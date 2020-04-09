Офис генерального прокурора пополнил число уголовных производств против экс-президента Петра Порошенко - на этот раз по вопросу назначения нового состава Верховного суда. Однако непонятна судьба подозрений по старым производствам, которые нынешний генпрокурор Ирина Венедиктова сама же и готовила, работая в Государственном бюро расследований (ГБР).

Почему нет движения по делам Порошенко, разбиралась “Страна”.

Подозрения без движения

“Сегодня - 21-й, как генеральный прокурор Ирина Венедиктова изучает уведомление о подозрении народному депутату Украины Петру Порошенко, которое Ирина Валентиновна, будучи и.о.директора Государственного бюро расследований, направила в Офис генерального прокурора и подписать которое она публично требовала от предыдущего генерального Руслана Рябошапки и и.о. генерального прокурора Виктора Чумака”, - написал 7 апреля на свой странице в Фейсбуке журналист Владимир Бойко, специализирующийся на работе правоохранительных органов.

Его иронию можно понять. О работе Государственного бюро расследований (ГБР), тогда еще руководимое Венедиктовой, над проектами подозрений Порошенко хорошо известно.

Об этом писал, в частности, юрист Андрей Портнов, подавший заявления с обвинениями в адрес экс-президента, по которым затем и были открыты уголовные производства. По его словам, проекты двух первых подозрений бывшему главе государства и ходатайства об избрании ему меры пресечения были подготовлены в конце февраля. Но им не дал ходу тогдашний генпрокурор Рябошапка.

Интересно, что и сам Рябошапка признал факт блокирования. В интервью журналистке Олесе Бацман в YouTube Рябошапка назвал проект подозрения (одного из обнародованных СМИ) “юридическим “трэшем”, который не выдерживает критики”. Якобы если бы он его подписал, то сам бы нарушил закон.

Венедиктова, когда в Раде голосовался вопрос о ее назначении генпрокурором, поначалу давала понять, что не будет затягивать расследование производств, связанных с Порошенко.

Отвечая в Верховной Раде на вопрос народного депутата Александра Дубинского (“Слуга народа”, СН) о ситуации с подозрениями экс-президенту и вообще делами против него, Венедиктова многообещающе заявила: “Все, что может быть быстро и законно завершить, будет быстро и законно завершено. У нас сейчас, действительно, время такое в стране, что нет возможностей просто что-то долго разбирать. Поэтому будут приняты максимально быстро законные решения. А дальше, мы прекрасно понимаем, что как следователи, так и прокуроры, являются независимыми субъектами. И они будут двигаться в этих делах абсолютно независимо и абсолютно профессионально”.

С тех пор прошел уже почти месяц, но никаких подозрений Порошенко так и не вручено.

Сама же Венедиктова в интервью по этому делу стала выссказываться предельно осторожно.

Так, она заявила “Украинской правде”, что попавший в СМИ текст подозрения Порошенко фигурировал в переписке с прокуратурой не более как “дорожная карта, как можно проводить расследование”. А действительные подозрения, дескать, пишутся исключительно в Офисе генпрокурора.

Но вопрос, готова ли генпрокурор завершить работу, которую вела в ГБР в отношении Порошенко, и выдать на-гора подозрения, остался в интервью без ответа. Она вообще призвала не раздувать суматоху вокруг дел Порошенко.

Дымовая завеса из пяти дел

Возможно, перемена отношения Венедиктова к вопросу уголовного преследования Порошенко связано с политическими переменами в Раде.

30 марта пропрезидентское большинство во фракции СН совместно с фракцией “Европейской солидарности” Порошенко проголосовали вместе за важные для ОП “антиколомойский” и земельный законопроекты.

Это дало повод подозревать Банковую и Порошенко в сговоре: экс-президент обменял голоса своей фракции на блок уже нового генпрокурора по своим делам.

Тем более, что голоса фракции экс-президента Зеленскому еще понадобятся и при голосовании за "антиколомойский" закон во втором чтении, и за принятия изменений в бюджет и, возможно, за другие законопроекты.

Собственно именно этим многие наблюдатели и объясняли торможение Венедиктовой "пидозр" Порошенко.

К тому же блогеры и комментаторы, традиционно отражающие позицию окружения экс-президента, уже хвалили ее за “независимость и приверженность законности”.

Однако их тон сменился, когда стало известно, что генпрокурор внесла в Единый реестр досудебных расследований подозрения о противоправных действиях Порошенко при назначении судей Верховного суда (ВС) в 2017 году. Пять новых уголовных производств поручены следователям центрального аппарата ГБР под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.

Как поясняет Телеграм-канал “Политика Страны”, ВС был сформирован вместо ликвидированного одноименного собрата. Но ликвидацию последнего Конституционный суд не так давно признал неконституционной. На этом основании и возбуждено дело по факту назначения судей Порошенко.

“Но тут есть два момента. Первый: Порошенко эти дела может представить как личную месть Венедиктовой, которая провалила конкурс в Верховный суд и не была назначена судьей (о таком риске уже написал юрист Андрей Портнов).

Второй: на данный момент Порошенко фигурирует уже в 16 уголовных делах, которые ведет ГБР, но ни по одному из них подозрение ему еще не предъявлены. Венедиктова, когда была главой ГБР, заявляла, что экс-генпрокурор Рябошапка блокировал согласование “пидозр”, но, став генпрокурором, она их тоже пока не согласовала. Поэтому пока непонятно насколько возбуждаемые сейчас Венедиктовой дела она готова довести до “пидозры”, а не просто пропиариться”, - пишет телеграм-канал “Политика Страны”.

Андрей Портнов же считает возбуждение этих дел - пиар-ходом Венедиктовой, который только на руку Порошенко и ни к каким реальным последствиям для него не приведет.

"Генеральный прокурор решила прикрыть свою бездеятельность в отношении Порошенко уже хоть каким-то пиаром, заполняя пространство новостью о регистрации нового уголовного производства о назначении Порошенко судей Верховного Суда.

Передайте пожалуйста кто-то прокурору, что такое дело играет именно в пользу Порошенко, впервые давая ему повод уйти от ответственности по всем остальным преступлениям.

Сегодняшняя прокурор не смогла стать судьей Верховного Суда, проиграв в этот суд конкурс, поэтому начинать свою деятельность со своего личного вопроса — уголовного дела по Верховному Суду — абсолютная легкомысленность, направленная на усиление Порошенко и предоставление ему новых информационных возможностей для сопротивления", - написал Портнов в своем телеграм-канале.

Запад спешит на помощь

Эксперты также не считают новые производства серьезной угрозой Порошенко.

“Эти производства добавились к предыдущим, по которым подозрения уже лежат на столе Венедиктовой. Почему же она их не подписывает, а выдает новую порцию дел? Вопрос открытый. Эти новооткрытые производства можно даже рассматривать как инструмент затягивания времени с готовыми подозрениями”, - комментирует политолог Руслан Бортник “Стране”.

Он также допускает, что новыми производствами Венедиктова ответила на начавшуюся критику сторонников скорейшего расследования дел Порошенко, что она-де “новый Рябошапка”. А ситуация с недореформой ВС стало лишь предлогом.

“Допускаю, что инициатива шла из Офиса президента, чтобы не было обвинений в сговоре с Порошенко”, - добавляет политолог Вадим Карасев, комментируя “Стране”.

На ситуацию с Порошенко влияет, ко всему еще, фактор Запада.

“Помимо внутриполитических причин команда Зеленского не хочет ссориться с Западом из-за Порошенко. Банковой нужны кредиты МВФ и других финансовых учреждений Запада. А Порошенко за время президентства обрел союзников по всему миру - в том числе за счет украинского бюджета, нанимая западных советников на службу. Сегодня этот Клуб друзей Порошенко готов его защищать”, - полагает политолог Вадим Карасев.

“Люди на Западе, которые занимаются Украиной, считают Порошенко своим человеком. Некоторые из них боятся, что расследование в отношении него может лечь в пазл большого дела о возможной растрате западной помощи Киеву, которое раскручивается, прежде всего, в США накануне президентских выборов. Они будут костьми ложиться, чтобы не дать ходу производствам против Порошенко. Ситуация для него изменится, даже несмотря на это, если вопрос судьбы экс-президента снова станет токсичным для власти”, - резюмирует политолог Руслан Бортник.