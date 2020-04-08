Секвестр бюджета, о котором уже подробно писала "Страна", заходит на второй круг.

Кабмин подготовил и направил в парламент очередную версию переписанного бюджета на этот год. Напомним: на прошлом внеочередном заседании Верховной Рады депутаты провалили бюджетный вопрос. Мы уже писали, что правительство предлагало резко урезать расходы на социалку, поддержку аграриев, образование, культуру и прочие "необязательные" статьи. При этом финансирование оборонки и госаппарата практически не тронули.

"Лишние" деньги собирали в Стабилизационный фонд, которым Кабмин сможет распоряжаться в ручном режиме.

Как рассказал источник "Страны", в четверг, 9 апреля, новый проект рассмотрит Бюджетный комитет Рады, а в сессионный зал он, скорее всего, будет вынесен в понедельник (хотя ранее была информация о внеочередном заседании парламента в пятницу, 10 апреля).

"Страна" разбиралась, как Кабмин в очередной раз переписал бюджет.

Стабфонд стал коронавирусным и потерял миллиарды

На днях Кабмин анонсировал ключевые изменения в бюджет.

Так, предлагалось добавить почти 20 млрд гривен на пенсии: вместо 172,6 млрд гривен на них планировали 192,3 млрд.

В этой сумме, якобы, учтены доплаты пенсионерам, которые запланированы уже на апрель (по тысяче гривен тем, кто получает пенсию менее 5 тысяч гривен), а также индексации пенсий с 1 мая.

Вместо Стабилизационного фонда с бюджетом больше 124 млрд гривен, который фигурировал в первом проекте секвестированного бюджета, в новой версии появился Фонд борьбы с COVID-19 с бюджетом в 97,1 млрд гривен.

Расходы на ремонт дорог урезаются, но незначительно, всего на миллиард (до 70,8 млрд гривен). Как и расходы на Минэкономики (до 17,2 млрд гривен). При этом Минобороны не теряло ни копейки — ему предлагали выделить 125 млрд гривен, как в в действующем бюджете.

Более детальной выкладки по других расходам Кабмин не давал, что вызвало много вопросов. Главный — где правительство собирается искать почти 100 млрд на борьбу с коронавирусом.

В версии, которая в итоге попала в парламент, цифры снова поменяли. Так, на Фонд борьбы с COVID-19 запланировано уже не 97,1 млрд, а только 66,3 млрд. То есть, на 30,7 млрд меньше. Причем, как рассказал нам источник в Раде, несмотря на то, что название Фонда поменялось, вовсе не значит, что деньги из него будут идти сугубо на коронавирус. Обсуждается финансирование в рамках нового фонда также отдельных социальных выплат, поддержки предприятий и прочего.

То есть, 66,3 млрд гривен придется делить между целым списком претендентов.

И не факт, что этих денег хватит. В первую очередь - на поддержку экономики и людей, которые остались без зарплаты. Весь Фонд, на который возлагались соответствующие надежды, составляет, как видим, менее 2,5 млрд долларов. И из этого "котла" нужно еще выделить средства в том числе и на борьбу с коронавирусом.

При этом даже для этой цели может не хватить средств.

"На первый взгляд, сумма большая, но, боюсь, этого будет мало. Не хочу нагнетать, но у нас одномоментно может быть до 500 тысяч больных коронавирусом, а если сильно повезет - 100 тысяч. При этом в Украине только 12 тысяч коек в инфекционных больницах и 2 тысячи аппаратов ИВЛ на всех. Система здравоохранения по-прежнему неготова. И за 66 млрд проблему не решить", - считает заместитель предправления Украинского врачебного общества Константин Надутый.

Таким образом, на поддержку экономики и людей денег остается очень мало и вряд ли эту поддержку заметит значительное число людей и предприятий.

Что получат местные бюджеты

Из почти 31 млрд, на которые "похудел" Фонд борьбы с COVID-19, 10,6 млрд добавили на пенсии. 7 млн гривен дополнительно получит Офис президента (сокращения по которому в прошлый раз были чисто символическими), миллиард — судебная система, а 4,9 млрд — Фонд регионального развития.

На последний в действующем бюджете на 2020 год предусмотрено 7,5 млрд гривен. Но в первой версии переписанного бюджета от Кабмина у него предлагалось забрать все деньги, как и у фонда социально-экономического развития (порядка 2 млрд гривен). Что возмутило местные власти, ведь за счет Фонда регионального развития финансируются различные инфраструктурные проекты на местах.

В версии бюджета, которая уже выносилась на голосование, но была отклонена Радой, фонд соц-эконом развития (его еще называют фондом "депутатских хотелок") вернули, но Фонд регионального развития оставался с нулевым бюджетом.

В новом варианте на социально экономическое развитие предусмотрено 1,7 млрд (то есть, минус 300 млн), а на Фонд регионального развития - 4,9 млрд. Как рассказал наш источник, эти деньги пойдут на завершение уже начатых проектов. Новые проекты по Фонду запускаться в этом году уже не будут.

Но все равно такой бюджетных передел можно считать победой местных властей. Ранее они жаловались, что правительство хочет оставить их без копейки. По подсчетам Ассоциации городов Украины, местные бюджеты теряли порядка 13 млрд гривен.

Напомним: в самой первой версии переписанного бюджета от Кабмина предлагалось забрать у местных бюджетов еще и часть акциза на топливо. Но уже к голосованию в парламенте этот пункт убрали.

Топливный акциз, а это больше 7 млрд гривен в год, сохранен и в последнем варианте проекта бюджета.

Также предлагается пересмотреть финансирование ряда региональных проектов. Скажем, на строительство нового аэропорта в Днепре, на которое в действующем бюджете планировали миллиард, а в первом варианте от Кабмина хотели забрать из этой суммы 900 млн. в итоге хотят направить тот же миллиард гривен.

Но все равно есть несколько статей, которые обнулили или урезали. В частности, не предусмотрено финансирования развития региональной инфраструктуры в рамках поддержки ОТГ, а это порядка 2 млрд гривен. "Этих денег и так не хватало, так как из года в год финансирование оставалось на том же уровне, а количество ОТГ росло", — говорит экономист Виктор Скаршевский.

Вспомнили о школах и кино, забыли об аграриях

Стоит отметить, что параллельно с проектом бюджета от Кабмина, в Раде был зарегистрирован и альтернативный законопроект, который подало несколько нардепов из "Европейской солидарности" (Алексей Гончаренко, Валерия Сюмар, Ирина Фриз). В нем предлагалось не резать так кардинально расходы на образование, культуру и спорт.

Как написал в своем Talegram-канале Алексей Гончаренко, эти правки почти полностью учтены.

Так, 150 млн гривен добавили Украинскому культурному фонду, 100 млн Министерству молодежи и спорта, 300 млн Национальной академии наук, 50 млн гривен — на патриотическое кино.

500 млн гривен вернули по проекту "Спроможна школа для кращих результатів", старт которому в свое время дал Кабмин Гройсмана и который уже после смены власти планировали финансировать за счет легализации игорного бизнеса (которая так и не произошла).

На проект "Новая украинская школа", которому в бюджете на этот год хотели дать 1,5 млрд, а потом полностью обнулили расходы и снова вернули миллиард, в итоге предлагается полностью восстановить финансирование.

То, что правительство прислушалось к предложениям партии Порошенко уже само по себе вызывает вопросы. Некоторые эксперты считают, что это своего рода уступка за голоса, которая "Европейская солидарность" дала за закон по рынку земли.

"Когда будут жаловаться, что государство никак не помогает людям и бизнесу, который пострадал от объявленного властями карантина. Говорить, что не хватает денег медикам на борьбу с коронавирусом - можно говорить: благодаря стараниям партии Порошенко, под которую прогнулось правительство, деньги ушли на "патриотическое кино" и прочие подобные траты", - говорится в сообщении Telegram -канала "Политика Страны".

Затраты на спорт, науку и кино, без сомнения, важны. Но вместе с тем, на 1,5 млрд гривен урезали поддержку аграриев. Хотя именно в этом сезоне их стоило бы поддержать деньгами. По всем прогнозам, цены на продовольствие будут расти, и страны, которые сделают ставку на аграрку, имеют все шансы неплохо заработать. Если, конечно, при этом будет урожай. А он из-за плохих погодных условий вовсе не гарантирован.

Большая стройка

В новом варианте бюджета от Кабмина предлагается почти полностью восстановить дорожный фонд. Его, по сравнению с действующим, урежут только на миллиард. По отдельным депутатским правкам хотят вернуть финансирование, в частности, на трассу Киев- Харьков- Довжанскй (95 млн грн) и др.

Также Минрегион получит больше 2 млрд по новой бюджетной программе "Большая стройка".

Вероятно, в его рамках власти собираются создавать новые рабочие места, о которых говорил президент. Но куда они будут выделены пока непонятно.

"С одной стороны, большие расходы на инфраструктуру - это правильно. Это создание рабочих мест. Но то, что по ним вообще почти нет никакого сокращения - это очень подозрительно. Потому что именно эти направления (строительство дорог и прочей инфраструктуры) - самые главные коррупционные кормушки для власти. При том, что практически на нуле поддержка частному бизнесу и поддержка людям, которые потеряли работу", - говорит источник в Раде.

Выводы

1. В бюджете не предусмотрена сколь-либо существенная поддержка экономики. В бюджете не предусмотрена сколь-либо существенная поддержка людей, оказавшихся из-за карантина в тяжелейшей ситуации (потеряли работу или были отправлены в неоплачиваемые отупска). И бизнесу и людям предлагается выживать самим.

2. В бюджете (в сравнение с предыдущими вариантами сокращений) серьезно увеличены расходы по двум направлениям - на инфраструктуру (которые осваивают близкие к власти предприятия) и на различные "культурно-патриотические" мероприятия (по требованию партии Порошенко, так как эти средства осваивают идеологически родственные ей структуры). Таким образом в целом увеличивается роль распорядителей бюжетных средств в жизни страны. Именно они будут главными держателем денег на сильно "финансово-обезвоженном" рынке страны.

3. Рост дефицита бюджета из-за желания власти удовлетворить все хотелки будет перекрыт за счет внутренних займов. По сути - скрытой эмиссии. Что вызовет ускорение инфляции и девальвацию гривны.