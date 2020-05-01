Верховная Рада еще приблизилась к окончательному принятию “антиколомойского” законопроекта о банках, проголосовав за его рассмотрение во втором чтении по ускоренной процедуре.

Судя по сигналам из парламента, финальное голосование может состояться на следующей неделе опять-таки во внеочередном режиме, хотя обсуждается и время после 10 мая.

Что еще произойдет на этом заседании, какова судьба назначения Михаила Саакашвили и почему в Раде опять хотят вернуться к вопросу увольнения директора НАБУ Артема Сытника, выясняла “Страна”.

Переменчивая Рада

В повестке дня заседания Рады в четверг, 30 апреля, особое внимание привлекал пункт регламентного ноу-хау - специальной процедуры рассмотрения для второго чтения банковского законопроекта № 2571-д, прозванного “антиколомойским” за его возможное применение к истории с “Приватбанком”.

Как писала “Страна”, в случае данного проекта она позволяет обойти разбор более 16 тысяч поданных поправок, который бы затянулся на долгие месяцы. Сам проект - одно из двух главных требований для предоставления нового транша МВФ Киеву.

Для того, чтобы вопрос о запуске спецпроцедуры появился в плане работы парламента, необходимы подписи минимум 150 народных депутатов. С этим якобы были проблемы. Как утверждает в Фейсбуке член фракции партии “Голос” Андрей Осадчук, 153 подписи нашлись с трудом. И якобы судьба голосования висела на волоске. Хотя этого не скажешь по конечному результату, но о нем позже.

Интрига была в том, какие фракции проголосуют за применение особого порядка рассмотрения, учитывая все страсти, творящиеся вокруг антиколомойского проекта.

Напомним, из-за него в монобольшинстве “Слуги народа” (СН) произошел раскол. Активно работали против проекта, прежде всего, депутаты, ориентирующиеся в своей деятельности на экс-владельца “Приватбанка” Игоря Коломойского. И в первом чтении законопроект поддержали только 198 членов фракции СН из 248-ми. Не голосовала и большая часть депутатской группы “За будущее”, на которую имеет влияние Коломойский. Зато дали голоса фракции “Голоса” (17 депутатов) и “Европейской солидарности” (ЕС, 25 “штыков”), депутатская группа “Доверие” (15 депутатов) и внефракционные депутаты в количестве 10 человек.

В то же время “Голос” и ЕС выступили категорически против введения спецпроцедуры в закон о регламенте, которую придумали, чтобы обуздать вал поправок к “антиколомойскому” законопроекту. Однако тогда в СН обошлись без них за счет внутренней мобилизации и голосов “Доверия” и внефракционных парламентариев. Проголосовала и часть фракции “Оппоплатформы”.

Очередное голосование явило новый расклад сил. Проект одобрили 255 депутатов. Львиную долю голосов - 213 - дала СН. Актив группы Коломойского снова не проголосовал. 18 голосов - вклад “Голоса”, 14-ть - “Доверия”, 10-ть - внефракционных депутатов.

Вот как объясняют в “Голосе” свое голосование за спецпроцедуру, которую фракция ранее серьезно критиковала. “Мы ее (спецпроцедуру - Ред.) требовали только на время карантина. Спецпроцедура должна быть отменена, уже подан законопроект”, - ответил на вопрос “Страны” в комментариях к своему посту член фракции Андрей Осадчук.

Имеется в виду законопроект №3415, внесенный главой фракции СН Давидом Арахамией и другими депутатами, и действительно предусматривающий ограничение срока действия нормы о спецпроцедуре только временем карантина плюс месяц после его отмены.

“Евросолидарность” голосовать не стала, а перед самым голосованием внезапно собралась возле президиума. Так экс-президент Петр Порошенко со товарищи протестовали против якобы оскорбительного обращения к ним спикера Дмитрия Разумкова, который-де усомнился в правильности пребывания фракции ЕС в парламенте, чем “унизил” их избирателей и вообще любит поучать коллег-депутатов. Они требовали слова, но председатель поставил спецпроцедуру на голосование, а уже потом позволил выступить члену фракции Ирине Климпуш-Цинцадзе.

В пропрезидентской фракции за скандалом разглядели попытку ЕС сорвать сессионную работу. На это же намекнул на своей странице в Фейсбуке депутат от “Голоса” Андрей Осадчук. Но ему в комментариях ответила член фракции ЕС Виктория Сюмар, что истинная причина - в “постоянном хамстве спикера”, а “Евросолидарность” вообще изначально была готова за основу и в целом проголосовать за банковский закон. “Однако кто-то пошел на договорняки с 16 тысяч правок”, - написала она.

Как бы то ни было, у фракций и депгрупп есть два дня, чтобы отобрать по пять поправок к “антиколомойскому” проекту, ранее отклоненных, и предложить их профильному комитету. Внефракционные депутаты имеют право на добавление одной поправки. Комитет в течение двух дней составляет уточненную сравнительную таблицу поправок и выносит проект на второе чтение.

Когда состоится новое голосование, мнения расходятся. По одной информации - на следующей неделе, но там будут праздники, так что не факт. Скорее, точнее прогноз Арахамии о заседании после 10 мая.

А к нормальной пленарной работе Рада может вернуться после 20 мая, если правительство ослабит карантинные меры.

Саакашвили минус и Сытник плюс

Еще один важный момент: по всей видимости, парламенту не придется “вне очереди” рассматривать вопрос назначения Саакашвили вице-премьером.

По словам Арахамии, ОП нашел для Михо новую должность, правда, какую - не уточнил, дескать это сделает сам Зеленский.

“Михаил Саакашвили последние несколько дней проводил длительные консультации с президентом, и они нашли другой формат, в котором они будут работать - новая должность”, - сообщил на брифинге Арахамия, при этом заверив, что голоса за кандидатуру Михо собраны.

В комментарии “Стране” член фракции СН Александр Качура предположил, что речь идет о консультативной роли для Саакашвили, например, в некоем совете реформ при Кабинете министров или Офисе президента.

“Однако это только мое допущение”, - подчеркнул Качура (подробнее, почему сорвалось назначение Михо и зачем вообще поднимали этот вопрос, можно прочитать здесь).

Судя по всему, будет продолжение в истории с директором НАБУ Артемом Сытником. Как писала “Страна”, законопроект, который бы позволил его уволить, исчез из повестки дня заседания в четверг после того, как представительство МВФ в Украине послало письмо-предупреждение в Офис президента. В нем говорилось, что возможные изменения законодательства о НАБУ, невыгодные Сытнику, приведут к пересмотру действий фонда в Украине. Лобби НАБУ праздновало победу.

Впрочем, как оказалось, не окончательную.

Как утверждает в своем Телеграм-канале один из главных защитников главы НАБУ Виталий Шабунин, уже идет сбор подписей депутатов для проведения вночередной сессии и голосования за “антисытниковский” законопроект.

Правда, группе поддержки Сытника внушает оптимизм заявление президентского офиса, обнародованное в четверг. “После прихода к власти команда президента ликвидировала искусственно созданные ограничения для работы НАБУ, в том числе - политические. Теперь институция начинает показывать результаты”, - заявили в ОП.

В этом лоббисты НАБУ увидели намек, что Банковая снятие Сытника поддерживать не будет.

Правда, собеседник "Страны" из числа нардепов-сторонников увольнения полагает, что заявление - “лишь реакция на шантаж со стороны МВФ”.

“А необходимые для внеочередного заседания подписи мы уже собрали”, - говорит источник.

Их наличие подтвердил “Стране” и народный депутат Максим Бужанский (СН), который также выступает за смещение Сытника.

Подписи еще не переданы в аппарат Рады и когда это произойдет, собеседники издания не говорят. Большая игра вокруг директора НАБУ продолжается.