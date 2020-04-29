Увольнение главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника вновь под большим впросом.

Несмотря на то, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности во вторник рекомендовал депутатам поддержать законопроект, который дает возможности уволить директора НАБУ, если тот был признан судом виновным в коррупционных правонарушениях (а это как раз случай Сытника), включили механизмы противодействия: представительство МВФ в Украине послало письмо-предупреждение в Офис президента.

По итогу, в повестке дня на завтра законопроекта по Сытнику нет. А в "Слуге народа" уже заговорили о том, что если и будут менять главу НАБУ, то не через принятие закона, а путем проведения аудита.

Что происходит с директором НАБУ анализирует "Страна".

Письмо от МВФ

В Верховной Раде который месяц ищут законный способ уволить директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, против которого был составлен и уже вступил в законную силу протокол о коррупции. Также к нему накопилось много претензий касательно неэффективной работы, а также "слива" уголовных дел.

Офис президента давно дал негласное, но принципиальное согласие на это увольнение. Но до сих пор к этому вопросу не дошли из-за давления со стороны Запада.

Основной план власти до сих пор заключался в том, чтобы принять законопроект, в котором содержится положение о возможности увольнять главу НАБУ за правонарушения, связанные с коррупцией. Таких проектов в Раде было несколько. И один из них вчера поддержал комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Но в повестке дня на ближайшее внеочередное заседание этого законопроекта не оказалось.

"Сегодня почти все "Слуги народа" на комитете поддержали мой законопроект. Я, честно говоря, думал, что его поставят на ближайшее заседание. Но не поставили. Почему - это у них надо спросить. Но если бы была политическая воля, и у них есть монобольшинство, они бы могли быстро принять закон и уволить Сытника. Значит политической воли нет", - размышляет в разговоре со "Страной" автор проекта, нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

Суть законопроекта в том, что раз Артем Сытник угодил в реестр коррупционеров за незадекларированный отдых за чужой счет, он не может быть главой органа, который борется с коррупцией.

Но в законе "О НАБУ" ничего не говорилось о праве уволить главу НАБУ за такое правонарушение. Поэтому и нужен был специальный закон, который урегулирует этот пробел.

По Регламенту, для принятия такого закона требуется не менее трех недель. Сперва 226 голосов в первом чтение. Затем две недели на подачу поправок, затем рассмотрение самих поправок и уже затем финальное голосование во втором чтении.

Таким образом, даже если бы Рада на нынешней неделе начала рассматривать такую процедуру увольнения Сытника, то дело бы затянулось (учитывая все праздники и карантинные ограничения) минимум до конца мая.

Но у этого плана было довольно много критиков. Все западное лобби настаивало на том, что данный законопроект фактически предлагает уволить Сытника задним числом. "Это нарушение Конституции Украины, которая запрещает обратное действие законов", - говорится в свежем заявлении Центра противодействия коррупции, который защищает Сытника. Еще один аргумент живущих на западные гранты многочисленных структур заключался в том, что принятие этого закона ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ.

К слову, экс-главу Государственного бюро расследований Романа Трубу увольняли примерно по такому же сценарию - через переходные положения закона, которые предусматривали досрочное прекращение полномочий руководства ГБР. Хотя стоит отметить, что в отличие от Сытника, за Трубу не стояли горой западные посольства.

Некторое время, правда, у власти было убеждение, что Запад и МВФ не будет сильно сопротивляться снятию Сытника, также как почти не сопротивлялся увольнению с должностей главы налоговой и таможни Верланова и Нефедова.

Активную работу по подготовке почвы к увольнению Сытника вел глава МВД Арсен Аваков, к мнению которого в США прислушиваются. Кроме того, и.о. главы НАБУ мог стать нынешний первый зам Углава - соратник Саакашвили и "понятный" Западу человек.

Однако, похоже, что Сытника так просто отдавать не хотят.

Сегодня с утра было обнародовано письмо главы миссии МВФ в Украине Рон ван Роден, в котором он предупредил Офис президента Украины, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий фонда в Украине.

"Как вы знаете, институциональная независимость НАБУ и его председателя являются критическими составляющими его эффективности и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы сотрудничества МВФ с Украиной", - заявил руководитель миссии МВФ.

Это письмо вызвало немало возмущения.

Получается, что МВФ фактически запрещает Украине принимать закон, по которому с поста главы антикоррупционного бюро должен быть уволен человек, признанный коррупционером.

"МВФ запрещает Украине увольнять главу НАБУ, даже если того уличили в коррупции. Абсурд? Отнюдь. Дело не в том, что МВФ так печётся об украинских коррупционерах. Дело в принципе: аборигены не имеют права увольнять чиновника колониальной администрации, а НАБУ - орган как раз этой администрации. Не должно создаваться даже иллюзии того, что глава НАБУ как-либо зависим от украинских властей или правосудия. Это вопрос принципа", - пишет журналист Юрий Ткачев в своем телеграм-канале.

Не закон, а аудит

Тем временем, настроения в президентской фракции уже меняются.

Там заговорили о том, что главу НАБУ менять нужно, но не через закон, а через аудит. Что является намного более длинной историей. Хотя, как считают ряд депутатов, и более юридически чистой.

В комментарии "Стране" депутат Александр Качура ("Слуга народа") заявил, что по законопроекту Гончаренко не удастся уволить Сытника. По его мнению, есть большой риск в том, что даже если принять этот закон и на его основании уволить главу НАБУ, тот может восстановиться через суд.

"Нет смысла спешить с принятием этого законопроекта. Я уже не раз говорил, что он хорош на будущее, но по нему нельзя уволить Сытника. Надо проводить аудит НАБУ и по его результатам уже голосовать за увольнение, после аудита это будет законное увольнение, которое никто не сможет оспорить. Сейчас многие депутаты требуют, чтобы быстрее рассмотрели вопрос, быстро его уволили. Но нужно понимать, что быстро быть не может. Если это аудит, то это пару месяцев. Да, мы можем проголосовать постановление, которое подписали 220 депутатов, и я тоже подписал, об увольнении главы НАБУ. Но потом Сытник отмотает его назад и вернется через суд и будет у нас два главы НАБУ. Кому будет лучше?" - сказал "Стране" Качура.

Напомним, выводы аудита (в случае, если они будут негативными) являются основанием для отставки директора НАБУ. Проводит аудит комиссия внешнего контроля в составе трех членов, которых по одному выбирают президент, Верховная Рада и Кабинет министров из числа людей, которые имеют большой опыт работы в органах досудебного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях.

Впервые тройку аудиторов НАБУ удалось сформировать к лету 2018 года, при чем не без скандалов.

От Кабмина в комиссию вошел бывший судья ЕСПЧ Михаил Буроменский, от Рады - Владимир Василенко, который в 2000-х годах был судьей Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии. По президентской квоте был назначен Павел Жебривский, бывший прокурор и экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации. Но эти аудиторы так и не приступили к работе. По идее, сейчас эти места снова вакантны. То есть и аудиторов придется назначать заново, а на это тоже требуется немало времени.

Впрочем, другой собеседник "Страны" в президентской фракции отмечает, что окончательное решение, как уволить Сытника, еще не принято.

"Если будет решено использовать конструкцию с принятием закона, то можно и сроки на подачу поправок сократить, и принять этот закон за две недели, а потом назначить в НАБУ кандидатуру, которая тоже устроит американское посольство, того же Гизо Углаву. А Сытник пусть судится, кто же ему помешает. Кроме того, не нужно переоценивать влияние Рон ван Родена на позицию МВФ. Роден близко сошелся с нашими "соросятами", но решения в Фонде принимают совсем иные люди. К тому же, как показывает пример Рябошапки, внешнее давление только усиливает желание Зеленского уволить того, по поводу которого давят", - говорит нардеп.

Как Сытник затормозил Саакашвили

Опрошенные "Страной" эксперты говорят о том, что вся загвоздка с увольнением Сытника заключается в том, что еще нет глобальной договоренности по размену должности Сытника на назначение кандидатов, которые бы устроили Запад.

В Офисе президента изначально такой кандидатурой видели Михаила Саакашвили. Именно для "размена" на Нефедова и Сытника, его и хотели назначить на пост вице-премьера по реформам. Но, во-первых, против кандидатуры Михо взбунтовалось правительство и часть фракции "Слуга народа". А во-вторых, нет пока понимания, что Запад и МВФ такой размен устроит и что Фонд и посольства готовы "сдать" Сытника, поверив в Саакашвили. Именно с этим и связана пробуксовка назначения экс-президента Грузии.

"После увольнения Рябошапки и Гончарука, которые открыто поддерживались Западом, увольнение еще и Сытника могло бы восприниматься как вызов. Надо бы назначать кого-то, кого поддерживают посольства Запада. Поэтому и появился Саакашвили, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - В целом вопрос по увольнению Сытника уже ни у кого не вызывает сомнений. Решение о его отставке на Банковой уже принято и это ощущается. Раньше прикрывала его позиция западных партнеров. Но теперь нужно или договариваться о каком-то размене, или ждать, пока он сам подаст в отставку, или идти долгими путями по закону".

Политолог Вадим Карасев в разговоре со "Страной" отмечает, что именно окружение президента заинтересовано в том, чтобы тема с назначением Саакашвили не канула в лету, так как именно размен Сытника на Саакашвили мог бы стать эффективным способом избавиться от токсичного главы НАБУ, не вызвав на себя гнев Запада.

"Деньги нужны, поддержка Запада нужна, нужно лавировать между всеми этими проблемами. Предполагался размен - Сытник на Саакашвили, а тут Шмыгаль и часть парламента против. И что теперь делать? Либо упрашивать депутатов, либо ломать через колено. Да и Ермаку и Зеленскому одно дело - приткнуть Саакашвили вициком в Кабмин и совсем другое дело - забирать к себе на Банковую. На Банковую они не хотят. В Кабмин не могут. И поэтому история с разменом и Сытником пока заглохла", - говорит Карасев.