Украинцам обещают новую работу. Ранее 500 тысяч дополнительных рабочих мест уже анонсировал президент Зеленский. Его слова подтвердил и премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Страна" уже писала, что Шмыгаль заявил о намерениях правительства создать около 500 тысяч рабочих мест с зарплатами 6−8 тысяч гривен, которые помогут украинцам продержаться в сложные времена и "зарабатывать, а не ждать, что государство выплатит какие -то мизерные средства".

Полмиллиона новых рабочих мест власти обещают создать в инфраструктуре, социальной, коммунальной сферах. Так, порядка 170 тысяч рабочих мест, то есть, почти треть из всех новых вакансий, планируется в дорожном строительстве.

Речь идет в основном, о неквалифицированном или малоквалифицированном труде с очень низкими зарплатами. Украинцам предложат укладывать брусчатку, мести улицы или стричь газоны на 6-8 тысяч гривен в месяц.

"Очевидно, премьер назвал "грязные" зарплаты, то есть, за вычетом налогов, на руки сумма будет еще меньше — порядка 4,8-6,4 тысяч", — говорит экономист Виктор Скаршевский.

"Создается, скорее, не трудовая занятость, а трудовая бедность. Работа вроде и есть, но она позволяет только выживать", — добавил аналитик института Growford Алексей Кущ.

При этом бюджетные вложения в создание таких рабочих мест могут оказаться внушительными.

По оценкам экс-замминистра инфраструктуры Александра Кавы, только в дорожное строительство нужны дополнительные инвестиции, минимум, в 50 млрд гривен (плюс к почти около 80 млрд, которые уже предусмотрены в бюджете на ремонты дорог). С учетом других инфраструктурных проектов, сумма может превысить 100 млрд гривен, — подсчитал Кава.

При этом, учитывая традиционно высокий уровень коррупции и разного рода схем в инфраструктурных проектах, не исключено, что часть средств попросту разворуют. Так что новые рабочие места с минимальными зарплатами окажутся просто золотыми.

"Страна" разбиралась, как власти будут создавать рабочие места с зарплатами по 6 тысяч за миллиарды гривен, и спасут ли они украинцев от безработицы.

Безработица с большой дороги

В Украине стремительно нарастает безработица.

По оценкам Международной организации труда, неустроенно порядка 1,6 млн украинцев. К лету к ним может добавиться еще 2 млн, то есть, всего без работы останется 3,6 млн украинцев, — говорит экономист Виктор Скаршевский. Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина сказал о 400 зарегистрированных безработных и 2 млн тех, кто фактически лишился рабочих мест.

Также он заявил о 2 млн заробитчан, которые вернулись в Украну. То есть, если посчитать и их (а они сейчас тоже без работы), получается, что нужно не меньше 4 млн вакансий.

Правительство пока обещает около 500 тысяч новых рабочих мест в инфраструктуре, коммунальной, социальной, бюджетной сферах.

"Это простая работа, на которую человек сможет прийти устроиться, и на следующий день уже ее получить. Ну, например, класть брусчатку или озеленителем, и так далее. Во-первых, мы таким образом приберемся в наших городах, районах и в целом в Украине с помощью такого количества и такого качества рабочих мест. Во-вторых, как я уже говорил, мы дадим возможность людям уже сейчас зарабатывать минимальные средства", — отметил Шмыгаль.

170 тысяч планируется создать в дорожной сфере. По остальным отраслям разбивки нет.

Но и по дорогам расчет достаточно своеобразный.

"По нашим расчетам, это около 170 тысяч рабочих мест только в сфере дорожного строительства, которое будет уже в этом году. Конечно, там уже много людей работает, но, по расчетам дорожников, при вложении 80 миллиардов гривен в эту сферу – это дополнительно 20 тысяч дополнительных основных рабочих мест. Это только в этой сфере, а еще около 150 тысяч сопутствующих. Вот у нас есть шанс создать несколько сотен тысяч рабочих мест, не то что в этом году, а буквально уже в эти месяц-полтора", — заявил Шмыгаль.

То есть, получается, что власти рассчитывают создать 20 тысяч новых рабочих мест на 80 млрд гривен уже запланированных в бюджете на дороги.

"Но эти деньги были заложены еще в прошлом году, до эпидемии, карантина и роста безработицы. И под них дорожные компании уже спланировали рабочие места", — говорит Александр Кава.

По его словам, чтобы создать несколько десятков тысяч новых вакансий, нужно дополнительно еще порядка 50 млрд гривен. А их при внесении правок в бюджет не учли.

Но это только 20 тысяч рабочих мест. Еще 150 тысяч вакансий должно появиться в смежных сферах. Шмыгаль не уточнил в каких именно.

"В теории да, одно рабочее место на дорожном строительстве дает до 7 рабочих мест на смежных рынках — производстве строительной техники, материалов, озеленении и благоустройстве и так далее. Но много ли у нас используется отечественной техники в строительстве дорог? Думаю, реальное соотношение будет в разы меньше", — говорит экономист Виктор Скаршевский.

Есть еще несколько нюансов. В последние годы немалую часть госзаказов в дорожном строительств осваивают иностранные подрядчики, в частности, турецкие. Они завозят в Украину свою технику и частично — своих рабочих. То есть, даже при условии увеличения финансирования дорог, львиная часть бюджетных средств осядет в их карманах.

Плюс — различные схемы, которые "съедают", как минимум, 10-15% финансирования.

То есть, новые рабочие места могут оказаться "золотыми". "Да, в дорожном строительстве большая доля неквалифицированного труда. Но стоит учитывать, что такие работники нужны исключительно в сезон, то есть, только до октября. Это временная занятость", — говорит Кава.

По словам Алексея Куща, доля дорожного строительства в ВВП минимальна — до 1%.

"То есть, вообще непонятно, почему власти решили скопировать действия США времен Великой депрессии, когда набирали людей на дорожные работы на минимальные зарплаты. Ведь с тех пор прошло немало лет, и этот рецепт в нынешних условиях, мягко говоря, нежизнеспособен", — добавил Кущ.

Впрочем, власти говорят о новых рабочих местах не только в дорожном строительстве.

С 1 марта этого года в Украине стартовала программа "Большая стройка", инициированная Зеленским. Кроме 6,5 тысяч километров дорог, она включает также строительство и капремонты 100 школ, 100 детсадов, 100 стадионом и сотни больниц. Уже идет работа на порядка 300 объектов. Но там планируется задействовать также финансирование из Фонда регионального развития (а его после секвестра бюджета уменьшили с 7,5 млрд до 4,9 млрд).

"Кроме того, напомню, что полностью ликвидирован фонд по поддержек ОТГ в 2,1 млрд, за счет которого в регионах развивали региональные проекты", — говорит Виктор Скаршевский.

То есть, в дорожной сфере и строительстве реально создать в лучшем случае до 50-60 тысяч новых рабочих мест, но никак не 170 тысяч, о которых заявили в правительстве, — говорят эксперты.

Армия дворников и уборщиков

Еще больше вопросов по другим отраслям, трудиться на благо которых придется безработным украинцам.

Собственно, дело даже не в возможности создать новые вакансии. В той же коммунальной сфере они уже есть.

"На сегодня вакансии жилищно-коммунальной сферы только в Киеве — 10-12 тысяч. И это не дополнительные рабочие места, на создание которых необходимо выделить средства, а те вакансии, которые есть, и которые не удается заполнить годами. Только дворников и уборщиков управляющим компаниям нужно около 2 тысяч человек, еще тысяча вакансий — для рабочих профессий — столяров, плотников, сантехников. Также есть большой дефицит сварщиков, крановщиков, экскаваторщиков в Киевтеплоэнерго, Киевводоканале и других предприятиях", — рассказал "Стране" глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Понятно, что вчерашний официант или фитнес-тренер вряд ли сможет быстро стать сварщиком с зарплатой в 15-16 тысяч гривен (особенно с учетом того, что центрам занятости резко урезали бюджеты на переквалификацию кадров), но мести улицы он может идти буквально прямо сейчас, не дожидаясь новых рабочих мест от Кабмина.

Тем не менее, очереди желающих получить такую работу пока не наблюдается.

"Тут вопрос не в наличии вакансий, а в том, чтобы люди были готовы идти работать на ту зарплату которая есть сейчас. А она напрямую зависит от тарифов, которые оплачивает потребитель, и который точно не готов к их росту", — говорит Попенко.

Зарплата дворников в Киеве сейчас предлагается на уровне 6-9 тысяч гривен. То есть примерно столько, сколько обещает и Шмыгаль. Но желающих, повторимся, немного даже сейчас.

Алексей Кущ говорит, что украинцам предлагают не столько работу, сколько "трудовую бедность", то есть, минимальную зарплату, которой достаточно только на выживание.

"Многие предпочтут получать пособие по безработице плюс где-то подрабатывать без официального трудоустройства. Получатся те же деньги", — говорит эксперт. Он также добавил, что такие условия на фоне высоких чиновничьих зарплат спровоцируют дополнительной социальное напряжение в обществе.

Рабочая схема

При этом экономике, которую уже накрывает кризис, план правительства по созданию новых рабочих мест не сильно поможет.

По словам Алексея Куща, побороть безработицу и параллельно поддержать экономку могла бы комплексная программа, то есть, создание неких кластеров, ориентированных на определенные заказы.

"Скажем, в инфраструктуре это могут быть госзакупки общественного транспорта отечественного производства или вагонов для "Укрзализницы". Соотвественно, производители техники могли бы наращивать количество рабочих мест под такие программы. В переработке — увеличение производства топлива из сырой нефти вместо его закупки в той бе Беларуси. В агросекторе — целевое финансирование закупки отечественной сельхозтехники. Но, понятно, что все это требует инвестиций. Без них новые рабочие места создавать сложно, по приказу Кабмина они не появляются", — говорит Кущ.

С ним согласен и Александр Кава.

"Не стоит ограничиваться дорогами, нужно смотреть шире. Давно пора обновлять парк Укрзализныци. По грузовым вагонам местная локализация может быть на уровне 100%. Так, на этот заказ могли бы работать не только заводы в Кременчуге, Днепродзержинске и Мариуполе, которые производят сами вагоны. Это также дополнительная работа для производителей стали, комплектующих (предприятия в Кривом Роге, Запорожье, Днепре). По пассажирским вагонам доля местной локализации 80% — кроме Крюковского завода можно загрузить производителей комплектующих в Ивано-Франковске, Днепра. Точно так же по закупкам общественного транспорта отечественного производства. На закупку порядка 5 тысяч вагонов, 2 тысяч троллейбусов, 300 трамваев, строительство дорог, школ и детсадов нужно дополнительно порядка 110 млрд гривен инвестиций", — подсчитал Александр Кава.

При этом в производстве можно было бы дополнительно создать порядка 60 тысяч новых рабочих мест, уже не с копеечными зарплатами, а более квалифицированных и высокооплачиваемых.

Но в промышленности, которая еще до кризиса ушла в глубокое пике, рабочие места будут стоить еще дороже.

"От 20 до 50 тысяч долларов, в зависимости от отрасли. Чем сложнее и технологичнее производство, тем дороже рабочие места. Но и отдача там намного выше. Правда, при этом нужна грамотная промышленная политика и готовность государства идти на протекционистские меры, способствовать развитию экспорта, в общем, делать все то, что может не понравится внешним кредиторам Украины", — говорит Виктор Скаршевский.

В тоже время, в бюджете не предусмотрены средства даже на поддержку бизнеса, не говоря уже об инвестициях в новые промышленные предприятия.

"Заметьте, никто из чиновников сейчас не говорит, что будут вкладываться миллиарды гривен в поддержку промышленности, в локализацию производства, в импортозамещение. То есть именно в те сферы, которые и смогут обеспечить Украине стабильное развитие. Зато говорят только о дорогах, капремонте и о коммунальной сфере. Почему? Потому что здесь есть понятные схемы по воровству средств, на которых сидит вся чиновничья вертикаль вплоть до самого верха. Поэтому речь в данном случае не столько о создании новых рабочих мест идет, сколько о все тех же схемах. И на них как раз деньги жалеть не будут", - сказал "Стране" один из экспертов, близких к правительству.