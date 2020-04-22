Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили имеет шансы вернуться в украинскую власть.

От команды президента Владимира Зеленского ему поступило предложение насчет должности вице-премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.

Это стало большим сюрпризом для истеблишмента. Правда, по состоянию на сегодняшний день пропрезидентской фракции “Слуги народа” (СН), которая формально составляет монобольшинство в Верховной Раде, может не хватить собственных голосов для назначения и значит, Офису президента (ОП) опять придется искать помощи сателлитов и союзников.

Впрочем, голосование планируется только в пятницу, когда планируются новые внеочередные заседания парламента.

Подробности - в материале “Страны”.

Решится все в пятницу

О том, что Саакашвили рассматривают на вице-премьерский пост, стало известно в среду. Как сообщила “Страна” со ссылкой на источники, руководство фракции через заместителей ее председателя организовало внутренний опрос об отношении к назначению Михо. Вскоре информация получила официальное подтверждение в "Слуге народа". А вот в Кабмине почему-то отмолчались.

Сам Саакашвили уточнил, что предложение войти в правительство он получил непосредственно от президента Зеленского, с командой которого он связывает “большие надежды для Украины”.

“У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве”, - сообщил Саакашвили на своей странице в Фейсбуке.

“Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах”, - сказал политик, пообещав представить в Верховной Раде “программу неотложных изменений и его участия в работе правительства… с конкретными наработками”.

В пятницу, 24 апреля, перед началом внеочередного заседания (всего их планируется два) Саакашвили ждут на заседании фракции СН.

“Будем обсуждать его назначение, задавать вопросы”, - сообщил “Стране” народный депутат Александр Качура ("Слуга народа").

Троянский конь

В обществе обсуждение уже идет, причем бурное. Саакашвили заработал неоднозначную репутацию в Украине. Приехав в нашу страну с имиджем преобразователя родной Грузии, он после пребывания сначала во власти, потом в жесткой оппозиции стал ассоциироваться не с реформами, а со скандалами воистину президентского масштаба.

Теперь имя харизматичного Саакашвили для многих - синоним землетрясения в политике, разгула политической стихии. Устоит ли по ее напором хрупкая конструкция власти Зеленского - самый главный в связи с предложением Саакашвили вопрос.

Официальная версия кадрового выбора следующая.

В комментарии “Интерфаксу” пресс-служба ОП заявила, что выбор Саакашвили обусловлен его известностью на международной арене и “опытом успешного внедрения реформ”.

“Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины”, - заявили в ОП.

Правда, политолог Вадим Карасев не верит в истину сказанного.

“Какие могут быть реформы во время карантина? Логика назначения Саакашвили в создании противодействия в Кабмине Авакову (министр внутренних дел Арсен Аваков - Ред.) , который серьезно укрепился после того, как жизнь в стране пошла по новым ужесточенным правилам, за выполнением которых следит именно силовой блок. Вызревание внутри власти новой конструкции во главе с Арсеном Авакова для команды Зеленского сейчас большая опасность, чем опасность от Саакавшили для и без того подкошенной конструкции власти “слуг народа”, - настаивает эксперт в комментарии “Стране”.

Что Михо в ОП рассматривается не только как реформатор, но и как противовес Авакову, в общем подтверждает собеседник издания в Офисе. “Арсен Борисович очень сильно хочет повысить свой статус, вплоть до премьер-министра, если представится случай. Но Саакашвили нужен и для общей стимуляции чуть подвисшего Кабмина”, - утверждает собеседник, попросивший об анонимности.

Впрочем, в отношениях экс-президента Грузии и главы МВД Украины не все так однозначно.

Да, непростые отношения Саакашвили с Аваковым, где нашлось место взаимным оскорблениям на публике, обещаниям посадить и выставить из Украины и швырянию стакана с водой в Администрации президента, конечно, сейчас на слуху у всех.

Но куда меньше вспоминают, что в свое время Авакова в окружении президента Порошенко негласно обвиняли чуть ли не в содействии Саакашвили и его сторонников в эпическом прорыве границы с Польшей.

И что якобы полиция не особо сопротивлялась попыткам отбить Михо, когда его везли в “воронке” после эпического побега от спецназа СБУ по крышам. И выставили экс-президента Грузии из страны верные Порошенко люди из Управления госохраны, а не ведомство Авакова.

Собеседник издания в окружении Саакашвили уверяет: вопреки устоявшемуся мнению о вспыльчивом человеке, Михо умеет держать себя в руках. Выяснять отношения на людях с тем же Аваковым он не будет.

“Как я понимаю, у них пакт о ненападении, если вообще не диалог”, - говорит источник.

Кстати, по его словам, после возвращения в Украину (когда Зеленский вернул Саакашвили гражданство) экс-президент трижды встречался с президентом.

“У него установился какой-то личный контакт с Зеленским. Решение предложить Саакашвили работу в правительстве президент принял сам. Миша его не просил”, - утверждает он.

Примечательно, что в окружении Авакова тоже не прогнозируют конфликтов с Михо. Более того, собеседник издания допускает, что приход Саакашвили в Кабмин может быть даже на руку главе МВД.

"Мы не исключаем, что у Офиса президента был расчет на то, что Саакашвили станет противовесом Авакову. Потому его и назначили. Но во-первых, между ними есть контакт и неплохой. А во-вторых, реформы в МВД уже проведены. И новые реформы Михо будет вести совсем по другим направлениям. В энергетике, на таможне, в налоговой сфере, в регуляторной политике, еще где-то. И там он будет пересекаться со Шмыгалем и другими министрами, а не с Аваковым. И зная вспыльчивый характер Михо он вряд ли сможет с ними сработаться и вскоре обвинит в саботаже реформ. А Аваков в этом деле станет его естественным союзником, так как он тоже хочет переформатирования Кабмина. Ведь он не оставил планы стать премьром. Кстати, по тем же причинам может быть вполне доволен назначением Саакашвили и Коломойский. Ему тоже не нравится Шмыгаль", - сказал "Стране" источник, близкий к окружению главы МВД.

В среде "слуг народа" по поводу возможного назначения царит определенная растерянность, так как непонятна его логика. Большинство опрошенных нами депутатов предполагают, что таким образом Зеленский и Офис президента пытаются показать, что готовы к реформам (или, как минимум, к их имитации). Высказываются также мнения, что новостью о Саакашвили пытались переключить внимание общества от продления карантина до 11 мая. Мол, пусть хоть так народ повеселится, если еще три недели дома сидеть придется.

Но при этом все ждут от появления Михо больших потрясений во власти.

"Очевидно, что ему нужен всегда враг. И поэтому вопрос не в том, будет ли Михо воевать. А в том, с кем он будет воевать. Это может быть Коломойский. Это может быть Шмыгаль. Это может быть таможня и налоговая после разоблачений Уманского. Это может быть, кстати, Ермак, если кто-то на него Саакашвили натравит. Это может быть Ахметов. А могут быть и они все по очереди вплоть до Зеленского. В любом случае, стабильности это назначение в нашей и без того непростой жизни не добавит", - сказал один из нардепов.

Правда, экс-нардеп Сергей Лещенко, полагает, что жизненные ориентиры у Саакашвили сменились.

"Многих беспокоит, не будет ли работа Саакашвили сопровождаться скандалами. Мой ответ такой: за последние годы я провел много часов в общении с Саакашвили. Он — за здоровый кипиш. Он скандалит из-за чувства несправедливости, из благих побуждений. И этот имидж его тоже тяготил. Поэтому, если Саакашвили не будут мешать в проведении реформ, если будет положен конец схемам, то скандалить будет намного меньше поводов", - написал Сергей Лещенко в своем телеграм-канале.

Надежда на союзников

Как бы то ни было, Рада еще должна одобрить назначение Саакашвили. А во фракции СН противоречивое отношение к этой идее.

“Однозначной поддержки фракции нет. Например, в моей внутренней группе (фракция СН разделена на 15 групп - Ред.) многие против. Я - в том числе. Считаю Саакашвили исторической личностью для Грузии, который реформировал эту страну. Но я не понимаю, зачем ему нужна должность в правительстве Украины. Я не приветствую политическую миграцию из страны в страну. Саакашвили может быть советником премьера или возглавить совет реформ при Кабмине и рекомендовать решения, но не работать в самом составе”, - говорит депутат Качура.

То есть ОП может столкнуться с дефицитом голосов своей фракции. Опять придется обращаться за помощью к другим парламентским объединениям. Саакашвили идеологически близок к фракции партии “Голос”.

Но там хранят интригу.

Как сообщил “Стране” член фракции Ярослав Железняк, вопрос Саакашвили там еще не обсуждали. “Ждем официального представления”, - отметил он.

В “Евросолидарности” Петра Порошенко, судя по всему, не будут голосовать.

“Забавно, что “слуги” аккуратно спрашивают наших депутатов насчет поддержки, но нет. Мы же принципиально не голосуем за кадры, и это же Саакашвили. Хотя в общем чате шутим, мол, давайте, добавим голоса, а они (СН - Ред.) пусть мучаются, как мы в свое время”, - говорит источник во фракции ЕС.

Собеседник издания, близкий к руководству депутатской группе “За будущее” (ЗБ), говорит, что в ней идет дискуссия.

“Мнения разделились. Окончательного решения еще нет”, - говорит он.

Но если ЗБ даст даже часть голосов за Михо, версия об интересах Коломойского, с которым связывают группу, получит довод в свою пользу. Кстати, если за него проголосуют члены фракции СН, ориентирующиеся на олигарха.

Источник в депгруппе “Доверие”, лояльной к Банковой, утверждает, что их объединение еще не определилось. Но в последних ключевых голосованиях группа вместе с рядом внефракционных депутатов всегда выручала Офис президента.

Народный депутат Николай Скорик (“Оппоплатформа”), который сам из Одессы, прогнозирует, что за Саакашвили ОПЗЖ голосовать не будет.

“У меня с ним ровные отношения. Но иллюзий по поводу него нет. Никаких реформ он не сделает. И если именно его ставят на реформирование, то чем Зеленский отличается от Порошенко?” - задается вопросом Скорик.

Не будет поддерживать кандидатуру и “Батькивщина”.

“Я хорошо отношусь к Михаилу. И вы помните, что Юлия Тимошенко (глава фракции “Баткивщины” - Ред.) поддерживала Саакашвили, когда его не пускали в Украину. Но брать ответственность за кадровых выбор этой власти мы не будем”, - прокомментировал “Стране” народный депутат Алексей Кучеренко (“Батькивщина”).