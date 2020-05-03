Машина по контролю за медиа, созданная во время правления Порошенко, продолжает работать. Один из ее главных механизмов - Нацсовет по телевидению и радиовещанию. Этот надзорный орган продолжает "кошмарить" проверками, штрафовать и лишать лицензий неугодные телеканалы и радиостанции.

"Страна" уже рассказывала, что сейчас в Верховной Раде продолжается работа над законопроектом о медиа. Он наделит Нацсовет неограниченными полномочиями.

Правда, пока законопроект отправлен на доработку, но от его идеи не отказались

Также непонятно и будущее состава Нацсовета. В Раду уже направлен проект постановления о признании неудовлетворительной работы органа, что влечет за собой отставку всех членов Совета по парламентской квоте (а это 4 человека, включая нынешнего главу Ольгу Герасимьюк). Но когда это будет принято, и кто займет места уволенных пока неясно. Также как и неясно, появятся ли представители в Нацсовете и оппозиционных каналов, а не только околовластных олигархических групп.

Ну а пока против оппозиционных каналов Нацсовет продолжает штамповать решения по накатанной колее.

Из последних примеров - решение назначить проверку телеканала 112 Украина из-за показа на Пасху христианского мультфильма "Необыкновенное путешествие Серафимы".

"Страна" собрала сведения о самых скандальных мерах Нацсовета против СМИ за последние годы. Причем многие из них состоялись уже во время правления Зеленского.

NewsOne оштрафовали из-за Коцабы и "евромайдановских барыг"

В ноябре прошлого года внимание Нацсовета привлекла передача "Я так думаю" с ведущим Русланом Коцабой на телеканале NewsOne.

Журналист Руслан Коцаба стал широко известен в январе 2015 года, когда на своем YouTube-канале опубликовал видеообращение "Я отказываюсь от мобилизации". В нем журналист заявил об отказе идти в армию и призвал всех "адекватных людей" поступить так же.

Вскоре Руслана Коцабу по заявлению местного "активиста" арестовало СБУ. В мае 2016 года суд вынес Коцабе приговор 3,5 года лишения свободы с конфискацией имущества за "препятствование законным действиям Вооружённых сил Украины в особый период".

Однако затем в июле 2016 года журналист был оправдан в апелляционном суде и выпущен на свободу. В заключении Руслан Коцаба провёл 524 дня.

Сейчас же Нацсовету не понравились следующие высказывания, прозвучавшие в передаче Руслана Коцабы:

"Незаконное обогащение и было целью этих "евромайдановских барыг". А не какое-то там призрачное европейское будущее, НАТО, Евросоюз и т. п. Соответственно восставший Донбасс попытались покорить с помощью танков и авиационных бомб. Это правда, ее некуда девать. Она должна быть озвучена, именно здесь, киевские власти должны признать, что использование вооруженных сил против мирного населения является преступлением, на которое не распространяются сроки давности".

В результате Нацсовет в конце февраля оштрафовал телеканал NewsOne за передачу с Русланом Коцабой на 105 тысяч гривен.

Нацсовет в своем решении сообщил, что "использование формулировки "гражданский конфликт" является подменой понятий, попыткой фальсифицировать исторические события и умышленным распространением недостоверной информации, поскольку события на востоке Украины определены в нормативно-правовых актах как вооруженный конфликт".

А дальше Нацсовет вообще назвал конфликт "российско-украинской войной". И сообщил, что "тезисы "внутреннего конфликта" и "гражданской войны" являются ложным и манипулятивным продуктом российской пропаганды":

Источник: nrada.gov.ua

NewsOne хотят лишить лицензии

Сейчас окружной административный суд города Киева также рассматривает дело по иску Нацсовета об аннулировании лицензии телеканала NewsOne. Нацсовет обратился с таким иском 5 сентября из-за "систематического разжигания вражды" в эфире канала.

Нацсовет принял решение обратиться в суд с требованием лишить канал лицензии за следующие высказывания, звучавшие в прямом эфире:

6 июня 2019 года, выступление Виктора Медведчука и Юрия Бойко, где Медведчук сказал, что нужно возобновить связи с Россией и странами СНГ, а Бойко - что нужно отменить закон о декоммунизации, а Украина должна быть нейтральной и не входить в блоки.

26 июля выступление юриста Елены Лукаш в передаче "Субъективные итоги", которая сказала, что над избирателями Порошенко на чистом русском языке хохочут националисты, у которых счета в швейцарских банках.

28 июня депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик сказал, что на Донбассе воюют донецкие шахтеры, а не российские войска.

2 июля выступление Вадима Рабиновича в новостях, который сказал, что закон о языке надуманный и половина страны говорит на русском.

8 июля трансляция передачи "Лайф" с ведущими Зинченко и Шелестом, которые анонсировали будущий телемост, с российским каналом, который не состоялся.

Также в Нацсовете сочли нарушением, что в эфире назвали томос термосом, по сути повторив шутку "Квартала 95" Владимира Зеленского.

Сейчас дело о лишении телеканала NewsOne лицензии застряло в судах. Производство по делу остановлено, пока суд не рассмотрит иски телеканала NewsOne об отмене решений Нацсовета.

Ранее, в феврале 2019 года, Нацсовет по ТВ оштрафовал NewsОne почти на 100 тысяч за использование в эфире выражений "партия войны" и "партия мира".

ZIK пострадал из-за матов на брифинге Авакова

Еще один пример "особого" отношения Нацсовета к "неправильным" телеканалам - назначение внеплановой проверки телеканалу ZIK из-за матов в трансляции брифинга министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как сообщала "Страна", в декабре прошлого года во время брифинга Министерства внутренних дел по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета правоохранители включили аудиозапись телефонных разговоров участников уголовного дела. В этих разговорах содержались маты.

Телеканал во время трансляции наложил на мат звуковой сигнал. Однако во время передачи Юлии Литвиненко 12 декабря (с повтором 13 декабря) ругательства были скрыты звуковым сигналом лишь частично.

В Нацсовете решили, что трансляция брифинга с ненормативной лексикой является признаком нарушения вещателем ч.2 статьи 6 закона "О телевидении и радиовещании", так как подпадает под определение такой, которая может нанести вред физическому, умственному или нравственному развитию детей и подростков.

Нацсовет 16 января назначил внеплановую выездную проверку телеканала ZIK, уже не первую в этом году. Перед этим 9 января была назначена еще одна проверка телеканала ZIK, из-за высказываний в прямом эфире нардепа Рената Кузьмина, экс-нардепов Михаила Добкина и Надежды Савченко.

В сентябре прошлого года Нацсовет уже проверял ZIK из-за отсутствия вещания по параметрам, указанным в лицензии.

А в октябре в Верховной Раде приняли проект постановления о расследовании работы телеканалов NewsOne, "112-Украина" и ZIK.

"Язык вражды" в призывах к миру

К 112 каналу претензии были похожего характера. "Страна" сообщала, что в начале января Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала за якобы высказывания гостей телеканала, содержащие так называемый "язык вражды".

Разжиганием розни сочли цитату Вадима Рабиновича: "Скажите пожалуйста, это ничего, что сегодня спокойно с фашистскими флагами те, которые… ну, просто, молодежь не соображающая, и подстрекатели ходят по городу Киеву. Это нормально? Это ничего, что во многих военных подразделениях нашей страны татуировки, свастики. Это как? Соотносится с нашим завтрашним днем?"

"В этих высказываниях нет нарушений закона, подобные высказывания регулярно звучат в других СМИ и даже в сессионном зале Верховной Рады. Это политическая дискуссия в стране, которую освещает 112 Украина. Таким образом, решение Нацсовета является давлением на независимое СМИ", - заявил генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф.

Как писала "Страна", телеканал "112 Украина" назвал проверки Нацсовета наступлением на свободу слова.

Ранее Нацсовет отказывался переоформлять лицензии телеканала, в Верховной Раде принимали обращение к Совету национальной безопасности и обороны о введении запрета на вещание "112 Украина", а офис вещателя обстреляли из гранатомета.

Здание 112 канала после попадания из гранатомета

Как 112 канал лишили цифровых лицензий

В сентябре прошлого года Нацсовет лишил лицензий телеканал 112. Речь шла цифровом эфирном телевидении, которое смотрят владельцы приставок Т2.

История начиналась с того, что в 2018 году регулятор просто не продлил телеканалу цифровую лицензию в установленный законом срок. Но в октябре Окружной админсуд Киева запретил Нацсовету отказывать каналу в продлении лицензий. В декабре это решение подтвердила апелляция.

Однако уже в сентябре, при новом президенте и правительстве, админсуд постановил, что Нацсовет таки может отозвать лицензии у "112".

Сейчас дела об отмене лицензии каналу 112 Украина погрязли в судах

Примерно в это же время Нацсовет обратился в суд для отзыва лицензии у телеканала Newsone. Оба ресурса принадлежат нардепу от "Оппозиционной платформы" Тарасу Козаку, близкого соратника Виктора Медведчука.

Атаку на телеканалы вели с молчаливого согласия новой украинской власти, которую в этом деле поддерживают радикальные группировки, созданные еще в каденцию Петра Порошенко.

Суть конфликта - в политических противоречиях "Оппоплатформы" и новой власти.

На телеканалы Козака-Медведчука ходят спикеры, которые призывают к выполнению Украиной Минских соглашений, которые предусматривают особый статус для Донбасса (это, кстати, вполне официально вменялось на заседании Нацсовета каналу Newsone).

В знак протеста против преследований журналисты и гости опальных телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK 2 октября провели акцию протеста. Акция называлась "Полчаса позора для власти". Журналисты заклеили рты в знак протеста против попыток властей закрыть каналы. Об этой акции сообщала "Страна".

Фото: cкриншоты с телеэкрана

Христианский мультик с "запрещенным" актером

Недавно Нацсовет принял решение назначить проверку телеканала 112 Украина из-за запрещенного актера в мультфильме "Необыкновенное путешествие Серафимы". Об этом "Стране" рассказал гендиректор телеканала 112 Егор Бенкендорф.

Канал показывал этот мультфильм 19 апреля - в праздник православной Пасхи.

В данном мультфильме актеров не было вообще. Претензии у Нацсовета возникли к человеку, который всего лишь озвучивал мультипликационного персонажа.

Согласно решению Нацсовета, речь идет о российском актере Александре Михайлове, которого при Порошенко включили в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Этот список при Порошенко составило министерство культуры, которое сейчас уже ликвидировано путем присоединения к министерству культуры, молодежи и спорта:

Источник: nrada.gov.ua

Каким образом может угрожать национальной безопасности персонаж мультфильма, пусть и озвученный опальным артистом, в Нацсовете не объяснили.

Из-за этого "ужасного преступления" Нацсовет после окончания карантина собирается провести проверку деятельности телеканала 112 Украина.

Интер оштрафовали на 4 миллиона за концерт в День Победы

В июле 2018 года Нацсовет наложил штраф в размере более 4 млн грн на телеканал "Интер" за нарушения при трансляции 9 мая концерта "Победа. Одна на всех".

Проверка была проведена после получения многочисленных писем с жалобами, в частности от департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины, Киевской городской организации политической партии "Украинская Галицкая партия", а также ряда граждан.

Тогда во время концерта его ведущие Андрей Доманский и Анастасия Даугуле отметили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной Войны погибло 8 миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве".

Нацсовет посчитал, что эти слова подпадают под определение разжигание ненависти к религиозным, национальным или расовым группам.

"Разжигание ненависти и вражды к социальной группе "фашистские преступники" - так назвал причину для многомиллионного штрафа блогер Андрей Манчук:

Фото: facebook.com

Ранее пресс-служба телеканала сообщала, концерт стал лидером вечернего украинского эфира. Концерт "Победа. Одна на всех" собрал долю 24,1% среди телезрителей в возрасте 18 лет и старше по всей Украине. Концерт смотрели 7,3 млн человек.

Штраф за Азарова и проверка за Путина

В начале января этого года Нацсовет оштрафовал телеканал НАШ на 105 тысяч гривен за высказывания экс-премьера времен Януковича Николая Азарова. Об этом сообщала "Страна".

Штраф был наложен по итогам проверки из-за высказываний экс-премьер-министра в передаче "Гордон".

Телеканал из-за слов Азарова обвинили в искажении информации, преднамеренной подмене понятий, а также в распространении необъективной информации о событиях на Майдане в 2014 году.

Экс-премьер в интервью телеканалу заявил: "Я стал убеждаться, что этот стихийный вначале протест, начал перерождаться в заговор против правительства. И затем это вылилось в государственный переворот со сменой системы власти".

Еще Нацсовету не понравилось, что Николай Азаров говорил о "памяти тех жертв, тысяч людей, которые погибли в результате развернутого и спровоцированного Майданом конфликта на юго-востоке".

Нацсовет пояснил, что в данном случае нужно говорить не о конфликте, а "военной агрессии со стороны Российской Федерации".

Также в претензию каналу ставили признание Майдана государственным переворотом: "Но основа конфликта, запомните, – это государственный переворот. Не было бы государственного переворота, состоялись бы досрочные выборы – был бы Крым в Украине, и был бы Донбасс в Украине, был бы мир, согласие и стабильность", "Это ясно показало националистический, неонацистский характер пришедшей власти", – сказал тогда Азаров.

В конце декабря прошлого года Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканалу НАШ за трансляцию пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина.

Поярков оскорблял Зеленского на канале Порошенко

Еще один скандал, связанный с Нацсоветом – проверка телеканала Прямой, на котором ведущий одной из программ, художник Сергей Поярков нецензурно выражался о Владимире Зеленском, членах его семьи и отдельных этносах. Об этом сообщала "Страна".

Речь идет о выпуске программы "Поярков News" от 27 декабря 2019 года, в котором ведущий назвал Владимира Зеленского "маленьким чмом", "криворожским сцыкунчиком", а его отца назвал "тупым".

Проверку Нацсовет назначил не сам, как это обычно бывает с оппозиционными каналами, а только после поступившего заявления одного из зрителей и после большого общественного резонанса. Проверка должна установить, было ли в высказываниях ведущего "Прямого" нарушение законодательства.

Ранее "Страна" писала о том, зачем Поярков хамил Зеленскому и его отцу на канале Порошенко.

Также мы сообщали, что на телеканалах "Прямой" и "5-й" показали новогоднее обращение Порошенко раньше, чем Зеленского.

Детские каналы ответят за неправильные свечки

Нацсовет находит нарушения даже у детских телеканалов. "Страна" уже сообщала, что этот орган назначил внеплановую выездную проверку спутниковому телеканалу "Малятко-ТВ" на основании результатов мониторинга за 23 ноября 2019 года, в День памяти жертв Голодоморов.

Тогда мониторинг Нацсовета не зафиксировал в эфире детского канала распространения информации о дне памяти жертв Голодомора в промежуток времени с 08:15 до 12:00. Орган надзора обнаружил здесь нарушение Правил ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти.

Еще Нацсовет провел внеплановые проверки детских телеканалов NIKIkids и NIKIJunior. Проверки были проведены по той же причине - 29 августа, 1 и 8 сентября 2019 года в Украине были установлены различные дни памяти. Но телеканалы на протяжении суток в эти дни не все время показывали информацию об этих днях и изображение горящей свечи.

Нацсовет провел внеплановые проверки детских телеканалов и поминутно задокументировал все эти "нарушения:

Источник: nrada.gov.ua

Миллионы штрафов за неукраинские песни

Еще одна сфера, где Нацсовет ведет борьбу с неугодными СМИ – контроль за соблюдением языковых квот. За невыполнение языковых квот на радио Нацсовет оштрафовал вещателей на 1,8 миллионов за три года. Об этом сообщала "Страна".

В ведомстве отметили, что количество подобных санкций снижается с каждым годом, а невыполнение норм украинского законодательства перестало быть систематическим.

"Всего за период действия закона было наложено 29 штрафов на общую сумму примерно 1,8 млн грн. Из них 21 штраф касался квоты песен на украинском языке - это составляло примерно 1,6 млн грн. В 2019 году эта доля значительно уменьшилась и фактически можно сказать, что в прошлом году Нацсовет штрафов, к счастью, не накладывал", - заявила зампредседателя Нацсовета Ульяна Фещук во время пресс-конференции в Укринформе.

По данным регулятора, в 2017 году было наложено 17 штрафов, в 2018 - 8, а в 2019-м - четыре штрафа на сумму 7,5 тыс. грн, которые касались местных радиостанций.

А совсем недавно, 9 апреля этого года, Нацсовет принял решение провести внеплановую проверку Радио Слобожанщины (г.Харьков) за то, что они поставили в эфир песню Ларисы Долиной "Цветы под снегом". Фамилия певицы числится в списке лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Ранее мы сообщали о том, что радиостанции Украины в целом выполняют норму языковой квоты, но некоторые из них, среди которых "Люкс FM", "Наше радио" и "Шансон", ведут трансляцию украиноязычных песен неравномерно в течение дня, используя соответствующий пробел в законе.

Также "Страна" писала, что телерадиокомпания "Маяк" была оштрафована за низкое количество песен на украинском языке, а из-за прочих нарушений ей были объявлены предупреждения.

"Выродки из Донбасса" Нацсовет не интересуют

На фоне формальных придирок к "неправильным мультикам", особо контрастно выглядит полное равнодушие Нацсовета к прямым оскорблениям и разжиганию ненависти к гражданам Украины в телеэфире по признаку места их жительства.

Речь идет о скандальном интервью в октябре прошлого года, которое дал львовский журналист Остап Дроздов в эфире принадлежащего Петру Порошенко 5 канала.

В интервью Остап Дроздов допустил оскорбительные и хамские высказывания о "выродках" из Донбасса, которых нужно лишать гражданства.

Скандальные заявления прозвучали 26 октября в программе "Рандеву" с журналисткой Яниной Соколовой. Причем Остап Дроздов сделал их не по своей инициативе, а после наводящих вопросов телеведущей. Что явно усугубляет роль телеканала.

Ведущая зачитала Facebook-пост журналиста, где тот призывал отбирать паспорта Украины у жителей "ДНР" и "ЛНР". После чего тот снова подтвердил свою приверженность к этой идее и прямо призвал забрать гражданство у тех людей, которые живут на неподконтрольных территориях.

Позже он сказал, что они "страшные люди", "пропащие люди", "выродки" и назвал Донбасс "наихудшим регионом".

Подробные цитаты и вообще ход передачи можно посмотреть в материале "Страны" "Испорченные люди, худший регион". Как на канале Порошенко лишали гражданства жителей Донбасса.

Оскорбительные заявления вышли в записи. То есть, программа прошла монтаж и редактуру. Тем самым телеканал взял на себя полную ответственность за их содержание. «Страна» подробно рассказывала об этом скандале.

Кроме того, спецкор "Страны" Олеся Медведева подала заявление о преступлении по поводу слов Дроздова.

Заявление Остапа Дроздова может подпадать под статью 161 Уголовного кодекса - нарушение равноправия граждан. Очевидно также участие в этом нарушении и канала Порошенко, чьи редакторы поставили эскапады журналиста в эфир.

Как позже сообщила Олеся Медведева, полиция уже открыло уголовное производство и начало расследование.

Нардеп от "Оппозиционной платформы" Олег Волошин требовал у Нацсовета провести проверку "5 канала" из-за высказываний Остапа Дроздова: "Налицо разжигание ненависти к жителям огромного региона. Проверим, есть у Нацсовета, сформированного Порошенко, но полюбившегося и новой властью, хоть немного желания придерживаться закона», - написал Волошин в Facebook и опубликовал фотокопию своего обращения.

Однако Нацсовет отказался проводить проверку по поводу "хейтспича" Дроздова.

Об этом нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин также сообщил на своей странице в Facebook: "В ответ на мое требование провести внеплановую проверку 5 канала из-за разжигающих ненависть к жителям Донбасса высказываний в его эфире урода Дроздова они решили ничего не делать. Но за это им пришлось проголосовать и тем самым взять официально на себя всю ответственность за покрывательство этого мини-нациста", - написал Волошин.

"Страна" сообщала, что Дроздов в эфире принадлежащего Порошенко "5 канала" призвал лишить украинского гражданства всех жителей т.н. "ЛДНР". В ответ на это спецкор "Страны" Олеся Медведева решила подать заявление о преступлении за подобные призывы.

Также мы сообщали, что Дроздов обвинил Сенцова в недостаточном патриотизме из-за того, что он говорит на русском.

Через Нацсовет "мочат" конкурентов?

Сейчас Нацсовет управляется представителями крупнейших олигахических групп, которые имеют свои телеканалы - Коломойского, Ахметова и Пинчука. К ним относятся 7 из 8 членов Нацсовета (подробнее о раскладе внутри Нацсовета можно прочитать здесь).

Этот расклад был недавно зафиксирован во время избрания нового руководства совета. Главой Нацсовета по ТВ и радио стала бывшая ведущая принадлежащего олигарху Кломойскому телеканала "1+1" Ольга Герасимьюк.

Все это объясняет, почему на вопиющие нарушения "Пятого" или "Прямого", на котором выходит глумливое "Вата-шоу", никто не обращает внимания. При этом все заняты выискиванием хоть каких-то нарушений на телеканалах, у которых нет лобби в Нацсовете.

Речь о телеканалах NewsOne, 112 и ZIK, а также "Интер".

Таким образом, крупный медиапул, связанный со второй по численности фракцией в Раде "Оппоплатформой", в Нацсовете не представлен. И именно он подвергается постоянным наездам со стороны Нацсовета.

Коломойскому принадлежит телеканал 1+1, Порошенко - "Прямой" и 5-й канал (прямые конкуренты в информационной нише NewsOne и 112), Ахметову - телеканалы "Украина" и новостной "Украина 24".

"Оппоплатформа" является политическим противником "Европейской солидарности" Порошенко, а также конкурентом за голоса избирателей юго-востока с партией "Слуга народа" (на которую имеет влияние Коломойский).

То есть, речь идет о банальном использовании подконтрольного государственного органа с целью вытеснить конкурентов с телевизионного рынка.

Нацсовет хотят отправить в отставку

При этом полномочия членов Нацсовета Ильяшенко, Черныша и главы органа Герасимьюк, которые были назначены по квоте Верховной Рады, истекли еще в июле прошлого года. Но они продолжают работать до избрания новых членов.

Главой Нацсовета телерадиовещания, который вскоре будет наделен неограниченными полномочиями, стала бывшая телеведущая "1+1" Ольга Герасимьюк. Фото: nrada.gov.ua

Хотя минимум половина состава Нацсовета находится под угрозой увольнения, они продолжают активно работать и наказывать неугодные телеканалы.

В марте нынешнего года Зеленский досрочно прекратил полномочия четверых членов, которые вошли туда по квоте президента. Но на следующий день двух из них Зеленский назначил обратно – Зиневича (ориентирующегося на Коломойского) и Коваля (человека Пинчука).

Остались за бортом ярые "порохоботы" Сергей Костинский и Ульяна Фещук. Они ориентировались на Ложкина и Стеця, и занимали особо жесткую позицию по отношению к "непорошенковским" медиа - организовывали внеплановые проверки, инициировали санкции и создавали другие проблемы таким СМИ, как NewsOne, Вести, 112 и даже "1+1". Это сообщил "Стране" секретарь НСЖУ, журналист Денис Иванеско.

В середине апреля Зеленский ввел в состав Нацсовета Елену Ницко, которая ранее работала директором по маркетингу в "Синема Сити", а также в ТРК "Студия "1+1". Еще одно вакантное место, судя по всему, достанется главе пресс-службы "Квартала 95" Татьяне Руденко, сестра которой Ольга Руденко - депутат Верховной Рады от "Слуги народа".

А вот назначение членов Нацсовета по квоте парламента еще впереди.

Однако, не дожидаясь решения Рады, члены Нацсовета сами назначили Герасимьюк главой этого органа.

Недавно Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады рекомендовал парламенту признать работу Нацсовета неудовлетворительной. Об этом сообщала "Страна".

Это повлечет за собой отставку всех членов Нацсовета, назначенных по квоте Верховной Рады. Это, помимо Ильяшенко, Герасимьюк и Черныша, еще и Оноприенко, который был назначен в мае прошлого года.

Глава комитета Верховной Рады по свободе слова, депутат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко отметил, что "возникло много вопросов к ряду направлений деятельности, в том числе по растрате 100 млн грн государственных средств на создание мониторингового центра" ("Страна" уже анализировала в деталях историю с "распилом" бюджетных средство на мониторинговый центр).

Как сообщала "Страна", "Слуги народа" хотят назначить новый состав Нацсовета по телевидению после карантина.

Нацсовет сможет покарать все СМИ

Сейчас в Верховной Раде идет работа над законопроектом о медиа. Нацсовет сможет блокировать контент на интернет-сайтах в ускоренном режиме (подробнее о законопроекте можно прочитать здесь, а реакцию на него ОБСЕ здесь).

"Страна" подробно анализировала драфт этого законопроекта в материале "Быстрая блокировка сайтов и запрет цитировать Путина".

Также мы писали о том, что власти готовят для медиа налог на YouTube, регистрацию блогеров и блокировку домена UA.

Сейчас скандальный закон о медиа забрали из Рады и отправили на доработку. Гуманитарный комитет Верховной Рады вернул на доработку скандальный законопроект о медиа. Комитет отозвал свою рекомендацию Раде принять законопроект в первом чтении.

Комитет заявил, что требуют уточнения нормы по аудиовизуальным медиа, которые работают на территории ЕС - в частности, платформ по онлайн-доступу к видео. Также нужны правки в нормы о надзоре за СМИ и регулировании в сфере медиа.