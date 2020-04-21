Верховная Рада медленнее, чем ожидалось, движется к финальному голосованию за “антиколомойский” закон о невозврате “Приватбанка” бывшим владельцам.

Насколько важна задержка для Игоря Коломойского и может ли он еще сорвать принятие в целом, разбиралась “Страна”.

Комитет спешит медленно

Прогноз главы фракции “Слуги народа” (СН) Давида Арахамии, судя по всему, не сбудется. Очередное внеочередное заседание парламента не состоится 22 апреля, как предполагал он.

А значит, откладывается вопрос о судьбе четырех постановлений об отмене голосования за законопроект №1043.

Как писала “Страна”, этот проект вносит изменения в регламент Рады, позволяя рассмотреть в ускоренном режиме 16586 поправок, поданных к “антиколомойскому” законопроекту. Так прозвали проект №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” из-за того, что он запрещает возвращать национализированные банки их владельцам (понятно, что речь идет о “Приватбанке”).

Авторы указанных постановлений - народные депутаты Тарас Батенко и Ирина Констанцевич (оба “За будущее”), Александр Дубинский, Ольга Василевская - Смаглюк (оба СН) и Антон Поляков (внефракционный), который отметился наибольшим количеством поправок к банковскому законопроекту.

Всех их причисляют к группе влияния Коломойского, что они, впрочем, отрицают.

По информации “Страны”, сейчас обсуждаются для заседания две даты - четверг, 23 апреля, и пятница, 24 апреля. Первым дело сессия определит судьбу отменяющих постановлений - скорее всего, их провалят. Это позволит председателю парламента Дмитрию Разумкову наконец подписать регламентный закон и отправить на подпись президенту.

Параллельно сам “антиколомойский” проект готовят ко второму чтению.

Во вторник, 21 апреля, главный для него комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики приступил в режиме видеоконференции рассматривать поправки, сгруппированные в 72 раздела - абзаца. В заседании, помимо депутатов, участвуют представители заинтересованных сторон, например, Нацбанка, Фонда гарантирования вкладов, министерства юстиции (в утренней части заседания его представлял сам министр Денис Малюська).

За утро комитет обсудил 4 абзаца - это ориентировочно 1000 правок, учтя 235.

В разговоре со “Страной” член комитета Ольга Белькова (“Батькивщина”) уточнила, что время еще отняли оргмоменты и вступительное слово депутатов, но далее работа может пойти быстрее.

“Как мне кажется, темп ускорится, когда мы дойдем до поправок компромиссного характера, которые не нарушают цели законопроекта, но существенно успокаивают банковское сообщество. Впрочем, я могу ошибаться”, - комментирует депутат Белькова (“Батькивщина”) изданию.

Как уточнил уже после заседания глава комитета Даниил Гетманцев (СН), во вторник депутаты всего прошли 2436 поправок.

Депутат Белькова не берется прогнозировать, когда комитет завершит работу над проектом.

Но исходя из результата первого дня, можно предположить, что потребуется до 6-7 дней.

Момент завершения работы комитета важен именно из-за регламентного закона. Тогда можно начинать готовить рассмотрение “антиколомойского” проекта по новой ускоренной процедуре без голосования за каждую поправку, включая отклоненные комитетом.

Для инициирования спецпроцедуры нужны 150 депутатов, после чего их предложение должна поддержать Рада.

После этого авторы неучтенных поправок могут претендовать на их рассмотрение в сессионном зале только, если их внесет фракция в количестве не более пяти, а если речь о внефракционном депутате - вообще одной (подробнее об особой процедуре можно прочитать здесь).

"Ситуация в Конституционном суде понятная"

Судя по настроениям в депутатском корпусе, окончательное голосование за “антиколомойский” законопроект сорвать не удастся.

Как писала “Страна”, власть твердо хочет получить транш Международного валютного фонда, а тот требует проект о банковском регулировании. И не мытьем, так катаньем проект примут. Тем более, что за будут голосовать около 200 нардепов от "Слуги народа" (это число стабильно голосует в последнее время за важные законопроекты, с которыми не согласен Коломойский), группа "Довира", а также "Голос" и "Европейская солидарность". То есть, голосов хватает с запасом.

Однако в Раде ждут, что группа Коломойского продолжит вставлять палки в колеса, конкретно сейчас затягивая обсуждение в комитете, где, напомним, ориентирующиеся на олигарха депутаты занимают видные посты.

Например, депутат Александр Дубинский (СН) - заместитель председателя комитета, а депутат Игорь Палица (“За будущее”) - секретарь.

Но если принятия все равно не избежать, чего сопротивляться?

Экс-нардеп Игорь Попов полагает, что олигарх хочет выиграть время для заключения с властью разносторонней сделки, включающей разрешение ситуации с “Приватбанком”.

“А раз мы не видим разоблачительных сюжетов против Зеленского в теленовостях и обсуждений на ток-шоу одного рейтингового телеканала (принадлежащий Коломойскому телеканал “1+1” - Ред.), значит, торги продолжаются”, - комментирует Попов “Стране”.

Он ожидает, что “антиколомойский” законопроект вынесут в сессионный зал в первой декаде мая и после принятия наверняка будут опять зарегистрированы проекты постановлений об отмене голосования, а значит, будет нужно опять собирать, скорее всего, внеочередные заседания, чтобы их отклонить.

“Самый короткий срок для попадания закона на стол к президенту - 15 мая”, - спрогнозировал Попов.

Политолог Руслан Бортник согласен, что олигарх сейчас тянет время. При этом он считает, что Коломойскому не так нужен сам “Приватбанк” (“сейчас это только скорлупа от яйца”), как договоренности с властью о модели дальнейшего сосуществования, в которой олигарху не будут предъявлять претензии по поводу вывода капитала из принадлежавшего ему ранее банка.

“Более того, я не считаю, что сейчас существует конфликт между Банковой и Коломойским. Ситуация с “Приватбанком” сформировалось во многом под внешним давлением. А посмотрите на его интересы в других сферах. Он увеличивает свое присутствие, выигрывает суды, получает отстрочку по кредитам. Это сложно назвать прелюдией к разрыву”, - резюмирует политолог Бортник.

Источник близкий к юридической команде Игоря Коломойского сказал "Стране", что олигарх уже прорабатывает план действий после принятия закона. По его словам, усилия будут сконцентрированы на признании закона неконституционным.

"В законопроекте много моментов, которые противоречат Конституции. Поэтому после того как закон вступит в силу будет подано представление в Конституционный суд. Ситуация по судьям в КСУ для Коломойского понятная. Поэтому шансы оцениваются высоко. Дело будет рассматриваться не быстро, но как раз за это время успеем получить транши МВФ и вопрос уже не будет столь критическим для власти. Сейчас юридическим сопровождением Коломойского по самым важным делам занимается юридическая команда экс-нардепа от БПП Александра Грановского. Также восстанавливает с Коломойским отношения после своей отставки с поста главы Офиса президента и Андрей Богдан, бывший адвокат Игоря Валерьевича", - говорит источник.