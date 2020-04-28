Из Верховной Рады доходят противоречивые сведения о готовности голосовать за назначение экс-президента и бывшего руководителя Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по вопросам реформ.

Сложно собираются голоса под Михо даже в пропрезидентской фракции “Слуги народа” (СН), которая формально составляет монобольшинство в парламенте. При том что утверждается, что Саакашвили двигает Офис президента.

В числе несогласных оказался даже председатель парламента Дмитрий Разумков, избранный в Раду по спискам СН. Новое внеочередное заседание, на которое может быть вынесен вопрос Михо, планируется на ближайший четверг. Но в повестки дня его нет и ходят упорные слухи, что вопрос назначения Саакашвили вообще с повестки уже снят.

Состоится ли голосование, выясняла “Страна”.

Голоса в дефиците

Надежды Саакашвили сесть в вице-премьерское кресло рискуют не оправдаться. Голоса под его кандидатуру пока находятся с трудом. Хотя считается, что Михо двигает на должность Банковая, даже в пропрезидентской фракции у него сейчас нет твердой поддержки.

“В данный момент у нас нет достаточного количества голосов за назначение Саакашвили, хотя согласных проголосовать людей становится все больше”, - констатирует народный депутат Александр Качура (СН) “Стране”.

Показательно, что вопроса экс-президента Грузии пока нет в повестке дня работы Рады, что был обнародован во вторник, 28 апреля. Хотя, теоретически, его туда еще могут добавить.

По всей видимости дефицит голосов во фракции СН существует такой, что его не закрыть даже с помощью сателлитов и союзников в Раде, как привыкли уже делать в Офисе президента.

Что ситуация для Михо угрожающая, стало понятно, когда против его назначения открыто выступил председатель парламента Дмитрий Разумков. Слухи о его несогласии с кандидатурой Саакашвили ходили и раньше. Об этом, например, написал в своем Телеграм-канале экс-нардеп от БПП Сергей Лещенко, который активно поддерживает приход Михо в правительство.

Со ссылкой на свои источники он утверждал, что Разумков “последовательно выступает против назначения на должности во власти иностранцев, настаивая, что делать политику в Украине должны украинцы”, и эта позиция только ухудшит отношения спикера с Банковой, где косо смотрят на попытки его независимой игры.

Сам председатель парламента озвучил свое мнение в интервью РБК-Украина. По его словам, он “не уверен”, что проголосует за кандидатуру Саакашвили.

“Я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету министров”, - заявил Разумков. Он также подтвердил, что мнения во фракции СН насчет Михо разделились.

Дело не только в Саакашвили, считает политолог Руслан Бортник. Спикер, по его мнению, ведет борьбу за влияние в партии “Слуга народа” и ее фракции без скидки на свою формальную внефракционность.

“Разумков на самом деле выразил мнение многих членов пропрезидентской фракции, что надо делать ставку на свои кадры, а варяги - тот же Саакашвили - нам не нужны. Популярность этой позиции высока во фракции. Кто-то искренне так считает, а кто-то просто надеется, что при таком подходе выбор президента когда-нибудь при другом назначении остановится на нем. Интерес же самого Разумкова в том, чтобы укрепиться во фракции, ослабив Арахамию и Корниенко (первый заместитель главы фракции СН и председатель самой партии - Ред.), собрать вокруг себя как можно больше депутатов. Но я также допускаю, что Разумков действует в связке с правительством, где не горят желанием видеть Саакашвили в своем составе, понимая, что он будет перетягивать на себя одеяло”, - аргументирует эксперт “Стране”.

Премьер Денис Шмыгаль действительно в вопросе Саакашвили не проявляет инициативу.

“Если бы он пришел с Саакашвили на заседание фракции и пояснил бы логику этого назначения, планируемые задачи, это бы, конечно, стало доводом в пользу Михо. Ведь он же представлял фракции Степанова (министр здравоохранения Максим Степанов - Ред.), Марченко (глава Минфин Сергей Марченко - Ред.),Буславец (и.о.министра энергетики и защиты окружающей среды - Ред.) Но премьера не было, и это важный сигнал”, - комментирует “Стране” народный депутат Ирина Верещук (СН).

Впрочем, по данным "Страны", Шмыгаль проявляет инициативу как раз в другом направлении - противодействия назначению Саакашвили. Как мы уже писали, он лично обзванивает нардепов и просить не голосовать за Михо, потому что "он нам в правительстве не нужен".

Почему молчит президент

Позицию Шмыгаля можно понять - он вряд ли хочет видеть в правительстве экспрессивного и слабо управляемого Саакашвили.

Интереснее другое: почему в ситуацию не вмешивается сам Зеленский, который в состоянии повлиять на настроения во фракции. По версии собеседника издания во фракции СН, президент не хочет действовать наперекор премьеру Шмыгалю, который противится назначению. Но тогда получается, что Зеленский сначала просто поставил главу правительства перед фактом, что у него-де будет еще один вице-премьер, да еще такой. А потом дал заднюю.

Эксперт Бортник полагает, что политика невмешательства Зеленского только доказывает, что Михо для правительства выбрал не сам президент.

“Возможно, Саакашвили ему рекомендовали некие силы извне. Ему пришлось согласиться, но при условии, что экс-президент Грузии будет сам договариваться с Радой, которая у нас, конечно же, независимый институт. Что из этого вышло, мы видим сегодня. Но когда Зеленский хочет назначения, он приводит человека за руку на фракцию и объясняет свой выбор. Так было с Гончаруком (экс-премьер Алексей Гончарук - Ред.) и с самим Шмыгалем”, - говорит политолог.

Что ждет Михо?

Сегодня с утра прошли слухи, что Кабмин якобы отозвал из Рады свое представление о назначении Саакашвили. Но позже оказалось, что это фейк, так как представление не вносилось.

По неофициальной информации агентства “Интерфакс-Украина”, правительство на этой неделе не будет вносить кандидатуру Саакашвили в парламент по причине нехватки голосов в ее поддержку.

Также пошли разговоры, что Саакашвили предложат по итогу должность советника то ли Зеленского, то ли Шмыгаля по реформам.

Впрочем, экс-нардеп Сергей Лещенко считает, что группа поддержки экс-президента Грузии попробует все-таки продавить назначение на заседании фракции с участием президента перед сессионном четвергом. Но Зеленский ведь может опять не приехать.

Сразу несколько нардепов из "Слуги народа" неофициально сказали "Стране", что, по их данным, вопрос назначения Саакашвили снят с повестки дня. Главная причина - противодействие Шмыгаля и опасения, что Михо выйдет из под контроля.

В тоже время, источник "Страны", вхожий на Банковую, говорит, что решение может быть еще много раз переиграно.

"Саакашвили, по сути, свою роль для Зеленского уже сыграл. История с его назначением стала той дымовой завесой, которая позволила без лишнего шума снять Верланова и Нефедова с поста главы налоговой и таможни. Это было очень важно для Зеленского и его окружения, где играют большую роль такие специалисты по таможне и фискальной службе как Илья Павлюк и Виктор Тимошенко (подробнее о них можно прочитать здесь - Ред.). Они и сейчас на многие процессы на таможне влияют, но им нужно больше влияния. И не только им, но и другим группам в окружении Зе. Но были опасения, что увольнение того же Нефедова вызовет проблемы в отношениях с Западом и МВФ, если начнут скандалить "соросята". Потому и вспомнили о Саакашвили, который должен был стать "гарантом реформ". И действительно, увольнения Нефедова и Верланова прошли практически без скандала. Теперь о Саакашвили можно забыть. А можно и еще покрутить тему. Ведь есть планы уволить главу НАБУ Сытника. Да и назначения в налоговой и таможне нужно спокойно провести. Так что Михо еще может пригодиться на той или иной позиции", - говорит источник.