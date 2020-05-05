Рейтинги власти хоть и постепенно, но все же идут вниз. Последний соцопрос, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) показал, что президентская партия "Слуга народа" с момента выборов в Верховную Раду потеряла более 10% поддержки.

При таких раскладах, если бы в ближайшее время состоялись досрочные парламентские выборы, "Слуга народа" уже бы не смогла сформировать монобольшинство.

Что означают эти показатели с точки зрения слухов о возможных досрочных выборах в Раду, анализирует "Страна".

Избиратели отрекаются от "Слуги народа"

Из пяти парламентских партий, ныне представленных в украинском парламенте, только четыре могли бы оказаться там вновь, если бы в Украине прошли досрочные выборы. По данным соцопроса Киевского международного института социологии, сейчас бы 18,5% проголосовали за партию "Слуга народа", 9% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь", 8,7% - за партию "Европейская Солидарность", 6,8% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Даже если пересчитать эти проценты, учитывая электоральные предпочтения только тех, кто определился, то 32,6% проголосовали бы за партию "Слуга народа", 15,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь", 15,2% - за партию "Европейская Солидарность", 12% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина". А "Голос" бы получил только 3,5%.

Таким образом с момента выборов в Верховную Раду, когда "Слуга народа" взяла 43%, падение составило более 10%. Зато у остальных фаворитов рейтинга показатели, наоборот, возросли. С момента выборов вырос рейтинг "Оппоплатформы" вырос более чем на 2%, рейтинг "Евросолидарности" - на 7%, рейтинг "Батькивщины" - на 4%.

А это означает, что "Слуга народа" уже не смогла бы набрать на парламентских выборах достаточно голосов, чтоб сформировать монобольшинство.

Такие расклады дают ответ на вопрос о шансах досрочных выборов в Раду. Исходя из показателей, при которых неизбежно пришлось бы искать союзника в коалицию, для Зеленского в них нет никакого смысла.

"Мы имеем дело с трендом социального разочарования. По большому счету, каждый четвертый избиратель Зеленского и "Слуги народа" уже поменял свое мнение. Большинство посылов, с которыми они шли на выборы, не реализованы. Это запрос на мир, борьба с коррупцией, посадки весной и так далее. Если этот тренд сохранится, то через год диапазон поддержки партии Зеленского будет максимум 15-20%. Вся эта ситуация делает бессмысленными для Зеленского досрочные выборы. Мотивации менять Раду у Зеленского уже нет. В новом парламенте он получит куда меньше мест. Более вероятно, что в нынешней Раде монобольшинство развалится окончательно и тогда он решится на формирование новой коалиции, но это будет видно ближе к осени", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

"Да, по большому счету президенту не выгодно распускать парламент и потерять контроль над ним. Разве что если он и так потеряет над ним контроль. Но я думаю, что роспуск или нероспуск Рады зависит не от президента, а от ситуации в стране. Тут такое дело, что рвануть может в любой момент. Мин уже предостаточно. Коронавирус. Финансово-экономический кризис. Вопросы войны и мира. Ситуация в регионах. Я бы не был категоричен, что раз монобольшинство сформировать не возможно, то выборов досрочных не будет. Сейчас полная непредсказуемость и исключать ничего нельзя", - парирует "Стране" политолог Вадим Карасев.

Кроме того, нельзя исключать того, что и сам Зеленский однажды захочет уйти в отставку. По тому же рейтингу КМИС, сейчас бы Зеленский набрал 42,6% (в первом туре выборов год назад он получил 30,24% поддержки избирателей).

То есть, теперь его рейтинг даже выше, чем в первом туре. При этом у Петра Порошенко рейтинг упал (14,9 против 15,9), у Юрия Бойко вырос (12,2% против 11,67%), у Юлии Тимошенко сильно просел (9,7 против 13,4).

Эти показатели означают, что пока его уровень поддержки позволяет победить на президентских выборах любого соперника. Но учитывая уровень поддержки в 60-70%, который был летом и осенью прошлого года, все равно очевидна тенденция на снижение.

"Вот когда будет рейтинг 20-25%, тогда его начнут принуждать к уходу в отставку. Чисто политологически разговоры о досрочных выборах - это один из самых изощренных способов издевательства над любым органом власти или любым политиком. А если еще и рейтинг будет предельно снижаться, то ничего нельзя исключать. Эта тенденция не только в Украине, а и где угодно. Представьте себе, что даже если бы у Путина или самого Александра Лукашенко опустился рейтинг до 25%, то и внутренние и внешние политические силы сделали бы все, чтобы обеспечить досрочные выборы", - отмечает в разговоре со "Страной" социолог Виктор Небоженко.

По большому счету, досрочные выборы Рады сейчас становятся возможными лишь в случае досрочного ухода с поста президента Зеленского. В любом другом случае для "слуг" и Зе-команды они бессмысленны.

Осенний экзамен

Одним из важнейших испытаний на прочность для власти Владимира Зеленского и его партии станут очередные местные выборы, которые должны пройти в последнее воскресенье октября нынешнего года.

Источники "Страны" в Офисе президента подтвердили, что местные выборы планируется провести в срок, а во всех регионах уже созданы штабы "Слуги народа", которые тестируют разных кандидатов на мэров ключевых городов.

Но несмотря на всю эту бурную имитацию подготовки к местным выборам, президентская политсила там окажется не в лучшем положении, полагают опрошенные "Страной" эксперты.

"Рейтинги на местах у "Слуги народа" можно разделить на два. На местном уровне голосуют за эффективных менеджеров, а стратегия президентской партии продвигать во власть новые лица полностью провальна на местах. Если Зе не убедят отказаться от новых лиц и искать узнаваемых и наименее запятнанных представителей партии в региональных элитах, его ждет сокрушительный провал. В свою очередь, проигрыш на местных выборах станет маркером, что это не перспективная политическая сила и у нее нет никакого будущего. Это замкнутый круг и ставки для президента здесь очень высоки", - считает Руслан Бортник.

То, что в большинстве местных органах власти не окажется монобольшинства "Слуги народа", убежден и политолог Вадим Карасев. По его словам, партия власти осенью никак не сможет рассчитывать на повторение прошлогоднего триумфа.

"Местные элиты уже активно ведут переговоры и присоединяются к политсилам, имеющим реальные шансы пройти в советы. В каждом регионе это какие-то свои партии, в том числе непарламентские. Но точно можно сказать, что никаких монофракций "Слуги народа" на местах быть не может. Вообще чем важны эти рейтинги - тем, что люди начинают мыслить в категории парламентско-президентской республики. Зеленский не смог показать себя как сильный президент. Уже никто не надеется, что он будет украинским Лукашенко. То есть, все идет к тому, что сам институт президентства в Украине будет слабым и не всемогущим. А значит и власть должна быть рассредоточена между Верховной Радой и Кабмином, и что очень важно - мэрами и местными советами, которые лучше знают потребности и интересы людей в своих регионах. И выборы на местах это подтвердят", - поясняет Карасев.

Собственно, последний скандал с демаршем мэра Черкасс, который преждевременно отменил карантин в своем городе, уже показал, что влияние Киева в регионах падает. Местные органы власти уже не могут надеяться на то, что центр и дальше будет финансировать социальные обязательства, урезаны расходы и на региональное развитие.

А значит, у них все меньше резона идти в фарватере государственной политики. Пока - только в вопросах карантинных ограничений, из-за которых на местах то и дело поднимаются бунты. Но - это только начало фронды.

"Да, еще многие мэры не поснимали портреты молодого президента. Но у Киева все меньше бонусов, которые они могут предложить регионам. И все меньше рычагов, на которые можно надавить, - считает Небоженко. - Если завтра условный Аваков начнет арестовывать мэра Черкасс или любого другого за ослушание по любому вопросу, тот начнет прыгать по крышам, примеры ж уже были, потом прорываться через границу и ему рейтинг на выборах гарантирован. Любой политик в таких условиях может изобрести свой 96 квартал и обеспечить себе место как минимум в региональной власти. А та легкость, с которой Зеленский заполучил власть, соблазняет, конечно, многих".

Очевидно, что падение рейтингов президентской политсилы будет способствовать росту влияния региональных сил. Так, уже давно ходят слухи, что мэры крупных городов хотят создать свою партию. В СМИ можно встретить утверждения, что она будет формироваться вокруг Виталия Кличко, но источники "Страны" в местном самоуправлении это отрицают.

"За Кличко не пойдут мэры Харькова, Одессы. Да и многих других городов. Любви там никакой нет. Сейчас можно отметить координацию действий Труханова и Кернеса, у которых уже есть своя "партия мэров" "Доверяй делам". Кличко с его "Ударом", который он возрождает также будет участвовать в выборах. И Филатова, который сейчас предпринимает шаги по объединению вокруг себя мэров небольших городов и ряда областных центров. Не исключено, что и с мэром Черкасс они также будут координировать деятельность", - сказал "Стране" источник.