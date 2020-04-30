Майские праздники в этом году будут "карантинными". Впрочем, истосковавшиеся по путешествиям украинцы ищут любую возможность, чтобы хоть куда-то выехать. Как рассказали "Стране" риэлторы, сейчас бьет все рекорды спрос на аренду домов в пригороде Киева.

"Все, что до 4 тысяч долларов в месяц на ближайшие три месяца уже занято", — говорит руководитель агентства Best&Seller Ирина Луханина.

Многие дома, которые ранее сдавались посуточно, на волне ажиотажного спроса перевели в долгосрочную аренду. Так что найти коттедж на майские праздники по вменяемой цене не так просто.

То же самое в Одессе.

"Еще с апреля к нам начали массово ехать киевляне, особенно, когда столице накрыл смог. На середину месяца многие дома уже были заняты. Причем, мы ожидали спада, поэтому снизили цены — дома, которые в прошлом году стоили по 5-7 тысяч долларов в месяц, сдавали по 2-3 тысячи долларов. Но после того, как пошли активные бронирования, цены выросли. Те варианты, которые еще доступны для аренды, подорожали, по сравнению с прошлым годом, на 20%", — рассказал нам одесский риэлтор Дмитрий Удовенко.

Есть желающие поехать также во Львов, Карпаты. Да и базы отдыха, которые могут похвастаться удачным месторасположением и природными красотами, сейчас не жалуются на отсутствие клиентов (хотя в карантин работают не все).

Поэтому расчет украинцев на рекордные скидки к майским оправдывается далеко не всегда.

"Многие отели снижают цены до 25%. Но все зависит от спроса. Украинская "традиция" гостеприимства — зарабатывать, если есть такая возможность, никуда не делась", — говорит руководитель сектора туризма проекта ERA USAID Александр Файнин.

"Страна" разбиралась, куда и почем можно поехать на майские праздники в Украине.

Пригород Киева: посуточные дома ушли в лето

С начала карантина спрос на аренду домов под Киевом бьет все рекорды. Буквально в течение пары недель после начала карантина разобрали дома стоимостью до 2 тысяч долларов в месяц. "Вторая волна" ажиотажа началась после того, как столицу накрыл едкий смог. В тоге, по словам Ирины Луханиной, заняты уже все коттеджи по цене др 4 тысяч долларов в месяц.

Бум на долгосрочную аренду домов заставил многих хозяев перевести в эту категорию посуточные дома. Поэтому к маю предложение последних уменьшилось.

Тем не мене, выбирать есть из чего.

Риэлторы говорят, что спрос на аренду домов в пригороде Киева на майские праздники вырос, по сравнению с прошлогодними майскими, вдвое.

Киевляне явно засиделись в квартирах, поэтому хотят выехать на природу хотя бы на пару дней.

Повышенным спросом пользуются недорогие дома — до 50 долларов в сутки.

Хотя на такие деньги предложений немного. Дом за 900 гривен в сутки моно снять, в примеру, в селе Николаевка (25 км от Киева по Житомирской трассе). Есть лес и озеро, но сам дом старой постройки. К тому же, как говорят риэлторы, киевляне не сильно хотят селиться по Житомирской трассе, так как там из-за пожаров до сих пор есть запах гари.

в Новоселках (Вышгородский район) недобошьгой дом в 100 квадратов (3 комнаты) в закрытом коттеджном городке можно снять за 2,4 тысяч гривен в сутки. Рядом —Десна, есть мангал и парковка. Немного дороже (за 2,5 тысячи гривен) предлагается дом на 4 комнаты в Лютеже на берегу Киевского моря.

Но основное предложение сосредоточено в ценовой категории от 5-10 тысяч гривен в сутки.

В Романове Обуховского района двухэтажный коттедж с бассейном предлагается за 5 тысяч гривен в сутки. В Подгорцах особняк с бассейном стоит 10 тысяч гривен в сутки (есть своя пристань, карпатский чан, сауна и пр.). За такие же деньги сдается дом в Погребах с бассейном, сауной, тремя спальнями (Броварской район).

Более дорогие дома — до 20-25 тысяч гривен в сутки — как правило, по уровню такие же, как и описанные выше, но большие по площади, соответственно, там можно разместись больше людей. К примеру, дом в Буче за 20 тысяч гривен в сутки — это 500 квадратов жилой площади, 7 спален, 5 санузлов, бассейн и пр. Его можно снять и долгосрочно — за 7 тысяч долларов в месяц. В Хотяновке за 24,6 тысяч гривен в сутки выставлен дом площадью 500 квадратов. Есть сауна, бассейн, два гаража, каминный зал и др.

Одесса: условные скидки и майские наценки

По словам Александра Файнина, в карантин в Украине закрылись многие отели, но далеко не все. "Часть гостиниц работает в так называемом режиме «комфортная самоизоляция». Это ограниченное количество постояльцев, кухня в номере или услуги кейтеринга и пр. Также многие снизили цены на проживание до 20-25%", — рассказал он.

В таком же режиме отельеры предлагают украинцам отдохнуть на майские праздники.

Скажем, в пятизвездном одесском отеле "Немо" действует акция "Весна почти даром". Обещают цены "почти вдвое ниже летних". Правда, по факту скидки составят 25% при бронировании на три дня и больше (1 ночь в подарок).

Стандартный номер на двоих с видом на море обойдется в порядка 3,7 тысяч гривен за сутки (при условии проживания втроем — доплата тысяча гривен в сутки). Люкс с видом на город на двоих обойдется на 4 ночи в 14,4 тысячи вместо 19,2 тысяч.

Постояльцам предлагают индивидуальные завтраки, просмотр фильмов в кинотеатре отеля, посещение бассейнов, СПА- центра. То есть, обещают, что проживающие не будут пересекаться друг с другом.

В одесском отеле "Вояж" рекламируют бронирование на майские по цене низкого сезона. Стандартный номер стат 1150 гривен в сутки

Но по факту никакой экономии вообще нет. В прошлом году тарифы низкого сезона были ниже — 900 гривен за стандарт и 1,6 тысяч за люкс. А на майские в 2019 году действовали такие же цены, что и сейчас. Также в отеле рекламируют променады возле моря, хотя доступ к одесским пляжем остается закрытым.

На самом деле развлечений на майские в Одессе, мягко говоря, немного. Рестораны, как и везде по стране закрыты, доступ к морю закрыт, экскурсий, понятно, тоже нет. То есть, можно разве что любоваться морскими пейзажами из окна гостиничного номера. Правда, несколько открытых к морю подходов есть, чем активно пользуются местные жители. Но никто не отменял штрафы в 17 тысяч гривен за нарушение карантинного режима.

В это ситуации выигрывают частные дома, особенно те, у которых есть выход к морю. Поэтому цены на коттеджи практически не просели, по сравнению с прошлым годом. На майские действует ограничение — аренда не меньше, чем на три ночи.

Скажем, скромный домик в Совиньоне площадью в 60 квадратов и с видом на море сдается за 60 долларов в сутки. Есть терраса, рядом — частный пляж.

Трехэтажная вилла с выходом к морю на 9 спальных мест сдается уже за 500 долларов в сутки. Есть бильярд, сауна, бассейн, зона барбекю и др. То есть, при минимальном сроки бронирования в три ночи, нужно будет потратить 1,5 тысячи долларов.

На Booking скидок на апартаменты и дома в Одессе на майские праздники практически нет. При этом многие объекты уже закрыты к бронированию на даты со 2 по 5 мая, то есть, как видно особого недостатка в постояльцах не наблюдается.

Скажем, в заканчиваются номера в комплексе апартаментов Sea View в Приморском (с выходом к морю, цена со 2 по 5 мая — 3780 гривен на двоих), "Аркадии люкс" (3,6 тысяч гривен за двоих за 3 ночи) и др.

"С апреля у нас бум на дома. А поток людей на майские даже больше, чем в прошлом году. Наверное, потому, что многие не поехали за границу. Люксовый сегмент размели в первую очередь. Люди готовы платить и переплачивать. Ищут дома со своим двором, для многих даже не важен выход к морю, главное — закрытый двор и супермаркет поблизости. Также хорошо заполняются базы отдыха в пригороде Одессы", — рассказал Дмитрий Удовенко.

Львовская распродажа

Во Львове на майские праздники в Booking доступно к бронированию более 2 тысяч вариантов размещения. В основном — частные квартиры, небольшие отели и дома.

Многие гостиницы в карантин не работают. Скажем, пятизвездная гостиница "Леополис" из-за коронааируса закрыта на неопределенный период. Reikartz Дворжец Львов закрыт до 11 мая.

Но есть и доступные к бронированию. Можно найти также варианты со скидками. К примеру, в отеле "Швейцарский" стандартный эконом предлагают по обычной цене — 2015 гривен на двоих в сутки. На стандартный двухместный номер на майские даты (со 2 по 5 мая) действует скидка — 2918 гривен в сутки вместо 3648 гривен. Есть дисконт и на номера других категорий. Больше всего можно сэкономить на королевском люксе — он стоит порядка 7,3 тысяч в сутки вместо 9,7 тысяч.

В гостинице Bankhotel скидок нет, и предупреждают, что номеров на майские даты осталось немного. Скажем стандартных двухместных со 2 по 5 мая к бронированию доступно всего 3 номера. Стоимость — 1,9 тысяч гривен в сутки на двоих.

В Reikartz Медиваль Львов двухместный номер можно снять за 2,5 тысячи гривен в сутки.

Посуточные квартиры во Львове, как рассказали нам местные риэлторы, подешевели. Скидки — от 15% до 30%. Все зависит от типа жилья и аппетитов собственников.

"Люди считают, что на Западной Украине лютует коронавирус, поэтому многие бояться ехать к нам на майские. В обычное время на конец апреля уже занято процентов 80% жилья, в этом году — половина пустует. Даже скидки не очень помогают. По дешевому жилью вообще спрос низкий. Те, кто раньше приезжали на поездах и автобусах, сейчас к нам никак не попадут. А те, кто на машинах, ищет что-то поприличнее — в центре и с хорошим ремонтом", — рассказала нам местный риэлтор Оксана.

Скажем, однокомнатная квартира в центре Львова на площади Рынок на майские предлагается по 550 гривен в сутки вместо 850 гривен. В квартире новый ремонт, есть джакузи.

Люксовые апартаменты в центре Львова (ул Гоголя) подешевели с 1 тысячи до 750 гривен в сутки.

Апартаменты- студио на улице Саксаганского в новым ремонтом и мебелью вместо 2 тысяч в сутки стоят 790 гривен.

Между тем, львовские власти предупредили, что майские праздники пройдут под усиленным вниманием полиции. Местный туристический информационный центр предлагает все развлечение (экскурсии, визит в ботсад, выставки и пр.) в онлайн-режиме. В турагентствах говорят, что те, кто хотят на майские поехать во Львов, планируют поездить по окрестностям, в том числе, в Карпаты. По этой причине стали пользоваться большим спросом, чем обычно, дома в пригороде Львова. В итоге многие хозяева сняли скидки, которые заблаговременно выставили. Дисконт остался преимущественно на самые дорогие дома, но он намного скромнее, чем на посуточные квариры. Скажем, особняк на улице Буковинской вместо 2,6 тысяч стоит 2470 гривен в сутки, а на улице Азовской — 2,5 тысяч гривен вместо 2,8 тысяч гривен.

Карпаты: охотятся за отдельными домами

В Карпатах многие крупные базы отдыха на карантине. Но готовы принимать гостей мини-отели. Так, не работает Буковель, но можно поселиться в окрестностях. В Палянице дом площадью 150 квадратных метров с пятью комнатами предлагается по цене 1,5 тысячи гривен в сутки.

Дом в Микуличине в 130 квадратов на 6 комнат выставлен по тысяче гривен в сутки, но можно арендовать, минимум, на 2 дня.

Коттедж по соседству с камином и сауной сдается по 2,8 тысяч гривен и минимум на 4 дня. Дом рассчитан на 6 человек.

В гостевом доме "Затын" в Яремче номер на двоих сдается по 1290 гривен в сутки, а шале — по 2,1 тысячи.

Есть и предложения подешевле. Так, дом на две комнаты в побелке Шаян выставлен по 850 гривен в сутки. есть майская наценка — 50 гривен в сутки (в апреле он стоил 800 гривен в сутки).

Номер в мини-отеле "Сузирья" в Сходнице стоит 200 гривен в сутки, в отеле "Камелия" (Трускавец) — 350 гривен.

В местных агентствах говорят, что настроения клиентов неоднозначные. С одной стороны люди бояться коронавируса, в другой — хот выезжать на природу. В поисках золотой середины многие ищут именно отдельные дома - без хозяев и соседей, со своим закрытым двором.

Даже если дом не очень новый и ухоженный, его сейчас сдать намного проще, чем люксовые апартаменты в мини-гостинице.

Поэтому ценник на дома вырос до 10%. Найти отдельные дома дешевле 600-700 гривен в сутки в Карпатах сложно. Многие коттеджи уже сданы помесячно. Но от тысячи гривен в сутки предложений достаточно.

По мини-гостиницам предложение превышает спрос, хотя особых скидок нет. Правда, многие хозяева не повышали цены на майские, как это обычно происходит, и сдают номера по апрельским тарифам.

"По большому счету работа мини-гостиниц, как и обычных гостиниц в карантин является нарушением. Поэтому многие сетевые отели закрылись. Но в Карпатах садыбы продолжают спокойно работать. Они "спрятаны" в горах, по-сути, вне зоны контроля. Как они работают и соблюдаются ли хотя бы минимальные карантинные требования — вопрос открытый», — говорит руководитель турагентства "Поехали с нами" Олег Кулик.