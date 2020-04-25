В пятницу 24 апреля Кабмин уволил главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова и председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова. К обоим были серьезные претензии по работе. Нефедову вменялся в вину провал поступлений по таможне и то, что он не смог уничтожить коррупционные схемы.

Что касается Верланова, экс-министр финансов Игорь Уманский обвинял его в том, что Верланов и его люди крышуют схемы по "скруткам НДС".

Накануне Рада даже создала Временную следственную комиссию по расследованию заявлений Уманского, а сам экс-министр был назначен советником главы президентского офиса Андрея Ермака.

В связи с этими увольнениями, вновь всплыла тема с отставкой главы НАБУ Артема Сытника. На минувшем заседании парламента даже должен был рассматриваться законопроект, который позволит его уволить из НАБУ, однако, этот вопрос внезапно исчез из повестки дня.

Поскольку Нефедов, Верланов и Сытник считаются типичными представителями так называемых "соросят" (деятелями, ориентированными на западные и грантовские структуры), сложилось впечатление, что власть пытается вычистить свои ряды от этой тусовки.

Тем более, что ранее были уволены и другие представители этой группы - премьер-министр Алексей Гончарук, генпрокурор Руслан Рябошапка и министр экономического развития Тимофей Милованов.

Поэтому "Страна" опросили экспертов, в чем причина последних кадровых перемен в украинской власти и какие они могут иметь последствия.

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Сегодня перед властью стоит важная задача: переориентировать все ключевые финансовые потоки, которые привязаны к национальному капиталу, вывести их из-под влияния Запада. Стало очевидно, что внешние игроки не помогут Украине. Поэтому президент и его команда делают ставку на наш капитал, на наших олигархов.

Как таковой задачи "громить соросят" сейчас нет. Хоть и происходит постепенное очищение всей вертикали власти от их влияния. Например, из "брдошников", которые пришли вместе с бывшим премьер-министром Алексеем Гончаруком, остался только министр юстиции Денис Малюська.

Тем не менее, обратите внимание, как уволили Нефедова и Верланова. Их уволили с выплатой всех компенсаций, никто не охотился за их головой, никто не завел на них уголовные дела. Это никому не было нужно. А то, что нужно, - это просто назначить на эти хлебные должности персоналии, которые будут устраивать наших олигархов.

С другой стороны, теперь нужно приготовиться Сытнику. Долгое время он обеспечивал параллельную систему правосудия. По сути долгое время фактор НАБУ нависал над всей государственной, правоохранительной системой. Но сегодня уже практически никто из его прежних покровителей не считает Сытника эффективной фигурой для борьбы с коррупцией.

Вадим Карасев, директор "Института глобальных стратегий".

Суть в том, чтобы в налоговую и таможню поставить более надежных людей.

Эти увольнения происходят в условиях размена на фигуру Саакашвили. Чтобы никакие посольства не воспринимали чистку "соросят", как разрыв с Западом, проводится эта операция "Прикрытие". Обратите внимание, против Саакашвили не выступал ни Коломойский, ни Ахметов. То есть, это такой новый олигархический консенсус. Но не хотят Саакашвили как раз "соросята", они понимают, что это фигура прикрытия для того, чтоб их убрать. Хоть Саакашвили и сам является представителем старшего "соросовского" поколения, он им чужой.

Что касается Сытника, до сих пор его не давал уволить Запад. Поэтому были все эти метания с законопроектами, нехваткой голосов. Но теперь его могут разменять на Углаву, Сакварелидзе или любую другую компромиссную фигуру. Сам Сытник уже для всех является слишком токсичным, и защищать его ценой своей репутации никто не будет.

Андрей Золотарев, руководитель центра "Третий сектор"

Первопричина увольнения Нефедова и Верланова в том, что это абсолютно провальная работа. Например, таможня завалила план поступлений в бюджет, по налоговой хоть они план и перевыполнили, был скандал со скрутками НДС. В условиях, когда мы режем бюджет и будем еще раз резать, держать людей, которые провалили работу, - нельзя.

Кроме того, добавилась внутривидовая борьба в команде, стремление разных олигархов продвинуть своих людей. Мы помним выступление Зеленского, что если чиновник не справляется, не надо держать его годами на этой должности. Теперь, чтобы уволить министра, Генпрокурора или любого другого члена команды, не надо ждать звонка из Вашингтона.

На фоне этих скандалов держать дальше Нефедова и Верланова - это был бы репутационный удар для самого Зеленского.

То, что они оказались еще и соросятами, это скорее приятный бонус, системного вытеснения "соросят" сейчас нет. В Украине давно идет борьба между "соросятами" и отечественным олигархатом, но нужно понимать, что это борьба мерзавцев с негодяями.

Вполне возможно, что ближайшая перспектива - это увольнение Сытника - держать на этой должности официального коррупционера - себе дороже. Тем более, что потенциальная замена - это Гизо Углава, человек понятный Западу.

Игорь Гужва, главный редактор интернет-газеты "Страна"

В последние дни произошло много событий – неожиданный камбэк Саакашвили, внезапное увольнение Верланова и Нефедова, а также разговоры о скором увольнении Сытника.

Для многих наблюдателей все эти события кажутся странными и непонятными. Но на самом они выстраиваются в единую логику.

1. Запад пытается поставить под свой контроль политические и экономические процессы внутри Украины, но этому сопротивляется украинская элита (олигархи, чиновники, силовики, региональные кланы и проч). Внутри последней группы идет беспрерывная борьба всех со всеми, но стратегически все заинтересованы в соблюдении известного принципа "Техас должны грабить техасцы".

2. У Запада с 2014 года появилось очень много рычагов влияния на Украину и украинскую элиту, есть своя управляемая группа внутри страны (так называемые "соросята"). На стороне украинской элиты – хитрость, изворотливость, контроль над медиа, парламентом, силовыми структурами. В первый год своего правления Порошенко был вынужден запустить во власть экспатов и соросят, чтоб изображать реформы и получать кредиты МВФ, но затем освоился и понял, что Запад можно разводить на кредиты и без соросят на теме противостояния с Россией. Потому и соросят, и грузин из власти постепенно выгнал. Запад понимал, что Порошенко ворует и обманывает, но кредиты продолжал давать из геополитических соображений (необходимость поддерживать Украину как фактор постоянного давления на Россию). Хотя на Порошенко обиду все равно затаил и потому попрощался с ним без всякого сожаления.

3. В начале правления Зеленского, пользуясь его неопытностью и сыграв на его амбициях ("вы войдете в историю", "мы окажем вам невероятную поддержку" и т.д.) и немного припугнув ("работать с Коломойским очень опасно, будут плохие последствия") Запад и соросята попытались провернуть блицкриг и мощно вошли во власть. Гончарук, Рябошапка, Милованов и прочие. И украинской элите пришлось приложить немало усилий, чтоб вернуть в семью "Козлевича, которого охмурили ксендзы" (к слову, помог им в этом раздрай внутри США между Трампом и людьми демократов, до сих пор контролирующими украинское направление в Госдепе). Процесс начался с отставки Рябошапки и Гончарука, должен был продолжиться отставкой Сытника и Нефедова, но потом затормозился из-за эпидемии коронавируса. Точнее – из-за резко возросшей зависимости от кредитов МВФ. Можно было прожить и без кредитов, но это требовало смены курса страны (включая прекращения войны на Донбассе и возвращения к многовекторной внешней политике), на что украинская элита не решилась. А потому вновь пошла по проторенной дорожке к МВФ. Что, естественно, затрудняло процесс очистки власти от соросят. Поэтому пришлось решать сложную задачу – как и кредит получить, и соросят выгнать.

4. С этой целью было начато движение по двум направлениям. Во-первых, принятие законов, которые просит МВФ – о земле и о банках. Причем принимают их так, чтоб потом, если будет нужно, отменить через Конституционный суд. Хотя Коломойскому, который себя видел чуть ли не регентом при молодом короле Зе, это все равно тяжело пережить чисто психологически ("как же так, я ж его во власть привел!"), но товарищи дают ему понять: пора смириться, что он «один из», а не регент. А потому пусть довольствуется тем, что уже имеет. Во-вторых, во власть решили вернуть Саакашвили. А вместе с ним, возможно, и других «реформаторов». Вернуть без каких-либо полномочий, просто для создания видимости реформ. С этой же целью их брал и Порошенко, но тогда Саакашвили не захотел быть ширмой и взбунтовался. Как он поступит на этот раз – вопрос. Может быть, учитывая прошлый неудачный бунтарский опыт в Украине, он согласится играть в эту игру. И тогда никаких скандалов не будет. Просто Михо расскажет МВФ и посольствам большой семерки про победную поступь реформ. И, возможно, в этом ему помогут и отдельные члены наблюдательных советов госкомпаний с хорошей зарплатой. А может быть и нет. Правда, в самой фракции "Слуга народа" не все поняли замысел. Но это не большая проблема – Зеленский убедит проголосовать, если к тому моменту, конечно, сам Михо не спрыгнет и не даст понять, что он на отведенную ему роль не согласен.

5. Шум вокруг назначения "реформатора" Саакашвили уже был технично использован для того, чтоб уволить "реформаторов" Нефедова и Верланова. Тем более, было за что. Нефедов провалил план поступлений на таможне, а коррупция цветет пуще прежнего. О коррупционных схемах Верланова стало широко известно после заявлений Уманского. Но увольняют обоих, естественно, не для того, чтобы побороть коррупцию. А для того, чтобы переделить схемы исходя из нового расклада во власти. Так, прогнозируется усиление влияния в обоих органах друга президента Ильи Павлюка, известного «специалиста» по таможне. Не останутся в накладе и прежние кланы, а также различные группы внутри "Слуги народа", что должно повысить результативность голосований фракции.

6. Следующим этапом будет принят закон по отставке Сытника из-за его коррупционного деяния (и опять же – Сытника уж точно есть за что отправлять в отставку, учитывая полный провал антикоррупционной работы). Причем этот процесс будет синхронизирован с принятием антиколомойского закона, чтоб минимизировать недовольство Запада. Мол, главное, что закон приняли, а Сытник – то мелочь. Кроме того, вместо Сытника станет и.о. главы НАБУ давний соратник Саакашвили Углава – понятный Западу человек. Также запущен слух, что главой ГБР сделают Сакварелидзе. На самом же деле у власти другой план – объединить ГБР и НАБУ. После чего там не будет ни Углавы, ни Сакварелидзе.

7. Все эти хитрые маневры, безусловно, не являются большим секретом. Но расчет видимо на то, что Запад и МВФ закроют на все глаза и не дадут рухнуть посаженной на карантин украинской экономике. Также как они закрывали глаза и при Порошенко. Пока трудно однозначно сказать, как оно будет, но важно даже другое. Сейчас масштаб проблем и в Украине, и в мире совсем иного уровня. И кредитов МВФ не хватит даже на выплаты по внешним долгам, не говоря уже о чем-то большем. И поэтому прежняя схема "получаем кредиты, воруем и противостоим России" может перестать быть жизнеспособной. А значит вопрос о смене курса рано или поздно, но вновь встанет в полный рост. Вопрос только в том, в какую сторону этот курс поменяется.