Сергей Бочковский говорит, что пожары стали следствием развала работы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям
Сергей Бочковский говорит, что пожары стали следствием развала работы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

Ситуация с воздухом в Киеве остается сложной. Уже несколько дней кряду украинская столица возглавляет антирейтинг самых грязных городов мира. Пожары, гарь с которых ветром несет в Киев, пока локализировать не удалось, Более того— добавляются новые очаги возгорания.

Мы уже подробно писали, чем опасны чернобыльские пожары и почему с ними так долго не могут справится. Одна из причин — полный развал Госслужбы по чрезвычайны ситуациям.

"Страна" пообщалась с ее экс-руководителем Сергеем Бочковским, которого в 2015 году задержали по делу о коррупции (позже оно развалилось) прямо на заседании Кабмина при премьере Яценюке.

На этом посту Бочковского заменил Зорян Шкиряк, с которого, собственно, по его мнению, и началась катастрофа в системе.

— Почему Киев задыхается? В чем причины смога, который накрыл столицу?

— Причина в пожарах, которые взяли в кольцо Киев. Есть сразу несколько источников возгорания — зона отчуждения, Житомирская, Киевская области. Плюс — северо-западный ветер, который понес весь этот смог на столицу. Но если копнуть глубже, это не проблема, а скорее, следствие. За последние годы была полностью разрушена государственная система профилактики пожаров и их ликвидации. Сейчас мы пожинаем плоды ноу-хау от Кабмина Яценюка — моратория на проверки и ликвидации пожарной службы. Такой роскоши себе не может позволить ни одно государство. А мы смогли. Мало того, что ликвидировали стратегические службы, так еще и отменили десятки нормативных документов, которые создавались годами. Теперь все это нужно создавать фактически с нуля.

— Что происходит в зоне отчуждения? Почему так долго не удается справится с пожаром?

— Похоже, Агентство по управлению зоной отчуждения все эти годы занималось откровенным очковтирательством. Февраль там, к примеру, прошел в бесконечных совещаниях и планировании. В итоге, когда дошло до дела, оказалось, что все мероприятия есть только на бумаге. Никакой профилактической противопожарной работы, как видно, не проводилось. А попытка загасить  пожары с самолетов оказалась неэффективной, хотя по деньгам это как гасить огонь золотом.

ГСЧС привлекли уже спустя больше недели, когда огонь успел наделать бед. Ситуацию нужно было мониторить, в том числе, с использованием дронов, тепловизоров, автоматики. Очевидно, ничего этого не делали.

Но и Госслужба сработала, мягко говоря, не очень хорошо. Непонятно, почему не воспользовались шансом, который дал дождь. После него пламя нужно было добивать, а не отчитываться, что проблема решена. В итоге имеем то, что имеем — масштабы пожаров грандиозные, все горит, дымит, идет выброс радиации.

— Но, по официальным данным, радиации в столице нет? Или у вас другие сведения?

— Горит рыжий лес, в воздух поднимается пыль и продукты горения. Не может не быть радиации. Другое дело, что радиация не распространяется по территории слоем. В одной зоне может быть чисто, а рядом — смертельный уровень. Допускаю, что пока просто нет полной картинки по радиационному загрязнению.

— Вы сказали, что пожары мог предупредить комплекс определенных мероприятий. Каких именно? Что нужно было делать?

— Хотя бы элементарное — просеки, минерализованные полосы, пожарные водоемы. Все это входит в обязанности Гослесслужбы и ранее ГСЧС систематически проверяла выполнение этих мероприятий и составляла предписание, если таковых не было. Но уже пять лет на проверки действует мораторий, который ввел Кабмин Яценюка. Считаю, что Яценюк — первый, кто должен нести ответственность за все, что сейчас происходит. После ликвидации пожаров, нужно провести тщательное расследование и наказать виновных. Чтобы это закончилось не публикациями в соцсетях, а реальными решениями по конкретным людям. Иначе нас ждет еще не одна чрезвычайная ситуация. Дамбы на подходе. Там тоже все пустили на самотек, а проблема есть. Пол-Киева и области может в случае ЧП попросту уйти под воду.

— Что можно предпринять прямо сейчас?

— Нужно действовать по стандартному алгоритму — разбить зону возгорания на участки, поставить задачу перед каждым подразделением и каждым специалистом. Не перед всей ГСЧС, а перед каждым задействованным в ликвидации пожара человеком. С персональной ответственностью за выполнение. Штаб должен работать в круглосуточном режиме, и на каждый новый вызов должна быть молниеносная реакция. Нет универсальных рецептов, Нужно действовать по ситуации, просто включать голову и не быть безразличным.

Но для начала людей нужно обеспечить едой, водой и средствами защиты. А не так, как это делается у нас — спасателей раз за три дня покормили супом, правда, извинились, что без мяса.

— Как вы считаете, ГСЧС может справиться с пожарами?

— Думаю, что справится. Другое дело — как много времени и сил на это понадобится. Тут ответа нет. По Госслужбе за последние годы прошлись таким катком реформы, что от нее мало что осталось. Растеряли главный актив — людей. Генеральские погоны получили мальчики, подбиравшие окурки за Шкиряком и те, кто видел пожары только на картинках. Многих уникальных специалистов попросту "ушли".

— То есть, сейчас нужно срочно набирать новых людей?

— Скорее, возвращать старых

— Если все так плохо, возможно, Зеленскому стоит попросить международной помощи в ликвидации пожаров?

— Да. Инструменты для этого есть. Скажем, с 2014 года действует договор с Польшей о трансграничном сотрудничестве, который предусматривает взаимную помощь в чрезвычайных ситуациях. Сейчас нужна только инициатива с нашей стороны. Но ее почему-то пока нет.

— Есть ли угроза для ЧАЭС и хранилища ядерных отходов?

— Для ЧАЭС — точно нет. Там большой противопожарный разрыв, огонь туда не доберется. Вся защитная система строилась с учетом противопожарных требований, все сделано на совесть, можно не волноваться.

По ядерным отходам тоже все более-менее контролируемо. Нужен огненный смерч, чтобы туда добраться. Надеюсь, его не будет.

— Когда в Киеве станет легче дышать?

— Нам остается молится и ждать, когда ветер поменяется. По прогнозам, это будет примерно через 10 дней. Смог очень опасен для здоровья горожан. Советую пореже выходить на улицу, закрыть все окна, по возможности, купить озонатор. 

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