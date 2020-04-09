В Киеве началось большое переселение — несмотря на карантин люди съезжают с дорогих съемных квартир в более дешевые. Либо вообще уезжают из Киева.

Некоторые, особенно семьи с детьми, пока только присматривают варианты, и планируют переезд уже после окончания эпидемии. При этом параллельно атакуют хозяев — пытаются выбить у них скидку.

Выбирать сейчас есть из чего.

"Страна" уже писала, что буквально за несколько недель карантина цены на аренду квартир в Киеве обвалились.

Появились варианты, которые пару месяцев назад казались просто нереальными. Скажем, однокомнатную квартиру с ремонтом в самом центре Киева — на Бессарабке — можно снять за 9 тысяч гривен в месяц. То есть, по цене (в былые времена) не самой лучшей единички в спальном районе. И с каждым днем таких предложений становится все больше.

В долгосрочную аренду сейчас массово выводят квартиры, которые ранее сдавались посуточно. И это перекраивает весь рынок съемного жилья, провоцируя дальнейший обвал цен.

"Страна" разбиралась, что происходит на рынке аренды квартир.

Чемоданное настроение

Менеджер одной из столичных фирм Алиса, несмотря на карантин, на днях сменила съемную квартиру.

"Снимала однокомнатную на Оболони за 10 тысяч в месяц плюс коммуналка. Всего выходило до 13 тысяч гривен. Квартира неплохая, и район мне нравится. Но в марте нас отправили в отпуск за свой счет. Сбережения уже практически проела, нужно экономить. Пыталась договориться с хозяином о скидке. Предложил снизить плату на тысячу гривен в месяц на время карантина. Этого мало, поэтому решила поискать что-то подешевле. И буквально за пару дней на Виноградаре нашла единичку с ремонтом всего за 5 тысяч. Раньше она стоила 8 тысяч", — рассказала нам Алиса.

У Романа и Ольги, которые снимают квартиру на Подоле, ситуация другая. У них двое детей, поэтому с переездом пока не спешат. Хотя платить прежнюю аренду —15 тысяч гривен в месяц за двушку без особого ремонта — им уже сложно. "Буду говорить с хозяином. Предложу максимум 10 тысяч и пусть решает. Если не согласится, съедем", — говорит Роман.

На чемоданах" сейчас едва ли не каждый второй квартиросъемщик, — говорят риэлторы. Карантин заметно ударил по доходам киевлян. Многих отправили в отпуска за свой счет и у людей попросту заканчиваются деньги.

Плюс — появились более дешевые варианты и есть из чего выбирать. Поэтому непонятно, зачем переплачивать, если можно экономить.

По прогнозам специалиста по недвижимости сети RE/MAX Михаила Артюхова, в течение апреля предложение сдающихся квартир в сегменте до 12-13 тысяч гривен в месяц вырастет в полтора раза, а самого дешевого жилья (до 6-7 тысяч в месяц) — вообще в 2-3 раза. Это значит, что нынешние арендаторы съедут, и хозяевам придется искать постояльцев по новой. Но уже на совсем другие цены.

На Бессарабке — 9 тысяч, на Печерске - 11 тысяч

Одним из главных доноров рынка долгосрочной аренды квартир становится сегмент посуточной аренды.

С началом карантина посуточная аренда остановилась. Как рассказали нам в агентстве "Рент Киев", спрос обвалился на 95%. "Буквально за три дня клиенты отменили все бронирования. Ранее нашими главными постояльцами были иностранцы. Сейчас их нет, и когда поток восстановится — непонятно. Редкие бронировки, которые идут сейчас, — для романтических свиданий или на пару ночей для иногородних украинцев, которые по делам приехали в Киев", — отмечают в агентстве.

Как говорят в "Рент Киев", цены на посуточную аренду обвалились на 50%, но под конкретного клиента дают и большую скидку — 60% и выше.

"Скажем, трехкомнатные VIP-апартаменты на Печерске, которые раньше стоили больше 2 тысяч гривен в сутки, сейчас можно снять за 700 гривен", — добавили риэлторы.

И такие скидки — массовое явление.

На специализированной площадке dobovo двухкомнатные апартаменты на бульваре Шевченко, которые ранее сдавались почти за 2,8 тысяч гривен в сутки, сейчас предлагаются за 650 гривен.

В квартире — дизайнерский ремонт, новая мебель, большой плазменный телевизор и даже ванна-джакузи. По такой же цене есть студио на Владимирской (ранее стоила порядка 2 тысяч гривен в сутки), единичка на Бассейной (ранее выставлялась за 2,5 тысяч).

Есть и более дешевые варианты. Скажем, квартира на Крещатике, которая стоила около 2,5 тысяч, сейчас вставлена за 570 гривен в сутки. Единичка на Шота Руставели с ремонтом и джакузи подешевела с 2,2 тысяч до 449 гривен в сутки. Однокомнатную квартиру на Леси Украинки с хорошим ремонтом (кухня-студио, новая мебель, кондиционер) выставляют за 365 гривен вместо 2,2 тысяч в сутки.

То есть, даже если снимать такую квартиру на месяц по посуточному тарифу, то получится около 11 тысяч гривен уже с коммуналкой. По-сути, это цена стандартной единички в спальном районе до карантина.

Но под длительную аренду хозяева посуточных квартир идут на еще большие уступки.

Многие владельцы жилья, которые зарабатывали на посуточной аренде, сейчас просто в панике. Как рассказали нам риэлторы, массово идут переговоры об изменении условий работы со специализированными агенствами по посуточной аренде. Агентства пытаются или выбить себе большие комиссионные, или предлагают работу за процент от сдачи. А если квартира "зависла", то хозяин, соответственно, ничего не получает и вынужден еще и сам платить за коммуналку.

"Некоторые владельцы разрывают договоры, и пытаются сдавать квартиры сами. Не все верят, что на рынке все так плохо, и надеются пристроить квартиру в долгосрочную аренду", — говорят в "Рент Киев".

"Страна" уже писала о единичке на Бессарабке, которую пытались сдать за 25 тысяч, а затем ценник упал до 9 тысяч в месяц. Но под реального арендатора хозяин готов еще уступить и сдать квартиру за 7 тысяч гривен.

"Люди начинают выставлять квартиры, сначала по высоким ценам. Их не никто не берет, и у хозяев начинается паника. У многих таких квартир по 3-4 штуки, и за все нужно платить коммуналку. Кроме того, многие покупали квартиры как раз в расчете на то, чтоб отбить их сдавая в аренду. Но сейчас вместо постоянного дохода человек получает убытки. Поэтому пытаются сдать хоть за сколько-нибудь", — поясняют риэлторы.

Такие варианты подойдут не всем. Хозяева апартаментов не скрывают — как только карантин закончится, и главное — восстановится туристический поток, они снова вернутся к посуточной аренде. В агентстве Rentals Ukraine говорят, что они сдают помесячно квартиры по своей базе максимум на три месяца. Единичка на Костельной, которая посуточно ранее выставлялась по 650 гривен в сутки, а сейчас по 400 гривен, в долгосрочную аренду обойдется по 10 тысяч гривен в месяц уже с коммуналкой.

"Я на Святошино за такие деньги живу. Для меня сейчас чуть ли не единственный шанс пожить в самом центре Киева, в роскошных апартаментах. Вещей у меня не так много, детей нет, поэтому решил переезжать. А через три месяца видно будет. Может, если эпидемия не закончится, аренду и продлят», — говорит Игорь, 25-летний менеджер по продажам одной из киевских фирм.

Киевлянка Ольга также ищет себе квартиру в центре. "Есть варианты в мега-местах очень хорошие за 13-15 тысяч. Но, правда, агентство говорит, что договора хозяева сейчас готовы заключать только на 6 мсяцев максимум, так как ждут окончание карантина", - говорит Ольга.

Скидки и аренда "за коммуналку"

Для рынка долгосрочной аренды такое "вторжение" посуточных квартир стало настоящим шоком. Там наблюдается сразу несколько тенденций.

Одни владельцы бояться, что потеряют арендаторов. И поэтому готовы идти на уступки.

"Некоторые отменяют арендную плату за апрель, отставлю только коммуналку. У многих квартиросъемщиков реально нет денег — они сидят в отпусках за свой счет, и их платежеспособность восстановится не раньше, чем закончится карантин и снова будут платить зарплату. Хозяева понимают — если сейчас не уступят, арендаторы съедут, а найти новых на ту же цену в карантин будет непросто. Плюс многие владельцы жилья вообще живут не в Украине. У них элементарно просто нет возможности даже приехать и принять квартиру после арендаторов. Поэтому идут на любые уступки, лишь бы квартиранты остались", — говорит Артюхов.

Некоторые не отменяют аренду за апрель, но готовы дать до 50% скидки на два месяца — апрель и май, а после договариваться по цене уже с учетом текущей ситуации на рынке.

"Как правило начинают просить об отмене аренды за месяц, но многие хозяева не соглашаются, а дают скидку - от 30% до 70%. Но люди настроены решительно, и те, кто в этом месяце получил скидку в 50%, на май уже собирается просить 70%", - говорит руководитель агентства недвижимости Best&Seller Ирина Луханина.

Другие владельцы все еще не верят, что их съемные квартиры вдруг резко обесценились. И не хотят даже слышать ни о каких скидках. Наши читатели рассказывают, что попытались договориться с хозяевами, но на уступки пошли не все. Кто-то предложил скидку в 10-15%, а кто-то и вовсе ничего не сбросил, заявив, что доллар растет и даже нынешняя цена им невыгодна.

На ценниках квартир, которые выставлены в аренду на специализированных сайтах, большого проседания пока не видно.

Скажем, единичка на Минском массиве, а это практически выезд из Киева и рядом нет метро, предлагается за 9 тысяч гривен в месяц. То есть, дороже, чем единичка на Бессарабке.

Трешка на улице Щорса в центре Киева выставлена за 33,1 тысяч гривен. Это дороже, чем снимать элитные трехкомнатные апартаменты на Печерске по посуточному тарифу (21 тысяча в месяц).

По данным OLX среднее снижение арендных ставок на квартиры по Киевской области включая столицу составило 7%. Но квартиры, которые висят в предложении с начала марта, уже подешевели на 10-20%. Скажем, за 5 тысяч можно найти единичку на Соломенке, хотя ранее за нее хотели 6 тысяч.

Риэлторы говорят, что под реального арендатора скидки могут быть больше 30%.

Но сейчас рынок еще только раскачивается. Основная "распродажа" съемных квартир — впереди, - говорит Луханина.

"К началу карантина за март арендаторы уже заплатили. Апрель у многих фактически тоже оплачен, так как при аренде платят за первый и последний месяц. Все самое интересное начнется в мае. Арендаторы попросту будут мигрировать по квартирам в поисках более дешевого варианта, снимать одну квартиру на несколько семей, икать комнаты и койко-места", - говорит Ирина Луханина.

Ведь даже после карантина благосостояние наладится далеко не у всех. В Украине прогнозируется увеличение безработицы, да и о повышении зарплат на время кризиса многим придется забыть. В то же время инфляция ускорится, то есть, жизнь будет дорожать.

"Сейчас вообще можно говорить об аренде за полцены, а то и вовсе за коммуналку. Понятно, что в последнем случае арендатор должен пообещать съехать в любой момент и не возражать против просмотров. На таких условиях, думаю, вполне реально найти квартиру только за коммунальные услуги", — подытожил Артюхов.

Загородный бум

А вот загородные дома и таунхаусы сейчас разбирают как горячие пирожки. Киевляне хотят переждать карантин не в тесных квартирах, а за городом, на воздухе.

"Очень высокий спрос и на аренду и на покупку. Люди готовы смотреть дома даже в 100-120 километрах от Киева. Все более-менее доступные по ценам варианты под аренду (до 1-1,5 тысяч долларов в месяц) уже практически разобрали, более дорогие пока есть (до 3 тысяч долларов в месяц и дороже)", - говорят в агентствах.

По данным OLX, высокий спрос уже отразился на ценах. По сравнению с мартом прошлого года расценки на аренду домов по Киевской области увеличились более чем на 50%.

Цены разные и зависят как от качества дома, так и от природных красот в ближайшей доступности, а также от расстояния от Киева. К примеру, дом советской постройки площадью 120 квадратов (3 комнаты) в Глевахе (Васильковский район, 30 километров от Киева) можно найти за 15-16 тысяч гривен. В Осещине в Вышгородской районе (7 километров от столицы) дом в 150 квадратов стоит уже около 28 тысяч гривен в месяц.

В той же Осещине есть и более дорогие предложения. Скажем, коттедж на два этажа с камином и беседкой стоит 2,5 тысячи долларов в месяц.

В Козине в элитном районе Конча-Заспа под Киевом, где зафиксирована вспышка коронавируса и уже десятки больных, цены на аренду домов остаются заоблачными.

За трехэтажный особняк в 500 квадратов, расположенный на участке в 15 соток, просят 10 тысяч долларов в месяц. Есть также 10- комнатный особняк за 16 тысяч долларов в месяц. Таунхаусы в закрытых коттеджных городах в этом районе предлагают намного дешевле - по 1-1,5 тысячи долларов.

Но если отъехать от Киева на 60-100 километров, цены уже совсем другие. К примеру, в Коржах Барышевского района (около 80 километров от Киева) дом можно найти за 5-10 тысяч гривен в месяц.