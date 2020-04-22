"Страна" опросила депутатов партии "Слуга народа", что они думают о назначении Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по вопросам реформ, а также стоит ли ожидать новых серий противостояния между Арсеном Аваковым и Михаилом Саакашвили во времена президента Зеленского.

Александр Качура, депутат фракции “Слуга народа”:

“Сааакашвили может быть советником, главой совета реформ при Кабмине. Не считаю, что нужно, чтобы в стране занимали должность президенты других стран. Он историческая личность, высококлассный реформатор, который сделал много реформ в Грузии, но я не поддерживаю политическую миграцию в нашу страну, потому что мы помним, что во времена правительства Порошенко выдавались паспорта за пять минут, и за 10 минут выдавались удостоверения членов Кабмина.

Все они уже поехали к себе на родину, поэтому я не поддерживаю назначение на ключевые должности граждан другой страны, хотя он сейчас гражданин Украины. Он может быть ментором, делиться своим опытом. У Саакашвилли медийная узнаваемость 100%, возможно, он будет основным ньюсмейкером, ну, это как они договорятся с премьером”.

Ирина Верещук, депутат фракции “Слуга народа”:

“Я бы хотела послушать самого Саакашвили, потому что быть вице-премьером по вопросам реформ и не иметь министерства под собой, это бессмысленно и немного пафосно. Что будет делать господин Саакашвили? Будет ходить по министерствам и контролировать каждого министра на предмет выполнения реформ? Или будет ходить по телеканалам и продвигать реформы. Это немного другое. Способен ли бывший дважды президент Грузии, стать под управление Дениса Шмыгаля и быть подчиненным.

Как по мне, его опыт на должности в Украине показывает, что он не способен быть подчиненным, быть человеком команды. Верю, что у него искрение намерения, он хочет помочь Украине, но я не верю, что ему удастся сработаться с Кабмином, где он под руководством Шмыгаля. Как поется в песне “Дважды в одну реку не войдешь”. Это украинские грабли, которые мы проходили несколько раз.

Очень сомневаюсь, что он сможет реализовать политику реформ. Я бы хотела услышать конкретику, что он имеет в виду, когда говорит, что готов примкнуть к команде. Что касается войны с министром Аваковым. Почему бы и нет и мы увидим новые серии этого сериала. Поможет ли его вспыльчивый характер, делу, но мы не увидели тогда эффект, почему я должна верить, что будем иметь сейчас. Одними и теми же методами решить проблему. Это нереально”.

Кирилл Нестеренко, депутат фракции Слуга народа:

“Грузинский кейс Саакашвили – крутой, но он это сделал с командой, тут у него нет команды. Он и в Одессе пробовал, но особых результатов никто не дождался. Здесь нужно не пальцем в небо, а конкретная программа, чтобы не Гончаруковское космическое ВВП 40%, а более реальные цифры, приземленные. Мне сложно сделать выводы, потому что я пока не слышал его программу.

По поводу войны с Аваковым? Обо всем везде всегда можно договориться. Политика она такая. Он работал при Порошенко, потом тот его из страны выгнал… С Аваковым они водой пообливались, а, когда тебя выгоняют из страны, как собаку, гоняют по крышам, то тут будет жесткое противостояние.

Я надеюсь, будет справедливость, по заслугам, потому что мы все ждем. Я отсутствовал, когда голосование по земле было, но думаю, что не договорились, и Порошенко по заслугам получит. Хочу заслушать для начала Саакашвили, потому что хороший человек – не профессия, или когда-то хороший спортсмен, чемпион… Может, форму растратил”.

Дмитрий Черный, депутат фракции “Слуга народа”:

“Все зависит от ряда факторов. Первое, личное эго. Когда человек пытается всегда быть лидером, насколько он готов быть в подчинении. Второе, программа Саакашвили, которую он предложит. Третье, команда, с которой он идет. Если он сам по себе зайдет, вряд ли что-то получится. Грузия в разы меньше, там был Каха Бендукидзе, который помогал, был двигателем реформ.

На данный момент, есть ли такой человек в Украине, который совместно с Саакашвили запустил бы процессы реформ. Просто прийти в Кабмин и сказать, что он отдельное звено, работающее напрямую с президентом – неправильно, нужна субординация, он должен быть в подчинении премьера, должна быть команда. Забегать наперед и думать, справится или не справится… Все мы верим в хорошее. Если президент доверяет этому человеку, то значит, что он убедил в чем-то президента. Время покажет, но пока ничего такого сверхъестественного я не жду.

На счет Авакова могу сказать, что у нас ситуация в стране непостоянная ситуация и люди, которые были пять лет назад врагами, могут быть лучшими друзьями. Будет ли какое-то противостояние с Аваковым? Не думаю, что президент стал бы рисковать”.