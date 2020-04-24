Мэр Киева Виталий Кличко - снова официальный руководитель своей старой партии УДАР.

Как стало известно “Стране”, политсила успела еще до карантина провести съезд и вернуть Кличко председательское кресло.

Но это формальность. На деле киевский градоначальник сохранял контроль над партией, даже когда ею руководили другие люди, остававшиеся номинальными председателями.

Зачем Кличко нужен его прежний статус в УДАРе, разбиралась "Страна".

В кругу старых друзей

Как писала "Страна", в июне 2019 года УДАР возглавил малоизвестный Александр Гаврилец. Человек с таким именем и фамилией был и остается помощником народного депутата Сергея Алексеева, в 2019-м состоящего во фракции “Блока Петра Порошенко” (и во внутрифракционной группе УДАРа), а сегодня во фракции “Европейской солидарности” того же экс-президента Порошенко.

По информации "Страны", вместе с Кличко в политсовет УДАРа вошли кум и близкий друг мэра-боксера, экс-нардеп Артур Палатный и его коллеги во фракциях УДАРа и БПП Роман Романюк и Николай Паламарчук, советник Кличко на общественных началах, экс-руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, а также многолетний пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева.

В отличие от Палатного и Паламарчука, которые были довольно заметны в жизни Рады предыдущего - восьмого - созыва, Романюк держался тени.

Хотя он фигура в окружении Кличко достаточно интересная.

“Он человек грамотный - (по образованию Романюк юрист и госуправленец - Ред.), но его амплуа - скорее, решала. В этом качестве он взаимодействовал с судами, полицией и так далее, в том числе и через свой благотворительный фонд помощи правоохранительным органам. Во фракциях он голосовал, как говорило руководство, свою линию не пытался гнуть. От Кличко он далеко и не уходил”, - говорит коллега Романюка во фракции БПП.

Интересно, что именно Романюк возглавлял партию “Новая страна” до ее переименования в 2010-м в УДАР.

Владимир Бондаренко - это также кадр Кличко. При мэре-боксере он три года руководил аппаратом КГГА, однако после громкого по городским меркам скандала о поддельном дипломе уволился по собственному желанию, но оставшись возле Кличко внештатным советником. В обновленном УДАРе он будет заместителем председателя партии и главой ее Центрисполкома.

Собеседник издания, знающий Бондаренко по УДАРу, не удивлен.

“Володя прекрасно разбирается в проблемах Киева - он долго работал в общественной приемной УДАРа в столице, где сталкивался с самыми разными вопросами. Он прошел несколько избирательных кампаний, глубоко знает документооборот. Кличко вряд ли бы нашел более грамотного и ответственного человека на исполнительной комитет уже всей политической силы”, - говорит собеседник издания.

Кроме того, по информации издания, в партию вернулась ее бывший председатель Оксана Продан, хотя в свое время покинула ее, хлопнув дверью из-за попыток Кличко и части его близкого окружения договориться о квоте в избирательном списке “Евросолидарности” Порошенко. В политсовет УДАРа, как мы видим, ее не включили.

Телевизор в помощь

Новый состав руководящего органа партии Кличко говорит, прежде всего, о следующем.

Вопреки обещаниям, никаких “новых людей” в руководство мэр-боксер не привел. На анонсированную перезагрузку УДАРа это тянет мало (если не считать, что из политсовета убрали технических исполнителей). В партии Кличко опять окружили хорошо знакомые ему люди, которым просто добавили новые функции.

Например, Оксана Зиновьева к обычным обязанностям добавила предвыборный пиар Кличко, реализуемый с оглядкой на карантин. По слухам среди политтехнологов ей принадлежит авторство уличной социальной рекламы “Хватит шастать”, где мэр-боксер закатывает рукав, как бы готовясь к драке.

По информации издания, Кличко на кампанию получит поддержку влиятельного предпринимателя и парламентария Вадима Столара. На деньги последнего под мэра-боксера планируется запустить новый городской телеканал.

Народный депутат восьмого созыва Дмитрий Белоцерковец, близкий к Кличко, отказался комментировать изменения в УДАРе. “Это уполномочен делать только Виталий Владимирович”, - сообщил он “Стране”.

Мэр в роли паровоза

Кроме того, возвращение Кличко в председатели УДАРа вызывает подозрение, что киевский градоначальник хочет стать локомотивом для своего проекта на местных выборах, одновременно баллотируясь на нынешний руководящий пост. Правда, повторять ему финт с первым номером избирательного списка партии, как с БПП в кампанию 2014-го, смысла нет.

“Первого номера списка партии не будет в бюллетенях на каждом территориальном округе в Киеве, а только на том округе, к которому его распределят”, - объясняет “Стране” соавтор избирательного кодекса, экс-депутат Александр Черненко. Правда, в Раде ходят разговоры, чтобы изменить этот порядок и таки публиковать фамилию, открывающую список, на всех бюллетенях, но дойдут ли еще до этого руки, хотя лоббирует это, например, партия “Батькивщина”.

По мнению политолога Руслана Бортника, городскому голове выгодно разморозить УДАР и официально вернуться к его управлению.

"Дело не только в выборах мэра, но и Киевсовета. У самого Кличко хороший уровень поддержки. А вот УДАР по хорошей социологии набирает от силы половину рейтинга своего лидера. Даже если Кличко победит, он рискует получить враждебный или хотя бы конкурентный городской совет. И в таком случае работать ему будет крайне сложно. Власть его будет реально ограничена Киевсоветом с одной стороны и Офисом президента - с другой, с которым еще непонятно как будут складываться отношения в будущем. Кличко важно подтянуть УДАР или любой другой свой проект до своих показателей. Во всяком случае УДАР не токсичный бренд и уже ассоциируется с Кличко", - комментирует эксперт "Стране".

По замерам социологической группы "Рейтинг" в начале апреля, уровень поддержки Кличко в Киеве составляет 38,7% среди респондентов, определившихся с выбором и готовых участвовать в голосовании, и это самый высокий показатель. При этом за УДАР готовы проголосовать только 13,5% таких опрошенных, тогда как за пропрезидентскую партию “Слуга народа” 22,3% определившихся респондентов, а 18,6% - отдали бы голоса за партию “Европейская солидарность”. То есть, при сохранении такой картины, Киевсовет не будет подконтролен Кличко.

При этом политолог Вадим Карасев вообще полагает, что в качестве лидера УДАРа Кличко будет сложнее переизбраться.

“Оставаясь беспартийным, ты можешь говорить, что представляешь интересы всех, ну или большинства жителей столицы. А когда ты идешь от партии, то - только некой группы, поддерживающей эту самую партию. Тем более что он действующий мэр, и ему надо показывать уже сегодня, что он борется за весь Киев, защищает всех киевлян”, - говорит эксперт “Стране”.

Но, в конечном счете, перспективы Кличко и его политсилы на выборах в Киеве зависят от того, какую тактику выберет Зеленский и его партия "Слуга народа" - пока что самая популяррная политсила в столице.

Если будут выдвинуты малопопулярные неоднозначные фигуры типа Александра Ткаченко или Николая Тищенко, то Кличко, безусловно, получит преимущество. Социология в таком случае фиксирует его убедительную победу на выборах. Более того, неудачный кандидат в мэры от "Слуги народа" может потянуть вниз и показатели партии на выборах в горсовет.

Если же на Банковой решат не "сливать" Киев в пользу Кличко, а выставить серьезного кандидата, причем начав его раскручивать заранее, то выборы для нынешнего мэра не будут легкой прогулкой.