только субвенция и финансирование НСЗУ. Этих денег не хватит. 60% оборота рынка медуслуг — это кэш, проще говоря, "благодарности" пациентов и разные платежи, под видом которых они шли (скажем, благотворительные взносы). Нужно срочно возвращать этот канал заработков клиник. Другими словами — пора вводить софинансирование — часть средств за медуслугу платит НСЗУ, часть — сам пациент. Полностью бесплатную медицину нужно оставить для социально незащищенных слоев населения, в чстности, пенсионеров, малоимущих. Другого выхода нет", — считает Надутый.

То есть, есть несколько вариантов.

Первый — ничего не делать, восстановить финансирование на уровне прошлого года. А к осени, когда деньги закончатся, что-нибудь придумать.

Второй — власти признают, что не могут покрыть все потребности медицины и введут официальную сооплату за медуслуги. То есть, за лечение тоже придется платить, но по чеку. За эти деньги клиника может повышать зарплаты врачам, закупать оборудование и т.д.

Но есть несколько проблем. Во-первых, не факт, что власти открыто решатся объявить о переходе, по сути, на платное лечение, особенно с учетом грядущих местных выборов. Вторая — неясно где обнищавшие украинцы должны брать деньги на лечение.

Есть еще и третий вариант — бюджет пересмотрят и дадут 5% ВВП на медицину уже в этом году. Скажем, сократив расходы по другим направлениям, к примеру, силовикам, которых секвестр практически не коснулся.

Последний сценарий, очевидно, наиболее правильный. Но и выглядит он наименее вероятным.