На внеочередном заседании, запланированном на четверг, 30 апреля, Верховная Рада сможет изменить размер залога для регистрации избирательных списков партий в областные советы и советы городов с количеством избирателей от 90 тысяч, а также кандидатов в мэры.

Но многострадальный избирательный кодекс ожидают и другие изменения, которые анонсировал председатель партии “Слуга народа” (СН), первый заместитель главы ее фракции Александр Корниенко, руководящий группой их разработчиков в парламенте.

Часть из них оценивается как зачистка электорального поля перед местными выборами в интересах партии власти и других парламентских политсил. Хотя официально декларируется курс на укрепление целостности Украины.

Подробности - в материале “Страны”.

Золото партии

В повестке дня нового внеочередного заседания Рады запланировано рассмотрение законопроекта №2769, который переписывает в Избирательном кодексе размер залога за регистрацию избирательных списков партий на выборах депутатов областных советов и советов городов, где число избирателей - 90 тыс и выше, а также кандидатов в городские головы таких населенных пунктов, которые будут баллотироваться как от партий, так и путем самовыдвижения.

В принятом в прошлом году Избирательном кодексе размер залога высчитывается по следующей формуле: 4 минимальные зарплаты (одна “минималка” составляет 4723 грн) на каждые 10 тысяч избирателей единого областного или городского избирательного округа. Суммы получаются гигантские.

Проект авторства 19 депутатов из разных фракций предлагает исходить в расчетах из каждых 90 тыс избирателей. То есть залог уменьшается в 9 раз. То есть, кандидату в мэры Одессы при новых правилах придется выложить не 1,36 млн грн, а только 152 тысяч гривен. “Фактически мы возвращаемся к суммам залога на местных выборах 2015 года с поправкой на увеличившуюся минимальную зарплату”, - объясняет соавтор Избирательного кодекса, народный депутат восьмого созыва Александр Черненко “Стране”.

В комментарии изданию один из инициаторов законопроекта народный депутат Оксана Савчук (внефракционная) ожидает, что законопроект Рада поддержат.

“Многие “слуги народа” проголосовали за этот проект на уровне комитета. Это основание предположить, что их фракция будет его поддерживать и на внеочередном заседании. Те члены этой фракции, с кем я общаюсь, выступают за уменьшение залога. Я также говорила с фракцией “Голоса”, и она будет голосовать “за”. Группа “Доверие” тоже в принципе не имела замечаний к проекту. Хотя его судьба будет точно понятна только перед самими заседанием”, - комментирует Савчук.

Действительно, в СН в целом согласны уменьшить залог, но выдвигают свое условие. Председатель пропрезидентской партии и первый заместитель главы ее фракции Александр Корниенко в интервью “Зеркалу недели” заявил, что в этом вопросе нужен “разумный компромисс”, имея в виду снижение не в десять, а в “четыре-пять” раз. По его словам, в рабочей группе, им руководимой, также обсуждается идея распространить залог на всех участников кампании (то есть, включая кандидатов в депутаты, входящих в партийные избирательные списки). Якобы еще есть предложение не возвращать залог участникам выборов, а пустить эти средства на зарплаты членам избирательных комиссий. Деньги очень нужны - расходы по статье местных выборов при пересмотре бюджета сократили с 2,155 млрд грн до 1 млрд грн.

Таким образом, провальное голосование за проект Савчук со товарищи вполне вероятно.

“Возможно, кто-то среди “слуг народа” думает о том, чтобы с голоса изменить цифры в этом законопроекте, но спикер (Дмитрий Разумков - Ред.) довольно строго следит за чистотой процедур, поэтому - вряд ли”, - прогнозирует политтехнолог, народный депутат восьмого созыва Игорь Попов в комментарии “Стране”.

В свою очередь, собеседник издания среди инициаторов законопроекта вообще охарактеризовал будущее голосование за него как “разводняк” со стороны СН, мол, голосов не дадут, а будут свои идеи продвигать.

Мэров к ногтю

Среди инициатив Корниенко, озвученных им в интервью ЗН, важны еще два.

Во-первых, это идея снизить барьер применения пропорциональной системы выборов (избирательные списки партий) до населенных пунктов с количеством избирателей от 10 тыс. Сейчас для них прописана многомандатная мажоритарная система с допуском самовыдвиженцев.

Во-вторых, предлагается сделать критериями попадания партии в местные советы избирательную кампанию не менее чем в ⅔ областей и 5%-й проходной барьер в целом по стране. По нынешнему закону партия может ограничивать свое участие в выборах даже одним регионом или городом, в котором она и должна взять минимум 5% голосов избирателей.

Всеобщая “партизация”, по мнению Корниенко, нужна для того, чтобы “навести порядок и структурировать местный политический ландшафт”.

“По всей видимости задача стоит избавиться от партийной регионализации, закрыв путь на выборы политпроектам местных феодалов, интересы которых редко заходят дальше интересующей их области или даже города”, - объясняет мотивы Александр Черненко “Стране”.

А Корниенко в интервью делает акцент на партиях мэров, мол, растут в стране, как “грибы после дождя”. А с мэрами крупных городов, например, Харькова и Одессы, как писала “Страна”, отношения Офиса президента и руководителей местных облгосадминистраций складываются непросто.

При том, что у мэров Харькова и Одессы есть своя партия "Доверяй делам". 5% в целом по стране она вряд ли возьмет, но в своих базовых городах вполне может рассчитывать на приличный результат. Тоже самое можно сказать и о мэре Львова Андрее Садовом с его "Самопомощью", да и о других градоначальниках.

Выборы дают шанс с помощью изменений в законодательстве лишить слишком независимых градоначальников собственной поддержки в советах своих городов.

Когда такой законопроект появится, пока неясно. Также как и его "проходимость" в Раде.

Как ожидает Черненко, Рада пойдет на введение критерия участия в выборах в ⅔ областей.

“Это норма выгодна для всех парламентских партий, поэтому ее обязательно впишут”, - прогнозирует Черненко.

В свою очередь экс-депутат Игорь Попов сомневается, что дойдет дело до утверждения всеукраинского 5%-го проходного барьера.

“Идея вызвала шок у местных элит. Думаю, ею только пугают, но вносить не будут, потому это не соответствует правовой логике Украины и международным стандартам. Выборы в каждой области и общине автономны. Популярность партии в одной области может отличаться от всей стране”, - считает Попов.

В тоже время, один из нардепов "Слуги народа" сказал, что введение 5% общенационального барьера обсуждается всерьез. "Это рабочий вариант в контексте борьбы с мэрской вольницей. Не исключаю, что его поддержат и другие парламентские партии", - говорит источник.

Попов также говорит, что при относительном низком залоге выдвижение списков по стране не будет проблемой для местных кланов.

“Даже если размер залог уменьшить в пять раз, это уже значительное снижение расходов. Чтобы выдвинуться в 17 областях и победить в своем городе некоему мэру уже нужно будет потратить, скажем, не миллион долларов, а 200 тысяч. Это вполне подъемная сумма”, - полагает экс-депутат.

А вот в широком применении пропорциональной системы он не сомневается.

“Сделать монополию парламентских партий хотят все они. Поэтому уровень городов 10 тысяч избирателей плюс или 30 тысяч плюс может быть введен. И Венецианская комиссия ничего не скажет”, - резюмирует эксперт Попов.