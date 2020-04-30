Украина — в шаге от "медицинского майдана". На этой неделе только в Киеве состоялось две акции протеста медперсонала — в столичной психиатрической больнице и городской больнице №8. Также голодает несколько врачей по регионам (в Днепре, Каменском).

"Настроения — протестные, люди доведены до крайней точки, у многих прохвосту закончилось терпение", — рассказал "Стране" руководитель департамента здравоохранения Киевской областной администрации Максим Ионов.

Главная причина — вопрос денег, точнее, их отсутствия.

"Вчера люди получили зарплаты, и обнаружили, что сумма на треть меньше, чем в прошлом месяце. Хотя, наоборот, ожидали доплат, обещанных властями. Скажу за себя: я заведующий отделением, врач высшей категории со стажем более 35 лет, получил зарплату чуть больше 4 тысяч гривен. До этого был аванс порядка 2 тысяч. То есть, всего на руки — 6 тысяч гривен, хотя ранее было 9-11 тысяч. Остальные врачи и медсестры тоже получили примерно на треть меньше, чем обычно. А рассчитывали на тройные оклады. Но, как оказалось, все это обман и банальный развод, вот люди и не сдержались. Зачем обещали, если платить не собирались — непонятно. На акцию вышло порядка 70 человек. Нам обещали встречу с представителем КГГА в понедельник. Все будет зависеть от ее результатов. Если вопрос не решится, многие настроены радикально", — рассказал "Стране" глава профсоюзного комитета больницы №8 Александр Баринфельд.

"Я получила 6 тысяч, а главная медсестра нашей больницы — 3,7 тысяч гривен за месяц. Это на треть меньше, чем раньше. Люди в шоке", — говорит руководитель Днепропетровской областной реабилитационной больницы Инесса Шевченко (она голодает уже 9 день, протестуя против нового механизма финансирования медучреждений).

По словам Ионова, на грани также медики экстренной помощи Киевской области. Многие настроены увольняться. "Будут скоро Ионов или Степанов с Ляшко по вызовам ездить", — говорит он.

При этом только недавно глава Минздрава обещал, что не допустит сокращений врачей, и анонсировал масштабный аудит медучреждений. Президент Владимир Зеленский сказал, что врачи — это единственное, что у нас осталось. Из чего многие медики поняли, что власти готовы пойти им навстречу и даже притормозить второй этап медреформы (с которым связаны провалы в финансировании). Впрочем, как видно, пока этого не произошло.

"Страна" разбиралась в ситуации.

С коронавирусом, но без доплат

Александр Баринфельд рассказал "Стране", что их больница сейчас загружена в среднем на 25%. Принимает в основном, пневмонии. Нет ни операций, ни консультаций. Из-за этого финансирование от НСЗУ — минимальное. Это — главная причина сокращения зарплат.

По словам главы Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский добавил, что больница №8 — определена во второй очереди по приему больных с коронавирусом. Следовательно, доплаты медикам пока не положены. В то же время сюда поступают пациенты с пневмониями, в том числе, неясного происхождения. И, как оказалось, среди них есть коронавирусные. Недавно двое медиков заразилось COVID -19. Контактных лиц — минимум, 40 человек. То есть, риски для врачей есть, а доплат — нету.

Более того, они получают даже меньше, чем в "мирное время".

При этом, врачи, которые работают на передовой коронавируса (в Александровской больнице, больницах №4 и №9), на днях получили доплаты.

Причем, даже не по 300% от оклада, а больше.

"С этими 300% нет определенности. Сначала несколько раз меняли списки тех, кто может претендовать на доплаты, потом и вовсе передали все на места. К Киеве выплачивают 9 тарифных окладов, но в зависимости от времени, на протяжении которого врач непосредственно контактировал с больными коронавирусом. Скажем, некоторые врачи получили доплаты пл 4-5 тысяч, а некоторые — и по 20 тысяч и больше. "К примеру, в больнице №9, где персонал и днем и ночью с больными на коронавирус, доплатили до 26 тысяч врачам, 18 тысяч медсестрам и по 13 тысяч санитаркам. Это только доплат, без учета зарплаты. По экстренной помощи санитары получили порядка 2 тысяч, фельдшеры — 7 тысяч, врачи — 9 тысяч. Кроме того, будут еще муниципальные доплаты киевским медикам по 4 тысячи гривен в месяц. Их должны выплатить до 8 мая", — рассказал нам Сергей Кубанский.

"Поминутная тарификация"

Но такие деньги есть далеко не во всех городах. Если в Киеве, Одессе, Львове и др. нашли средства на надбавки по несколько тысяч каждому врачу, то во многих областных центрах, не говоря уже о небольших городках, доплачивают копейки.

Скажем, в Тернополе докторам, которые задействованы непосредственно на лечении больных коронавирусом, доплатили по 500 -600 гривен. В некоторых больницах и вовсе дали по 300-400 гривен доплат, — говорит Кубанский.

"Это просто унижение врачей, люди настроены увольняться, уходить в отпуска за свой счет", — говорит Кубанский.

Чиновники изобрели новую формулу: платят из расчета 300% оклада, но только пропорционально времени, которые врач непосредственно проводит с больными на коронавирус.

По словам Максима Ионова, никто точно не знает, как это можно реально высчитать, поэтому суммы — с потолка. И доплаты получаются просто смешными. "Вместо трех окладов люди получают по несколько сотен гривен", — говорит он. Хотя, понятно, что любого времени контакта с больным, достаточно, чтобы заразиться.

Но медики все же рассчитывают, что это не основные надбавки, а только первая "порция" - от местных властей. Основная часть — из госбюджета — все еще на подходе. По данным Минздрава, еще 16 апреля на регионы ушло 552 млн гривен. При этом на местах пока этих денег не получили.

Также ожидается тарификация по коронавирусу от НСЗУ. Нацслужба должна утвердить тариф на лечение COVID-19, после чего больницы будут получать дополнительные средства. Но когда это будет и в какую сумму оценят коронавирус — пока неясно. Другие тарифы, по которым платит НСЗУ, как уже писала "Страна", сильно занижены.

Снимают надбавки и грозят сокращениями

Но дело не только в доплатах за коронавирус. Сейчас врачи, которые не задействованы в лечении COVID-19, получают даже меньше, чем обычно, — говорит Александр Баринфельд. "В среднем, на треть меньше", — подтвердила Инесса Шевченко.

Одна из причин — неполная загрузка больниц. С 1 апреля им должны платить за каждый пролеченный случай по отдельным тарифам. Но мало того, что есть вопросы к самим тарифам (они существенно занижены), так еще мало и самих "случаев". "У нас загрузка всего 25%, мы не знаем как бы было, если бы работали нормально, может лучше, может хуже. Но сейчас — урезание зарплат", — говорит Баринфельд.

То есть, сейчас с медиков сняли все доплаты (за стаж, вредность, категорию и пр.). Следующий этап — сокращения. "Только сегодня говорил с главврачом одной из столичных больниц. На зарплаты за апрель им нужно 12 млн, а от НСЗУ получили 10 млн. Это на все — зарплаты, питание больных, лекарства, хозяйственные расходы. В этом месяце еще закроют потребности, так как был резерв, а как будет дальше — непонятно", — рассказал Сергей Кубанский.

В столичной психиатрической больнице поднимался вопрос о сокращении 450 сотрудников из 1,4 тыс, то есть, хотели выставить на улицу треть персонала. Только после акции протеста врачей вопрос пообещали решить. Но как будет в реальности — пока неясно.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "правительство поддержало решение о принятии постановления о выделении средств на повышение заработных плат вирусологам, лаборантам и всем врачам и медицинским работникамподнимался вопрос о сока, которые не вошли в пакет COVID-19, работая в стационарах и других учреждениях экстренной медицинской помощи". Соответствующее постановление Кабмин, по его словам, должен принять на ближайшем заседании.

Впрочем, как говорит Сергей Кубанский, чтобы решить проблему, нужно срочно пересматривать финансирование медицины, причем, не хватает рекордной суммы — до 100 млрд гривен. "Мы уже обратились по этому вопросу в СНБО, потому что речь в прямом смысле слова идет о национальной безопасности. Завтра больницы могут остаться без врачей, а люди — без медицинской помощи", — говорит Кубанский.

"Как только карантин закончится, многие мои медсестры собираются уезжать работать за границу. Людей и сокращать не придется — сами будут уходить", — рассказала Инесса Шевченко.

Медики говорят — точка невозврата будет через 2-3 месяца. Если ничего не измениться, в больницах начнутся массовые сокращения, многие врачи и медсестры будут увольняться сами.