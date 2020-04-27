Для назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Кабинет министров Украины на должность вице-премьера появилось серьезное препятствие.

Дело в том, что такое назначение невозможно в связи с тем, что у Михо в Грузии имеются непогашенные и не снятые судом судимости. А украинское законодательство запрещает назначение в Кабмин лиц с "действующей" судимостью.

Станет ли судимость Михо преградой для его назначения на должность, анализирует "Страна".

Дважды судимый экс-президент

На минувшей неделе "Страна" первой сообщила, что украинская власть рассматривает вариант с назначением Саакашвили в Кабинет Министров.

В тот же день сам бывший президент Грузии подтвердил, что не исключает такую возможность, что он может стать вице-премьером по вопросам реформ. Уже в пятницу, 24 апреля, Саакашвили презентовал свой план по реформам на заседании фракции монобольшинства - "Слуги народа". Но до самого голосования пока дело не дошло. Технически - за назначение Саакашвили не хватало голосов в партии власти.

Но теперь с таким назначением могут возникнуть и юридические проблемы, ведь согласно ст.7 Закона "О Кабинете министров Украины" лицо, имеющее судимость (не погашенную или не снятую), не может быть назначено на должность члена Кабинета министров Украины.

Судимость Саакашвили как раз стала причиной лишения его украинского гражданства. Исходя из позиции Госмиграционной службы, сам Саакашвили при получении гражданства Украины скрыл, что у него была судимость в Грузии. И именно это стало основанием для утраты им гражданства в 2017 году (сам Саакашвили и его сторонники заявляли, что это было лиш предлогом для Порошенко лишить его гражданства в отместку за оппозиционную деятельность).

Бывший президент Грузии покинул свою родину еще в 2013 году. Там против него возбудили ряд уголовных дел, а по некоторым из них он даже был заочно осужден к лишению свободы.

Например, в январе 2018 года Тбилисский горсуд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу о превышении полномочий, которое касалось событий 2009 года. Тогда президент помиловал четырех полицейских, отбывавших тюремный срок за убийство в 2006 году сотрудника банка Сандро Гиргвлиани.

В июне 2018 года Тбилисский горсуд заочно приговорил Михеила Саакашвили к шести годам тюремного заключения за превышение служебных полномочий в 2005 году. Суд установил, что тогда Саакашвили, будучи президентом Грузии, приказал своим подчиненным избить члена парламента, бизнесмена Валерия Гелашвили.

А в мае 2019 года Верховный суд Грузии окончательно оставил приговор в силе, отклонив кассацию Саакашвили.

Кроме того, правоохранительные органы Грузии расследуют еще одно дело против Саакашвили о растрате государственных средств.

В связи с тем, что Украина ратифицировала Европейскую конвенцию о международном признании судебных решений по уголовным делам и договор с Республикой Грузия о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам, все эти судебные решения, вынесенные в Грузии по Саакашвили, считаются действительными на территории Украины.

Таким образом, в отношении Михо можно применить норму закон о Кабмине, в соответствии с которой он не может быть назначен членом правительства.

Кроме того, по-прежнему есть вопросы и относительно украинского гражданства Саакашвили.

"Если рассмотреть ситуацию с Саакашвили с самого начала, то не совсем понятно, каким образом он вообще получил украинское гражданство. У нас существует между Украиной и Грузией соответствующий договор, и в случае, если есть открытое уголовное дело в Грузии, Украина вообще не имела права давать украинское гражданство Саакашвили. Уже когда было открыто уголовное дело по вопросу выдачи украинского паспорта Саакашвили, выяснилось, что он даже не подавал никаких заявлений с просьбой вступить в украинское гражданство. То есть, на каком основании ему было выдано украинское гражданство президентом Порошенко, не понятно", - рассказывает "Стране" старший партнер Адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Голоса собирают к четвергу

Между тем, как стало известно "Стране", уже в ближайший четверг вопрос назначения Саакашвили может быть вынесен на повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады.

Как рассказал "Стране" депутат от "Слуги народа" Александр Качура, судимости Саакашвили на его родине, с точки зрения фракции, не являются препятствием для рассмотрения этого вопроса.

"Саакашвили - гражданин Украины, мы суверенное государство, мы можем назначать своих граждан на любые должности. Его правовые отношения с Грузией - это его дело. Но для нас он, прежде всего, гражданин Украины", - отметил Качура.

Кроме того, по словам депутата, по состоянию на понедельник число депутатов, готовых поддержать это назначение, выросло.

"Все больше людей готовы за него голосовать. Я бы сказал, что во фракции еще нет 70%, но уже довольно значительная часть, близкая к этой цифре. Кроме того, Саакашвили будет встречаться по отдельности с разными группами. Например, завтра или послезавтра у него будет встреча с депутатами, которые представляют Сумской регион, хочется услышать его планы по реформам в разных регионах и разных сферах. Будут проходить консультации и с другими группами. Я думаю, что голоса найдутся", - сказал "Стране" Качура.

В тоже время, как заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахмия, в повестке дня внеочередного заседания Верховной Рады пока отсутствует вопрос о назначении Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ, поскольку народные депутаты еще не определились по этой позиции.

"На этот четверг мы еще не определились с повесткой дня. У нас будет повестка, инициированная парламентом (мы сейчас ее формируем), там нет этого вопроса. Но я не исключаю, что по инициативе Офиса президента могут быть добавлены кадровые вопросы", - сказал он.

Кроме того, Арахамия ушел от ответа на вопрос, если ли соответствующее количество голосов для назначения Саакашвили. Депутат сослался на то, что еще не было нового заседания фракции.

"Мы будем определяться ближе к заседанию парламента, потому что сейчас все в разъездах. Почти все депутаты в регионах, поэтому мы не можем сейчас сказать, есть голоса или нет", - сказал Арахамия.

По данным "Страны", активно против назначения Саакашвили выступает премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Доходит до того, что нашим звонят из Офиса президента и просят поддержать Саакашвили, а потом звонит Шмыгаль и говорит - пожалуйста, не голосуйте, он нам в правительстве не нужен", - сказал "Стране" один из депутатов.