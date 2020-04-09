Президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором заявляется право американских компаний заниматься коммерческой разведкой и использованием лунных ресурсов.

"Американцы должны иметь право заниматься коммерческой разведкой, добычей и использованием ресурсов в космическом пространстве в соответствии с действующим законодательством. Космическое пространство является юридически и физически уникальной областью человеческой деятельности, и Соединенные Штаты не рассматривают его как глобальное достояние", - говорится в документе.

На заявление Трампа уже отреагировали в России: Заместитель генерального директора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев назвал подобные шаги "попытками экспроприации космического пространства" и "агрессивными планами по фактическому захвату территорий других планет", которые "едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество".

Почему американцы вдруг заинтересовались Луной и ее полезными ископаемыми, разбиралась "Страна".

Юридические тонкости

В СМИ указ Трампа часто трактуют как отказ исполнять Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятого резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года.

В международном праве существуют два базовых акта, касающихся прав тех или иных государств на внеземные пространства.

Первый - то самое Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах. Статья 11 этого соглашения, в частности, гласит, что, цитируем, "Луна и её природные ресурсы являются общим наследием человечества" и что "поверхность или недра Луны, а также участки ее поверхности или недр или природные ресурсы там, где они находятся, не могут быть собственностью какого-либо государства, международной межправительственной или неправительственной организации, национальной организации или неправительственного учреждения или любого физического лиц".

Отметим, что даже это соглашение в принципе не предусматривает ограничений на добычу полезных ископаемых на Луне, а лишь предписывает странам-участницам соглашения делать это с соблюдением определённых правил. Сами эти правила, кстати, соглашением не предусматриваются: их предполагалось разработать в тот момент, "когда будет очевидно, что такая эксплуатация станет возможной в ближайшее время". Пока ничего подобного сделано не было.

И самое главное: США и не брали на себя обязательств в рамках этого соглашения, так как не подписывали и не ратифицировали его. Не делал этого и СССР. Соответственно, нет никаких обязательств в связи с соглашением и у его правопреемницы – России. Не подписывал его и Китай.

В целом из стран, имеющих собственные космические программы (даже в самом широком смысле – когда-либо запускавших космические корабли), соглашение подписали только Франция и Индия, но и они не ратифицировали документ.

Подпись США стоит под другим международным соглашением – так называемым Договором о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела от 1966 года. Но этот договор не содержит никаких утверждений относительно коммерческого использования лунных ресурсов.

Да, в нём говорится, что Луна "не подлежит национальному присвоению путём провозглашения суверенитета", и что все страны имеют право на её исследование и использование "без какой бы то ни было дискриминации на основе равенства и в соответствии с международным правом, при свободном доступе во все районы небесных тел". Однако отсутствие суверенитета над той или иной территорией вовсе не исключает права её коммерческого использования – как это происходит, например, с нейтральными водами на Земле.

Таким образом, указ Трампа практически ничего не меняет в позиции США по вопросу коммерческого освоения ресурсов Луны. И речь здесь идёт не о столько о принятии неких важных решений (вроде того же решения Трампа о выходе США из договора об ограничении ракет малой и средней дальности), сколько о политической декларации: США всерьёз намерены вернуться на Луну, и вернуться туда надолго.

Лунные амбиции

В этом, к слову, также нет ничего принципиально нового. Ещё в 2017 году Трамп подписал директиву о возобновлении лунной программы с тем, чтобы, цитируем, "вернуть людей на Луну". К слову, на эту директиву ссылается Трамп и в указе, о котором мы сейчас говорим. В некотором смысле возобновление лунной программы – один из шагов в рамках плана "снова сделать Америку великой", с которым он победил на прошлых президентских выборах в США. В этой связи выглядят не вполне безосновательными гипотезы о том, что активизация "лунной риторики" может быть связана с приближением очередных выборов, которые Трамп снова надеется выиграть.

Новая космическая программа США получила название "Артемида" (предыдущая, в ходе которой человек впервые ступил на Луну, называлась "Аполлон" - аналогии более чем очевидны).

Предположительно, к Луне отправится разрабатываемый Lockheed Martin Corporation космический корабль "Орион". Этот же корабль предполагают использовать для доставки грузов на Международную космическую станцию, миссий к пролетающим вблизи Земли астероидам, а также для полёта на Марс (на этом моменте мы подробнее остановимся ниже). В целом "Орион" будет иметь много общего с кораблями проекта "Аполлон", хотя и будет существенно более массивным, просторным внутри и даже будет снабжён туалетом (на "Аполлонах" их не было). На борту "Ориона" сможет разместиться до шести астронавтов.

Ракетой-носителем станет сверхтяжёлая ракета-носитель Space Launch System, которая должна стать самой мощной за всю историю космонавтики, обойдя даже предыдущего рекордсмена – ракету "Сатурн-5" программы "Аполлон".

Оба ключевых элемента программы пока находятся на этапе разработки. Первый запуск запланирован на 2021 год: предполагается, что в рамках миссии "Артемида-1" "Орион" без экипажа выйдет в открытый космос, доберётся до Луны, повращается на её орбите и вернётся на Землю. Первый полёт с экипажем запланирован на 2023 год. Но и в ходе него астронавты не будут высаживаться на Луне, а лишь полюбуются на неё с орбиты. А само "возвращение человека на Луну" запланировано на 2024 год: двое астронавтов проведут на поверхности спутника Земли целую неделю. Также предусмотрено создание постоянной лунной орбитальной станции, а апогеем миссии станет создание постоянной лунной базы, и случиться это должно около 2028 года.

Но успеют ли американцы уложиться в заданные сроки? Большой вопрос – особенно с учётом коронавирусных потрясений и связанного с ними глобального кризиса. В настоящее время оба ключевых элемента космической программы (носитель и сам корабль) находятся в стадии разработки и ещё не испытаны.

Свои лунные программы имеются также у России и Китая.

КНР, к примеру, уже благополучно испытала сверхтяжёлую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую планирует использовать в лунных миссиях. Точных сроков экспедиции к Луне в Китае не называют: говорят лишь о том, что лунной базой Поднебесная может обзавестись уже к 2030-му.

Российская лунная программа расписана более детально, но она в принципе устроена несколько иначе, чем американская. После серии беспилотных полётов к Луне в 2021-2025 годах, на орбиту спутника планируют вывести космическую станцию (2025-2035 годы), и уже с неё совершить полёты непосредственно на Луну для создания постоянной базы (2035-2040 годы). При этом для первых полётов к Луне россияне предполагают использовать для начала также уже испытанные ракеты "Ангара-А5", и лишь на последующих этапах - новую ракету "Енисей", лётные испытания которой должны начаться не раньше 2028 года.

Чем богата Луна

Но вернёмся к вопросу коммерческого освоения Луны, который тесно связан с вопросом о том, а для чего нужны многомиллиардные инвестиции в лунные программы и создание постоянных лунных баз?

Сразу оговоримся: "лунная минералогия" - не слишком развитая наука, и говорить о том, какие полезные ископаемые можно добыть на Луне, мы можем лишь очень предположительно.

Кое-что, конечно, мы знаем. На Луне нашли железо, титан, золото, платину, а также редкоземельные металлы вроде иттрия и циркония. Но насколько они там распространены, и будет ли их коммерческая добыча рентабельной?

Для понимания: бюджет программы "Артемида" оценивается в 20-30 миллиардов долларов. Очевидно, что для начала коммерческой добычи одного лишь создания лунной базы мало: потребуется разведка месторождений, строительство добывающих комплексов и много чего ещё, что влетит в копеечку. Правда, есть и хорошие новости: собственно, доставка добытых минералов с Луны на Землю будет существенно проще (и дешевле), чем переправка оборудования и рабочих с Земли на Луну. Так что, как говорится, главное начать. Тем не менее, для того, чтобы добыча полезных ископаемых на Луне стала действительно рентабельной, там должны быть обнаружены поистине богатые залежи этих самых ископаемых. В общем, пока экономическая целесообразность такой добычи как минимум под вопросом.

Чуть более интересная штука – планы по добыче на Луне "лёгкого" изотопа гелия – так называемого Гелия-3. На Земле это вещество почти не встречается, его приходится добывать искусственно. Правда, пока что особой нужды в нём и нет: Гелий-3 используется лишь в некоторых научных приборах, и больше ни за чем вроде бы не нужен.

Однако в будущем Гелий-3 может оказаться веществом достаточно ценным, так как он является весьма перспективным топливом для термоядерных электростанций.

В современных установках по управляемому термоядерному синтезу используют так называемое топливо D-T, то есть, тяжёлые и сверхтяжёлые изотопы водорода. Однако у такого топлива есть ряд серьёзных минусов. Во-первых, тритий очень дорог в получении, что делает полученное из него электричество несоразмерно дорогим. Во-вторых, побочным продуктом такой реакции является мощное нейтронное излучение, которое будет угрожать не только персоналу станций, но и довольно быстро разрушать самые прочные материалы, из которых эти станции будут построены.

Если же "сливать" между собой не дейтерий и тритий, а дейтерий и гелий-3, то нейтронного излучения не образуется. Кроме того, считается, что добытый из лунного грунта гелий-3 будет существенно дешевле трития, что наконец-то сделает термоядерную энергетику рентабельной. Осталась лишь одна маленькая противная проблема: построить реактор, который будет позволять такую реакцию поддерживать. Предположительно, это произойдёт не раньше конца 2030-х, и даже при самом благоприятном исходе потребность в промышленной добыче гелия-3 возникнет не раньше середины 2040-х.

Трамплин к Марсу

Вероятнее всего, в ближайшем будущем на Луне будут добывать не платину и не гелий-3, а куда более прозаичные вещества, например, воду и кислород. Вода на Луне имеется в виде водяного льда, и, по всей видимости, в весьма существенных количествах. Кислород же можно получать из оксидов различных веществ, из которых состоит лунный грунт.

И ключевая "фишка" состоит не только и не столько в том, что эти жизненно необходимые вещества будут использоваться для снабжения лунных баз, но и в том, что ими можно будет заправлять космические корабли, направляющиеся к более удалённой точке Солнечной системы – к Марсу.

Собственно, в США и не скрывают, что рассматривают лунную программу как часть марсианской. Действительно, перенеся заправку космических кораблей на Луну с её ничтожной силой тяжести, можно существенно сэкономить на топливе и увеличить полезную нагрузку – в общем, решить основные проблемы, связанные с успешной экспедицией к Марсу и обратно.

Как бы там ни было, сам факт упоминания Луны и её потенциальных богатств в указе президента США свидетельствует: впервые за полвека тема освоения космоса снова стала актуальной и занимает умы ключевых политических лидеров мира. А значит, вероятность увидеть возвращение Человечества на Луну и кадры первых следов человека на Марсе уже при жизни ныне живущих поколений существенно увеличивается.