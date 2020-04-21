В апреле 2019-го тогда еще президент Петр Порошенко объявил, кто возглавит обновленную таможенную службу после ее отделения от ГФС.

Хотя официальных результатов конкурса на тот момент еще не было, главным таможенником страны уже "назначили" Максима Нефедова (на тот момент от был замминистра экономики). И хотя формально он приступил к выполнению своих обязанностей только летом, таможня фактически уже год как "под реформами".

И большую часть этого времени — дает постоянный минус по доходам. По итогам прошлого года таможня недовыполнила план почти на 23 млрд гривен. Еще почти столько же (около 20 млрд) недополучено всего за три месяца этого года.

"За январь-март 2020 года таможня недовыполнила план по поступлениям почти на 24%. Более того, собрано почти на 10 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Хотя главный аргумент таможенников, поясняющих огромные минусы в доходах,— крепкая гривна — в марте уже не работал. Национальная валюта откатилась на те же 15%, на которые укрепилась в прошлом году", — говорит аналитик института Growford Алексей Кущ.

Между тем, примерно 30 млрд гривен за три месяца "потерялись" на различных схемах, которые процветают на таможне, — добавил эксперт.

Экс-министр финансов Игорь Уманский только контрабанду оценил в 10 млрд в месяц. Кроме того, на таможне сейчас работают схемы на фиктивном импорте-экспорте и НДС, "почтовые" схемы (когда большие партии товара разбиваются на, якобы, частные посылки, с которых не платят налоги), пересорт (товар оформляется под другими кодами), налоговые скрутки и прочее.

Хотя как раз под борьбу со схемами и привлекали Нефедова. Чистки обещал и президент Зеленский, который после вступления в должность устроил показательную порку руководству главных таможен страны.

Предприниматели говорят: на деле никакой борьбы со схемами не произошло. "Какое-то время после смены власти все притихло, потом начался передел потоков, сначала аккуратно и между своими, а потом и прятаться перестали. Сейчас уже практически все схемы восстановлены", — рассказывают предприниматели.

"Страна" разбиралась, что сейчас происходит на таможне.

Схемы на реформах и коронавирусе

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский говорит, что определенные достижения у таможенников все же есть. Это ускорение процессов диджитализации, переход на электронные и мобильные сервисы, использование новых технологических решений в рамках проекта "Новая таможня".

"В то же время, остаётся открытым вопрос о полноценном запуске института авторизованного экономического оператора, а также режима общего транзита. При этом никуда не исчезли такие традиционные проблемы, как контрабанда, серый импорт, другие схемы нелегального завоза товаров", — говорит Забловский.

"Схемы работают, особенно в Одессе. Как раз на днях была информация по схемным поставкам ткани", — рассказал нам глава концерна "Ярослав" Александр Барсук.

По словам Алексея Куща, одной из главных проблем является фиктивный экспорт, под который затем идет возмещение НДС. Плюс — контрабанда, налоговые скрутки, когда импортер завозит товар, оформляет налоговый кредит, а затем продает продукцию за наличку, не доплачивая налоги.

"По оценочным данным, разница между физическими объемами товара и его официальной денежной оценкой составляет 30-40 млрд долларов в год. То есть, на НДС теряется до 5 млрд долларов в год, а это 12-13 млрд гривен ежемесячно", — говорит Алексей Кущ. С учетом контрабанды, различных схем по минимизации налогов, получатся уже больше 15 млрд гривен в месяц, которые могли бы поступать в бюджет, но вместо этого оседают в карманах смотрящих.

Причем, как это не парадоксально звучит, различные реформы и "упрощения", которые уже прошли на таможне, на самом деле зачастую работают как раз на схемщиков.

"К примеру, в Украине упростили схему оформления транзитных деклараций. В итоге, огромные партии товара проходят по нашей территории, якобы, транзитом, а на самом деле оседают в украинских магазинах, естественно, без уплаты налогов. Особенно активно работает такая схема по смартфонам", — отмечает Алексей Кущ.

С одной стороны, на таможне заявляют о максимальной открытости. Так, недавно стали общедоступными данные о движении импорта и экспорта товаров. С другой стороны, сами по себе эти данные ни о чем не говорят.

"Можно было бы делать какие-то выводы, если бы была так называемая зеркалка, то есть, информация не только с нашей стороны, но и с таможен стран-поставщиков. Мы могли бы увидеть колоссальный разрыв, скажем, между теми объемами, которые реально поставляет нам Китай, и теми, что официально заходят по документам украинской таможни. Большой разрыв также между зеркальными данными импорта-экспорта в США, Европу. Лес-кругляк, которые мы, якобы, не поставляем, по данным европейских таможен активно экспортируется из Украины. Было бы логично прописывать в контрактах с главами таможен условие: если данные украинской стороны и стран- торгового партнера расходятся, сразу — увольнение с волчьим билетом. Но пока таможня только играет в открытость и прозрачность", — отмечает Алексей Кущ.

Причем, схемы постоянно меняются.

Журналист -расследователь Евгений Плинский сообщает о новой схеме, которая возникла буквально "на коронавирусе".

"При полной остановке контрабандной схемы "итальянские бусы" (из-за закрытия границ между странами ЕС бусы физически не могут возить товары), дефицита нелегальных продуктов питания из стран Евросоюза в Украине нет. Кофе, сыры, хамон, колбасы, паста, вино... Торговые точки, реализующие нелегальный товар, предлагают все это практически в "докарантинном" ассортименте. Все немного подорожало, но есть же. И выглядит это странным. Основного канала ввоза нет, а товары есть. Но если вникнуть, то удивительного в этом мало, произошло обычное перетекание потока контрабанды из одной схемы в другую.И во время блокирования границ для бусов, пиджаков и челноков на арену вышла королева контрабанды - ПОЧТА. Именно почтовые схемы сейчас выходят на пик своих возможностей. По всем направлениям и темам. Почтовые грузы едут и летят между всеми странами набирая обороты, и никакой "коронавирус" им не помеха, а властям и силовикам сегодня точно не до борьбы с посылками инструмент которых для многих непонятен. И едут в почте далеко не только сыры и колбасы. Они лишь как пример", — отмечается на сайте Плинского.

По оценкам Плинского, только через закарпатский пункт пропуска "Тиса" бусов ежемесячно проходило от трех до пяти тысяч. Каждый вез от 800 до 1500 килограмм товара, и за проезд без досмотра платил таможне 200-400 евро, "аккумулируя в месяц не менее миллиона евро живой налички". Теперь этот поток взяли на себя почтовые службы доставки. В частности, "Мист экспресс", который без проблем поставляет итальянские товары под видом посылок.

Парад смотрящих

При этом пауза в схемах на украинской таможне все же была. В прошлом году, после вояжа Зеленского по главным таможенным пунктам и обещаний "зачисток" схемщики затаились.

"Все притихли, схемы не работали или почти не работали. Чтобы "криво затаможиться", нужны были крепкие связи. Коридор получали разве что отдельные крупные компании, мелкий и средний бизнес все платил по-белому. Но через пару месяцев все начали снова запускать, сначала аккуратно, потом уже особо и не прятались. Параллельно произошел передел сфер влияния и потоков", — говорит Дорошенко.

На таможнях прошли определенные кадровые рокировки, но многих людей попросту перевели на другие должности.

"Проблемой является нерешённый кадровый вопрос, особенно это касается многих региональных таможен, деятельность которых центральный аппарат часто не может эффективно контролировать", — отмечает Забловский.

Сами таможенники говорят, что чистки идут, но очень специфично - увольняют многих сотрудников, которых, собственно, не в чем обвинить. Никаких дел на них или доказанных фактов злоупотреблений нет. А те, кто сумел договориться или откупиться - остаются, хотя к ним как раз вопросы есть.

"На таможне бардак, и да, старые схемы возвратились, кстати, вместе со старыми кадрами", — говорит депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, в прошлом - мэр приграничного города Рава-Русская.

Немало вопросов и к новым кадрам, которые пришли в "отреформированную таможню".

В феврале этого года был назначен новый руководитель Одесской таможни. Из 58 претендентов конкурсная комиссия выбрала Михаила Грибанова. Он уже работал в таможенных органах, и в 2012 году оказался в центре скандала с контрабандой электроники, хотя позже в суде это дело развалилось.

На Одесской таможне также появились люди, которых ранее причисляли к команде экс-таможенника Александра Моргуна — Игорь Форсюк, Николай Вергун и Владимир Алексеев.

Моргун в свое время считался одним из организаторов схемы по "обилечиванию" бизнесменов на таможнях.

А буквально через месяц после смены руководства на Одесской таможне предприниматели констатировали — возобновилась схема по так называемому пересорту, когда один товар оформлялся по другим товарным кодам с немалой экономией на налогах.

"На таможне годами функционировал целый пул масштабных "кураторов" и "схемщиков", которые контролировали целые регионы.

Основные проблемы на крупных таможнях вроде Одессы, Киева и Львова, но на мелких таможнях эта беда стоит не менее остро.

За последние полгода ситуация в лучшую сторону не поменялась – этих "решал" так никто и не устранил.

На Одесской таможне, как говорят сами таможенники, опять вынырнул известный "схемщик" Сеяр Куршутов, который успел уже "спеться" с руководством одесской и центральной таможни. Теперь без этого "смотрящего" в Южном регионе нельзя завести ни один контейнер с товарами.

СМИ много об этой схеме писали, в основном в этих публикациях фигурировал народный депутат прошлого созыва от БПП Александр Грановский, а исполнительным директором этого "коррупционного центра" называли Куршутова, который отвечал за сбор многомиллиардных поступлений с импортеров.

Для импортеров устанавливалась "такса", которую они должны были платить за беспроблемное таможенное оформление и импорт товаров. Как писали в СМИ, за "работу" с Южным регионом и финансовыми потоками у Куртушова отвечал контрабандист Виктор Шерман.

Основные потоки шли через Одесский регион. С каждого контейнера из Китая и каждой машины из Турции организовали коррупционный сбор. Ежемесячно "снимали" внушительные суммы.

"Получается, что Порошенко уже год как не президент, Грановский уже израильский гражданин, а схемы нормально работают на таможне до сих пор. Миллиарды гривен идут мимо бюджета, процветает давление на бизнес и схематоз", — написал на своей странице в Facebook народный депутат, заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов ("Слуга народа").

Он также описывает схему, которая сейчас работает на Одесской таможне.

"ООО "Милагресс" (ОКПО 42851790) через Одесскую таможню завезло в Украину 1970 шт. велосипедов по $30,68 за штуку и $2,7 за кг сопутствующего товара. Вес партии - 22390 кг, таможенный код – 8712007000. Заплачено $19 344 налогов и сборов.

Но груз должен был быть оформлен по другому таможенному коду, по стоимости $68,7 за штуку и $6,945 за кг сопутствующего товара.

Таможенные платежи должны были составить $43 311.

В итоге бюджет недополучил 650 тысяч гривен.

Фигуранты: сотрудник таможни Соляник, замначальника таможенного поста Форсюк, ну и конечно начальник таможни Михаил Грибанов и его друг, первый замглавы таможни Денис Шендрик. Смешно сказать, но даже Киевская таможня, у которой с репутацией не лучше, выше оценивает такой товар! Эти материалы (как и все предыдущие) будут направлены в правоохранительные органы и должны стать основанием для уголовных дел.

Вообще, источники на Одесской таможне говорят, что, если сейчас взять выборку за месяц и ткнуть пальцем наугад, - попадешь либо на занижение стоимости в разы, либо на поддельные документы, либо на пересорт/перевес. И никто вообще ничего не боится.

При этом на Одесской таможне почему-то пытаются уменьшать планы по сборам налогов в бюджет, хотя их как раз нужно поднимать", — отмечает Холодов.

Фактор Павлюка

"Страна" уже писала, что делят потоки не только на Одесской, но и на других таможнях.

В конце прошлого года из Киева начали предпринимать попытки "почистить" ряды западных таможен.

"Часть из тех, кого хотят уволить, говорят, уже все "порешали" и остаются (цена вопроса - несколько сотен тысяч баксов и лояльность). Других все-таки заменят - на людей Павлюка. На этих "профессионалах" клейма негде ставить", - рассказывал "Стране" источник на Волынской таможне.

Илья Павлюк - до недавних пор малоизвестный, но влиятельный на таможне черновицкий бизнесмен, давний друг Зеленского и в прошлом помощник Игоря Калетника, бывшего главы таможенной службы.

Его фамилия всплыла еще год назад, накануне второго тура. Как следовало из публикованных переписок штаба Зеленского, он принимал активное участие в предвыборной кампании.

А уже летом 2019 года, когда Зеленский начал устраивать разнос на западноукраинских таможнях, источники на границе тогда сказали "Стране", что восходит новая звезда - Ильи Павлюка. И именно его люди будут заходить в качестве "смотрящих".

После выборов в Раду позиции Павлюка укрепились. Он был одним из финансистов предвыборной кампании "Слуги народа" и завел в Раду по спискам и по мажоритарке группу, численность которой оценивают в несколько десятков человек.

С учетом разброда и шатания во фракции "Слуга народа" с ней вынуждены считаться. В обмен Павлюк получил немало бонусов.

Так, в ноябре прошлого года Минюст зарегистрировал Черноморскую таможню (объединила Херсонскую и Николаевскую). И сразу же исполняющим обязанности главы стал Александр Щуцкий, которого называют человеком Ильи Павлюка.

"Сейчас Черноморская таможня - одно из главных "окон" Павлюка для завоза товара в Украину", - говорит "Стране" источник на таможне.

Под контролем Павлюка и Харьковская таможня.

"Главная тема Павлюка в Харькове — это контрабанда сигарет, которые в Украину идут как из России, так и из Беларуси", - сообщал Евгений Плинский.

Смотрящих много, таможня одна

Впрочем, Павлюк не является единоличным куратором таможни. Влияют и другие кланы и группы.

"Одного центра влияния на таможни сейчас по-сути нет. На каждой таможне свои смотрящие и решалы. Скорее всего, Нефедов, как минимум, в курсе, но особо на ситуацию он не влияет. Разве что собирает информацию", — говорит Дорошенко.

Не так давно советником министра финансов стал экс-глава таможни Анатолий Макаренко. Якобы, его взяли для работы по наведению порядка на таможне. Хотя уже пошли слухи, что формируется еще один центр влияния на потоки, альтернативный Павлюку.

"На самом деле имена смотрящих не имеют особого значения, тем более, что все быстро меняется — сегодня один, завтра другой. Проблема в том, что институт смотрящих превращает контрабанду не просто в организованную преступную деятельность, а в оргпреступность под крышей государства", — считает Ирина Верещук.

Почему реформ нету, а Нефедов — есть

Возникает вопрос: если Нефедов не справляется с реформой таможни и не может обеспечить роста поступлений и сломать схемы, то почему он остается при должности.

Самого Нефедова уже не раз причисляли к списку "смотрящих". Как говорят, он лоббировал интересы почтовой компании "Мист Экспресс", в которой работает дочь экс-министра экономики Степана Кубива, под руководством которого в свое время работал Нефедов. Кроме того, у Нефедова на таможне нашли семейный интерес. Родственник его жены занимается доставкой авто из США через львовскую фирму "Любе авто".

Впрочем, на самом деле, как говорят наши источники, задачи на таможне у Нефедова более глобальные, чем банальный личный интерес.

"Он должен организовать максимально быстрое движение товара для основных импортеров - крупных международных корпораций. И обеспечить беспрепятственный экспорт агропродукции, в частности, зерна. С этой задачей он справился. Поэтому есть поддержка со стороны международных партеров Украины, или так называемого внешнего управления. Парадокс в том, что он не может сломать схемы, не нарушис бизнес-интересов крупных корпораций. Поэтому ничего не меняется", — рассказал наш источник на таможне.

Зеленский критикует Нефедова за постоянный недобор денег, но при этом главный таможенник остается при должности.

"Таможня — это наша ахиллесова пята. Не буду утверждать, на что именно влияет или не влияет Нефедов, какова его роль в схемах. Но если мы видим признаки масштабной контрабанды и миллиардные потери для бюджета, то отвечает за это Нефедов. Эффективность его работы крайне низкая. Кадровые ротации назрели, и назрели давно", — считает Ирина Верещук.