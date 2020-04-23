Президент Украины Владимир Зеленский и его команда пытаются выстроить свою систему контроля над информпространством.

Активность идет сразу по двум направлениям.

С одной стороны, в Раде продолжается работа над законопроектом о медиа, который наделит Нацсовет по ТВ и радиовещанию фактически неограниченными полномочиями - возможностью регулировать деятельность не только радио и телеканалов, но и сайтов, газет и вообще любых поставщиков информации, включая блогеров. Ему же дается право блокировать контент на сайтах в ускоренном режиме (подробнее о законопроекте можно прочитать здесь, а реакцию на него ОБСЕ здесь).

С другой стороны, президент хочет переформатировать под себя сам Нацсовет. Потому что без контроля над этим органом передавать ему по новому закону о медиа мега-полномочия с точки зрения Зеленского не только бессмысленно, но и опасно.

Сейчас Нацсовет фактически управляется представителями крупнейших олигахических групп, которые имеют свои телеканалы - Коломойского, Ахметова и Пинчука.

Этот расклад был вчера зафиксирован во время избрания нового руководства совета.

Бывшая телеведущая канала "1+1" Ольга Герасимьюк стала главой Нацсовета, ее выбрали тайным голосованием члены этого органа.

Первым заместителем председателя стал Валентин Коваль, а заместителем председателя - Олег Черныш. Юрия Зиневича избрали ответственным секретарем Национального совета.

Отметим что Герасимьюк считается человеком Коломойского. Также как и Олег Черныш, и Юрий Зиневич.

Валентин Коваль считается близким к медиа-группе Виктора Пинчука.

Кроме того, в Нацсовете есть еще два члена, которые связаны с медиа-группой Рината Ахметова - Оноприенко и Ильяшенко. И еще один представитель медиа-группы Коломойского - Елена Ницко. То есть в целом это 7 человек из 8, без которых не может быть принято ни одно решение.

При этом полномочия Ильяшенко, Герасимьюк и Черныша, которые были назначены по квоте Рады, истекли еще в июле прошлого года. И они работают лишь до избрания новых членов.

Более того, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады не так давно рекомендовал парламенту признать работу Нацсовета неудовлетворительной, что влечет за собой отставку всей квоты Рады (а это помимо Ильяшенко, Герасимьюк и Черныша еще и Оноприенко, который был назначен в мае прошлого года).

Но, как видим, несмотря на то, что как минимум половина состава Нацсовета фактически находится под угрозой скорого увольнения, эта половина не просто продолжает активно работать, но и фактически берет под свой контроль Нацсовет.

Что происходит в этом органе и как это повлияет на медиа-планы Зеленского, анализирует "Страна".

Две квоты и судьба Герасимьюк

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания является коллегиальным органом, который состоит из 8 членов, четверых из которых назначает президент, четверых - Верховная Рада. Срок действия полномочий членов совета - 5 лет. При этом, работа совета считается правомочной при условии назначения как минимум шести членов органа.

В июле 2019 года закончился срок действия полномочий членов Нацсовета, назначенных по квоте Верховной Рады - Ольги Герасимьюк, Олега Черныша и Александра Ильяшенко.

Но в октябре 2019 были внесены изменения в законодательство, которые предусматривали, что члены Нацсовета продолжают выполнять свои обязанности до дня назначения Верховной Радой Украины новых членов Национального совета, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий.

В марте нынешнего года Зеленский начал кадровую ротацию в этом органе. Он досрочно прекратил полномочия четверых членов, которые вошли туда по квоте президента - Юрия Зиневича, Валентина Коваля, Сергея Костинского и Ульяны Фещук.

На следующий день Зиневича (ориентирующегося на Коломойского) и Коваля (человека Пинчука) он назначил заново. А в середине апреля ввел в состав органа по своей квоте Елену Ницко, которая ранее работала директором по маркетингу в "Синема Сити", а также в ТРК "Студия "1+1".

А еще одно вакантное место, судя по всему, достанется главе пресс-службы "Квартала 95" Татьяне Руденко, сестра которой Ольга Руденко - депутат Верховной Рады от "Слуги народа". Татьяна Руденко уже подала на проверку свою декларацию, в которой указала, что претендует на должность члена Нацсовета.

Таким образом, квота президента будет заполнена целиком.

"Зеленский отправил в отставку назначенную по своей квоте половину Нацрады, чтобы очистить ее от людей Порошенко. Своих кресел лишились ярые "порохоботы" Сергей Костинский и Ульяна Фещук. Они ориентировались на Ложкина и Стеця, и занимали особо жесткую позицию по отношению к "непорошенковским" медиа – организовывали внеплановые проверки, инициировали санкции и создавали другие проблемы таким СМИ, как NewsOne, Вести, 112 и даже "1+1". Поэтому их зачистка выглядит вполне логичным шагом. Еще двое представителей президента в Нацраде сохранили свои кресла. Юрий Зиневич ориентируется на Коломойского, а Валентин Коваль – на олигарха Пинчука. Что должно давать лояльность этих медиаресурсов к президенту", - говорит "Стране" секретарь НСЖУ, журналист Денис Иванеско.

А вот назначение членов Нацсовета по квоте парламента еще впереди.

И тут есть интрига. Дело в том, что часть нардепов от "Слуги народа", которых связывают с Коломойским, активно продвигали на должность главы Нацсовета Герасимьюк (то есть, предлагали ее переназначить). Но ей уже исполнился 61 год, а по закону избираться может только человек младше 60 лет.

Поэтому в законопроект о медиа вписали норму, отменяющую этот порог.

А пока же, не дожидаясь решения Рады, члены Нацсовета сами назначили Герасимьюк главой этого органа.

Борьба за Нацсовет и закон о медиа

Правда, все эти движения не очень соотносятся с решением Комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовать парламенту признать неудовлетворительной работу Нацсовета за 2019 год.

Председатель комитета Александр Ткаченко отметил, что "возникло много вопросов к ряду направлений деятельности, в том числе по растрате 100 млн грн государственных средств на создание мониторингового центра" ("Страна" уже анализировала в деталях историю с "распилом" бюджетных средство на мониторинговый центр).

Признание работы Нацсовета неудовлетворительной ведет к отставке членов Нацсовета по квоте Рады. В том числе и Герасимьюк (даже если б у нее и так не закончился срок полномочий). И, в любом случае, нелогично назначать ее на руководящую должность, раз ее работой Рада неудовлетворена.

"Сперва президент признал работу Нацсовета неудовлетворительным. Точно также профильный комитет по вопросам гуманитарной политики признал работу Нацрады неудовлетворительной и предлагает парламенту поддержать этот вывод. Таким образом Нацсовет проводит все эти кадровые перестановки в условиях, когда ему уже объявили вотум недоверия, и когда у части членов давно истекли полномочия. Но исторически так сложилось, что Нацсовет всегда был чувствителен к той политике, которая проводилась на Банковой. И нынешний Нацсовет не исключение. Он также идет в фарватере той информационной и медийной политики, которую реализовывает Офис президента, Владимир Зеленский и его команда. Но можно спрогнозировать, что в будущем, когда будет реализован план по принятию нового закона о медиа, тогда существенно будут усилены в целом полномочия медиарегулятора. И соответственно, когда монобольшинство реализует свое право по заполнению квоты в Нацсовете, тогда точно зацементируется доминирование Зеленского в этой сфере", - сказал "Стране" глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Источник "Страны" на телевизионном рынке говорит, что назначение Герасимьюк - это часть разворачивающейся борьбы за контроль над Нацсоветом.

"Сейчас Коломойский, Пинчук и Ахметов контролируют 7 из 8 членов Нацсовета. Когда свою должность по квоте президента получит пресс-секретарь "Квартала" Татьяна Руденко, то у Зеленского там будет аж один человек. И по всем вопросам ему нужно договариваться с олигархами. А президент с ними и с их телеканалами боится ссориться, потому даже по своей квоте переназначил людей Пинчука и Коломойского. Но если Рада поменяет всех четверых членов по своей квоте, то как раз там Зеленский и может попытаться провести своих людей. А это олигархам не надо. Поэтому они сделают все, чтоб по квоте Рады снова прошли их люди, а не Зеленского или еще кого-то. И параллельно они назначили новое руководство Нацсоветом, чтоб свой контроль зацементировать до тех пор пока не будет голосования в Раде. Самое интересное, что вся эта подковерная борьба за Нацсовет тормозит принятие закона о медиа. Так как пока нет понимания, кто будет контролировать Нацсовет с расширенными полномочиями. Изначально Нацсовет хотел взять под себя Коломойский, потому его люди и проталкивали законопроект о медиа. Но сейчас его позиции не столь сильны. Не против взять под контроль Нацсовет и сам Зеленский, но ему постараются не дать этого сделать. А есть еще западные структуры, которые в Нацсовете не представлены. Есть еще крупный медиапул, связанный со второй по численности фракцией в Раде "Оппоплатформой". И их представителей в Нацсовете тоже нет. Да и внутри самого Нацсовета не все просто. Например, человек Ахметова Оноприенко пытается взять на себя курирование юридического направления, а также проверок и мониторинга телеканалов. Но эти вопросы сейчас контролирует Зиневич от Коломойского и отдавать их не хочет", - говорит источник.

"Не удивительство, что президентская команда хочет обеспечить себе устойчивое большинство в Нацсовете, учитывая те практически неограниченные полномочия, которыми будет наделен этот орган после принятия закона о медиа, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - Номинально у президента там уже есть большинство, но пока что реально ему приходятся делить влияние с группой "Приват" и другими олигархами, а это не дает полную свободу действий. Сегодня Нацсовет как акционерное общество, где свои пакеты имеют и Зеленский, и группа "Приват" и другие олигархи, поэтому и решения будут принимать как в акционерных обществах. Судя по всему, этот Нацсовет идеологически будет мало чем отличаться от своих предшественников и это несет значительную угрозу для СМИ, которые окажутся неугодны власти или перейдут дорогу другим "акционерам" этого органа".