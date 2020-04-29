На украинском энергорынке затевается большой передел.

Несколько энергоблоков атомных станций (а именно АЭС дают самую дешевую электроэнергию) ставят на "стоп". Всего планируется вывести в резерв три энергоблока — №2 и №6 на Запорожской атомной электростанции и №3 на Ривненской АЭС. Еще несколько блоков (на Запорожской, Ривненской, Южноукраинской, Хмельницкой электростанциях) будут работать на сниженных мощностях.

График прописан в письме "Энергоатома" к "Укрэнерго", который обнародовал в своем Telegram- канале экс-нардеп Сергей Лещенко. Они пишет, что за счет уменьшение доли атома поднимутся тепловая и зеленая генерация. И в одной, и в другой велика доля компаний Рината Ахметова. Под которого, якобы, вся эта схема и затевается.

"Огромный скандал назревает в украинской энергетике. Новая и.о. министра энергетики Ольга Буславец предложила все проблемы отрасли решить путём остановки блоков атомных электростанций.

Для этого пошла разнарядка государственному Энергоатому о полной остановке трёх (!) блоков мощностью 3000 МВт и уменьшении производства ещё на 5 блоках. Это эквивалент остановки всей Ровенской АЭС или половины Запорожской АЭС.

"Зачем?"- спросите вы. Остановка атомных блоков приведёт к тому, что не надо останавливать работающие на высоком "зелёном" тарифе солнечные станции Ахметова. И также дополнительную долю рынка получат угольные станции... правильно, тоже Ахметова", — утверждает Лещенко.

В "Энергоатоме" "Стране" рассказали — фактически мощности атомной генерации похудеют едва ли не вполовину.

"Как оказалось, государству не нужна дешевая атомная электроэнергия по 57 копеек за киловатт. Блоки АЭС остановят, но будут выкупать "зеленую" электроэнергию по 5 гривен за киловатт. Средний по рынку тариф тут же подскочит — сейчас он держится на уровне 1,3 гривны за киловатт только за счет того, что в общий котел "подмешивается" дешевая электроэнергия с АЭС. Вернутся и веерный отключения", — предупредил представитель компании, глава профсоюза "Энергоатома" Алексей Лыч.

В то же время аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук говорит, что рынок меняется по объективным причинам, в частности, из-за резкого сокращенияе потребления электроэнергии на фоне карантина и спада в промышленности.

"Сейчас проявляются все те проблемы, с которыми рынок электроэнергии спешно запускали в прошлом году. И если их не решить — будет катастрофа. Украинская энергосистема просто "развалится", — считает руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Страна" разбиралась, что происходит на рынке электроэнергии, под кого его делят, и как это скажется на платежках для людей и бизнеса.

Схема для Ахметова?

Как пишет в своем Telegram-канале Сергей Лещенко, налицо — схема в пользу Ахметова. Якобы, готовится такая себе многоходовка — сначала тепловая и зеленая генерации получат дополнительную прибыль за счет уменьшения доли атома, а затем государство будет вынуждено спасать "Энергоатом", который такие игры могут поставить на грань банкротства.

"Государству такие решения стоят миллиардных убытков, а Энергоатом станет фактически банкротом. Но, чтобы спасти государственный Энергоатом, депутаты могут проголосовать специальный закон, которым выделят 10 млрд грн помощи Энергоатому в виде облигаций внутреннего госдолга (ОВГЗ).

Схема двухходовая: Энергоатом спасает ДТЕК, а государство уже спасает Энергоатом. Таким образом ДТЕК Ахметова получает помощь от государствам, но избегает судьбы Приватбанка, то есть национализации.

Остановка двух атомных блоков запланирована на 10 мая. После таких инициатив и.о. министра энергетики Буславец практически утратила шансы быть утверждённой в парламенте. Тем более, против такой масштабной остановки АЭС выступает глава энергетического комитета парламента Андрей Герус (он считается человеком Коломойского и активно выступает против Ахметова, в частности, жестко критиковал схему "Роттердам плюс"- Ред.). Также вопрос справедливости, какой ценой происходит спасение Ахметова, набирает резонанс в посольствах западных стран. Мы будем продолжать вас информировать о ситуации в отрасли. Не переключайтесь!", — написал Лещенко.

Некоторые эксперты тут же увидели в этом разоблачении войну лоббистов и след Коломойского. "Лещенко, в отличие от того же Геруса, постоянно энергетическую тему не ведет, но "включается" периодически. Если нужно усилить позиции "против Ахметова", — говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Тут стоит пояснить: Коломойскому нужна дешевая электроэнергия для феросплавных заводов, но он получает ее не от атомных станций, а на "Центрэнерго" по своим схемам, а также, до недавнего времени из России. Но он всегда реагирует на энергетические "происки" Ахметова, что, впрочем, взаимно.

Как уже писала "Страна", Ахметову в последнее время удалось серьезно укрепить свои отношения с властью. И добиться принятия нужных ему решений. К примеру, о фактически запретительных пошлинах на импорт электроэнергии и угля из России. Также и.о министра энергетики стала близкая к Ахметову Ольга Буславец.

Поэтому следующий шаг олигарха — попытка добиться преференций для своих энергоативов (ТЭС и "зеленых" электростанций) выглядит вполне логичным. Тем более, что те же ТЭС сейчас переживают не лучшие времена.

Еще в конце прошлого года в простой выводились Бурштынская и Приднепровская ТЭС компании ДТЭК. С начала 2020 года в простой отправили часть сотрудников Запорожской ТЭС. Как пояснили тогда в "ДТЭК Энерго" — из-за убыточности отечественной генерации, связанной с импортом электроэнергии и низкими прайс-кепамы — искусственным ограничением цены, установленным на рынке электроэнергии. Также остановлена работа крупнейшего угольного объединения ДТЭК "Павлоградуголь" из-за снижения спроса на уголь.

Одну проблему Ахметову удалось решить — импорт российской электроэнергии уже в марте сошел на нет. Но тут же возникла другая: из-за резкого снижения потребления на рынке возник избыток электроэнергии, и кому-то из производителей в любом случае придется "выключаться".

Пока выключают государственный "Энергоатом".

Электрическая цепь

В своем письме к "Укрэнерго" "Энергоатом" ссылается на итоги совещания у премьер-министра Дениса Шмыгаля 27 апреля, на котором был пересмотрен энергобаланс страны.

Так, производство электроэнергии в этом году году составит 143,09 млрд киловатт часов против утвержденных ранее 152,11 млрд.

Сокращение потребления электроэнергии по итогам года оживится на уровне 6,2%, – до 139,16 млрд киловатт часов.

В обновленном балансе на генерацию ТЭС заложили 38,87 млрд киловатт часов, что меньше предыдущего прогноза на з,з млрд.

ГЭС выдадут 4,85 млрд киловатт часов (минус 0,24 млрд), ГАЭС - 1,5 млрд (плюс 0,24 млрд).

С АЭС планируется получить 73,7 млрд киловатт часов, что ниже, чем ожидалось почти на 7 млрд. То есть, по атомной генерации минус будет самым большим.

Под новые цифры и погоняли генерирующие мощности.

По словам Геннадия Рябцева, из-за спада в промышленности потребление электроэнергии падает. По сравнению с прошлым годом, оно уже снизилось примерно на 7-10%.

Но так просто отобрать те же 10% рынка у атомщиков и отдать их тепловой или зеленой генерации, технологически нереально, — утверждает эксперт.

"Энергобаланс обеспечивается следующим образом. Есть базовая генерация, которая работает на определенной минимальной мощности в режиме 24/7/365 дней в году. Ее обеспечивают, главным образом, атомные электростанции.

Есть маневренные мощности, покрывающие пиковые периоды , когда наблюдаются скачки потребления электроэнергии (утро/вечер или отдельные периоды в холодные и жаркие месяцы, в основном, февраль и июль). Их обеспечивают ГАЭС и ТЭС.

Что происходит на рынке в последнее время? Мощности маневренной генерации сократились еще в 2015-2016 годах, когда газ был дорогим, а российский антрацит стал недоступным, и пришлось переводить ТЭС на угли газовой группы, что требовало немалых вложений. А резервных мощностей у нас вообще нет, так как рынок дополнительных услуг так и не заработал.

В итоге сейчас мы имеем сокращение потребления на 10%, это значит, что так много базовых мощностей, как задействовано на АЭС, нам не нужно. "Лишних" — больше 2 тысяч киловатт в сутки. Но пиковые мощности все равно остаются незакрытыми — концу этого года будет дефицит маневренных мощностей в 2 тысячи киловатт и столько же — резервных", — пояснил Рябцев.

"Энергоатом" планирует вывести с рынка даже больше 10% лишних мощностей (10% от суточного потребления — это 2,3 тысяч киловатт, а выводится 3 тысячи). Но, как говорит Рябцев, тепловая и зеленая генерация все эти объемы не подхватит.

"ДТЭК никакого отношения к АЭС не имеет. Он дает маневренные мощности", — утверждает Рябцев.

Впрочем, Алексей Лыч говорит, что объективных причин для остановки блоков АЭС нет. И все делается именно в угоду тепловой генерации.

"Тепловые электростанции в теории должны работать в маневренном режиме, но они могут оперативно уменьшать и увеличивать генерацию. Поэтому вполне в состоянии нарастить производство электроэнергии за счет снижения доли атомных станций. Гидроэлектростанции, учитывая резкое снижение уровня воды тоже вне игры, так что особой конкуренции ТЭС не составят", — говорит он.

При этом, по словам эксперта, снижение мощности атомных блоков и их выключение увеличивает износ и снижает безопасность эксплуатации. Плюс — бьет по финансовым показателям "Энергоатома". Тут заявления Лещенко о том, что госкомпания — на грани банкротства — недалеко от истины. Но вот обещанные 10 млрд гривен из бюджета, которыми, якобы, собираются спасать "Энергоатом" (в самой компании, кстати, ждут помощи около 12 млрд), проблему не решат.

"Нам должны 11,7 млрд, а мы должны по кредитам и различным обязательствам порядка 24 млрд. Поэтому деньги из бюджета пойдут на погашение наших долгов. Из-за снижения генерации тут же будут появляться новые. Мы не можем отправить персонал в простой — на атомных станциях люди должны постоянно обслуживать оборудование. При этом 90% прибыли "Энергоатом" отдает в бюджет, это примерно 5-6 млрд гривен в год", — говорит Алексей Лыч.

"Зеленый" след

Производство электроэнергии из альтернативных источников составит 11,38 млрд киловатт часов против запланированных ранее 10,28 млрд. Основное увеличение ожидается по солнечным электростанциям - плюс больше миллиарда (всего 6,67 млрд).

Многие эксперты видят главную проблему рынка именно в зеленой энергетике. По действующему закону, государство должно выкупать 100% электроэнергии с возобновляемых источников энергии (солнечные и ветро- электростанции) и оплачивать ее по достаточно высокому "зеленому тарифу" — до 5 гривен за киловатт. Такие высокие расценки были утверждены еще при Порошенко, и, якобы, лоббировали их специально под Ахметова.

Доля ДТЭК на "зеленом рынке" действительно постоянно растет (сечас - 25%). В прошлом году компания запустила Покровскую солнечную электростанцию мощностью 240 МВт, вторую по величине в Европе и самую крупную в Украине. Инвестиции составили порядка 193 млн евро.

Ранее компания открыла первую очередь Приморской ВЭС в Запорожской области.

Но в этот сегмент активно заходят и другие инвесторы, в том числе, иностранные. Зеленая энергетика стал своего рода "энергетическим ОВГЗ". В нее за последние годы вложили больше 2,5 млрд евро. "Заходят спекулянты, а не инвесторы. Раз потратятся на оборудование и потом только деньги получают. Нет ни полноценного производства оборудования в Украине, на что рассчитывали, принимая профильный закон, ни рабочих мест. Количество персонала на таких электростанциях минимально", — говорит Рябцев.

Между тем хаотичное размещение таких электростанций по стране вносит дополнительный дисбаланс на рынок. "Нужно строить там, где в этом есть необходимость, а не там, где сумели договориться с местными властями. Скажем, зачем нам солнечные электростанции в Запорожье и Николаеве, если в этом регионе работают Запорожская и Южноукринская АЭС. То есть, "зеленые" обеспечивают свои кошельки, а не потребности рынка", — отмечет Рябцев.

Эксперты также считают, что нужно пересматривать зеленый тариф, но как это сделать без риска нарваться на жесткую критику со стороны ЕС — непонятно, Одни из вариантов — "зеленые" аукционы, но их до сих пор так и не запустили.

У "зеленых" на этот счет — свои аргументы. Коалиция общественных организаций "Энергетический переход" считает, что идут манипуляции общественным мнением — якобы, возобновляемая энергетика едва ли не главная угроза энергобезопасности страны.

Чтобы исправить перекосы, коалиция предлагает установить справедливую цену на атомную электроэнергию (сейчас "Энергоатом" большую часть электроэнергии на потребности населения по специальному тарифу), а также закрывать старые угольные станции.

То есть, как видно, каждый тянет одеяло на себя.

Что будет с тарифами

"Дешевая атомная электроэнергия государству не нужна. Вместо 57 копеек будет платить за "зеленую энергию" по 5 гривен за киловатт. Это диверсия. Скоро увидим в тарифах, в которые сейчас "подмешивают" дешевую атомную электроэнергию. Они вырастут. Будут и веерные отключения. Ведь обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии могут только АЭС" — уверен Алексей Лыч.

В тоже время, по мнению экспертов, проблема глубже.

Рынок электроэнергии планировался под совсем другие условия — под рост экономики и потребления. А когда они изменились, нарушился баланс интересов между основными группами — поставщиками электроэнергии и крупными потребителями. Плюс — из-за снижения цен на нефть должны подешеветь и другие энергоресурсы, в том числе, электроэнергия. До конца года снижение цены может составить 20-25%. На фоне падения цены и потребления возникают жесткие "ножницы" для генерации — доходы резко падает, а расходы уменьшаются гораздо медленнее.

Поэтому в такой ситуации включаются все доступные лоббистские инструменты, чтобы переделить денежные потоки.

Поэтому не исключено, что производители тепловой электроэнергии попытаются не допустить падение ее цены. В том числе и путем решений правительства - через повышение тарифов для населения.